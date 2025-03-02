«Суперорлы», «Белые крылья» и «Медные пули»: С кем сборная России сыграет в 2025 году

Валерий Карпин прекратил работу в «Ростове», чтобы сосредоточиться на сборной России. Посмотрим, какие встречи предстоят национальной команде в 2025 году.

В прошлом году подопечныевыиграли все товарищеские матчи, в которых принимали участие. Сборная России разгромила(4:0),(4:0),(3:0),(11:0) и(4:0). Общая победная серия российской сборной составляет шесть матчей, включая также игру противв 2023-м (8:0).

Поражений за всю эру товарищеских матчей не было, не считая игру молодежным составом против Египта U-23 11 сентября 2023 года (1:2). Последний раз в товарищеских матчах российская сборная пропускала мяч в товарищеском матче в октябре 2023 года против Кении (2:2). На данный момент россияне занимают 34-е место в рейтинге ФИФА — между Египтом и Польшей.

Замбия: финалист Лиги чемпионов на тренерском посту, экс-спартаковец и ряд экс-игроков тульского «Арсенала»

Что год наступивший нам готовит? Первая товарищеская игра состоится 25 марта против сборной Замбии на «ВТБ Арене» в Москве. Интересно, что эта игра пройдет через день после намеченного времени отборочного матча чемпионата мира замбийцев против сборной Конго. Перенесут отборочный матч на более ранний срок? (первую игру конголезцы проведут против Танзании 17 марта, у Замбии нет игры из-за бана Эритреи) Или же приедет второй состав замбийской национальной команды? Будем надеяться на то, что африканцы вырулят с календарем отборочных матчей чемпионата мира и привезут основной состав.

Что сейчас представляет собой сборная Замбии? Это уже давно не та команда, что с будущим главным тренером сборных Кот-д'Ивуара, Марокко и Саудовской Аравии Эрве Ренаром выиграла Кубок Африки в 2012 году. Герои той эпохи — вратарь-пенальтист Кеннеди Мвине, креативщики братья Феликс и Крис Катонго, хорошо знакомый болельщикам из Екатеринбурга Чисамба Лунгу, бомбардир Эммануэль Маюка — закончили свои карьеры. Из того состава в строю остался лишь автор решающего послематчевого пенальти в финальном матче против Кот-д'Ивуара — центральный защитник Стоппила Сунзу, поигравший за тульский «Арсенал». Ему уже 35 лет, сейчас он выступает за китайский «Чанчун Ятай».

Замбия выиграла свой седьмой Кубок КОСАФА в 2023 году cosafa.com

Всего в составе «медных пуль» четыре игрока, когда-либо выступавших в городе пряников и самоваров. Также в команде сейчас играют центральный полузащитник Кингс Кангва, выступающий в Израиле за «Хапоэль» из Беэр-Шевы и после Тулы побывавший в белградской «Црвене Звезде», его старший брат атакующий полузащитник/вингер Эванс, не вызывавшийся на последние матчи национальной команды и ныне предоставляющий саудовскую «Абху». Есть и футболист, после выступлений в Туле пошедший на повышение транзитом через Израиль в «Лечче» — Ламек Банда. По данным transfermarkt он стоит шесть миллионов евро, что является вторым показателем в команде.

Лидером «медных пуль» по статусу и трансферной стоимости (12 миллионов евро) является нападающий Патсон Дака. В этом сезоне чемпионата Англии он забил один гол в четырнадцати матчах чемпионата Англии за «Лестер», в основном выходя на замены. Российскому болельщику Дака знаком, прежде всего, по матчу между «лисами» и «Спартаком» в Лиге Европы-2021/22. Тот матч стал худшим в карьере Николая Рассказова, позволившего замбийцу оформить покер в ворота «красно-белых».

Патсон Дака в «Зальцбурге» globallookpress.com

Также на хорошем счету находится другой форвард, способный сыграть вингера — Фэшн Сакала, выступающий за саудовскую «Аль-Фейху». По Transfermarkt он стоит пять миллионов евро. В России он поиграл за вторую команду московского «Спартака», проведя в ФНЛ 35 матчей и забив десять мячей. Футболист так и не дебютировал за основную команду «красно-белых», несмотря на то, что попадал в заявки на матчи.

