Корреспондент LiveSport.Ru Алексей Дубровин обсудил с бывшим главным тренером «Сатурна», «Анжи», «Амкара», а ныне президентом махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиевым окончательный состав сборной России на матчи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта), вызов нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду и возобновление сезона.

«Вызов в сборную Дзюбы связан в том числе с самокритичностью Карпина»

— Сборная России объявила окончательный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор. В его рамках команда Валерия Карпина проведёт два матча — с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Как вам список сборной России?

— Ничей вызов меня не удивил. Если мы с вами будем смотреть под микроскопом, то увидим, что определённый футболист не вызван, который попадал раньше в список сборной, но зато вызван другой игрок. При этом они примерно одинаково играют. Есть целая группа футболистов, которых сейчас не вызвали, но она не лучше тех, кто попал в итоговый состав национальной команды.

— Может быть вы для себя подметили конкретных футболистов, кто тоже мог быть в сборной?

— Я даже не хочу это обсуждать, потому что из числа не вызванных игроков таких может быть много, которые плюс-минус две копейки разницы по сравнению с теми, кого вызвали в этот раз в сборную. Допустим, прежде в сборную России вызывался Игорь Акинфеева. Но мы знали, что он — вратарь номер один. Сейчас в сборную России вызвали достойных, потому что тренеры национальной команды внимательно следят за игроками. Они не могут сделать каких-либо грубых ошибок в силу своей квалификации. А ошибиться в том игроке, который плюс-минус две копейки разницы, может любой.

— Вы про Акинфеева сказали. Он по-прежнему лучший российский вратарь?

— Не могу сказать, что он лучший, но и не хуже других.

— Главная новость — вызов Артёма Дзюбы в сборную. Шокировал ли вас его вызов?

— Это, безусловно, неожиданное решение со стороны Валерия Карпина. Я бы не сказал, что оно шокирующее. Не могу сказать, что вызов Артёма Дзюбы меня сильно удивил — по двум причинам. Первое — это игра футболиста в «Акроне». Он показывает, что он тот центрфорвард, который необходим национальной команде. Дзюба — тот футболист, который в сложных игровых ситуациях может проявить себя лучше, чем в простой, обычной. Артём силён в конкурентной борьбе. Есть же наоборот те, кто в экстремальных, сложных условиях, выступают наоборот хуже.

Вторая причина — Валерий Карпин на самом деле самокритичный тренер. Он не из тех специалистов, которые не могут реально посмотреть на вещи и дать себе адекватную оценку. Самокритичность Карпина можно увидеть по некоторым его интервью. Например, он критикует себя во время беседы со Смоловым, когда работал в «Армавире». Работа тренера требует именно такого подхода, потому что противоречия между талантливыми игроками, которые могут влиять на результат матчей, и тренерами, объективны. Далеко не всегда они легко понимают друг друга. Поэтому в этих ситуациях надо уметь находить общий язык, вести переговоры, где-то сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд.

Валерий Карпин и Артем Дзюба РФС

— Сергей Кирьяков предположил, что вызов в сборную Дзюбы связан в том числе с тем, что «Карпин захотел помириться с Дзюбой и зарыть топор войны».

— Это интересная формулировка. Но можно сказать примерно так: интересы сборной, нашего национального флага важнее, чем интересы отдельной личности.

— Но до этого Валерий Карпин же не вызывал Дзюбу.

— Тут можно вернуться к качественным характеристикам футболиста. Если бы условно на сегодня были бы футболиста уровня выше, чем Дзюба, то Карпин бы его не взял. Выбор Карпина должен быть объективным, без эмоций. Он должен руководствоваться интересами нашей сборной. Если Дзюба соответствует требованиям, а сборная становится сильнее с ним, то Карпин должен его вызывать.

— В «Локомотиве» на начальном этапе форвард здорово выступал, помог спастись команде от вылета. Но Валерий Георгиевич Дзюбу тогда не вызывал.

— Может быть Валерий Карпин ошибался. Не могу сказать, делал он тогда правильно или нет. Вполне возможно, что тогда были футболисты, которые выглядели лучше Дзюбы. Но на настоящий момент Карпин поступил правильно, вызвав Артёма.

— Возможный рекорд Дзюбы по голам за сборную мог как-то повлиять на вызов?

— Нет, конечно. Это домыслы болельщиков, журналистов.

— Сможет ли Артём Дзюба рекорд Александра Кержакова в ближайших двух матчах?

— Сейчас всё сфокусировано на рекордах. Дай бог, чтобы этот рекорд побили. Потом пришли более молодые ребята, и его превзошли. Хорошо, что есть соревнования по рекордам. Но, повторюсь, интересы команды всегда выше интересов любого игрока. И в этом плане нареканий в адрес Дзюбы не должно быть, поскольку он — не только хороший голеодор, но и ассистент. Артём — не жадный футболист.

— Мы играем с Гренадой и Замбией. Может быть, знаете что-то конкретное об этих сборных?

