Спасение утопающих. Пойдут ли дела «Химок» на поправку после вмешательства руководства РПЛ?

Разброд и шатание — именно так можно описать сложившуюся ситуацию в «Химках», испытывающих серьезные финансовые трудности. Руководство подмосковного клуба в лице инвестора Туфана Садыгова за короткий отрезок собрало полный комплект проблем, включая трансферный бан, невыплату заработных плат, отставку главного тренера, бойкот игроками тренировок, и кажется, что список получит продолжение.

Артига попал в немилость

Стабильное состояние «Химок» продлилось вплоть до зимней паузы, по ходу которой стали появляться тревожные новости из стана команды.

Первым звоночком послужило задержание акционера подмосковного клуба Туфана Садыгова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. 52-летнего функционера в декабре поместили под домашний арест, однако уже в январе выпустили под залог.

Разбирательства в отношении Садыгова сразу отразились на финансовом состоянии «красно-черных», которое со временем превратилось в катастрофическое. «Химки» не выплатили неустойку за расторжение контракта с Бесардом Сабовичем, из-за чего получили запрет от ФИФА на регистрацию новичков на протяжении трех трансферных окон кряду.

Затем появилась информация, что в команде происходят регулярные задержки заработной платы — недовольство нарастало среди игроков и тренерского штаба. При этом спортивные показатели подмосковного клуба под руководством Франка Артиги получали удовлетворительную оценку.

Франк Артига globallookpress.com

Новобранец Премьер-лиги цеплялся за любую возможность добыть важные очки и создавал проблемы даже лидирующей группе — ничьи с «Зенитом» и «Краснодаром», две победы над «Локомотивом» тому подтверждение.

Испанский специалист продолжил выжимать максимум из подопечных после возобновления российского первенства, разжившись семью баллами в шести матчах. «Химки» сумели покинуть зону стыковых матчей и поднялись на двенадцатую строчку, оставляя за собой неплохие шансы на сохранение прописки в элите.

«Химки» vk.com/fckhimki_official

Игрокам нравились методы работы Артиги и выстраиваемый им тренировочный процесс, поэтому нельзя сказать, что поражения 1:4 от махачкалинского «Динамо» и 1:3 от «Крыльев Советов» случились ради «слива» 48-летнего тренера.

Скорее это вынужденная мера, связанная с продолжительной невыплатой зарплат, и просто ситуация дошла до точки кипения, что вынудило футболистов прибегнуть к демонстративному жесту. Франк вошел в их положение и полностью поддержал подопечных после проигранного матча самарцам.

Изменений нет. Игроки теряют терпение. Когда нет стабильности в жизни, тяжело показать стабильность на поле. На этой неделе будет решено — так сказали. Я не могу требовать от игроков сейчас ничего, могу только благодарить. У нас будут тяжелые матчи, но нужно решить и эту ситуацию. Франк Артига

Именно после этого комментария судьба испанца в подмосковном клубе была решена — руководство «Химок» отправило Артигу в отставку. Видимо, Туфану Садыгову не понравился факт, что тренер принял сторону игроков и таким образом еще сильнее раскачивал лодку, которая и без того близка к погружению на дно.

Еще одной неудобной стороной иностранного специалиста для инвестора «красно-черных» выступало отсутствие авторитетов для Франка. Испанец абсолютно не жаловал игровым временем Илью Садыгова в текущем сезоне, оставляя его в матчах РПЛ чаще на скамейке запасных либо выпуская на замену всего на одну-две минуты.

Садыгов-старший довольно болезненно относится к отсутствию сына на футбольном поле, что может подтвердить Сергей Юран, лишившийся должности главного тренера «Химок» в сезоне 2022/2023 уже после четырех туров.

Сообщалось, что главной причиной увольнения российского специалиста послужило прозябание Ильи в запасе во встрече с «Ростовом». Теперь в опалу попал Артига, который стал слишком неудобен акционеру «Химок».

Туфан Садыгов, естественно, отрицает, что Франка отправили на вольные хлеба из-за поддержки игроков в финансовом вопросе, и настаивает, что решение было принято из-за неубедительных результатов. Верится в это, конечно, с трудом.

Предсмертная агония или решение проблем?

На вакантную должность руководство «Химок» оперативно нашло замену — 16 апреля было объявлено о заключении трудового соглашения с Магомедом Адиевым, который приступит к работе в статусе исполняющего обязанностей.

Второй сезон кряду 47-летний наставник становится пожарным вариантом для клубов, борющихся за выживание в чемпионате России. Любопытно, что в прошлой кампании РПЛ Адиев возглавил «Ахмат» также в апреле — сценарий повторяется.

