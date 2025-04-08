«ЦСКА может навязать борьбу за чемпионство». Кирьяков — о 23-м туре РПЛ, проблемах «Динамо» и шансах «Оренбурга» на выживание

Бывший нападающий «Динамо» и «Карлсруэ» Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о главных матчах 23-го тура РПЛ, рассказал, в чём стал сильнее «Краснодар», назвал ключевые проблемы «Динамо» и «Зенита», и выделил аспекты, которые могут позволить спастись «Оренбургу».

«Динамо не достаёт гибкости в плане тренерских решений»

— Как вам матчи в 23-м туре РПЛ?

— Большинство матчей понравились как в верхней, так и нижней части турнирной таблицы. Понятно, что уровень футбола разный. Но нерв присутствовал в каждой встрече. В матчах верхней части турнирной таблицы игры были от ножа, на максимальных усилиях. Никто не хотел уступать.

— Может быть какая-то игра вам больше всего понравилось?

— Зашли два топ-матч — «Локомотив» — «Зенит» и ЦСКА — «Динамо». Во встречах команд верхней части турнирной таблицы есть ещё и качество игры, потому что в этих коллективах собраны качественные футболисты, хорошего уровня для нашего чемпионата. И помимо своих качеств игроки ещё показывают мотивационную часть. То есть все выходят и бьются на все сто процентов. Все прекрасно понимают, что потеря любых очков действительно чревата, чтобы выбыть в борьбе за самые высокие места.

— «Динамо» уступило ЦСКА 1:3. Что произошло с бело-голубыми?

— Этот матч я бы не стал категорично оценивать. Погодные условия включились. Вдобавок отсутствие ведущего форварда Константина Тюкавина, на мой взгляд, одна из причин того, что «Динамо» именно в таких матчах проседает. Конечно, если ты играешь без нападающего хорошего уровня, то тяжело рассчитывать в целом на успех. И соответственно здесь есть и другие моменты, которые мешают команде набирать очки именно с прямыми конкурентами.

— Нравится ли вам сейчас, как играет «Динамо»? Видите ли вы структуру игры?

— Идея Лички понятна. Другое дело, вот эти ошибки…...Моменты то были в матче ЦСКА. Плохо было бы, если бы не было возможностей забить. Вот Гладышев имел момент при счёте 1:1, оставалось только забивать и выводить команду вперёд. Это показывает уровень мастерства игрока. Тюкавин бы, наверное, забил в этом моменте, лучше бы распорядился такой ситуацией. А так Личка не шарахается из стороны в сторону, меняя схему, переставляя игроков. Но есть индивидуальные ошибки. Если брать матч с ЦСКА, можно вспомнить, как Скопинцев в свои ворота забил. Да и в целом футболисты «Динамо» тогда упустили игрока армейцев в штрафной площади.

Момент индивидуальных ошибок сейчас преобладает в «Динамо», поэтому команда теряет очки. Динамовцы при Личке уже играют приблизительно в один и тот же футбол, нельзя сказать, что где-то игроки недорабатывают. Тренер выстроил свою линию в «Динамо» образца прошлого сезона, её гнёт. Можно было где-то действовать более гибко в плане достижения результата, наступить себе на горло и сыграть более прагматично. Но Личка этого не делает. Он думает, что футбол более атакующий, открытый должен принести результат. Но, видите, не везде и не всегда это получается.

— Можно, наверное, Личку уважать за то, что он от своей игры не отходит.

— Уважение уважением, но всё равно все хотят видеть результат. Поэтому, пожалуй, «Динамо» сейчас не достает гибкости в плане тренерских решений, которые могли бы удивить соперника. Условно в ЦСКА предполагали, что «Динамо» будет играть более активно и агрессивно впереди, и у них появятся свободные зоны, что они и использовали. А Личка, например, могу бы сыграть от обороны, отдать пространство, сесть на свою половину поля и сам использовать эти свободные зоны. Тем более что ЦСКА в этом матче можно было этом ловить. У «Динамо» есть быстрые игроки, которые могли использовать свободное пространство и бежать вперёд. Думаю, что такой футбол со стороны динамовцев удивил бы армейцев.

— На «Динамо» сильно сейчас сказывается потеря Тюкавина?

— Для меня это очевидно. «Динамо» без Тюкавина не хватает нападающего, который бы продавливал, находился бы в зоне центральных защитников, постоянно открываясь за спину и врываясь в свободные зоны под проникающие передачи. Такого игрока сейчас не хватает. Вот вам и недобор очков «Динамо» — в том числе по этой причине.