В составе команды есть ещё четыре футболиста, стоящих по Transfermarkt от одного миллиона евро. Правый вингер Эдвард Чилуфья выступает за датский «Мидтьюлланн», где находится близко с основному составу и успел забить четырежды и сделать пять голевых передач в различных турнирах в этом сезоне. Опорник/центральный защитник Мигель Чайва чаще начинает матчи на скамейке в составе «Янг Бойз». 22-летний нападающий Кингстон Мутандва чаще играет за вторую команду «Кальяри», чем выходит на замену за основу. Правый вингер Гампани Лунгу — основной игрок южноафриканского «Суперспорт Юнайтед».

Тренирует команду, занимающую 87-е месте в рейтинге ФИФА, известный израильский специалист Авраам Грант. Главное, чем известен 69-летний специалист — работа с лондонским «Челси» и попадание с командой в финал Лиги чемпионов, проигранный «Манчестер Юнайтед» в Москве. Также израильтянин выходил с кризисным «Портсмутом» в финал Кубка Англии. Грант выигрывал чемпионат четырежды у себя на родине (с «Маккаби» из Тель-Авива и Хайфы — по два раза) и чемпионат Сербии с «Партизаном». В сборной Замбии израильтянин работает с 22 декабря 2022 года.

Сборная Замбии @FAZFootball

На Кубке Африки-2023 команда выступила неудачно, не сумев преодолеть групповую стадию в квартете с Марокко, ДР Конго и Танзанией. При этом в отборочном цикле команда смогла одолеть будущего победителя турнира — Кот-д'Ивуар — со счетом 3:0. Снова одолеть ивуарийцев удалось в домашнем матче отбора к Кубку Африки 2025, куда обе команды отобрались из группы G. «Медные пули» заняли первое место в группе и обыграли дома «слонов» со счетом 1:0. А вот на чемпионат мира замбийцы попадут вряд ли: команда попала в группу к сборной Марокко и идёт только четвертой.

Нигерия: суперзвездная атака и туманные перспективы в отборе ЧМ

6 июня наша сборная примет на своем поле нигерийцев. Соперник — один из самых серьезных из тех, кто встречался нашей сборной в товарищеских матчах за эпоху отстранения. Нигерия находится на 44-м месте в рейтинге ФИФА, между Норвегией и Шотландией.

«Суперорлы» располагают статусным составом. В воротах команды конкурируют успешно показавший себя на последнем Кубке Африки Стэнли Нвабали из южноафриканской «Чиппы Юнайтед» и основной страж ворот «Удинезе» Мадука Окойе. Оборона команды — не самая статусная линия по именам, однако здесь есть Ола Айна — основной правый защитник удивляющего в этом сезоне «Ноттингем Форест» и Келвин Бэсси, играющий в центре обороны и представляющий «Фулхэм». Также в центре защиты играет и капитан команды, штатный пенальтист и наполовину голландец Уильям Трост-Эконг, ныне представляющий саудовский «Аль-Хулуд». Слева у «суперорлов» играет Зайду Сануси из «Порту».

Уилфред Ндиди globallookpress.com

Опорная зона — вотчина опытного Уилфреда Ндиди из «Лестера», не впечатляющего, как и команда, в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Зато в полном порядке опорник «Брюгге» Рафаэль Оньедика, прошедший с командой «Аталанту» в рамках Лиги чемпионов.

Атакующая группа команды переполнена статусными игроками. Под нападением и на флангах могут сыграть целый ряд звездных футболистов. Главной звездой выглядит лучший игрок Африки прошлого года, один из лидеров «Аталанты» и автор хет-трика в финале Лиги Европы Адемола Лукман. Его позицию под нападающим может занять племянник легендарного Джей-Джея Окочи Алекс Ивоби из «Фулхэма». На флангах атаки играют один из лучших ассистентов чемпионата Франции Мозес Саймон из «Нанта», Сэмюэл Чуквуэзе из «Милана», Нейтан Телла из «Байера», а также хорошо знакомый болельщикам ЦСКА Чидера Эджуке, ныне представляющий «Севилью». Удивительно, но до сих пор призывается в сборную Ахмед Муса. Экс-армейцу 32 года, и он сейчас выступает на родине за «Кано Пилларс».

Виктор Бонифейс globallookpress.com

Настоящая конкуренция на одно-два места в основе в команде у нападающих. Фаворитом здесь является ныне выступающий за «Галатасарай» лучший игрок Африки 2023 года Виктор Осимхен, стоящий по Transfermarkt 110 миллионов евро. В основе или рядом с ней будет находиться Виктор Бонифейс из «Байера», зимой едва не перебравшийся в саудовскую лигу. На неплохом счету Тайво Авонийи из все того же удивляющего в этом сезоне «Ноттингем Форест». Также в ростере нигерийцев такие достаточно статусные форварды, как Терем Моффи из «Ниццы», Келечи Ихеаначо из «Мидлсбро», Умар Садик из «Валенсии», двухметровый гигант Пол Онуачу из «Саутгемптона», Акор Адамс из «Севильи» и наполовину бельгиец Сирил Дессерс из «Рейнджерс».

