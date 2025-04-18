Первая лига. Уверенное лидерство «Балтики», микрокризис «Торпедо» и «Алания», которая близка к вылету

До конца сезона во втором по статусу российском дивизионе осталось шесть туров. Кто из участников турнира рвется в Премьер-лигу, а кому приходится биться за выживание?

«Балтика» — безоговорочный лидер чемпионата

Калининградцы опережают московское «Торпедо» на 11 очков. Второй сезон Первую лигу выиграет команда Андрея Талалаева. В прошлом году это были «Химки», обошедшие махачкалинское «Динамо» и «Акрон». Талалаев пришёл в калининградский клуб не сразу, а по ходу сезона, возглавив его 6 сентября.

Начинали сезон балтийцы под началом Александра Грищенко. Но молодому специалисту не удалось удачно поставить игру в контроль мяча, которую он хотел привить калининградцам. Команда находилась ближе к середине турнирной таблицы, половину матчей сыграв вничью.

При Талалаеве ситуация наладилась. В 20 играх при Андрее Викторовиче команда одержала 15 побед, 4 раза сыграла вничью и всего лишь однажды проиграла — бывшему клубу тренера «Торпедо» во втором матче специалиста во главе «Балтики». Талалаев сменил 4-2-3-1 Грищенко на свои 3-4-2-1, которые он строил и в «Химках». В результате команда не проигрывает 18 матчей, а в данный момент одержала 5 побед подряд. Начали весеннюю часть чемпионата балтийцы с пяти сухих матчей кряду. Также осенью у команды была серия из восьми побед подряд. Здорово выглядит вратарь Максим Бориско и линия защиты.

«Балтика» fc-baltika.ru

В составе «Балтики» много футболистов, имеющих опыт игры в Премьер-Лиге. Среди них — игравшие за команду в высшем дивизионе в прошлом сезоне защитник Кевин Андраде и Натан Гассама, прибывший из «Химок» с Талалаевым экс-краснодарец Олег Исаенко, бывший левый защитник «Зенита» и «Ростова» Евгений Чернов, другой экс-представитель этих же клубов Денис Терентьев. В полузащите играет бывший игрок «Факела» Андрей Мендель и пришедший зимой экс-хавбек «Локомотива» и «Нефтехимика» Максим Петров. Также в средней линии есть пришедший в прошлом сезоне и поигравший за «Оренбург» в элитном дивизионе Юрий Ковалев и давно играющий в Калининграде воспитанник ЦСКА Сергей Пряхин. В атаке есть Виталий Лисакович, Илья Стефанович и Хызыр Аппаев. Зимой команду пополнил колумбиец с сальвадорским паспортом Брайан Хиль, в шести матчах уже успевший отметиться тремя голами и двумя результативными передачами. Он стоил 1,5 миллиона евро — серьёзнейшая сумма по меркам Первой лиги.

Календарь и таблица РПЛ

«Балтика» играет в вертикальный футбол и делает ставку на высокий прессинг, как и все команды Талалаева. По своей игровой философии балтийцы вернулись во времена Сергея Игнашевича, в прошлый раз выводившего их в Премьер-лигу. Калининградским болельщикам остается надеяться на то, что в этот раз команда закрепится в высшем дивизионе на более долгий срок.

Претенденты на второе место — «Торпедо», «Урал», «Черноморец» и «Сочи»

Среди претендентов на второе место насчитываются сразу четыре команды. Его пока занимает московское «Торпедо», под руководством пытающегося вернуть себя в элитные тренеры Олега Кононова, не проигрывавшее в осенней части чемпионата. В нынешней части сезона торпедовцы выглядят неубедительно, одержав всего две победы в семи матчах и за это время забив всего два гола. Команда проиграла три матча — конкуренту «Черноморцу», «Ротору» и «Чайке». Сейчас торпедовцы идут с серией из двух поражений подряд. Очень многое решит для них предстоящий в понедельник матч с конкурентом за прямой выход в Премьер-лигу — «Уралом».

Зимой спортивным директором «Торпедо» стал Ари, и при обрусевшем бразильце команда провела громкие по меркам Первой лиги трансферы. Самым дорогим приобретением стал колумбийский атакующий полузащитник Ейсон Гусман, приобретенный за 1,8 миллионов евро. Пока он не оправдывает надежд и периодически выходит лишь на замену, но свой дебютный гол — победный в ворота «Нефтехимика» — забить смог. Также команду пополнили один из лучших игроков «Родины», способный сыграть как левого вингера, так и форварда Александр Юшин, бывший капитан «Химок» опорник Хетаг Хосонов, бразильский инсайд Алессон из «Вила Нова Гояния» и техничный киргиз из белорусского первенства Гулжигит Алыкулов.

