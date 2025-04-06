«Карасёв — лучший наш судья, он как кремень». Хусаинов — о российском футболе, руке Марадоны и знакомстве с Липпи

Бывший арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину рассказал о тёмных сторонах российского судейства, поделился мнением об уровне работы Сергея Карасёва, вспомнил о поездке в Италию к Марчелло Липпи и выделил аспекты, которые могли бы повысить уровень работы арбитров в РПЛ.

«Лобановский сказал о "Лионе": Серёженька, они так один матч сыграли, а таких игр надо — пять»

— Как вам рестарт сезона после возобновления сезона?

— Смотрю отдельные матчи, где есть спортивный интерес: как играют команды, какие будут действия с целью достигаемого результата, и, конечно, наблюдаю за участием моих действующих коллег в игре, делают ли он всё как положено по духу, чести и совести, или непосредственно участвуют в игре.

— А какие матчи больше всего понравились после старта (интервью взята до старта 23-го тура РПЛ)?

— С точки зрения содержания игры запомнился матч «Спартак» — «Зенит». И в матче красно-белых с «Рубином» получилась хорошая игра с обеих сторон. Это был футбол. И что очень радует — какое переосмысление произошло, возврат к ретротренерам советского союза. Мощный прессинг по всему полю, групповой отбор мяча, быстрый переход из обороны в атаку без всякой этой барселоновской тики-таки. А так в основном всё сводится к тому, как себя в той или иной очень редкой голевой ситуации будет принято решение арбитрами.

— Кто для вас фаворит в борьбе за чемпионство?

— По игре разочаровало московское «Динамо» после перерыва. Понятно, что есть потеря ведущих игроков, и это сказывается. Даже если один игрок выпадает, то уже проблемы начинаются. Тем более, когда надолго пропадает. Разочаровал «Локомотив» в матче с «Крыльями Советов». Просто непонятно. Даются основания болельщикам, которые со стажем и очень чувствуют футбольную жизнь, увидеть что-то «околофутбольное». Тем более что на днях я прочитал, что Володю Леонченко готовят к отставке.

— Да, есть информация, что Борис Ротенберг станет новым генеральным директором по окончании сезона, если результаты будут неудовлетворительными.

— Это всё сказывается на команде. В плане борьбы за чемпионство остаются «Краснодар», «Зенит», «Спартак». Красно-белые — с большой натяжкой.

— За кого-то переживаете в плане борьбы за титул?

— Я очень хотел бы, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Мы же знаем, как образовался этот футбольный клуб. Общался с Галицким по телефону, в нулевые годы предлагал ему сотрудничество: создать в Москве футбольный колледж. На что он мне сказал: «Серёж, спасибо. Хочу сделать это всё в Краснодаре». Речь шла о колледже, где у мальчишек будет игровая практика для их совершенствования. Футболистам, как и арбитрам, нужна игровая практика. Галицкий сделал Академию, где работает думающий тренер. Не придётся стыдиться, что появилась такая футбольная Академия. Можно кричать о разных футбольных школах. Приходите — у нас первое занятие бесплатно. А потом платите по шесть тысяч в месяц, два раза в неделю.

Во время нашего домашнего ЧМ меня спросили, почему у нас нет одарённых футболистов? Говорю, ну как мать разведёнка… Ещё недавно узнал, что в футболе есть матери-одиночки. А сын — талантливый. Его же надо обувать, одевать, кормить. Вспомните союз. Как это было: Какие секции? Иди, сынок, ты куда хочешь, только по улицам не болтайся. Футбол, хоккей, плавание — занимайся, чем хочешь. Пришёл заниматься — отлично, а у нас ещё спортивный лагерь — для тебя они бесплатные, ибо ты за нас выступаешь. Сейчас же за всё надо платить. А вы наоборот должны радоваться, что к вам пришли, и молодой человек не в телефоне сидит.

