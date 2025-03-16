«Спартак» обыграл «Зенит» впервые за 8 лет: дубль Мартинса нокаутировал чемпиона

Вязкий старт: «Спартак» отбивается, «Зенит» не может ничего придумать
Главное впечатление от стартовых минут – полные трибуны домашней арены «Спартака», такого не было уже несколько лет.
Это, конечно, сказывается не только на атмосфере, но и на футболистах, которые чувствуют большую ответственность за результат. Один из главных матчей весны в РПЛ команды начали осторожно — что было предсказуемо.
В первые минуты «Зенит» выглядел заметно лучше: Дуглас Сантос дважды опасно подавал с левого фланга, однако даже в створ пробить не получилось. Только Саша Зделар пробил выше створа после подачи углового и серии отскоков.
«Спартак» отбивался, но абсолютно не паниковал – команда Станковича уверенно выдержала стартовое давление.
Примерно минуты с пятнадцатой матч превратился в бесконечную борьбу. «Спартак» выровнял игру – битва переместилась в центр поля. После двух подряд жёлтых карточек Бабичу и Умярову за сорванные атаки казалось, что «Зенит» медленно дожмёт красно-белых если не в первом, то во втором тайме.
Фантомный пенальти и неожиданный гол Мартинса
Ну, какой же матч «Спартака» с «Зенитом» без судейских скандалов? За 10 минут до конца тайма Мантуан однозначно попал по ноге Мартинса в своей штрафной — арбитр Иванов посчитал, что контакт был игровым, а ВАР согласился.
Конечно, стадион вместе с Деяном Станковичем буквально взорвались от негодования, но только потому, что не знали, как закончится тайм. В добавленное время как будто карма настигла Густаво Матуана.
Бразилец неаккуратно сместился в центр и не заметил Кристофера Мартинса (того самого, на котором 10 минут назад не поставили пенальти)! Мартинс перехватил мяч в центре поля, протащил его до чужой штрафной — и с линии ворот классно пробил в левый угол! Латышонок дотянулся, но не смог отразить удар.
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Тотальный шок для «Зенита» и просто сказочная концовка тайма для «Спартака»
«Зенит» приходит в себя, Станкович опаздывает с заменами
Второй тайм начался буквально идентично первому, только счёт-то теперь устраивал красно-белых. «Зенит» подолгу владел мячом и создал пару моментов после угловых, но ничего глобально опасного.
Первым поменять игру решился Сергей Семак — уже на 68 минуте Глушенков и Кассьерра ушли с поля, вместо них вышли Мостовой и Мимович, а Лусиано Гонду стал центральным нападающим, без смещений на фланг.
Но нельзя сказать, что замены кардинально хоть что-то изменили. «Зенит» просто смотрелся свежее и вдавливал «Спартак» в его штрафную.
Луис Энрике сравнивает в концовке
Вообще не было ощущения, что «Зенит» наиграл на гол. Вышел Александр Соболев, которого 40-тысячный стадион встретил страшнейшим свистом, вместе с Лусиано бывший страйкер «Спартака» нагружал чужую штрафную, однако моментов для себя так и не создал.
Но от давления в штрафной пространство получил Луис Энрике, который до этого отпахал весь матч. За 6 минут до конца основного времени Энрике оказался с мячом 1 в 1 с защитником у линии штрафной.
Сместился в центр — идеально уложил в дальнюю девятку. Без подстраховки таких игроков вообще нельзя оставлять. Никогда.
Очень блеклый и невыразительный «Зенит» сравнял – казалось, что даже в таком матче сказался класс питерцев. Если бы не Кристофер Мартинс.
Мартинс прибил «Зенит» на последней минуте
Ещё в прошлом сезоне «Спартак» бы согласился на такую ничью: «не проиграли чемпиону — и хорошо». Но амбиции Деяна Станковича в этом году намного выше.
В одной из последних атак матча Даниил Денисов то ли бил, то ли простреливал с левой ноги — и Кристофер Мартинс, герой первого тайма, буквально из ниоткуда вылетел на мяч и вонзил его в сетку. Стадион просто взорвался: сначала после самого гола, а потом и после решения ВАР, который не зафиксировал офсайд.
Кристофер Мартинс стал первым игроком «Спартака», который оформил дубль в ворота «Зенита», с ноября 2013 года! 13 матчей красно-белые не могли обыграть питерцев – с 2017 года, и только благодаря невероятному перфомансу от Мартинса сравнялись с «Зенитом» по очкам в РПЛ. У обеих команд по 43 балла, до «Краснодара» — 3 очка.
Просто нереально переоценить моральную важность этой победы. «Спартак» обыграл чемпиона в самом начале весны, когда вся борьба ещё впереди. Прямо сейчас всё в руках Деяна Станковича: жизненно важно грамотно использовать этот невероятный эмоциональный подъём команды – сейчас чемпионство выглядит более чем реальным.