Магомед Адиев globallookpress.com

Тогда Магомеду Мусаевичу удалось спасти грозненцев от вылета, показав впечатляющий финиш, и закрепиться на десятой строчке. Тем не менее продолжительного сотрудничества с «Ахматом» не случилось, и после семиматчевой безвыигрышной серии на старте сезона РПЛ 2024/2025 ему указали на дверь.

Ранее Адиев проделал успешную работу в рядах сборной Казахстана, которую впервые в истории вывел в дивизион «В» Лиги наций УЕФА. Только ради практически родного «Ахмата» наставник передал бразды правления «ястребами» Станиславу Черчесову и вернулся в Премьер-лигу.

Качели, присущие тренерской карьере Адиева, вполне могут получить новый импульс в расположении «Химок». Никто не гарантирует, что команда выберется из образовавшейся финансовой ямы и результаты пойдут в гору, хотя Магомед Мусаевич настроен оптимистично.

Рад, что договорились с руководством ФК «Химки» о сотрудничестве. Задача по сохранению места в РПЛ непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить. Надеюсь, вместе с игроками и руководителями клуба нам удастся это сделать. Магомед Адиев

Назначение Адиева выглядит авантюрно и абсолютно непонятна реакция игроков, которых вполне устраивала кандидатура Артиги на тренерском мостике.

Сходу авторитет Магомеда Мусаевича не подействовал — ему не удалось убедить основную обойму «Химок» прекратить акцию протеста и приступить к тренировочным занятиям. Первую тренировку он провел вместе с дублирующим составом подмосковного клуба.

Неожиданная помощь

К ликвидации царящего в рядах подмосковного клуба хаоса вынужден был подключиться президент РПЛ Александр Алаев. 45-летний функционер выразил недовольство политикой руководства «Химок» и заявил, что правящая верхушка допустила ряд управленческих ошибок.

Он с понимаем отнесся к настроению игроков «красно-черных», однако не смог остаться в стороне, так как под угрозу была поставлена репутация российского первенства и спортивный принцип — фактически основной состав команды не проводил подготовку к матчу с «Зенитом» и не исключалась возможность участия дубля во встрече.

Александр Алаев globallookpress.com

Александр Александрович лично 18 апреля отправился на встречу с футболистами «Химок», по итогам которой стороны наконец пришли к компромиссу. В структуре подмосковного клуба введено внешнее управление — решение согласовано с президентом РФС Александром Дюковым и генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым.

В рамках полномочий Российской премьер‑лиги мы сегодня провели заседание правления и согласовали выплату части средств, которые полагаются футбольному клубу «Химки» за участие в этом сезоне авансом для того, чтобы покрыть часть задолженности перед футболистами. Что сегодня и было сделано. Соответственно, в рамках наших сегодняшних действий мы проконтролировали: деньги сейчас поступили на счет. Надеюсь, уже сегодня футболисты получат первые средства. Александр Алаев

Уже вечером 18 апреля пресс-служба «Химок» сообщила, что футболистам выплачена заработная плата за декабрь. Таким образом слова Алаева не разошлись с делом, однако как долго продлится аттракцион невиданной щедрости — хороший вопрос.

Ранее к клубам, испытывающим серьезные финансовые проблемы, было не столь щепетильное отношение и единственным выходом для них становилось банкротство и исчезновение с футбольной карты России. Стоит ли игра свеч в отношении команды, имеющей, мягко говоря, не самую внушительную фан-базу и собирающей крайне малое число болельщиков на трибунах?

Возможно необходимо отпустить «Химки» в свободное плавание, оставив их головной болью лишь Туфана Садыгова, который не факт, что сможет обеспечить дальнейшее финансирование, и дать возможность занять место в РПЛ более достойному кандидату, имеющему достойную фанатскую поддержку.

Бойкот отменяется

Благодаря гарантиям, полученным со стороны президента РПЛ Александра Алаева, основная обойма вернулась к подготовке ко встрече с «Зенитом». Инвестор «Химок» подтвердил, что на поединок 25-го тура против чемпионов России выйдет оптимальный состав команды и имеющиеся недопонимания устранены.

Магомед Адиев наконец получил возможность провести полноценное тренировочное занятие, но хватит ли у него времени настроить подопечных на важную встречу.

Также вызывает сомнения самоотдача, с которой «Химки» готовы бороться на футбольном поле, ведь череда потрясений, случившаяся за последнюю неделю, явно не пройдет бесследно. Приоткроет занавес лишь матч против «Зенита», по итогам которого станет понятно, стали ли полученные денежные средства дополнительной мотивацией для игроков и верят ли они дальше руководству «красно-черных».

Останемся при мнении, что негативная атмосфера никуда не пропала из расположения подмосковного клуба, и его сопротивление будет околонулевым — «сине-бело-голубые» заработают легкие три очка. Напомним, что поединок «Зенит» — «Химки» состоится 20 апреля, начало запланировано на 16:30.