— Как, на ваш взгляд, уровень российского футбола за последние лет пять упал или наоборот?

— Уровень стал ниже. Это выражается в том, что переход на европейскую систему проведения национальных чемпионатов дал о себе знать в том плане, что легионеры, которые заполонили наши клубы, не готовы работать в той системе природных координат, существующих в России. В итоге не могут полностью раскрыться. Но хороший показатель с точки зрения быстрой адаптации — приход Станковича в «Спартак». Первое — у него богатый опыт футболиста. Второе — он как игрок прошёл эту систему розыгрышей проведения национальных чемпионатов.

В связи с этим вопросом вспоминаю, когда наши советские клубы начали дебютировать в соревнованиях под эгидой УЕФА. У нас же играли по системе «весна-осень». И Валерий Васильевич Лобоновский говорил: «Это всё ерунда. Главное, к осенней программе подвести команду». И когда Станкович пришёл в «Спартак», ему удалось как-то в функциональном отношении подготовить команду. Вы посмотрите, какую колоссальную работоспособность демонстрировали красно-белые до зимнего перерыва? И легионеры, и россияне пахали без устали. И после перерыва вроде тоже начали хорошо. Но…Это естественный процесс, когда команда выходит на уровень спортивной формы, это не может быть всю жизнь. Она имеет и спад в своей подготовке. Может быть и у Галактионова то же самое произошло, но уже приличное количество матчей после перерыва сыграли. Промашка, конечно, была с «Крылашками».

Деян Станкович globallookpress.com

— Да, если по «Спартаку» можно сказать, что команда физически хорошо была готова к рестарту чемпионата. Про «Локо» же так не скажешь.

— Может быть спад произошёл. Посмотрим, что будет в матче с «Зенитом» (матч закончился со счетом 1:1 — прим. ред.). Идёт противостояние функциональной готовности. Вспоминаю такой момент, когда я судил «Лион» в 1990-х годов в Лиге чемпионов, когда французский клуб обыграл «Интер». У меня была игра во вторник. Еще наш Джоркаефф, Зубастик играли. А в среду играли киевляне, у себя дома победили. А в четверг я позвонил Валерию Васильевичу, поздравил с победой, сказал, что во вторник судил. Он говорит: «А мы смотрели, Серёнь, ты — молодец!». Ответил: «Валерий Васильевич, "Лион" прям как вы». Тотальный знаменитый групповой отбор киевского «Динамо». На что он сказал: «Серёженька, они так один матч сыграли, а таких игр надо — пять». Да, можно классно один матч сыграть, но это не значит, что это будет вечно. В этом и состоит искусство тренера, как распределить нагрузку, как подвести команду к сезону и так далее. А у нас психология игроков начинает работать: вот я там звезданул, и он уже думает, что следующую игру… В следующем матче то наоборот против тебя другой присмотр начинается, иные действия предпринимаются.

Конечно, уровень упал. Это не проходит незаметно для опытного взгляда, потому что тренерская команда поменялась, игроки в клубах совсем по-другому воспринимают своё участие… Контракт подписан — и всё. Буду играть, не буду играть. Есть контракт — платите там. Не будет этих премиальных — особо ничего не поменяется. Опять же показатель — ЧМ-2018 в России. В групповом матче Криштиану Роналду забивает со штрафного гол, такой же похожий гол Сашка Головин забил. Появляется интервью Моуринью, в котором он говорит, что когда у меня играл Криштиану, я его не заставлял, а он сам оставался после тренировки и индивидуально отрабатывал удары со штрафных. Из наших футболистов, кто может похвастаться такой ответственной работой к своей готовности, оставаться после тренировки и дополнительно заниматься?

— Это вопрос.

— Это не вопрос. Супруга говорит футболисту: «Поехали, мне надо шубу купить». Какое там остаться после тренировки?

— Но и среди наших футболистов наверняка есть, кто остаётся после тренировок.

