Полузащитник «Сокола» Дмитрий Сасин рассказал в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Сергею Тисленко о настрое саратовского клуба на борьбу в концовке сезона Первой лиги, сравнил чемпионат Беларуси с российским и вспомнил, как в дебютировал в Премьер-лиге за «Томь», когда молодежи сибирского клуба пришлось подменять основной состав.

«Впереди у "Сокола" 7 финалов»

— Начнем с последнего матча, сыгранного в Туле. Какие были установки, какой настрой, и что в итоге получилось?

— Что можно сказать? У нас сейчас каждый матч, как последний. Уже достаточно сыграли ничьих, да, и, в принципе, в текущей ситуации для нас ничья как поражение, поэтому ехали, конечно же, за победой туда. Готовились очень хорошо, недельный цикл провели, хорошо поработали. В общем, был настрой боевой. Знали, что за команда, что мало пропускает. Мы рассчитывали, что у нас будет свой момент и мы обязательно его используем. Ну и так по игре — равная была игра. Такой, можно сказать, не вытекающий из логики игры пенальти получили, к сожалению.

Ну, а так, если брать общую картину, я считаю, наиграли минимум на 1 балл, но не забили. Вот уже какую игру не можем забить. В штангу попали, потом у Илюхи Порохова был хороший момент. 1 на 1 не забил. И уже в компенсированное время, там Паша Забелин тоже с убойной позиции бил. Попал в защитника. Так что, к сожалению, да, проиграли. Надеюсь, что вознаградит нас за эту работу очками футбольный Бог. Должно вернуться за вот эту работу, там, за желание обязательно мяч залетит. Может быть это не будет такой стопроцентный момент, как у нас были там последние 2 игры, но результат обязательно будет.

— На зимних сборах ты играл правого нападающего и прямо таки раззабивался. Однако в официальных матчах пока есть небольшое затишье. Как думаешь, с чем связано? Ждем ли от тебя прорыва?

— Честно, для меня нет разницы в плане настроя — игра на сборах или нет. Я думаю, возможно, как и у любого спортсмена бывает, забил — и пошло. В каждой игре был момент, может это удача, но и удачу можно заслужить. Работал, забивал. Сейчас я даже об этом не думаю. Для меня в первую очередь главное — результат команды, а кто забьёт мне вообще не важно. Главное, чтобы мы выиграли. Нет такого, что нужно выходить и забивать в каждой игре. Конечно, хочется помогать команде, но, условно, намного будет приятнее, если у нас забьёт защитник и мы выиграем 1:0, чем забью я и мы проиграем 1:3.

Дмитрий Сасин в матче с «Арсеналом» «Сокол»

— Помню твой шикарный гол за «Томь» в матче с «Шинником» в сезоне 2017/18, хорошо тогда попал. Проиграли как раз 1:3 в итоге.

— Да, это мой первый гол был вообще в ФНЛ и за основную команду «Томи». Родители были на трибуне, эмоции — запредельные, но, опять же, если возвращаться к этой игре, мы в итоге проиграли 1:3. Низамутдинов нам в ответ тоже сумасшедший гол забил, ничем не хуже моего (смеется)

— У «Сокола» сейчас осталось 7 игр — по большому счёту 7 финалов. Какие настроения в клубе, в команде и на трибунах? Как вообще вас поддерживают?

— 7 финалов — да, можно даже сказать, что у нас 12 финалов начались с весны. По поводу настроений — получается, я второй год в «Соколе» и у нас была такая же ситуация в прошлом году. И если в прошлом году у нас получилось, то не вижу вообще ни одной причины, почему у нас не может получиться сейчас. Мы все настроены и упорно работаем.

Календарь и таблица Первой лиги

Главное, чтобы у нас все футболисты хотели остаться в ФНЛ, чтобы все в это верили. Атмосфера боевая, все мужики с характером, никто не ходит с каменным лицом — все всё понимают, а если и были такие — их уже в клубе нет. Мы все объединены одной задачей и одной целью и мы работаем для того, чтобы всё получилось. Лично я в этом вообще не сомневаюсь. 24-го мая посмотрим.

«Очень многому научился у Калешина»

— Перед «Соколом» у тебя был этап карьеры в «Акроне». Какие впечатления остались от команды? Как сложился твой переход?