— Способно ли «Динамо» в этом сезоне всё-таки вклиниться в тройку?

— Такой футбол, как у «Динамо» сейчас, приносит результат в матчах с командами, которые уступают по уровню своих игроков. Динамовцы играют агрессивно, давят на соперника, не давая им возможности развивать атаки, в зоне развития атаки заставляя их ошибаться. Но с прямыми конкурентами, где уровень мастерства игроков совсем другой, мы видим, что это выглядит немного авантюрно. А в таких матчах, как с ЦСКА, проигрывает тот, кто больше ошибается. И футболисты «Динамо» допускают ошибки индивидуального характера в матчах с прямыми конкурентами.

В матче с «Локомотивом» это прослеживалось, было явно видно в игре с ЦСКА. Помимо гола в свои ворота Скопинцева, был пенальти. Понятно, что уже идёт концовка игры. Но в любом случае при игре 1 в 1 в своей штрафной площади были такие неаккуратные действия. Но Личка вряд ли перестроится. Мы очень редко видели с его стороны именно такие тактические ходы, изменения в схеме игры на протяжении всего периода его работы в «Динамо». Не думаю, что Личка будет что-то менять, он продолжит гнуть свою линию до конца.

Что касается тройки, то ещё в силе эта борьба. Будут ещё матчи с прямыми конкурентами. Но надо ещё не терять очки с командами, которые находятся ниже тебя. Сейчас надо так выстроить свою работу, чтобы добивать результата в матчах с менее сильными командами и прямыми конкурентами. Может быть где-то что-то поменять.

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— «Динамо» образца прошлого сезона сильнее нынешней команды?

— Костяк команды остался, футболисты остались практически те же. Сейчас выпал только основной нападающий, «Динамо» без Тюкавина немного тяжело перестроиться. Динамовцы пытаются сделать всё для того, чтобы нивелировать эту потерю. Но видим, что у москвичей есть в этом плане большие проблемы, и это не получается сделать. А так «Динамо» играет приблизительно в тот же футбол, что и в прошлом сезоне.

«Локомотиву по силам побороться за тройку»

— К другому матчу. «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Что происходит с сине-бело-голубыми?

— «Зенит» сейчас находится под давлением, все о них пишут, говорят. Если питерцы теряют очки, сразу начинают писать о каком-то кризисе. А давление вот в чём — этот год для «Зенита» юбилейный. И питерская команда любыми средствами хочет победить в чемпионате. И вот это давление, наверное, мешает футболистам раскрепоститься и заиграть в другой футбол, который они показывали в прошлые годы. Плюс есть потеря некоторых игроков. Это тоже немного надломило механизм. Хотя у них достаточно футболистов, которые могут спокойно заменить того или иного игрока.

— А «Локомотив» лихорадит. То крупное поражение от «Крыльев Советов» (1:5), то ничья с «Зенитом».

— С «Локомотивом» всё очень просто. У команды много молодых игроков, которые отличаются нестабильностью. У них бывают провалы в игровом плане, в частности, в Самаре произошёл такой провал. Команда с более опытными футболистами, конечно, не допускает таких поражений от тех соперников, которые находятся внизу таблицы. «Локомотив» — открытие чемпионата, но в любом случае этой команде, чтобы действительно бороться за самые высокие места, нужно время. Да, «железнодорожники» находятся на правильном пути, неплохо играют, могут обыгрывать любые команды, уровня «Зенита», «Краснодара», «Спартака», но и проиграть любому. В этом сейчас и заключается проблема «Локо».

Повторюсь, молодые футболисты не отличаются стабильностью. В начале сезона все говорили, что команда Михаила Галактионова будет где-то в середине таблицы, а может быть даже и ниже. Но неожиданно молодёжь заиграла. Думаю, что это заслуга главного тренера «Локо», что молодые игроки поверили в свои силы для того, что играть в хороший, быстрый и современный футбол. «Железнодорожники» это периодически показывают, что уже достижение для такого клуба.

— Как вам игра Батракова?