Тренер у нигерийцев новый — француз малийского происхождения Эрик Шелль, до того тренировавший сборную Мали и выходивший с ней в четвертьфинал Кубка африканских наций — 2024. Весь 2024 год у Нигерии была тренерская чехарда, в которой поучаствовали экс-торпедовец Августин Эгуавон, Финиди Джордж и Эммануэль Амунике. Из-за этого команда отвратительно выступает в отборочном этапе чемпионата мира. За четыре матча нигерийцы набрали всего лишь три очка (три ничьи, включая позорные 1:1 с Лесото) и поражение от соседнего Бенина и лишь пятое (!) место в отборочной группе чемпионата мира вслед за Руандой, ЮАР, Бенином и Лесото. Эрику Шеллю предстоит сложная задача отыграть четыре очка за лидеров и в шести оставшихся турах вывести команду на чемпионат мира.

Эрик Шелль globallookpress.com

Зато на последнем Кубке Африки команда выступила успешно. Португальский тренер Жозе Пезейру, несмотря на кадрово мощнейшую атаку, сделал ставку на оборону и схему 5-4-1. Благодаря ней команда победила хозяев-ивуарийцев в группе, Камерун, Анголу и ЮАР в плей-офф. В финале соотечественники Дидье Дрогба взяли реванш, но и второе место можно считать успешным результатом Кубка Африки на фоне остальных.

Беларусь: знакомый соперник спустя год

10 июня россияне проведут выездную встречу против сборной Беларуси. В прошлом году, 7 июня наша сборная уже проводила игру в Минске, разгромив соседей со счетом 4:0. Сборная Беларуси занимает 98-е место в рейтинге ФИФА, находясь между командами Таиланда и Косова. Команду тренирует каталонец Карлос Алос, работающий с командой с августа 2023 года.

При нем белорусы выдали несколько достойных матчей. Команда сыграла вничью со Швейцарией в отборе к Евро-24, ведя по ходу игры 3:1. Также белорусы смогли достичь ничейного результата во встрече с румынами (0:0) и победить Косово (1:0). Осенью белорусы проводили матчи в Лиге наций и не особо впечатлили во встречах с Северной Ирландией, Болгарией и Люксембургом. В своей группе в дивизионе С команда финишировала третьей.

Россия — Беларусь РФС

В стане белорусской сборной достаточно много игроков, хорошо знакомых российскому зрителю.

В центре защиты капитанит 37-летний игрок казахстанского «Кайрата» Александр Мартынович, долго выступавший в России за «Краснодар», «Урал» и «Рубин». Рядом с ним могут выйти Захар Волков, выступавший в Премьер-лиге за «Химки» и сейчас представляющий тульский «Арсенал», и Павел Забелин из саратовского «Сокола». Левый фланг займет Кирилл Печенин из «Крыльев Советов» или Дмитрий Прищепа из «Ротора». В опорной зоне может появиться Валерий Бочеров, игравший за «Урал» под началом Виктора Гончаренко, а ныне представляющий «Уфу». Рядом с ним имеет шанс появиться бывший опорник «Ростова» Александр Селява.

В составе также имеются два игрока «Балтики» — правый полузащитник Юрий Ковалев и центральный нападающий Виталий Лисакович. Последний наряду с атакующим хавбеком Валерием Громыко и молодым вратарем софийского ЦСКА Федором Лапоуховым является самым дорогим игроком нынешнего состава белорусской сборной, оцениваясь в 1 миллион евро по Transfermarkt. В число лидеров сборной также входит универсальный атакующий полузащитник, камерунец по отцу Макс Эбонг, выступающий в составе «Астаны».

Виталий Лисакович globallookpress.com

Самым дорогим белорусским футболистом в целом является экс-игрок ЦСКА Илья Шкурин, заявивший, что при нынешнем политическом режиме в стране не будет играть за сборную. В последнее время из-за травмы не вызывался в национальную команду опорник «Химок» Кирилл Капленко. Он, как и защитник «Торпедо» Глеб Шевченко и форвард ЦСКА Артем Шуманский, может получить приглашение в национальную команду при удачной игре.

