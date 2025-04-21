Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о 25-м туре РПЛ, назвал фаворита в борьбе за чемпионство, рассказал о ситуациях в российском футболе, которые вызывают в нём недоумение, а также предположил, что «Химки» могут прекратить существование.

«Пенальти в матчах "Спартака" и "Краснодара" — под вопросом»

— Как вам матчи тура? Какой больше всего понравился и почему?

— Конечно, по интриге «Акрон» — «Спартак». Понятно, что одна команда — претендент на чемпионство, а вторая находится в середине таблицы. Конечно, концовка игры… Вот этот пенальти, который внёс развязку в этот матч. По матчу «Зенита» с «Химками» было понятно, что питерцы — явные фавориты. У подмосковного клуба проблемы в связи со сменой тренера, подготовкой к игре, ситуацией с выплатой денег. Такая обстановка возникла, что могут выйти на игру, а могут и не выйти. Возможно, это сыграло злую шутку с «Зенитом»: где-то что-то футболисты читали, что игра может состояться или не состояться. Думали, что может быть вообще матча не будет. А это, конечно, расхолодило. А «Химки» в этот момент собрались и очень хорошую игру провели, которая могла закончиться и вничью.

— По «Спартаку» ещё хотелось бы обсудить немного. За счёт чего красно-белые всё-таки смогли обыграть «Акрон» (3:2), добиться волевой победы?

— Честно скажу, эти два пенальти были…Такие 11-метровые — под вопросом. То же самое могу сказать про пенальти «Краснодара» в матче с «Ахматом». А они имеют решающую роль в плане борьбы за чемпионство. Мне такие пенальти не нравятся. Вот первый 11-метровый в ворота «Акрона»: футболиста красно-белых держали до штрафной. Тот в штрафную прибежал и упал вообще. В итоге пенальти поставили, но не забил Барко. А в конце футболист даёт пас и бьётся о ногу. То же самое. Игрок же в ногу не играл. Поставили и поставили. Аналогично с назначенным пенальти в ворота «Ахмата». Идёт прострел, мяч попадает в локоть, куда-то что-то чего-то….Я бы такие пенальти не ставил.

Что касается матча «Спартака», то «Акрон» даёт бой всем лидерам. На выезде пока тольяттинская команда не может играть на равных с лидерами. И в том сезоне на Кубок мы можем вспомнить, что у себя дома давали бой. Хорошая команда, с характером. Плюс у Дзюбы там с каждой командой реваншистские настроения.

— В чём-то понравился «Спартак» в матче с «Акроном»?

— У «Спартаке», как и у «Динамо» идёт перекос в сторону атакующей линии. У них нет такого баланса, что защита, полузащита и нападение синхронно играют. В матче с «Акроном» происходило то же самое. У красно-белых были моменты: где-то не забили, в штангу попали. Но сзади у «Спартака» проблемы. В этой ситуации красно-белые переломили матч. Моменты были, использовали. Но этот пенальти за уши притянут. Игра была тяжёлая? Да. Вытащил матч с 0:2? Вытащили. Пока сохраняют ли шансы на чемпионство? Сохраняют. Будем смотреть дальше.

— Перед матчем с «Акроном» появилась информация, что Станкович решил отказаться от Медины, Пруцева, Денисова, Мангаша, Игнатова. Это подчеркивает тот факт, что их не было в составе. Эти игроки действительно, на ваш взгляд, слабо выглядят?

— Любой тренер исходит из того, что каждому игроку должен быть дан шанс проявить себя. Тем более что идут постоянные игры, естественная ротация. Кому-то надо дать немного отдохнуть, набрать кондиции. И даётся шанс. Кто-то этим шансом пользуется хорошо, кто-то — не так ярко проявляет. Это нормальное явление. Вот до этой игры с «Акроном» очень ярко себя проявлял Умяров, а в этом матче чуть-чуть с пенальти накосячил. Но это футбол, нельзя проводить весь сезон на одном дыхании, мастерстве, чтобы вообще претензий не было. Каждый ошибается. Но на этом весеннем отрезке с составом уже надо было определяться, чтобы отсутствовали отклонения.

— «Спартак» остаётся претендентом в борьбе за чемпионство?