— Конечно, он сейчас выглядит не так, как до зимней паузы. Тогда было видно, что у него горели глаза, Алексей бежал, у него многое получалось. Про него говорили много дифирамбов, а для молодого футболиста — испытание пройти огонь, воду и медные трубы. Не каждому это удаётся. Батраков периодически показывает тот уровень и сейчас, но если брать в сумме…Это мы опять-таки возвращаемся к вопросу стабильности. Такого уровня у Батракова нет, как это было в осенней части. В целом «Локомотиву» надо работать над стабильностью, чтобы меньше допускать таких провалов, как с «Крыльями Советов». Но, думаю, что если «железнодорожники» будут играть, как с «Зенитом», им по силам побороться за медали и в этом сезоне.

— Согласны ли, что «Локомотиву» не хватает нападающего?

— Конечно. Не хватает условно форварда, как Даку, Тюкавин.

— Если «Локомотиву» приобрести ещё одного хорошего нападающего и сохранить костяк, реально ли этой команде навязать борьбу за чемпионство в следующем сезоне?

— Думаю, да.

«В моменте с голом Батракова Баринов сыграл в пределах правил»

— Конкретно по матчу «Локо» — «Зенит». За счёт чего «железнодорожникам» удалось сыграть вничью тем более, что питерцев называли явным фаворитом?

— За счёт дисциплинированной игры в обороне. Игроки команды старались опускаться за линию мяча, не делать свободных зон для быстрых футболистов соперника, играть компактно. Но и при возможности быстро выбегать в атаку, у «Локо» есть скоростные футболисты. Видно, что у Галактионова такой план игры, за счёт быстрых переходов футболистов москвичей использовать свободные зоны «Зенита». Думаю, что этот момент сыграл большую роль в том, что «Локо» действительно имел шансы на победу.

— Возвращение Дмитрия Баринова, наверное, тоже сыграло большую роль.

— Ну понятно, что опытный игрок, который любит бороться, ведёт достаточно жёсткую борьбу. Мы видели, как он отобрал мяч у Вендела при голе, на грани грубого фола. На мой взгляд, он сыграл жёстко, но чисто в мяч, несмотря на то, что многие говорили, что Баринов чуть ли не двумя ногами пошёл.

— «Зенит» как раз обратился в Экспертно-судейскую комиссию по этому голу.

— Это не пройдёт. Баринов сыграл жёстко, но в пределах правил. Нет прыжка двумя прямыми ногами, подошвой вперёд, чтобы нанести травму. Всё это сбоку сделано, грамотно, красиво, но достаточно жёстко. Условно в Англии даже не обратили бы внимание на этот эпизод, там все так играют. В других европейских лигах тоже не стали бы рассматривать этот момент.

— Для «Локомотива» в матче с «Зенитом» ничья — положительный результат в виду того, что выигрывали? Как Баринов сказал, что «Локо» пропустил из-за одной ошибки.

— По тому, как складывались игра, результат, конечно, такие матчи обидно упускать. Конечно, когда выигрываешь, хочется большего. Но если представить, что «Зенит» бы забил первым, «Локомотив» бы вряд ли смог бы отыграть этот мяч. А так получилось, что «железнодорожники» наказали соперника за ошибку, когда вратарь «Зенита» с большой долей риска выбросил мяч вперёд на ход Венделу. А после прессинга Баринова, конечно, пошёл отбор, и Батраков забил красивый гол. «Железнодорожники» воспользовались ошибкой соперника. Думаю, что в «Локо» в любом случае должны быть результатом довольны.

— Что можете выделить со знаком плюс или минус для «Зенита» в игре с «Локо»?

— Питерцы так постоянно играют. Но «Зенит» сейчас имеет проблемы со вскрытием обороны, когда соперник играет плотно, футболисты находятся за линией мяча и не дают свободных зон. Уехал Клаудиньо — достаточно тонкий футболист, который неплохо ориентировался в такой плотной обороне, где нужно было принимать решение на долю секунды раньше, чем в матчах с другими соперниками. А здесь «Локомотив» не позволял поднять головы «Зениту».

Невооруженным глазом видно, что футболистам «Зенита» стало тяжелее вскрывать оборону соперников. Отсутствие такого игрока, как Клаудиньо, который в вязких матчах принимал нестандартные решения…. С его уходом «Зенит» лишился этого креатива. Для того же Глушенкова тоже нужно пространство, чтобы он использовал свою скорость. «Локомотив» ошибся в голевом эпизоде, когда на этом пространстве Максим убежал и ворвался в штрафную, сделал эпизод. У «Локо» подстраховка не сработала. Наверное, это Баринов и имел в виду в плане ошибки.