Уругвай: ведутся переговоры о товарищеской встрече

В ноябре президент Уругвайской федерации футбола Игнасио Алонсо заявил СМИ, что переговоры с РФС продолжаются, и есть договоренность организовать матч двух сборных на территории России в ноябре 2025 года. Но пока официальные документы и соглашения не были подписаны.

Уругвайская сборная, занимающая ныне 11-е место в рейтинге ФИФА, сильно омолодилась при Марсело Бьелсе. Сейчас в её составе нет ни одного игрока старше 31 года. Легендарный Луис Суарес завершил карьеру в сборной минувшей осенью, напоследок выиграв бронзу Кубка Америки.

Марсело Бьелса globallookpress.com

«Сумасшедший», как называют Марсело Бьелсу за дотошность в плане тактики и футбольный фанатизм, старается вывести Уругвай из мини-кризиса, в котором команда оказалась при позднем Оскаре Табаресе и Диего Алонсо, не сумевшем выйти с «чарруас» из группы на чемпионате мира 2022 года.

В самом соку сейчас лидеры сборной: незаменимому центральному защитнику «Атлетико» Хосе Марии Хименесу 30 лет, его коллеге по амплуа из «Барселоны» Рональду Араухо — 25, центрхаву «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуру — 27, опорнику «МЮ» Мануэлю Угарте — 23 года, обладателю одного из самых пушечных ударов в мире Федерико Вальверде из «Реала» — 26, Дарвину Нуньесу, за сборную играющему стабильнее, чем за «Ливерпуль» (13 мячей в 33 играх) — 25. Каждый из них готов сыграть не только на ЧМ-2026, но и на условно домашнем мундиале 2030 года, где Уругвай на легендарном стадионе «Сентенарио» проведет первый матч в честь столетия первого чемпионата мира.

В отборочном цикле к чемпионату мира «селесте» выглядит уверенно, занимая второе место в зоне КОНМЕБОЛ и уступая пять очков чемпионам мира-аргентинцам. Своих принципиальных соперников по «класико платенсе» уругвайцы одолели на выезде со счетом 2:0. С тем же счетом, но на своем поле команда одолела других принципиальных соперников — бразильцев. Дарвин Нуньес хорош в этом отборочном цикле. Он забил пять мячей, уступая из всех команд только Лионелю Месси, у которого шесть голов.

Лионель Месси и Дарвин Нуньес globallookpress.com

На хорошее будущее уругвайским болельщикам стоит надеяться не только благодаря работе Бьелсы и статусным лидерам команды, но и ввиду наличия классной молодежной сборной. В 2023 году на чемпионате мира в Аргентине уругвайцы смогли стать чемпионами, не пропустив ни одного гола в плей-офф. Наверняка кто-то из этого состава подтянется в лидеры национальной сборной в самое ближайшее время.

В сборной Бьелсы есть и игроки, хорошо известные российскому зрителю. В отсутствие травмированного Рональда Араухо по осени в основе национальной команды играл один из самых старших ее представителей — 31-летний бывший защитник московского «Динамо» Гильермо Варела. На Кубок Америки ездили, пусть и в качестве запасных, защитник московского «Динамо» Николас Маричаль и левый бек «Краснодара» Лукас Оласа.

Россия — Уругвай globallookpress.com

Сборная России дважды в своей истории встречалась с Уругваем. В первый раз это было в рамках подготовки к Евро-2012. Тогда команды разошлись миром: за подопечных Дика Адвоката отличился Александр Кержаков, за сборную Оскара Табареса — Луис Суарес. Вторая встреча прошла в Самаре в рамках чемпионата мира-2018. Уругвай крупно выиграл: забили Суарес и Эдинсон Кавани, еще один мяч Денис Черышев отправил в собственные ворота. Та игра запомнилась бенефисом нынешнего московского динамовца Диего Лаксальта. На нем заработал свое удаление ещё в первом тайме Игорь Смольников.

Итог

Сборная России проведет несколько товарищеских матчей в 2025 году. В расписании национальной команды пока нет таких откровенных «карликов», какими в прошлом и позапрошлом году были Бруней и Куба, соответственно.

Интересно будет посмотреть на игру с Нигерией, у которой, пожалуй самая мощная атака среди сборных, игравших с Россией в эпоху отстранения в товарищеских матчах. Будем надеяться, что договорятся о проведении встречи с Уругваем.

Прогнозы и ставки на футбол

Также агент Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат» заявил о наличии подписанных контрактов на осень с Эквадором и Венесуэлой — двумя прогрессирующими южноамериканскими сборными, у которых выросли поколения, успешно выступавшие на молодежных чемпионатах мира.