— «Акрон» — вообще супер. Полтора года я там провёл. Говорят, что футбол начинается с уборщицы. Мне кажется, там в этом плане за такой короткий срок достигли очень высокого уровня. В плане инфраструктуры, в плане восстановления, питания. Там все в хорошем смысле больны футболом. И сейчас наглядно можно посмотреть, что из этого получается. То есть, там правильные люди работают, нету лишних людей. Нет работников, которым не всё равно, и у них все получается, в РПЛ на хорошем уровне играют. Я очень рад. По поводу моего там пребывания? Да, может быть, я там не так много играл, но 100% получал удовольствие, поработал с очень хорошими специалистами.

— Например?

— Особенно хочу выделить Калешина Евгения Игоревича. Очень многому у него научился, он вообще большой профессионал до мозга костей. Ночами не спит и очень сильно любит футбол. Многое мне дал, за что я ему очень благодарен. Наш путь в Кубке России только чего стоит. Только положительные эмоции от города, от команды, от людей, с которыми я там общался. Сколько там был, всегда максимально старался внести какой-то вклад в историю, помочь им. Впрочем, как и везде. В целом я очень доволен. Подписывал контракт на два с половиной года, но спустя полтора года, так как было мало игровой практики, отправился в «Сокол».

Дмитрий Сасин «Акрон»

— Ты отметил Калешина, как профессионала высочайшего уровня. Может быть, есть какая-нибудь история, чтобы наглядно описать?

— Как таковой конкретной истории у меня нет, но точно могу отметить, что у него нету мелочей. Только он пришёл — сразу добавил питание, добавил восстановление, добавил концентрации в тренировочном процессе. Если так просто сказать — его реально хочется слушать. Хочется впитывать, о чем он говорит. У него есть опыт, он был хорошим футболистом. И в тренерской деятельности у него также всё хорошо получается.

Неспроста мы так далеко прошли в Кубке — в клубе были квалифицированные футболисты, собрался хороший коллектив и тренерский штаб, административный штаб. Все жили футболом. И самое главное, что Евгений Игоревич никогда не пускал все на самотёк. Всегда максимум выжимал из любой ситуации. Всегда нам говорил: оставайтесь обязательно после тренировки, работайте индивидуально. Надо именно каждую тренировку работать на 100 процентов.

— Дим, до «Акрона» ты поиграл за рубежом, если так можно сказать. Сильно ли отличается футбол в Беларуси? Специфика, болельщики, отношение к футболу.

— Если в плане, жизни вообще в Беларуси — это, наверное, мой один из самых лучших этапов карьеры. Страна великолепная, люди приветливые. Очень благодарен всем за то, как относились ко мне, к моей жене. Там царит добро. Люди всегда пойдут навстречу, если возникла проблема — всегда помогут. Все там очень простые. Я жил в маленьком городке под Минском — в Слуцке, и жить там было одно удовольствие. Можно легко посещать разные города, и я даже не про игры — просто съездить. Часто катались на машине в Минск, в Брест.

— Чем занимался помимо футбола?

— Я сам по себе простой человек и когда люди такие простые — я реально кайфую от всего вокруг — от природы, от общения. Там где я снимал квартиру, мы подружились с соседом и часто ездили на рыбалку вместе, в перерывах на сборные. Вообще, природа и сама страна очень приятное впечатление оставили. Летом мы туда приезжали на сборы с «Соколом».

Посмотрел разные города, как крупные, так и областные. Везде очень чисто, везде порядок. Даже продукты очень хорошо запомнились — всё местное, свежее, вкусное. И самое главное — вообще нет никакого негатива. Когда уезжал оттуда — уезжал будто из своей семьи. Прощались долго. Словно частичку себя там оставил, будто не полтора года провел, а все пять (смеется)

— Как в стране с футболом? Почувствовал разницу в уровне?

— Наверное, лига по уровню ближе к ФНЛ. Хотя, когда я играл — отчетливо прослеживались 3-4 команды, которые боролись за чемпионство. Хороший всегда был отрыв. Даже несмотря на то, что тут со всеми сложно играть. Редко было такое, что первое место совсем спокойно обыгрывает аутсайдера. Когда я играл, на тот момент БАТЭ, Солигорск, Динамо Минск, Гродно — можно было сказать, что команды уровня нашей Премьер-Лиги. Остальные, да, ближе к ФНЛ, и пара команд с нижней части уже ближе ко второй лиге. Такая сборная солянка получается.

Хотя, на данный момент, наверное, уровень чемпионата упал. Именно сейчас. Я когда переходил в «Акрон» как раз это началось. Ну, первое время было тяжеловато бегать, но благо, быстро привык.

— Были еще отличия?