«В "Спартаке" чувствуют, что смогут побороться за чемпионство»

— «Спартак» крупно победил «Ростов» (3:0) на выезде. Как вам игра?

— В этом матче игра разделилась до удаления и после. До красной карточки ростовчане неплохо сопротивлялись, а после — это им было тяжело делать. И плюс играть при стандарте в штрафной площади таким образом, даже имея на одного футболиста меньше, конечно, непозволительно. Тут наоборот нужна высокая концентрация. Тем более, что у «Ростова» высокие защитники, и когда они упускают игрока в середине… Спартаковец невысокого роста забил мяч, и дальше игра пошла совсем по-другому.

Не скажу, что «Спартак» сейчас показывает какой-то суперфутбол. Да, доминирующий футбол. Красно-белые в каждом матче пытаются это делать, но с «Ахматом», как видите, не получилось. Может быть сейчас «Спартак» прорвёт. Победы всегда добавляют уверенности и настроения. И может быть футболисты найдут в себе силы, чтобы провести победную серию и вклиниться в борьбу за чемпионство, достать «Краснодар». В «Спартаке» чувствуют, что в этом сезоне могут побороться за трофей. Тем нам интересней будет смотреть за концовкой чемпионата.

Ростов — Спартак «Спартак»

— Есть ли футболист красно-белых, который удивил вас со знаком плюс после рестарта сезона?

— Да нет, вы, знаете, сейчас выделить кого-то… Вот у Угальде пёрло осенью, что он забивал чуть ли не в каждом моменте. Сейчас у «Спартака» ровная сбалансированная команда во всех линиях, особенно в середине поля, которой традиционно всегда славился «Спартак». Есть быстрые игроки, фланговые футболисты, которые бегут. Мы с «Ростовом» видели переключение с обороны в атаку, когда при счёте 0:0 у игроков красно-белых было много выбеганий на хороших скоростях. Мастерства немного не хватало в заключительной части. Но есть скорость в атаке, а это же такой момент, на который стоит надеяться, что уже принесёт результат.

«Краснодар прибавил по сравнению с прошлым сезоном»

— «Краснодар» минимально обыграл «Акрон» (1:0). Что скажете об этом матче?

— «Акрон» дал бой, было непросто «Краснодару». Забили гол только со стандарта. Тяжеловато краснодарцам даются очки. Даже их крупная победа над «Факелом», до первого гола им тоже было тяжело. Воронежцы даже выглядели предпочтительней в первом тайме. Во втором тайме у них развалилась игра. Но это, наверное, проблема тех команд, которые борются за выживание. Один гол пропустили — и всё, руки опускаются, тяжело собраться. Я бы не сказал, что «Краснодар» сейчас выглядит достаточно уверенно, и что этот гандикап, который есть в пять очков, позволит команде Мурада Мусаева спокойно доиграть чемпионат. Тем более следующий матч — с «Зенитом».

— Чемпионство во многом добивается за счёт минимальных побед над аутсайдерами.

— Это тоже верно. Что ещё важно, у «Краснодара» сейчас нет молодых игроков. Кривцов, Черников, Сперцян, которые в прошлом считались молодыми, повзрослели, прибавили. И понимают, что сейчас такой бесшабашный футбол вряд ли что-то принесёт. В обороне и командных действиях футболисты «Краснодара» играют достаточно жёстко в эпизодах. Если раньше где-то уступали в борьбе, то сейчас в этом плане выглядят совсем по-другому. Она также продолжают выполнять большой объём работы, набегают очень солидный километраж. И наши игроки, как и иностранцы команды, тоже играют в солидный футбол. «Краснодар» прибавил по сравнению с прошлым сезоном. А Сперцян — один из лидеров команды.

— «Краснодар» — главный претендент на чемпионство?

— Конечно, команда находится на первом месте, поэтому является главным кандидатом на то, чтобы выиграть наш чемпионат. Но матч «Краснодара» с «Зенитом» — одна из решающих игр, где победа позволит ещё увеличить гандикап. Будут игры между конкурентами между собой, где будут теряться очки, и плюс присутствует нестабильность у всех конкурентов. При определённом раскладе можно сделать такой отрыв хороший, а потом играть с командами, с которыми можно будет рассчитывать на железные три очка. Если «Краснодар» добьётся положительного результата в матче с «Зенитом», то, наверное, это будет очень большой шаг к чемпионству.

— Положительный результат — победа?