С такой игрой, как по весне, «Торпедо» не попадёт в Премьер-лигу напрямую. Зато туда очень стучится «Урал», отстающий от автозаводцев на два очка. Екатеринбуржцы также сменили в этом сезоне главного тренера. Начинала уральская команда сезон под руководством Евгения Аверьянова. В начале сезона «Урал» находился в тройке сильнейших, но в октябре выпал из нее. Президент клуба Григорий Иванов принял неожиданное решение — назначить главным тренером Олега Шатова, не имевшего к тому моменту самостоятельного тренерского опыта и закончившего игровую карьеру только летом 2023 года.

Олег Шатов fc-ural.ru

Молодой специалист использует различные схемы — как с тремя, так и с четырьмя защитниками. В целом Шатов в «Урале» работает успешно. Команда при нем одержала шесть побед, в том числе три — после назначения тренера на пост, четыре раза сыграла вничью и единственный раз проиграла «Сочи» ещё в прошлом году. Правда, последняя победа уральцев вызвала подозрение у СМИ. Телеграм-канал Baza сообщил, что матч «Урала» и «Нефтехимика», в котором хозяева перевернули игру с 0:2 на победу, мог быть договорным. Начата проверка.

В «Урале» состав представляет собой сплав статусных новичков (Александр Селихов, Евгений Марков) и игроков, выступавших за екатеринбургский клуб в Премьер-лиге (Сильвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Мингиян Бевеев, Тимур Аюпов, Даниел Мишкич, Андрей Егорычев, Илья Ишков). Зимой покинул клуб легендарный Эрик Бикфалви. Хорошую результативность показывает летний новичок, хорват Мартин Секулич, с девятью мячами являющийся вторым бомбардиром лиги. В начале сезона однажды отличился воспитанник клуба, 16-летний на тот момент Максим Воронов.

Амбициозен и «Черноморец», инвестором которого является бизнесмен и председатель Высшего Совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв. Перед «моряками» поставлена задача попасть в высший дивизион чемпионата России. Команда всего второй год играет в Первой лиге после возвращения, но показывает амбиции. Вадима Гаранина, который неудачно стартовал с южанами в начале сезона, в конце августа заменили на Олега Василенко.

«Черноморец» https://vk.com/fcchernomorets.nvrsk

Бывший главный тренер «Факела» стал собирать команду из экс-подопечных — на берега Чёрного моря перебрались крайние защитники Василий Черов и Владислав Мастерной и атакующий хавбек Роман Акбашев, а также несколько игроков «Алании», где Василенко также работал — вратарь Ростислав Солдатенко, полузащитники Заур Тарба и Алан Хабалов.

Также среди заметных фигур в команде — экс-спартаковец Вячеслав Кротов, бывший форвард «Балтики» Гедеон Гузина, экс-капитан «Енисея» Егор Иванов и один из самых перспективных полузащитников Первой лиги Павел Горелов. Новороссийцы играют в вертикальный футбол по схеме с тремя центральными защитниками. По весне «Черноморец» играет нестабильно, чередуя победы над конкурентами («Торпедо») с необязательными ничьими с аутсайдерами («Алания»).

«Сочи» не производил тренерских перестановок после вылета из РПЛ. Команду по-прежнему возглавляет испанец Роберт Морено, в свое время подменявший Луиса Энрике в сборной. Южане тяжело стартовала в этом сезоне, но затем нагнали группу лидеров. В «Сочи» много игроков, выступавших за команду в Премьер-лиге. Кирилл Заика и Никита Бурмистров даже завоевывали серебро чемпионата при Владимире Федотове. Остались несколько новичков, усиливших южан в весенней части прошлого сезона — Марсело Алвес (он ещё и капитан, но сейчас травмирован), Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич. В команде множество россиян с опытом РПЛ — Павел Маслов, Артем Макарчук, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Руслан Магаль, Кирилл Кравцов, Максим Кайнов, Никита Бурмистров и Владимир Писарский.

«Сочи» pfcsochi.ru

Именно за «Сочи» играет лучший бомбардир сезона в Первой лиге. Павел Мелешин, весной выкупленный у «Спартака», забил 10 мячей в чемпионате. При этом третьим в списке бомбардиров идёт также представитель «Сочи» — Мартин Крамарич.