— Я естественно не слежу за этими сборными. Сможет ли Артём Дзюба им забить? Конечно, сможет. В матче с Гренадой может быть условно счёт как в игре с Брунеем, а вот с Замбией… Юрий Палыч Сёмин сказал, что надо быть осторожными. Но вообще осторожными надо быть всегда. Если ты надел майку национальной команды, должен играть изо всех сил вне зависимости от того, против кого на поле вышел. Как тренеры говорят: футболисты должны играть в интересах команды, а не демонстрировать свой уровень готовности. Обыгрывай, забивай — вот так и проявляй своё мастерство.

— Летом ещё сборная России сыграет с Нигерией и Беларусью. Как оцените этих соперников? Хорошие ли это варианты для товарищеских матчей?

— Верю, что скоро мы уже сможем игра с достаточным количеством сборных. А сейчас правильно делаем, что играем со всеми теми, кто согласен. Наша команда не должна быть в полной изоляции. Что касается сборной Нигерии, то мы знаем много их футболистов, которые играют за хорошие европейские клубы, даже в топ чемпионатах. Матч с ними будет серьёзным. А в Белоруссии уровень чемпионата относительно невысокий, пониже РПЛ.

«На игру махачкалинского "Динамо" влияет пост»

— Ваше «Динамо» победило «Крылья» — 4:0. За счёт чего удалось добиться такого ошеломительного результата? «Крылашки» после рестарта тоже не так плохо смотрятся.

— В игре с «Краснодаром» «Крылья» смотрелись очень хорошо. Что касается нашего матча, то нам удалось сыграть лучше, чем самарцы. Мы владели инициативой, победа была закономерной. Но счёт мог быть любым, могли забить и меньше. Для нас это большая редкость. Тренеры провели ни одну групповые и индивидуальные беседы с игроками. Обсуждали и поражение 0:4 от «Динамо», игру с «Локомотивом» в Кубке. Тренеры провели много продуктивной работы. Думаю, что это тоже могло повлиять на матч с «Крыльями».

По другим матчам. Подготовительный период к возобновлению сезона прошёл нормально, но играть против «Локомотива» было непросто что в игре чемпионата, что в Кубке. А возвращаясь к «Крыльям», наша команда относительно неплохо готова, итоговый счёт не показывает, что самарцы настолько нас слабее, просто игра так сложилась.

— Ещё в матче Кубка с «Локо» в дело вмешался туман.

— Туман мог повлиять как на футболистов «Динамо», так и «Локомотива». Условия были равны. Точно так же, как и поле «поехало», оно не было сухим, дёрн не держал. «Локо» был хуже готов к этим условиям, мы гораздо чаще скользили, и первый гол в игре в том числе из-за этого пропустили. Но надо сказать, что, наверное, свою лепту вносит сейчас пост. Не просто ребятам тренироваться и играть.

— Из-за поста как-то изменился тренировочный процесс?

— Конечно, изменился. И здесь сложность состоит в том, что какая-то половина пост не держит, а другая — наоборот. А в этой ситуации ты не можешь давать двум группам игроков разную нагрузку, потому что это команда. Так что все тренируются в махачкалинской команде в одном режиме.

— Ввиду поста стало меньше физической нагрузки на тренировках?

— Конечно.

— В чём сейчас сильные стороны махачкалинского «Динамо»?

— Они всегда были одни и теми же. Состоят в высокой мотивации, работоспособности, дисциплине, организации. Предъявляются жёсткие требования по выполнению своих функций в первую очередь со стороны клуба.

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— Вы — с 2021 года президент махачкалинского «Динамо». Не тянет ли вас на тренерскую работу?

— Нет, конечно. Меня давно уже это устраивает. Я уже в «Амкаре» отходил от работы на тренировках, на поле тренировочный процесс вели Каряка и Евсеев, а также другие помощники. Планировали мы занятия вместе, обсуждали тренировки, игры. И уже тогда такой подход мне больше нравился: обсуждать вместе с молодыми специалистами программу тренировок и отдавать им на откуп их проведение. Это всё продолжилось и в махачкалинском «Динамо».

«Динамо не играет на уровне своих возможностей»

— По поводу других команд РПЛ. Каков будет топ-3 по итогам сезона? Кто главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство (большая часть интервью взята до матчей РПЛ в воскресенье — прим.ред.)?

— Принципиальной разницы между «Краснодаром» и «Спартаком» нет. Многое будет зависеть от сопутствующих факторов. Дело в том, что один сезон вы можете играть на том же уровне с такой же силой, как и другой, но занять по итогу разные места в таблице — скажем, сначала первое, а потом — четвёртое. В оставшихся играх очень многое будет зависеть от разного рода случайностей и грубых ошибок. Они будут неизбежны, кто больше ляпов сделает, тот и проиграет. Я говорю про топ-3.

— А топ-3 не изменится?

— Точно не могу сказать. Если взять «Динамо», то они недалеко ушли от топа. При этом у москвичей ляпов больше, чем у других лидеров.

— Получается борьбу за чемпионство сейчас первой тройке смогут навязать «Динамо», «Локо», ЦСКА?

— Cкорее всего, за чемпионство будут бороться «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Но не вижу большой разницы в их в потенциале в частности от потенциала «Динамо». Хоть москвичи сейчас и проиграли «Локо». Бело-голубые смогут навязать борьбу за чемпионство, если будут играть на уровне своих возможностей. Пока у них не получается.