— Думаю, да. Теоретические шансы есть. Но, конечно, в этой ситуации в выигрышной ситуации находятся «Краснодар» с «Зенитом». Тут только от «Краснодара» всё зависит, потому что питерцы зависели от результата нынешнего лидера. А красно-белые уже зависят от результатов первых двух команд.

«Краснодар показал, что может держать удар»

— Как вам, кстати, «Краснодар»?

— Этот пенальти вообще…Понятно, что команда претендует, борется, показывает более-менее стабильный футбол. Но не знаю, хватит ли краснодарцев на эту концовку или нет. Что касается пенальти, попадает мяч в руку, под VAR, лупой смотришь, что там игрок поменял, что — нет. Тяжело вообще. Такие пенальти — ну, не знаю, они не решаются. Вот забили они третий гол — красавцы, на исполнение человек попал. Приятно смотреть.

— Тем более что «Ахмат» — не подарок.

— Естественно. «Ахматом» была проведена определённая работа в весеннюю часть, в подготовительный период. Мы же знаем, как Ташуев умеет команды готовить. Он к этому вернулся, показал свой уровень.

— Антикризисный менеджер.

— Он больше, чем полтора года нигде не работает. Опять сейчас результат даст и к концу этого года может быть его опять снимут. Такова тренерская судьба.

— Краснодарцы обыграли «Ахмат» после разгрома от «Зенита». Ожили ли в «Краснодаре» после такой оплеухи?

— «Краснодар» в матче с «Зенитом» поплыл после второго гола. Когда третий забили, их футболисты практически встали. Здесь не хватило мастерства Мусаеву. Надо было где-то перестраиваться, фланги закрывать, чуть-чуть схему поменять. Если бы «Краснодар» вовремя перестроился, возможно, довёл бы матч до победы. А Мусаев начал играть в такой же открытый футбол, в который любит играть и «Зенит». Отсюда и такой результат. Конечно, дома питерцы почувствовали уверенность и просто разгромили своего соперника. Но ничего страшного. Но «Краснодар» в матче с «Ахматом» показал, что может держать удар, несмотря на крупное поражение. Пускай тяжело, с напрягом, но обыграл грозненцев.

— Какой ключевой момент матча помог «Краснодару» победить?

— Понимаешь, там и штанга была у «Ахмата». После такого гол забили. Но это футбол. Не забиваешь ты — забивают тебе. Вот эта классика сработала здесь. Потом пропустили мяч, пытались проявить себя. Дожали. Пускай и с пенальти, который можно ставить, а можно — нет. Это тоже сыграл свою роль. По крайней мере, выиграли. Вопросы есть? Есть. Хватит ли этого состава для чемпионства? Надо смотреть дальше.

«Краснодар» — «Ахмат» «Краснодар»

— Кто для вас фаворит в борьбе за чемпионство — «Зенит» или «Краснодар»?

— Понятно, что «Зенит» обладает и составом, и волей к победе, мастерством в борьбе за первое место. И опыт есть в борьбе за чемпионство, что главное. Питерцы знают, как играть такие матчи. Это называется психологией победителя, чего не хватает краснодарцам. В плане развития российского футбола «Краснодар» должен становится чемпионом. Это будет хорошим подспорьем Сергею Галицкому. И он дальше будет двигаться, чтобы краснодарский клуб стал чемпионом. Но всё идёт к тому, что «Зенит», скорее всего, в этом сезоне выиграет титул. Но не хотелось бы. Если питерцы станут победителями РПЛ, значит, они этого заслужили. Ничего страшного не произойдёт. Но, главное, чтобы наш футбол развивался, и развивался в правильном направлении.

«Проблемы "Химок" сыграли с "Зенитом" злую шутку»

— Кстати, о питерцам. В другом матче тура «Зенит» выиграл тяжелейший матч у «Химок» (1:0).

— Вот эти все проблемы «Химок»…. Кто-то в «Зените» прессу читает. Там проблемы, им не до игры. И отсюда, конечно, идёт такое расхолаживание. Хотя все знают, что на кону стоит чемпионство. Думаю, злую шутку это и сыграло с «Зенитом». Проблемы подмосковной команды послужили плохую службу питерцам. Поэтому и такая игра получилась. Одни игроки обладают чемпионским иммунитетом, а вторые ещё до этого не дошли. Это тоже влияет на игру, настроение «Зенита».