— Есть, конечно. Они это не афишируют, работают, понимают, что это нужно делать каждый день. Что касается футбола, то его качество, повторюсь, упало, из-за такого отношения, о котором я говорил. Второе — разговор сейчас то пошёл уже не о тренерском мастерстве и педагогическом воспитании классных футбольных мастеров. Появились эффективные менеджеры, которые говорят: «Купите мне этого, купите мне того». Разговор идёт о купле-продаже, бизнесе, а не развитии, к сожалению.

Календарь и таблица РПЛ

— Мы в капиталистическом мире живём.

— Криштиану Роналду тоже не из коммунистического мира. Значит, он имеет другие взгляды.

«Спартак забил чистый гол в ворота Зенита»

— Что скажите об уровне судейства в РПЛ?

— По разным данным у нас поднимается зарплата арбитрам. Но я не считаю чужие деньги. Это ваше право. Но качество арбитража без практической футбольной деятельности уступает тем требованиям, которые предъявляет игра, тем более, на профессиональном уровне. Арбитраж слабый. Почему? А кто наставник то? Судьи — это штучный товар. Объявите призыв: приходите к нам в арбитры, мы вас научим. Сдавать нормативы по физической подготовке, теорию — это всё прекрасно. Но главное — игровая практика. Для того, чтобы овладеть теми знаниями, которые будут восприняты всеми игроками на футбольном поле и болельщиками, нужно хотя бы чуть-чуть самому поиграть в футбол, хорошо разбираться в анатомии единоборств.

Скажу очень неприятный вывод. Объективное судейство в спортивных играх, в том числе и футболе, абсолютно не выгодно организатором соревнований. Поэтому комплектование судейских кадров идёт по принципу «свой-чужой». То есть молодой человек, хорошо разбирающейся в футболе, поигравший сам и решивший посвятить себя футбольному судейству в силу определённых ограничений в физическом здоровье и отказывающейся выполнять просьбы, поручения, задания руководителей судейской коллегии и комиссии назначения, не имеет перспектив на будущее. Это я говорю как об РПЛ, так про и международные дела.

— Всё в таком масштабе?

— Да. Вот так по судьбе получилось. Заболел администратор сборной СССР Борис Григорьевич Кулачко. 1990 год, чемпионат мира в Италии. Румыния, Аргентина, Камерун, которую тогда возглавлял Валерий Кузьмич Непомнящий, и сборная СССР во главе с Лобановским. Меня тогда вызвали Сергей Вячеславович Колосков и Никита Павлович Симонян. Предложили поработать администратором в национальной команде. Согласился.

Вторая игра с Аргентиной. Счёт 0:0. В один из моментов матча на ближней штанге соперника стоял сам великий Диего Марадона, и он не просто подставил, а рукой выбил мяч из пустых ворот за пределы штрафной площади в атаку. Арбитр двумя руками показывает жест: «Играем». В итоге мы уступили со счётом 0:2. После ЧМ в 1991 году в Риме проходил семинар топ класс рефери, на который я приехал. После лекций и прочего нас спросили, какие вопросы есть. Поднимаю руку и говорю: «Мы посмотрели эпизод с Марадоной. Как объясните?». Мне ответили: «Без комментариев». И мне всё стало понятно, ребят.

— Какие ещё подобные случаи можете вспомнить?

— Был ещё такой момент. Борис Петрович Игнатьев — главный тренер сборной, Лёня Пахомов был в его штабе, например. Мы вышли на стыковые матчи с болгарами. Я к тому моменту ушёл уже из РФС, отказался работать с Игнатьевым по организационным моментам, ни в коем случае не по личным причинам. Но меня Колосков попросил организовать лицензирование тренеров. И так вот мне поступает звонок от Пахомова: «Серёнь, доктор (Колосков — прим. ред.) спросил, кого назначить на матчи с болгарами». Спрашиваю: «Лёнь, это кто тебя попросил?». Ответил, что доктор попросил позвонить мне и спросить, кого назначить. Сказал: «Лёнь, ты думаешь, что он это серьёзно сделает? Тогда — ни в коем случае никого из Восточной Европы. Лучше всего англичан».