— Минимум — не проиграть. При ничьей останется минус 5 от «Зенита». Да, может приблизиться «Спартак». Но, главное, отсеять одного из кандидатов на борьбу именно в очных поединках.

— Какая команда главный конкурент «Краснодара» в борьбе за чемпионство — «Зенит» или «Спартак»?

— Оба клуба. Я месяц назад так говорил и про ЦСКА. Мы сейчас видим, что и армейцы могут навязать борьбу за чемпионство. Победа над «Динамо» даёт все основания полагать, что ЦСКА включится в гонку. Команда на ходу, видно, что футболисты поверили, что есть хорошие шансы, чтобы побороться за победу в РПЛ. Почему нет? Количество игр позволяет на это надеяться.

— Понятно, что вы болеете за «Динамо». Переживаете ли за какой-то из клубов первой тройки?

— У меня равное отношение ко всем трём командам. Конечно, по определённым моментам, уже хочется, чтобы разок кто-то другой выиграл чемпионат. С другой стороны, для «Зенита» важно победить в год столетия. А мне просто хочется наслаждаться этой борьбой, ажиотажем. Это наверняка продлиться до заключительных туров, как это было и в прошлом чемпионате. Тогда чуть ли на последних минутах решалась судьба чемпионства, хочется, чтобы это как минимум повторилось, чтобы за тур-два у нас не было досрочного чемпиона. Для этого, наверное, «Зенит» должен обыграть «Краснодар». Питерцы всё для этого делают. Чтобы ЦСКА подтянулось…И три-четыре клуба боролись за чемпионство. Хочется, чтобы «Динамо» воспряло и стабильно играло, попыталось вклиниться в борьбу за трофей. Тогда у нас будет не три, а пять клубов, борющихся за чемпионство. Этого хочется больше всего.

— Мне бывший президент «Локомотива» Николай Наумова считает, что у игроков «Динамо» сейчас при Личке перестали гореть глаза. Как вам работа Лички и стоит ли менять динамовцам тренера?

— Прошлый год был неплохой. Жаль, что не получалось стать чемпионами. Шанс был просто огромный. Такого может и не быть в ближайшем будущем. Этот сезон немного другой. Больших провалов у «Динамо» нет, но, конечно, всем после прошлого года хотелось бы…. Личка поднял планку очень высоко, и все надеялись, что команда будет постоянно занимать первые три места в это сезоне. Но что-то не получается, и есть проблемы в матчах с прямыми конкурентами, где идёт игра за шесть очков.

А оставлять или нет — пусть руководители сами решают, что делать дальше. Мне нравится игра «Динамо» с более слабыми командами. Доминирующий момент за счёт индивидуального мастерства, это позволяет выигрывать матчи. Понятно, что и тренер правильно расставляет футболистов. Но, как в матче с ЦСКА, от тренерского штаба не хватает гибкой и стратегической работы, чтобы быть совсем наверху. Может быть есть и недочёты даже в тренерской работе.

«Уровень футболистов у "Оренбурга" выше, чем у "Факела" и Пари НН»

— По поводу борьбы за выживание. «Оренбург» наконец-то начал побеждать, обыграли «Пари НН» со счётом 2:0. Есть ли у команды серьёзные шансы спастись?

— У «Оренбурга», наверное, на это больше шансов, чем у «Факела» и «Пари НН». «Оренбург» состоит из неплохих футболистов, особенно иностранцев. И «Факел» обыграли, и «Парин НН» — а это прямые конкуренты. Следующий матч у оренбуржцев будет тяжёлый с ЦСКА. Но в таких играх у них всегда есть шансы. Даже когда «Оренбург» играть против сильных соперников, проигрывают как правило в один мяч. И всё всегда на тоненького, не пахнет безнадёгой. Вот у «Факела» даже в матче с «Ахматом» практически не было голевых моментов, и у Нижнего в этом плане есть проблемы. «Оренбург» на фоне «Пари НН» и «Факела» в игровом плане выглядит предпочтительней.

— Другое дело, что от «Пари НН» им нужно пять очков отыграть.

— Я понимаю. Но у «Оренбурга», по крайней мере, есть какая-то игра. И уровень футболистов у этой команды выше, чем у «Факела» и «Пари НН». Этот момент надежду вселяет, что могут побороться. И игроки, наверное, это чувствуют, пытаются цепляться всевозможными усилиями за то, чтобы выскочить из зоны вылета.