— А как оцените матч «Локо» — «Динамо»?

— «Локомотив» хорошо организованная команда, где игроки очень мотивированы. Она — единая. «Железнодорожники» забирают очки за счёт командной игры, а не каких-то ярких звёзд. У них есть действительно талантливые футболисты. Но очки они набирают, повторюсь, благодаря выстроенной командной игре, которая не может быть без характера, и ещё хорошей физической готовности.

— А «Динамо»?

— Это антипод «Локомотива». «Динамо» по своему потенциалу выше, чем «железнодорожники». Но менее организовано и мотивировано. И отдельные их футболисты порой не выполняют своих игровых функций.

— По «Локо». Как оцените игру Алексея Батракова? Cбавил ли он после рестарта или нет?

— Талантливый, очень одарённый футболист, хорошо известен ещё со времён Академии. И, несмотря на то, что сейчас у Батракова нет конкретных результатов, как это осенью, он всё равно не сбавил в уровне, качестве игры, что характерно для молодых футболистов. Им трудно держать планку на протяжении всего сезона, они обычно с перепадами играют. Но я такое не могу сказать про Батракова. И в первую очередь в силу характера Алексея. По характеру он уже мужик, а не 19-летний парень.

— А игра какого футболиста вас удивляет после рестарта чемпионата?

— Не стал бы говорить об игроках, но сказал бы о «Спартаке», который так феерично заканчивал осень, и так не очень убедительно выглядел в первых двух матчах после возобновления сезона.

— Как вам игра «Спартак» — «Зенит»? За счёт чего красно-белые победили?

— «Спартак» был мощнее. Об этом Сергей Семак тоже говорил, что футболисты «Зенита» слишком медленно двигали мяч. Игроки «Спартака» действительно опережали питерцев во многих игровых ситуациях, действовали быстрее, активнее, агрессивнее, организованнее. Победа закономерна. Футболисты «Зенита» не могли выйти из-под прессинга, потому что слишком медленно передвигали мяч. При этом могу сказать, что зенитовцы не сыграли на своём уровне, а «Спартак» играл на своём пределе.

— «Спартак» лишний раз доказал, что готов бороться за чемпионство?

— Наверное, да.

— Как вам матч «Краснодара» с «Ростовом» (1:0)?

— В этой игре было всё на тоненького. Нельзя сказать, что «Краснодар» однозначно заслуживал победы. Матч получился равным.

— А по игре «Акрон» — ЦСКА (1:2)?

— Более высокий класс армейцев сказался. При этом нельзя сказать о том, что «Акрон» был далеко от того, чтобы набрать очки. В целом по игре некоторое превосходство ЦСКА ощущалось. Но в то же время первые опасные момент создал «Акрон». И в таких матчах очень многое зависит от того, кто использует свой шанс. Но эта команда не смогла использовать пару своих моментов.

«Уровень чемпионата России стал лучше, чем раньше»

— Какие для вас сейчас главные интриги в РПЛ?

— Интерес вызывает как борьба внизу, как и борьба за пьедестал. И всё это происходит только, потому что наш чемпионат стал лучше. Много говоря, уровень нашего первенства упал. Я так не считаю. Если вести отчёт с 2005-2008 годов, когда мы Кубок УЕФА, Лигу Европы выигрывали, бронзу на Евро завоевывали, это один вопрос. Но если брать 2019 или 2020 год, когда мы в еврокубках могли выиграть один матч из условных 20, то по сравнению с этим периодом мы, конечно, стали лучше. Например, в физическом плане. Также средний уровень, безусловно, вырос, противоборства между командами стали более серьёзными.

Сейчас практически нет таких игр в нашем чемпионате с пасами на ровном месте, ты — мне, я –тебе. При этом команды, которые находятся внизу, ещё массовую подпитку получают от РФС, существенную для них. Поэтому в отдельных матчах те, кто находится внизу, отбирают очки у лидеров, в частности, у «Зенита». Например, «Акрон», «Крылья». Борьба внизу у меня тоже, как и говорил, вызывает интерес. Она непростая. Тем более что четыре команды подвисают. Никто не хочет играть в стыковых матчах и тем более вылетать.

Календарь и таблица РПЛ

— Сможет ли «Оренбург» спастись (находится на последнем месте — прим.ред.)? Победили в РПЛ «Факел» спустя 19 матчей.

— Мы видели много таких ситуаций, когда, казалось бы, уже утонувший корабль, всплывал. С моими клубами тоже так было. Вот «Волгу» тогда похоронили все, но мы последнюю серию игр без поражений прошли. Вот «Ахмат» в прошлом году смог не вылететь. С «Амкаром» была ситуация, когда серия конечных игр позволила сохранить позиции.

Поэтому однозначно по поводу «Оренбурга» сказать нельзя, но их шансы на спасение минимальны, отставание у них большое, cложно реализовать их намерения. Но они показали относительно неплохую готовность со «Спартаком» и «Факел» дома обыграли. Внизу нет таких команд, которые заметно сильнее друг друга.