В итоге судил чех Крондл. Когда его назначили, спросил: «Лёнь, ну как же так то? Колосок сказал, что всё будет нормально». Он поговорил с президентом федерации. Но судит то не президент федерации, а арбитр из его федерации. А у арбитров своя жизнью В матче с болгарами было пять эпизодов неназначенных пенальти в их ворота. А потом мне звонили мои коллеги из Грузии и рассказывали, что на ужине Крондл им хвалился, что прибил русских в матче с Болгарии. Тогда судил у них. Ещё раз, повторюсь, честная игра не выгодна организаторам проведения тех или иных соревнований.

— Честного судейства вообще не существует?

— Нет, оно существует. Но на каком-то определённом уровне. Когда дело доходит до бизнеса, на поле уже выходят те, кто может выполнить то или иное задание.

— От прошлого к настоящему. В конце прошлого года вы сказали, что не можете выделить позитивных моментов в нашем судействе. На чём основан ваш пессимизм?

— На том, что они уходят от главной божьей заповеди: не судите — да не судимы будете. Честь и достоинство — чтобы ты мог спокойно посмотреть в глаза любому футболисту по тем или иным решениям, принятых во время игры. Если ты начинаешь использовать профессиональные приёмы по влиянию на ход игры и в конечном счёте, конечно, на результат матча, то это уже очень и очень печально. Вот в ЗСК по итогу матчей собираются, говорят, что посмотрели, арбитр был не прав. А как объяснить игрокам, их детям, что премиальных нет?

— Один из спорных моментов после рестарта сезона РПЛ. Гол «Спартака» в ворота «Зенита». ЗСК вынес вердикт, что мяч красно-белых засчитан верно. Какое ваше мнение? Егор Титов, Владислав Радимов высказывались по этому поводу.

— Они действующие лица. Но проблема состоит в том, что многие футболисты не знают правил игры. Есть история. В 1990-х годах, ближе к нулевым, состоялся очередной топ класс семинар рефери, который проходил каждый год, где речь шла об изменениях в правилах по вне игры. Раньше было так, что в момент передачи мяча партнёру, игрок атаки должен иметь перед собой одного игрока, вратарь не в счёт. Но возникали ситуации, когда голкипер выскакивал, а нападающий получал мяч — перед ним был один игрок, но вратарь отсутствовал — это тоже считалось положением вне игры. А на этом семинаре говорили так: изменения касались того, что теперь игрок атаки может находиться на одной линии с защитником. И вне игры не будет.

Мы тогда думали, а как это определить? Возрастают требования к лайнсмену, он должен двигаться не просто лицом вперёд, а приставными шагами, чтобы линию чётко видеть в момент удара. На вопрос, а как по новым правилам определить вне игры, мой коллега, бельгиец сказал: «Мы у себя решили, что умственно будем представлять в руках пистолет, и если ты как будто одним выстрелом двух людей положил, значит, вне игры нет. Если кто-то остался в живых — это офсайд». И нам было сказано, что, если в момент удара возникает пограничная ситуация 50 на 50 по вне игры, решение однозначно надо принимать в пользу атаки, потому что болельщики покупают билеты на зрелище. А главное зрелище — это гол. И такое отношение должно быть к обеим командам в матче.

По той методике, которую я описал, без всяких VAR могу сказать, что для меня мяч «Спартака» в ворота «Зенита» — чистый гол. Будь такой момент в ворота красно-белых — тоже гол. Для чего этот VAR сделали?

«Главная проблема VAR состоит в том, что он сам не может бегать по полю»

— Чтобы было меньше судейских ошибок. Человеческий фактор никто не отменял.

