«Спартак» обыграл «Зенит» впервые за 8 лет: дубль Мартинса нокаутировал чемпиона

«Спартак» прервал серию из 13 матчей без побед над «Зенитом» благодаря гениальному Кристоферу Мартинсу и его дублю. Команда Деяна Станковича сравнялась по очкам с действующим чемпионом и теперь отстаёт от первого места всего на 3 очка.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Зенит 2:1 Голы: 1:0 Кристофер Мартинс Перейра (45+2'), 1:1 Луис Энрике (84'), 2:1 Кристофер Мартинс Перейра (90') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Эсекьель Барко (Данил Пруцев, '), Тео Бонгонда (Solari P., 87'), Манфред Угальде (Garcia L., 80') Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан (Александр Соболев, 79'), Вильмар Барриос (Юрий Горшков, 79'), Луис Энрике, Саша Зделар (Ванья Дркушич, '), Максим Глушенков (Андрей Мостовой, 68'), Лусиано Гонду, Матео Кассьерра (Mimovic O., 68') Предупреждения: Срджан Бабич (27'), Наиль Умяров (31')

Вязкий старт: «Спартак» отбивается, «Зенит» не может ничего придумать

Главное впечатление от стартовых минут – полные трибуны домашней арены «Спартака», такого не было уже несколько лет.

Это, конечно, сказывается не только на атмосфере, но и на футболистах, которые чувствуют большую ответственность за результат. Один из главных матчей весны в РПЛ команды начали осторожно — что было предсказуемо.

В первые минуты «Зенит» выглядел заметно лучше: Дуглас Сантос дважды опасно подавал с левого фланга, однако даже в створ пробить не получилось. Только Саша Зделар пробил выше створа после подачи углового и серии отскоков.

«Спартак» отбивался, но абсолютно не паниковал – команда Станковича уверенно выдержала стартовое давление.

Примерно минуты с пятнадцатой матч превратился в бесконечную борьбу. «Спартак» выровнял игру – битва переместилась в центр поля. После двух подряд жёлтых карточек Бабичу и Умярову за сорванные атаки казалось, что «Зенит» медленно дожмёт красно-белых если не в первом, то во втором тайме.

Фантомный пенальти и неожиданный гол Мартинса

Ну, какой же матч «Спартака» с «Зенитом» без судейских скандалов? За 10 минут до конца тайма Мантуан однозначно попал по ноге Мартинса в своей штрафной — арбитр Иванов посчитал, что контакт был игровым, а ВАР согласился.

Конечно, стадион вместе с Деяном Станковичем буквально взорвались от негодования, но только потому, что не знали, как закончится тайм. В добавленное время как будто карма настигла Густаво Матуана.

Бразилец неаккуратно сместился в центр и не заметил Кристофера Мартинса (того самого, на котором 10 минут назад не поставили пенальти)! Мартинс перехватил мяч в центре поля, протащил его до чужой штрафной — и с линии ворот классно пробил в левый угол! Латышонок дотянулся, но не смог отразить удар.

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«Зенит» приходит в себя, Станкович опаздывает с заменами

Второй тайм начался буквально идентично первому, только счёт-то теперь устраивал красно-белых. «Зенит» подолгу владел мячом и создал пару моментов после угловых, но ничего глобально опасного.

Первым поменять игру решился Сергей Семак — уже на 68 минуте Глушенков и Кассьерра ушли с поля, вместо них вышли Мостовой и Мимович, а Лусиано Гонду стал центральным нападающим, без смещений на фланг.

Но нельзя сказать, что замены кардинально хоть что-то изменили. «Зенит» просто смотрелся свежее и вдавливал «Спартак» в его штрафную.

Луис Энрике сравнивает в концовке

Вообще не было ощущения, что «Зенит» наиграл на гол. Вышел Александр Соболев, которого 40-тысячный стадион встретил страшнейшим свистом, вместе с Лусиано бывший страйкер «Спартака» нагружал чужую штрафную, однако моментов для себя так и не создал.

Но от давления в штрафной пространство получил Луис Энрике, который до этого отпахал весь матч. За 6 минут до конца основного времени Энрике оказался с мячом 1 в 1 с защитником у линии штрафной.

Сместился в центр — идеально уложил в дальнюю девятку. Без подстраховки таких игроков вообще нельзя оставлять. Никогда.

Очень блеклый и невыразительный «Зенит» сравнял – казалось, что даже в таком матче сказался класс питерцев. Если бы не Кристофер Мартинс.

Мартинс прибил «Зенит» на последней минуте

Ещё в прошлом сезоне «Спартак» бы согласился на такую ничью: «не проиграли чемпиону — и хорошо». Но амбиции Деяна Станковича в этом году намного выше.

В одной из последних атак матча Даниил Денисов то ли бил, то ли простреливал с левой ноги — и Кристофер Мартинс, герой первого тайма, буквально из ниоткуда вылетел на мяч и вонзил его в сетку. Стадион просто взорвался: сначала после самого гола, а потом и после решения ВАР, который не зафиксировал офсайд.

Кристофер Мартинс стал первым игроком «Спартака», который оформил дубль в ворота «Зенита», с ноября 2013 года! 13 матчей красно-белые не могли обыграть питерцев – с 2017 года, и только благодаря невероятному перфомансу от Мартинса сравнялись с «Зенитом» по очкам в РПЛ. У обеих команд по 43 балла, до «Краснодара» — 3 очка.

Календарь и таблица РПЛ

Просто нереально переоценить моральную важность этой победы. «Спартак» обыграл чемпиона в самом начале весны, когда вся борьба ещё впереди. Прямо сейчас всё в руках Деяна Станковича: жизненно важно грамотно использовать этот невероятный эмоциональный подъём команды – сейчас чемпионство выглядит более чем реальным.