— Да! Мне очень нравилось, что не было перелётов. Самый дальний выезд у нас был порядка 5 часов на машине или на автобусе. Вообще спокойно едешь. Когда ребята местные говорили, мол, сейчас 5 часов ехать — капец, я очень долго смеялся. Говорил им — полетайте, ребят, в Хабаровск или в Калининград (смеется)

«Соболев по мячу не попадал, но всегда брал желанием»

— Наверное, самый интересный и самый главный этап карьеры у тебя проходил в Томске. В первую очередь, что думаешь насчёт сложившейся ситуации с «Томью»? Как отнёсся к появлению «КДВ»? (В 2023 году «Томь» лишилась профессионального статуса. В 2025 году Томск вернулся в большой футбол уже с другой командой, «КДВ», на данный момент выступающей во Второй лиге, Дивизион Б — прим. ред.)

— Я очень рад, что в Томске будет большой футбол, потому что он должен быть в таком городе. Там очень любят футбол, болельщики постоянно поддерживают команду. Даже когда мы доигрывали сезон 16/17 молодёжкой, был почти полный стадион, по 8 тысяч приходило. Дай Бог, чтобы у них сейчас все получилось. Знаю, что ставят большие задачи. Знаю, что под эти задачи хорошие футболисты едут.

Вообще, когда услышал новости о том, что клуб расформировывают — был в шоке. Но хорошо, что нашлись заинтересованные люди. Сейчас, конечно, рано говорить о чём-то, но самое главное, что первый шаг сделан. Хочу, чтобы ребята, которые сейчас будут за Томск биться, прочувствовали эту атмосферу, поддержку болельщиков, и, чтобы получилось у них там поднять Томск на прежний уровень. Буду болеть, конечно же. Там у меня много знакомых, и не только футболисты.

— До того, как стать крепким игроком основы «Томи», ты играл в молодёжке. Вы проводили очень хороший сезон, уверенно шли в верхней части. Однако, так получилось, что Вам пришлось подменять основной состав. Что чувствуешь в такой момент? Ещё вчера играл против своих ровесников, а тут происходит такое, что тебе нужно ехать играть в Премьер-Лиге.

— Вообще до того, как «Томь» вернулась в РПЛ — мы вторым составом играли во второй лиге. И нам некоторые матчи на нашем стадионе «Труд». Я уже тогда подумал, как круто сыграть на этом стадионе перед домашними болельщиками. И вот, получается, вышли в Премьер-Лигу и встал вопрос, как дальше быть. После взрослого футбола обратно в молодёжку не совсем хотелось.

Тогда ещё был спортивный директор — Игорь Владимирович Кудряшов. Он поговорил со мной, говорит, оставайся, будешь капитаном молодёжки, будем тебя подтягивать к основе. Ну, можно сказать, не уговорил, но убедил, правильные слова сказал. Я подумал и решил — почему бы и нет? У нас тогда сформировался очень крепкий костяк. Все знали друг друга. Мы без особых задач вообще готовились к сезону, просто играли.

Александр Соболев @fctomtomsk

— Соболев Саша уже играл с вами тогда?

— Саня Соболев тогда как раз к нам приехал. Тогда, это вообще был просто труп (смеется). Слабый приехал, по мячу не попадал. Но всегда брал своим желанием.

— Переживаешь за него сейчас?

— Я за ним слежу, рад за него. Гол забил «Локомотиву» Критикуют его многие сейчас, но сам факт критики уже говорит о том, что ты кому-то неравнодушен, не безразличен. Он молодец, вообще красавчик. Всегда буду поддерживать его.

— И все-таки, что происходило в тот момент, когда ты понял, что сейчас придётся бегать за основную команду? Мне кажется, это мечта большинства парней, кто всю жизнь занимается футболом.

— В первую очередь переполняла гордость. За то, что я сейчас выйду представлять главную команду города, да ещё и в Премьер-Лиге. Не сказать, что нам голову снесло. Мы просто ехали на сбор. Тогда ещё до последнего не было понятно, откроют ли нам заявку. То есть никто не гарантировал место в основном составе, и мы, наверное, до закрытия окна не знали, что будем играть.