— Конечно. Могу вспомнить ЧМ-2018 в России, меня пригласили в студию, где спросили о моём отношении к VAR. Ответил, что, на мой взгляд, VAR изменил саму философию футбола. На мой взгляд, человек, который сидит за VAR в профессиональном судейском плане должен быть в разы выше, чем тот арбитр, который бегает по полю. Самая большая проблема VAR состоит в том, что он сам не может бегать по полю. А где взять таких людей, которые бы обладали необходимыми знаниями и умениями по видеоповторам?

И следующий печальный момент. Арбитр — это всё-таки индивидуальность со своими взглядами. Да, есть общие рекомендации. Но всё равно есть человеческий фактор. Так во время эфира немецкий журналист рассказал об организации телестудии по VAR в Германии. Полтора месяц проходит после старта Бундеслиги, и руководителя этой телестудии увольняют. Причина: он собрал всех и сказал, что эпизоды с участием команды X не повторяем. А это Бундеслига. Предполагаю, что к Инфантино пришли бизнесмены и предложили VAR. За это предложили деньги. На мой взгляд, так и было.

— А если брать саму систему, вы больше за VAR или нет?

— Это совсем другой футбол. Команда устала, задыхается. А как сделать паузу? В игру вступает судья. Какой-то спорный эпизод — надо посмотреть, ну попросили очень, чувствует, что команде надо дать отдохнуть. По поводу вне игры, VAR был такой эпизод — в 2010 году по приглашению Ахриика Цвейбы меня пригласили посудить в Абхазию. Когда вернулся в Москву, меня пригласили тоже посудить, где я сошёлся с братьями Смирновыми. Всё проходило очень цивильно. И приходил в том числе Кубок Бескова, в одной из школ — финал, меня попросили пригласить кого-то из знаменитостей, имевших отношение к Бескову. В ту пору был Царь (Виктор Григорьевич Царёв — прим. ред.). Пригласил его, за ним приехали, а потом отвезли домой. Сужу финал, закончился матч, Царь выбегает: «Серёжка, вот эта игра». Говорю: «А знаете, в чём прелесть? Вне игры нет». Вне игры нет — и споров нет.

— Бывший судья Игорь Захаров говорил, что судейский корпус, будь его воля, возглавлял бы Безбородов. Читал, что вы крайне негативно настроены по поводы Мажича.

— Я крайне негативно настроен ещё с того момента, когда Розетти в судейском корпусе появился. У нас своя приличная школа была. Только в определённый момент нужно было очень резко поменять систему координат. А чтобы отвезти это в сторону, требовалось иностранцев завести. Розетти прославился своим первым публичным интервью, когда возглавил судейский корпус: «Лучано Спаллети (на тот момент тренер "Зенита" — прим.ред.) — один из ведущих тренеров мирового футбола». Для меня лично это посыл: «Ребята, вы меня услышали?». Вот «Зенит» с «Химками» играют, судит матч как раз Игорь Захаров, и после первого тайма недовольный Лучано Спаллети выбегает на поле и бежит судье высказывать свои претензии. На моей памяти такого не было ни от Романцева, ни Бескова. Игорь провёл матч на уровне, но тебе же сказали, что Спаллети — один из ведущих тренеров, тебе начальник сказал. После той игры Розетти предложил Игорю Захарову закончить с судейством и перейти в инспекторы по причине травмы. У него там с коленками проблем, они давали о себе якобы знать.

— Вы бы Безбордова, как Захаров поддержали?

— Нет.

— А кого-то видите на замену Мажичу?

— Нет.

— Никто бы не улучшил сейчас ситуацию в нашем судействе?

— Нет. Не дадут сделать. Я благодарен судьбе, что Господь меня от этого отвёл.

Владислав Безбородов globallookpress.com

— Что нам нужно делать, чтобы вырастить сильных российских судей?

— Прежде всего, нужно акцентировать внимание на отборе судей. Был баскетбольный классный арбитр Давыдов. И он мне как-то предложил сделать ассоциацию арбитров по спортивным играм. Ведь где-то что-то созвучно в видах спорта, где есть единоборства: хоккей, футбол, гандбол, баскетбол.