— Полтайма футболисты Зенита не могли пробить в створ. В чём причина?

— В хорошей игре «Химок». Футболисты сделали правильные выводы, настроились на игру. «Химки» такие же неуступчивые, как и махачкалинское «Динамо». Чуть-чуть где-то расслабился, не учёл определённые нюансы — и получи. Можешь проиграть, вничью сыграть. С этими командами надо настраиваться. Да может быть у них не такой зрелищный, сверхатакующий футбол. Но показывают свою игру и набирают таким образом очки.

— «Локомотив» победил спустя четыре матча, обыграв «Пари НН» (3:0). Как вам игра «железнодорожников»?

— Конечно, поражения, ничьи довлели над «Локомотивом», никак не могли найти свою игру. Удаление футболиста гостей повлияло на ход игры. Было тяжело, но, когда «Локомотив» забил гол, игроки почувствовали уверенность. А потом забили ещё два. Пиняев хорошо себя проявил, а в конце дожали. После этой победы какие-то оковы с плеч спадут у игроков «Локо».

— Со стороны показалось, что это вообще один из лучших матчей Пиняева в сезоне.

— Матч на матч не приходится. С «Пари НН» Пиняев себя проявил во втором тайме. В первой половине встречи не мог это сделать. Сергей в принципе молодой, главное, чтобы рос дальше, чтобы в каждой игре выкладывался. Пиняев ярко себя проявлял в «Крыльях». Как только перешёл в «Локомотив», тоже получалось это делать. А потом ушёл в тень и никак не может выйти на свой уровень. Вот это вот плохо. С каждой игрой надо только прибавлять. Ему дали авансы, классный, неординарный футболист, любящий один в один обыгрывать. А сейчас к нему привыкли, чуть-чуть знают его сильные стороны соперники. Поэтому надо дальше мастерство поднимать, чтобы быть непредсказуемым. А он где-то стал предсказуемым для защитников. Сейчас к нему приспособились, и Пиняев себя не так ярко проявляет.

— Удаление Каккоева не вызывает вопросов?

— Там было два момента. Самошникова в конце игры можно было удалять. Практически такая же ситуация возникла. Такие фолы, как у Каккоева, не красят наш футбол. Наносить такие травмы игроку, пускай, он твой соперник…Не футболом едины все.

— Почему «Локомотив» так лихорадит после рестарта сезона?

— У «Локомотива» в связи с отсутствием больших денег выбрана правильная позиция: развития своего футбола, своих игроков, ставка на Академию. Мне такой подход очень сильно импонирует. Когда Академия работает, приносит свои плоды, а эти плоды играют в основном составе. Молодёжи, конечно, свойственны перепады. Такие футболисты могут сыграть два-три матча на максимуме, а потом встреч пять провалить. Отсюда и такой результат.

«Сторонник того, чтобы в стартовом составе играло 3-4 иностранца»

— Как вам игра Батракова сейчас?

— Конечно, в осенней части Алексей ярче себя проявлял. Но опять же он — молодой, только в состав попал, у него нет необходимого опыта, как у того же Баринова — истинного капитана. Стержня, который объединяет. Но Батраков чуть-чуть поднаберётся опыта. Конечно, наш футбол ещё приобрёл нестандартного и хорошего игрока. Дай бог, чтобы Алексей обошёлся без травм, и дальше прогрессировал. Ну не может он за собой ещё тащить, молодой пока. Вот можно взять «Динамо» — того же Захаряна. Где он сейчас вообще? Тот же Тюкавин. Они очень перспективные. Но их надо огранить как бриллиант. Огранку сделаем — и получим очень хороших футболистов.

— И чтобы купить действительно хороших иностранцев, должны быть опытные россияне…

— Это моя боль и всего нашего футбола. Я сторонник того, чтобы вернуть в состав трёх-четырёх иностранцев, а остальные были все россияне. Вот в «Зените» мы сейчас видели из россиян играл только Латышонок, остальные — все иностранцы.