Когда стало точно ясно, мы понимали, что от нас особо ничего и не ждут, никакого давления нету. Не то чтобы мы спокойно к этому готовились конечно в голове представляли, что сейчас выйдем против «Ростова», который после нас играл матч с «Манчестер Юнайтед». Там играли тогда Нобоа, Азмун, Ерохин, Кудряшов. Серебряные призёры. А мы вышли — вроде «ничё», получили «шестёрку» — поехали (смеется)

Я, помню, вышел правого защитника играть, которого никогда не играл в жизни. Нормально сражались, глаза горели. Как они могут не гореть? Сначала играли на эмоциях, но когда счет стал 0-2 — поплыли. Нам в итоге оставшиеся 4 гола уже в концовке забили. Что поделать, ребята против нас — мастера спорта.

— Следующая игра, кажется, была с ЦСКА.

— Да, после «Ростова» был «ЦСКА» на выезде. На «ВЭБ Арене». Все звёзды против нас играли, действующие чемпионы — Саня Головин, Игнашевич, братья Березуцкие, Акинфеев. Короче, говоря, вчерашние кумиры. После игры Валерий Юрьевич Петраков нам сказал, помню: уже прогресс налицо, не 6:0, a 4:0.

Дмитрий Сасин и Денис Глушаков РПЛ

— И уже в следующем матче вы одержали первую победу.

— Да. Это совпало с первым домашним матчем как раз. Классные ощущения. В марте играли, но народ всё равно пришел. Родители у меня приехали на игру, друзья. Хотя, я думаю ребята из «Амкара» посмотрели наши игры и увидели — 2 игры, 0:10. Они ещё к тому же, до этого обыграли «Зенит». Приехали, можно сказать, в полноги, с недооценкой. А мы окопались, заработали свой штрафной и Серёга Кузнецов его как рукой положил. Вот так.

Потом как раз-таки у нас был перерыв на сборные, я с таким настроением поехал домой, в Кемерово… Кто бы мог подумать, что даже полгода назад, я буду обыгрывать команду Премьер-Лиги при своих трибунах. Просто супер.

«В молодежке "Томи" был крутой коллектив»

— Когда у вас было вот это «мощное турне» по России, ещё в составе молодёжки, вы заканчивали первый круг в верхней части таблицы. В чем был секрет успеха того состава?

— Секрет был в том, что коллектив сложился вообще крутой. Тренер наш, Себелев Виктор Евгеньевич он очень грамотно построил и сплотил коллектив. Все давным-давно знают, что самые сильные команды — это, как правило, команды, которые давно вместе. Вот, я думаю, в том числе из-за того, что мы все были давно вместе, все уже понимали с полуслова друг друга, и был такой результат. Мы реально тогда «попёрли». Игры очень хорошие были. На выезде обыграли «Ахмат». Достойно смотрелись с «Локо», «Спартаком». Друг за друга боролись.

Была история: поехали в Пермь на игру, и проиграли «Амкару» 2:3.Мы всегда после игры ночевали, смотрели основу и потом вместе летели домой на чартере. И уже вечером пошли с ребятами взять пару баночек пива. Вообще, это нормально, ничего в этом не вижу. Никто ничего и не скажет, когда пацаны сражались. А мы получается проиграли такую важную игру, и вот выходим с отеля, в магазин. И нам на улице попадается Виктор Евгеньевич, стоит такой злой, хмурый, на улице курит, нас видит и спрашивает, мол, куда пошли?

А мы такие стоим, молчим, я думаю, да ладно, скажу как есть. Говорю, в магазин, пару баночек взять, пацанами в номере сядем, посидим, игру обсудим все вместе, чтобы ни от кого не было никаких секретов. Ну, мы реально прям всей командой собрались. А он так спокойно говорит: окей, понял. И вот после этой игры у нас серия была, шесть игр не проигрывали. То есть Виктор Евгеньевич не стал нам палки в колеса вставлять, спать отправлять. Понимал, что мы не собираемся чудить или ещё что-то. Отнесся с пониманием. И эта ситуация нас тоже очень сплотила, объединила.

Наверное, когда все хорошо — никто ничего не скажет. А после поражения, вот, наверное, в таких ситуациях и познаётся и коллектив, и тренерский штаб, и вообще команда, как говорится.

Дмитрий Сасин wikimedia.or

— Я согласен. Это, мне кажется, самое главное вообще в футболе, когда у тебя коллектив сплочённый и каждый друг за друга бьётся. И, ну, если ты за полем вместе, то ты на поле будешь там друг за друга там биться, переживать.