Есть и другая история. В 1997 году поехал на Петровско-Разумовскую аллею я поехал в центр военной и космической медицины. Захожу к полковнику, это было после сезона. И я говорю: «Есть просьба. Можно ли какое-то исследование провести? Чтобы я и мои коллеги в своей ипостаси на этот уровень вышли. Мне представляется, что работа судьи где-то сродни профессии авиадиспетчера. Один самолёт готовится к взлёту, второй взлетает, третий на посадку идёт. И диспетчеру нужно разобраться по времени, чтобы не было никаких столкновений. А на футбольном поле 22 бугая и мяч, есть штрафная площадь, где столкновение — и это уже пенальти. Там совсем по-другому оно рассматривается». Он вызывает своих офицеров и говорит, что у меня есть такая просьба.

В итоге три дня нас, судей, тестировали, проверяли. Мы жили в Измайлово, и без завтрака оттуда каждые три дня приезжали на тесты. Мы крутились в барокамере, проверили зрение и слух. В итоге Игорь Синер на ужине озвучил, что мы показали потрясающие результаты. Он сказал: «Ребят, вы прошли проверку по отбору лётчиков-пилотов МИГов, которые имеют возможность поражать одновременно 31 одну целью и в то же время являются целью для поражения противника. Так вот в процентном отношении по сравнению с курсантами, которые поступают, у них процент брака — 75, а у вас в этой группе судей, которые обслуживают высшую лигу — 25». То есть, намного меньше. А мы специально не готовились к тесту.

Я озвучил Колоскову и другим, что нужно делать. Вот для того, чтобы поднять уровень российского судейства…. Всё забыто. Нам не это нужно. Как мой коллега сказал. Я уже закончил карьеру, а он инспектировал. Говорю: «Как же так? Лапочкин». Отвечает: «Григорьевич, я сам ему четыре двойки поставил». А потом смотрю Суперкубок России судит на «Локомотиве». О чём говорить то, ребят? Что-то сомнительно, что нынешние российские арбитры сдали бы тот тест, о котором я говорил, на такой процент.

— Кто лучший судья за всю историю российского футбола?

— Вот Карасёку (Сергей Карасёв — прим. ред) всё дано, в том числе и поддержка. Но судил я один любительский матч в 2010 или 2011 году, и ко мне подходит один из игроков: «Григорьевич, футбол смотрел?». Спрашиваю, какой. Ответ: «Я же с ним в одной школе тренировался — с Сергеем Карасёвым. Такой левой пенальти дал в ворота соперников "Зенита". Вот всё здорово, но как, почему…». Карасёв — воспитанник советской системы судейства, сильный арбитр. Он — один из тех, который кремень. Вот Юрка Баскаков умеет судить, но судит так, как скажут. Без зазрения совести.

— А как вам судейство Сергея Карасёва в этом сезоне?

— Оно стало более независимым. Он принимает решения в отличие от двух-трёхлетней давности, когда была жёсткая конкуренция, когда Игорь Егоров руководил. Вот тогда Серёге то один видео показывал, то другой. В прошлом сезоне матч «Динамо» — «Краснодар»…. Ну почему? Видно, что он не совсем свободен в принятии решений на футбольном поле. То есть, принимает непосредственное участие в игре: не только по судейству, но и влиянию на результат. А так пока он судит, Сергей Карасёв — лучший арбитр РПЛ.

Сергей Карасёв globallookpress.com

— Ещё к проблемам судейства. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев говорил: «Ко мне два месяца назад пришёл один из функционеров "Крыльев Советов" и сказал: "Вы там долги пересчитываете за 'Крылья', вот у нас есть ещё один долг, это порядка 36 млн рублей". Я спросил: "За что?" Он сказал: "Вы знаете, я не могу сказать". В конце концов он мне рассказал: "Крылья Советов" должны 36 млн неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Верите ли вы, что такое может существовать на самом деле?