Сочинцы в последнее время покинули зону стыковых матчей, одно очко уступая «Черноморцу» и четыре — находящемуся на втором месте «Торпедо». В последних четырёх матчах команда потерпела три поражения — не только от лидирующей «Балтики», но и от перестраивающейся «Родины» и находящегося в нижней части турнирной таблицы «Шинника». При этом южане до этого обыграли сильных соперников — «Урал» и «СКА-Хабаровск». Скорее всего, «Сочи» будет бороться с «Черноморцем» за последнюю путевку в стыковые матчи.

Претендент на стыковые матчи — «СКА-Хабаровск»

Команда с Дальнего Востока очень плохо стартовала, проводя в начале сезона домашние матчи в Раменском. После этого Дмитрия Воецкого заменил Алексей Поддубский. Наставник — местный уроженец, долгое время играл и капитанил ещё в «СКА-Энергии», а в качестве тренера единственный раз в истории вывел команду в Премьер-лигу. К моменту зимней паузы хабаровчане уже шли на восьмом месте.

«СКА-Хабаровск» fcska.ru

Сейчас они уже шестые и приблизилась к зоне стыковых матчей, отставая всего на четыре очка от «Черноморца». Команда одержала в семи матчах весны пять побед с неизменным счетом 1:0. Однако нельзя сказать, что СКА — сухая и оборонительная команда. Их лучший форвард Георгий Гонгадзе забил 8 мячей, деля третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата. В команде также выделяется экс-вингер «Урала» Рамазан Гаджимурадов и бывший защитник «Уфы» Юрий Журавлев. В составе «СКА-Хабаровска» есть даже испанец Борха Мартинес.

Группа середняков

Открывает список середняков лиги«Енисей» под началом Андрея Тихонова, который по традиции продолжает радовать в основном на своем поле. Однако и там случаются конфузы вроде недавнего поражения от «Черноморца» со счетом 0:3. Красноярцы — типичная домашняя команда, часто побеждающая на своем поле, проигрывающая на чужом и редко играющая вничью. «Енисей» лишился многих лидеров прошлых лет, поэтому не может претендовать на стыки, однако даже вернувшийся в клуб Андрей Окладников неубедителен — форвард записал на свой счет только четыре мяча в текущем сезоне.

Не вылетит, но и не бьётся за попадание в высший дивизион «Родина». Выступление московского клуба — большое разочарование текущего сезона. Богатый владелец клуба Сергей Ломакин уже давно ставит целью попадание в РПЛ. Команда один раз была близка, в стыковых матчах сезона-2022/23 уступив «Пари НН». В прошлом сезоне москвичи финишировали пятыми, а в этом — ошиблись с кандидатурой главного тренера. Коллектив неудачно стартовал в чемпионате, и после восьмого тура Владимира Газзаева заменил в качестве исполняющего обязанности тренер второй команды Филипп Соколинский. Де-юре тренером «Родины» вскоре стал Владимир Бесчастных, отвечавший в тренерском штабе москвичей за нападающих. Зимой «Родину» возглавил словенский специалист Зоран Зелькович. В последних шести матчах команда не проигрывает, но претендовать на выход в Премьер-лигу сможет лишь в следующем сезоне.

«Ротор» под руководством Дениса Бояринцева прыгает выше головы — только вернувшиеся во второй по статусу дивизион волгоградцы накрепко закрепились в Первой лиге. В практически полностью обновившейся за зиму и лето команде нет громких имен, за исключением экс-игрока «Химок» Ильи Кухарчука, Сергея Макарова, творившего сенсации с «Акроном» в Кубке и поигравшего за «Торпедо» в Премьер-лиге известного любителям медиафутбола Максима Турищева. Тренер «Ротора», до этого славившийся удачными выходами своих команд в Первую лигу, наконец-то закрепится в ней.

Ротор — Шинник https://vk.com/fc.rotor

Одно из главных разочарований сезона — тульский «Арсенал». Впрочем, у «оружейников» все предсказуемо из-за долгов по трансферам, перед футболистами и агентами. «Арсенал» бодро стартовал в текущем сезоне, находясь на первом месте аж до 14-го тура, но затем выдал громадную безвыигрышную серию. Подопечные Александра Сторожука сейчас десятые, и главное для них — разобраться с внутренними проблемами.