Алексей Батраков «Локомотив»

— Да, как играть против «Зенита», когда у них столько качественных иностранцев, стоящих по десяткам миллионов? Хотя у «Краснодара» получается, борется.

— Понимаете, в «Краснодаре» — то же самое. Вспомните о словах Галицкого про его мечты о том, чтобы в составе играло 11 воспитанников. Но он отошёл от этой мечты. Теперь то же самое там. Два футболиста россияне, а остальные играют с двойным гражданством, иностранцы. Дай бог, что Галицкий пришёл к тому, чтобы в составе играли все воспитанники.

— Последний вопрос о «Локомотиве». Импонирует ли вам Галактионов как тренер?

— Понимаете, Галактионов тоже молодой тренер. Он тренировал сборную. Он там, например, может работать с молодыми, но не может работать с игроками старше. Опытными, у которых есть своё мнение. Конечно, в «Локо» идёт притирка. У нас, к сожалению, нет терпения.

— Как у «Химок», которые увольняют тренеров бесконечно.

— Это вообще….Вот чемпионат начался — пускай будут все банковские гарантии и минимально всё постоянно выплачивается. А если есть какие-то большие спонсоры, пусть добавляют денег. И вообще ратую за то, чтобы тот же «Газпром», РЖД и другие создали пул — все они туда деньги вбухали, которые будут распространяться на весь футбол, включая РПЛ, Первую лигу, Вторую лигу. На все футбольные клубы. И чтобы зарплата была в РПЛ три миллиона, допустим, миллион — в Первой лиге, во Второй — пятьсот тысяч. И по премиальным везде всё расписано. Есть у вас хороший частный спонсор. Будет давать деньги футболистам — вопросов нет. Это его средства. А у нас 95 процентов команд находится на обеспечении государства. Тут, конечно, государство должно платить и назначать. И всё. Вот как в советское время было, 300 рублей ставка, 50 рублей — премия за победу. И все всё знали.

— А если продолжить о «Локомотиве», потолок команды — пятое место?

— Я рассчитывал, что в весенней части команда будет за бронзу бороться. В определённый момент претендовали даже за чемпионство. Но реально если смотреть, максимально было завоевать бронзу. Но сейчас практически уже тяжело будет стать и третьими.

«Неуступчивость "Рубина" — это заслуга Рахимова»

— Хотелось бы вернуться к обсуждению тура. «Динамо» обыграло «Рубин» (3:1).

— Честно скажу, этот матч не смотрел.

— А что скажите в целом о выступлении «Динамо» после рестарта?

— «Динамо» и в том году было теневым лидером. Как и у «Спартака», у них перекос в атаку, очень хорошее развитие в этом плане, хорошее индивидуальное качество футболистов. А в защите как были проблемы, так и остались. В этом сезоне эти недочёты стали ярко проявляться у «Динамо». Потому бело-голубые и вылетели из гонки за чемпионство.

— Наверное, их потолок — это тройка в этом сезоне.

— Может быть. Плюс травма Тюкавина. Он был лидером как на поле, так и в раздевалке. Хоть и молодой, но уже имеет вес в команде. Не скажу, что это на сто процентов повлияло, но повлияло.

— Но Гладышев немало забивает, вот и «Рубину» положил два.

— Он такой же нестандартный футболист, как и у ЦСКА Койта. Могут забить гол из ничего, а могут 100-процентоный момент запороть. Но хотелось бы сказать ещё о «Рубине». У казанской команды, конечно, всё выстроено. Любо-дорого смотреть за их обороной, хотя у них нет выдающихся игроков. Они покупают средних футболистов, и Рахимов пытается из них сделать хороший добротной коллектив. У него это получается. «Рубин» — одна из самых неуступчивых команд в РПЛ, которая может отобрать очки у кого угодно. Это заслуга Рахимова.

«Не может быть большой ротации без последствий»

— В другом матче ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями» (1:1). Почему армейцы не смогли победить?

— Уже третью игру у армейцев наметился физический спад. Игра с этим ромбом энергозатратная для полузащитников. И ты больше бегаешь, чем создаёшь. Не так ярко уже себя проявляют и тот же Пьянич, и Кисляк. Проблемы в этой схеме как были у Файзуллаева, Облякова, так они и остались. Потихоньку накопилась физическая усталость у полузащитников, и, конечно, не так ярко проявляют себя в этой схеме нападающие.