— Точно так и есть. Другое дело, что эту историю всё равно замнут, потому что сразу много хвостов обнаружится.

— Вы смотрите матчи чемпионата России. Есть ли сейчас, на ваш взгляд, договорняки в РПЛ?

— Не веду статистику. Но по позиции игроков обороняющихся игроков, то, как футболисты могут ринуться в одну сторону, освободив окошко для соперников. Это что тренер так научил? Значит, игроки в этом участвуют. Тренер может даже об этом не знать.

«Липпи говорил о Лобановском: Он опередил время»

— Какие интересные истории из прошлого ещё можете вспомнить?

— В 1997 году я организовал поездку для в Италию. Были Борис Игнатьев, Юрий Сёмин, Владимир Эштреков, Олег Долматов, Борман со своим начальником команды, Гаджи Гаджиев, Никита Павлович Симонян, Виктор Прокопенко и другие. Логофет переводчиком поехал. Александр Тарханов перед отъездом мне позвонил и спросил: «Серёнь, что там придумал?». Ответил: «Поедем, посмотрим, как там работают тренеры». Мне он сказал, что Гершкович ещё с одним тренером ездили в Италию, посмотрели, как проходят тренировки, и сказали, что там нет ничего особенного, только отдача. Сказал: «Ну хоть это посмотрим». Когда мы прилетели, между собой играли «Милан» и «Ювентус» после Лиги чемпионов, сыграли вничью на Сан-Сиро. Приехали в гостиницу, всё нам организовали.

И мы сели вечером, и сказали, что хотим разделить пополам группу, у нас было 30-35 человек. Одна группа — с «Миланом», вторая — с «Ювентусом». Потом меняемся. Нам предложили нам другое: каждый день — новый клуб. На следующей день поехали в Милан, выходной день — основы нет. Мы приезжаем на базу, нас встречает, как мы его прозвали Дон Корлеоне — в двухбортном пальто, шляпе. Одноклассник Берлускони, директор базы. Юрий Палыч спрашивает: «А что это у вас 17 полей? А сколько сотрудников на базе?». Ответили, что четыре. Спросили: «Как четыре? А как же поля? За ними надо ухаживать». Нам сказали, что у нас договор с агрокомпанией, и они нам говорят, на каком поле можно тренироваться. То же самое с кормлением, нам пояснили, что у них свой повар в ресторане, и когда сбор начинается, он готовит. Посмотрели молодёжку в этот же день, подзываем их тренера. Спрашивает: «А что вы к нам приехали? У вас на кафедре биомеханики есть профессор Верхошанский. Я к нему ездил, смотрел, учился, мы слушали лекции, как проводить дополнительные занятия по совершенствованию физических качеств». Мы так все присели...

Марчелло Липпи globallookpress.com

На следующей день поехали на городской стадион, где тренируется «Ювентус». Смотрим занятие. Тренируются Дель Пьеро, Зидан, и был момент, когда тренер Марчелло Липпи остановил тренировку, взял за руку Зидана и повёл его в одну сторону, потом в другую. Логофет переводит диалог с тренером после занятия. Он нас спрашивает: «А что вы ко мне приехали? Лобановский — он же опередил время. Я к нему приезжал на базу во время сборов. Мы с ним раз говаривали о тенденциях развития футбола. Но пойдёмте я вам покажу своё самое большое достояние». Мы поднимаемся на второй этаж, видим тренажёрный зал. И Юрий Палыч обращает внимание: «Почему у вас по 25 тренажёров разного вида?». Ему говорят: «А как должно быть?». Юрий Палыч говорит, что по 8 разного вида, сначала футболисты тренируются на одних тренажёрах, потом меняются друг с другом. Марчелло Палычу отвечает: «Да, это хорошая идея, но у меня в штате 25 футболистов. Если, как вы предлагаете, мы будем футболистов разделять по группам, и после выполнения одних заданий будут меняться местами, они между собой будут разговаривать. Мне это не нужно. Мне нужно, чтобы игроки максимально восстановились. Поэтому каждый тренажёр подогнут под определённого игрока, с определённой нагрузкой. Выполнили на одной группе тренажёров задания, идут тихонько на вторую, без разговоров».

