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    Дзюба будет уничтожать «острых парней»? Сборная России готовится к Гренаде

    Все о подготовке команды Валерия Карпина к мартовским товарищеским матчам

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    Артем Дзюба и Валерий Карпин жмут руки
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    Артем Дзюба и Валерий Карпин жмут руки
    Уже в среду, 19-го марта сборная России встретится с Гренадой в рамках товарищеского противостояния в Москве на стадионе «Динамо» в 20:00 мск. Рассказываем все о подготовке команды Валерия Карпина к противостоянию с экзотическим соперником
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин 13-го марта выкатил окончательный состав национальной команды на мартовский сбор, и всех буквально ошарашил.

    Наставник решил вызвать в сборную 35-летнего нападающего Артему Дзюбу, который даже не рассматривался в национальную команду на прошлые сборы. Все-таки у форварда будет возможность победить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России.

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    • Бросается в глаза отсутствие полузащитника «Монако» Александра Головина в составе национальной команды. Дело в том, что один из лучших российских игроков продолжает восстанавливаться после травмы.

    Вместо Головина в центре поля могут «зажечь» Алексей Батраков или Максим Глушенков. Именно эти полузащитники проводят довольно успешный сезон.

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    Помимо этого, нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев пропустит мартовский сбор национальной команды из-за травмы. Футболист получил травму в матче 21-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1), игрок покинул поле из-за повреждения на 51-й минуте.

    Состав сборной России
    Пресс-служба сборной России

    Вратари: Евгений Ставер («Рубин», Казань), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

    Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург).

    Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Комаров («Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).

    Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Артем Дзюба («Акрон» Тольятти).

    Игорь Дивеев на тренировке сборной России
    Пресс-служба сборной России

    Было также много обсуждений по поводу кандидатуры защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, который получил российский паспорт. Его внесли в расширенный список на поездку в сборную, но в окончательном списке игрока не оказалось. Эту ситуацию прокомментировал сам главный тренер национальной команды.

  • Острой необходимости в новом игроке на этой позиции всё же нет. Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы. Плюс нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России.
  • Валерий Карпин.

    • Признаемся честно, все ждут именно того, чтобы Артем Дзюба наконец-то побил свой рекорд по голам за сборную России. Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что Валерий Карпин поступит цинично, если в итоге не даст Дзюбе выйти на поле.

  • Раз уж его вызвали, он, вероятно, выйдет в стартовом составе и попытается побить рекорд. Валерий Георгиевич Карпин поступил мудро, что вызвал Дзюбу. Главный тренер сборной России уже в том возрасте, когда старые обиды прощаются. Было бы очень цинично вызвать Дзюбу и не выпустить его на поле!
  • Владислав Радимов

    • «Ну, здрасьте!». Стартовали сборы национальной команды

    Сегодня, 17-го марта самый обсуждаемый игрок сборной России Артем Дзюба прибыл в расположение национальной команды со словами «Ну, здрасьте! Тысячу лет — тысячу зим».

    Все остальные футболисты начали подходить на мартовские сборы также 17-го числа. Сейчас игрокам предстоит провести все необходимые процедуры для того, чтобы приступить к учебно-тренировочным сборам. В этот раз национальная команда собралась буквально за пару дней до старта поединка из-за матчей российской Премьер-лиги.

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    • К вечеру того же дня сборная России уже вышла на тренировку. Игроки отрабатывали короткие передачи и слушали установку наставника национальной команды на ближайшие товарищеские встречи.

    Первым делом Валерий Карпин заявил, что проведет индивидуальные беседы с Артемом Дзюбой и Максимом Глушенковым. Надо ли говорить почему наставник упомянул именно этих игроков? Дело в том, что в СМИ активно развивалась тема конфликтов Карпина с Дзюбой и Глушенковым. Сейчас оба футболиста вызваны в сборную России.

    Тренировка сборной России
    Пресс-служба сборной России

    Сам Дзюба уже успел дать интервью пресс-службе национальной команды. Заметно, что нападающий очень рад вызову в сборную России. К тому же, по данным СМИ, форвард будет капитаном российской национальной команды в мартовских товарищеских матчах.

  • По чему соскучился больше всего? По гимну, если честно. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов. Что для меня значит вызов в сборную? Для меня это огромная честь — представлять свою страну. Это особые ощущения. У любого спортсмена в любой дисциплине предел мечтаний — сборная страны. Это вершина карьеры. Сборная важна для любого спортсмена.
  • Артем Дзюба

    • Матч против сборной Гренады состоится уже 19-го марта в 20:00 мск. Во 2-й товарищеской встрече сборная России сыграет против Замбии 25-го марта, подробно про второго соперника национальной команды можно прочитать по этой ссылке.

    Гренада: мальчики для битья или «острые парни»?

    Мало кто слышал о существовании этой страны, но она есть и там даже играют в футбол! Население Гренады составляет всего 114 тыс. человек. В стране даже есть местная футбольная лига.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Сборная Гренады очень скромна, национальная команда занимает 174-е место в рейтинге FIFA. Главное достижение «острых парней» — серебряные медали на Карибском кубке, где также выступают сборные-аутсайдеры.

    Самый дорогой игрок в составе Гренады по версии интернет-портала Transfermarkt — полузащитник Реган Чарльз-Кук, который успешно выступает в бельгийском «Эйпене». Этот футболист стоит 760 тыс. евро. В нынешнем сезоне Чарльз-Кук провел 22 матча за свою команду, забил 6 голов и сделал голевую передачу. Еще есть защитник Дариус Джонсон, который стоит 182 тыс. евро. Этот футболист выступает за «Финикс Райзинг» в США и далеко не всегда попадает в стартовый состав.

    Тренировка сборной России
    Пресс-служба сборной России

    Скорее всего, сборная Гренады будут не «острыми парнями», а именно мальчиками для битья. Уровень национальных команд сильно отличается, а сборная России на домашнем стадионе «Динамо» будет давить. У того же Дзюбы будет сумасшедшая мотивация громко хлопнуть дверью и уже наконец-то побить этот рекорд. Артем заявил, что Гренада все-таки будет бороться в предстоящем матче.

  • Я так понял, что это Гренада — страна пиратов, можно так сказать. Поэтому будут биться и стараться. Моя задача — сохранять спокойствие и постараться забить. Но самое главное — чтобы мы победили. Думаю, что в этом никто не сомневается, но надо провести хороший матч и желательно забить. Но, еще раз скажу, хочется ощутить и прочувствовать гимн, потому что, возможно, это — мой last dance (англ. последний танец). Все может произойти, надо использовать свой шанс.
  • Артем Дзюба

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