— Да у нас действительно было очень все в этом плане хорошо. Микроклимат идеальный. Всех до сих пор хорошо помню, администратора, доктора, начальника — вообще всех! Мы реально как один сплочённый кулак были. Кайф. Приходишь на тренировку — удовольствие получаешь от процесса, от всего. Понимаешь, что тебе здесь нравится, тебя здесь ценят, никто за спиной не будет ничего говорить. Плюс мы с пацанами жили на съёмной квартире по четверо человек, по трое. Ты уже как бы всех давно знаешь и понимаешь, что ты по-любому на следующую игру выйдешь и будешь биться за своего пацана, за своего друга.

— Этот самый коллектив нам впоследствии всем запомнился по выступлениям в РПЛ. Какой самый запоминающийся момент можешь выделить?

— Дебютная игра в Премьер-лиге, я помню, мы вышли на «Олимп», там тоже был полный стадион. Первая игра, наверное, всегда запоминается лучше всего?

— А 3:3 с «Анжи» в гостях? Там Антон Митерев, помнится, чуть игроку обе ноги не переломал.

— Да-да, там нападающий аж кувыркнулся, по-моему, его даже унесли на носилках. Антон встаёт, говорит: «Реф, а че было?» (смеется) Тогда у нас молодёжь отличилась, все пацаны молодые забили. Соболь забил, Никита Гвинейский забил, сумасшедший удар. И Даня Большунов вышел, забил. Тоже, говорит, вышел один на один, глаза закрыл между ног пробил. Перепуганный бежал. А потом, через 2 минуты, в свои ворота. Бывает (смеется)

— С ребятами общаешься до сих пор?

— Практически. Стараюсь, поддерживаю общение. С Пашей Кудряшовым мы вместе отдыхать летали. С Антоном Макуриным связь поддерживаем. С Гвинейским. С Соболем, хотя с ним чуть поменьше. А так, конечно, не сказать, что прямо близко, но периодически со всеми списываемся. Я просто в принципе в соцсетях не особо активен.

Как только будет возможность, с удовольствием приеду в Томск и со всеми повидаюсь. Хочется нашей томской бандой собраться в баню сходить, просто в футбол поиграть, потом после футбола, посидеть, пообщаться, вспомнить. Потому что много, что можно вспомнить, много что было. Я надеюсь, что все это обязательно мы организуем.

— Обидно, что некоторые ребята, к сожалению, так и не смогли закрепиться в большом футболе?

— Конечно, конечно, особенно учитывая талант некоторых ребят. Уверен, что не ниже ФНЛ спокойно могли бы играть. Но, к сожалению, футбол такая штука — у кого-то травмы, кому-то просто не повезло. Никита Гвинейский, например, так и не смог с травмами справиться, жалко очень. Тоже в «Соколе» играл. По всем скучаю, всем желаю только добра и уверен, что ребята реализуют себя в других сферах.

— Можно ли сказать, что Томск — это главный этап в твоей карьере?

— В Томске я ещё совсем молодой был. Но в плане становления как футболиста — однозначно.

— Ты родом из Кемерово. Что думаешь насчёт того, что в Кемерово нет вообще никакого футбольного клуба?

— Для меня это большая беда. Помню, когда еще был ФК «Кузбасс», я во Второй лиге мячи подавал. Там есть мини-футбольная команда, она играет в высшей лиге, слежу за ними. Да и не только — постоянно за хоккеем с мячом слежу, они сейчас чемпионами стали второй год подряд. За волейболом обязательно — когда приезжаю в Кемерово, всегда нахожу возможность на волейбол сходить с родителями и с братом. В Кемерово очень любят спорт.

Там уже около 15-ти лет нет большого футбола. И я не знаю, почему его нет. Надеюсь, что придёт такой же человек, как в Томске. Просто надеюсь на то, что там будет профессиональный футбол, потому что для меня это важный фактор. Я знаю, как у нас соскучились по большому футболу. Сто процентов будет поддержка.

Блиц!

— Любимая команда?

— Та команда, за которую я играю.

— Кумир в футболе?

— Аршавин.

— Самый важный матч в карьере?

— Следующий.

— Лучший тренер в мире сейчас?

— Мне Анчелотти нравится.

Дмитрий Сасин «Сокол»

— Кого из молодых игроков в России выделяешь сейчас?

— Сергей Пиняев.

— Как расслабляешься после тяжёлых матчей или тренировок?

— Дома с семьёй, либо с командой. Баню очень люблю.

— Есть ли у тебя ритуалы, традиции перед игрой?

— Читаю молитву на хорошую игру.

— Если бы не футбол, чем бы занимался в жизни?

— Не знаю. Мне нравится хоккей. Играл бы в хоккей.

— Совет себе молодому?

— Не расстраиваться.