Также Липпи рассказал, что в клубе два раза в месяц берут биохимический анализ крови у каждого игрока, чтобы определить степень утомления футболиста. Если он утомлён, мы ему даём возможность отдохнуть, а у молодого игрока появляется шанс попасть в основной состав. И тут Борман говорит: «Подумаешь, укол сделаем — и побежит». Липпи отвечает: «Да, можно сделать укол. Но мы купили футболиста за очень большие деньги в расчёте на то, что он будет играть на высоком уровне минимум пять лет. А если мы сделаем укол, футболист будет играть значительно меньше этого срока». Профессиональный разговор профессиональных тренеров, вот такой вот обмен информацией. Когда вернулись в Россию, вдруг стали появляться тренеры по физической подготовке, по вратарям специалистов стали искать.

— Чуть больше года назад ушёл из жизни ушёл ваш коллега Алексей Спирин. Какие есть запоминающиеся истории с ним?

— У нас была Всесоюзная коллегия судей. В 1991 году англичане в знак признательности и уважения к Тофику Бахрамову, который был лайнсменом в финальном матче ЧМ-1966, Алексея Спирина, Вадима Жука и меня пригласили на товарищескую игру на старый «Уэмбли» Англия — ФРГ, посвященную 25-летию победы на мундиале. Прилетели. На следующий день после завтрака едем в гостиницу к ребятам, вызываем их, спускается представитель федерации. Говорит: «Вот вам два билета на "Уэмбли". Вы можете туда приехать за два с половиной часа, там есть буфет, всё включено. Можете оттуда даже не выходить — там телевизоры стоят. И после игры тоже можете посидеть». Но нам же судить.

Мы приезжаем на стадион, идём к себе в раздевалку, чтобы провести игру. Представитель федерации обращается к Лёхе и говорит: «Менеджер "Тоттенхэма" интересуется. Им центральный защитник нужен». Лёша говорит, что вот Сергей знает, на чемпионате мире был. Посоветовал Ахрика Цвейбу. А мне спрашивают: «Менеджер интересуется, у него сломан нос или нет?». Говорю: «Не знаю, вроде нет». Мне говорят: «Критерий отбора центральных защитников в "Тоттенхэм" — сломанный нос. Если сломанный нос, то это хороший защитник». Я потом Ахрику об этом рассказал, ответил, что, значит, не судьба. У него со спиной были серьёзные, в своё время не полечили.

«Определённые футбольные руководители поставили мне шлагбаум»

— Вы говорили на момент 2024 года, что продолжаете подрабатывать курьером. Сейчас приходится подрабатывать курьером?

— Безысходности у меня нет никакой. Желание работать есть, здоровье позволяет. Мне поставили шлагбаум определённые руководители. А так — с удовольствием бы поработал. А работа курьером — это общение с людьми, полезно для здоровья. Да и потом футбольное содружество СССР значительно более человечное, чем сейчас. Меня также приглашают судить турниры, я с удовольствием это делаю.

— Где работаете курьером и что доставляете?

— В кофе «Эчпочмак. Татарские пироги». График работы — свободный. Очень много заказов, вызывают даже всю команду курьеров. Четыре заказа как минимум у меня в день бывает, когда работаю. 350 рублей за заказ получается.

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— Вы провели онкологическую операцию. Как себя чувствуете?

— Слава богу, не перевелись ещё на Руси профессора. Операцию я прошёл в 2020 году. Расшифровку уже дали после карантина на ковид. У меня была неделя на восстановление в клинике.