— Есть позитивный момент в заменах Николича. Койта вышел на замену и первым же касанием забил в матче с «Рубином».

— Тот же Койта не так ярко себя проявляет. Как я и говорил, он может из ничего забить классный гол, а может стопроцентную ситуацию не реализовать. Но средняя линия как всегда определяет игру команды.

— Есть что запомнилось со знаком плюсом со стороны ЦСКА в последнем матче?

— Cо знаком минус — да. Могли уступить. Команда, которая претендует на чемпионство, не должна так играть. Опытная команда должна полностью контролировать матч — от первой и до последней минуты, создавать моменты и забивать голы. А тут «Крылья» могли победить и даже может быть были ближе к победе.

— Марко Николич поменял семь игроков основы по сравнению с кубковым дерби с московским «Динамо».

— В этом периоде уже должна быть стабилизация состава. Если вы боретесь за чемпионство, за 12 игр до конца состав должен быть одним и тем же. Понятно, что есть травмы, карточки. А так состав должен быть сыгранным. А когда ротация по 7-8 игроков проходит… Не может быть такая ротация без последствий. Но игра в обороне мне у ЦСКА нравится.

— Нравится ли работа Николича в ЦСКА?

— Как и осенней части были проблемы у Николича. Почему? Не менял состав, схему. Поменял на свою схему, и худо-бедно команда пока не проигрывает в весенней части. Тренеру нужен результат, а Николич его даёт.

Марко Николич globallookpress.com

— За третье место ЦСКА по силам побороться?

— Думаю, что да. У них же впереди ещё дерби. Два очка — не сильный отрыв. Тем более с той игрой, которую показывает «Спартак». В этом сезоне красно-белые вообще непредсказуемые: могут обыграть кого угодно, и проиграть любому.

«Химки могут закончить своё существование»

— К борьбе за выживание. «Оренбург» победил «Динамо» (Махачкала) — 2:1. Кажется, «Оренбург» показывает самую содержательную игру среди «Факела» и «Пари НН». Согласны?

— Да. Они не выглядят обречёнными. У них своя специфика футбола, через края полузащитники активно выходят, но не хватает концовки. Могу сказать ещё по поводу «Химок» — вот этот тренерский бардак, нет своей специфики, своего взгляда, дальше, как будет выглядеть клуб, какое у него будет развитие.

— То есть, «Химки» тоже могут вполне вылететь?

— Неизвестно, чем это всё может закончиться. Они могут просто закончить своё существование как клуб, поэтому могут и вылететь. А откуда бардак? Рыба гниёт с головы. Если в руководстве есть в бардак, то он переносится и на команду. Зачем этот клуб допускать, если у них постоянно проблемы? Они были в РПЛ со своими проблемами, вылетели, и у них те же самые проблемы.

«Зенит» — «Химки» globallookpress.com

— Возвращаясь к «Оренбургу». Как вам их матч с махачкалинским «Динамо»?

— Владели преимуществом, забили гол, один мяч молодого почему-то отменили. В принципе нормальная игра. У «Оренбурга» пошла какая-то сыгранность.

— Победа на жилах, характере.

— На мастерстве могут позволить себе выигрывать только первые шесть команд, а остальные только через характер.

— Кто вылетит напрямую в этом сезоне из РПЛ?

— «Оренбург». Они очень сильно провалили осеннюю часть. Второй претендент — «Пари НН».

— А «Факел»?

— Ну не знаю. Три команды, думаю, между собой будут разыгрывать прописку в РПЛ. Что касается «Факела», то это практически мои земляки, я сам из Белгорода. Очень футбольный город, очень много болельщиков, разговор о футболе. Если вылетает клуб, значит, что-то не так в руководстве. Столько тренеров поменять и так далее. Рыба гниёт с головы. Поменяется руководство, либо оно изменит свою философию на другую….

Календарь и таблица РПЛ

Понятно, что денег нет. Но много средств у «Динамо» (Махачкала)? У «Химок» много? Но есть своя игра, почерк. В том году сколько поменяли тренеров, в этом году тоже. Значит, что-то не так в голове.