«Нефтехимик» Кирилла Новикова в прошлые сезоны отличался тем, что растил крепких футболистов для клубов выше классом. Однако ресурсы нижнекамцев, кажется, заканчиваются. Главные игроки команды — опытные форварды Султан Джамилов и Рашид Магомедов, которые вряд ли в силу возраста пойду на повышение. Однако неплох спартаковский воспитанник, атакующий полузащитник Константин Шильцов. Клуб из Татарстана идёт одиннадцатым, занимая в целом свое место в лиге.

«Чайка» из Песчанокопского удивляла на старте сезона, когда ей руководил Дмитрий Пятибратов. Казалось, что нахождение в первой половине турнирной таблицы продолжится при Евгении Калешине, поднимавшем на новый уровень «Балтику» и «Акрон». Однако специалист не оправдал надежд руководства клуба, слишком часто играя вничью, и недавно его сменил бывший главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин.

КАМАЗ продолжает удерживаться в Первой лиге вопреки. Команда Ильдара Ахметзянова имеет самые скромные возможности в лиге, но в очередной раз останется во втором по статусу российском дивизионе. Нет ничего удивительного в том, что тренера сватают в «Оренбург», если он покинет Премьер-лигу. В этот раз статусных игроков в Набережных Челнах чуть больше, чем обычно — лидер «Торпедо» времен его последнего подъема в РПЛ Мухаммад Султонов, много где поигравший нападающий Давид Караев и перебравшийся из «Пари НН» не взлетевший талант из академии «Краснодара» Илья Жигулёв.

КАМАЗ — Енисей https://vk.com/fckamaz

В «Шиннике» удивил молодой нападающий Захар Фёдоров, оказавшийся ненужным «Сочи». При больших проблемах ярославцев с атакой он смог забить пять мячей в текущем сезоне. Ещё «Шинником» де-юре рулил в этом сезоне местная легенда Александр Побегалов, впервые начавший работать в клубе в 1992 году, а возглавивший его — в 2000-м. Он помог команде покинуть опасную зону. Сейчас командой руководит белорус Артём Булойчик, начавший обучение на лицензию PRO. По пропущенным мячам «Шинник» находится рядом с претендующим на РПЛ «Уралом».

Претенденты на вылет

На три места лигой ниже претендуют четыре команды. Одна из них спасётся от вылета.

«Уфа», сменившая по ходу сезона главного тренера Евгения Харлачёва на Омари Тетрадзе, имеет худшую оборону в лиге. С приходом нового тренера особых изменений нет. Недавно команда проиграла «Балтике» со счетом 0:6. Но стоит отметить, что в важном матче башкирский клуб в прошлом туре одолел «Аланию» (2:1). Неплохи в полузащите и атаке белорусы Владислав Ложкин и Артём Гуренко — сын бывшего главного тренера «Уфы».

«Тюмень», с которой по-прежнему работает выводивший команду в Первую лигу Игорь Меньщиков, совершила небольшое чудо по ходу этого сезона. Команда долгое время плелась безоговорочно последней, имея отставание в 6-8 очков от 15-го места. Однако в конце осени и по весне она преобразилась. После зимней паузы «Тюмень» одержала три победы в семи матчах, в том числе — на выезде над «Родиной» и КАМАЗом. По текущей форме кажется, что именно тюменцы сохранят место в Первой лиге.

ФК «Тюмень» fc-tyumen.ru

Главным разочарованием сезона вынужденно стала «Алания». У владикавказцев проблемы с финансированием, из-за чего их покинул целый ряд лидеров прошлых сезонов. На некоторые позиции приходится ставить вчерашних дублеров. В команду, два-четыре года назад бывшую самой зрелищной в Первой лиге, вернулся главный тренер Спартак Гогниев, но ему приходится выбирать из малоопытных или, наоборот, ненужных другим клуба ветеранов. В отдельных матчах «барсы» кусаются, но вряд ли этого хватит для спасения.

«Алания» — «Уфа» https://vk.com/fcalania

Саратовский «Сокол» на данный момент — главный аутсайдер лиги. Команда отстает от зоны спасения на четыре балла и имеет худшую разницу забитых и пропущенных мячей. Команда дважды в сезоне меняла главного тренера — сначала спасшего «Сокол» от вылета в прошлом сезоне Алексея Багу на Алексея Стукалова, затем — Стукалова на Младена Кашчелана. У черногорца минимальный тренерский опыт — ассистентом в «Пари НН».

У саратовчан кошмар с вратарями — травмированы сразу трое: Петр Косаревский, Никита Карабашев и Михаил Левашов, из-за чего в ближайших предстоящих матчах будет играть молодой и неопытный на таком уровне Тимур Крайков.