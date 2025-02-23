Конец совмещению. Валерий Карпин покидает «Ростов»?

Впрочем, такую информацию опроверг заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса». При этом инсайдер подтвердил информацию о том, что главный тренер «Ростова» покинет клуб летом. По словам журналиста, вероятность ухода специалиста, и довольно высокая была недавно, но «Ростов» не смог найти преемника в оперативные сроки.

Что вообще происходит в «Ростове»?

По словам Тимура Гурцкаи, в ближайшее время в клубе возможна смена власти и инициатива исходит от временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при котором возможно изменение вектора развития клуба. По данным «РБ Спорт» в клуб может вернуться Иван Саввиди, бывший президент, работавший в «Ростове» с 2002 по 2005 год. Впрочем, по данным журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева на данный момент едва ли соответствует действительности. Саввиди вряд ли начал бы какие-то движения без разговоров с нынешним президентом клуба Арташесом Арутюнянцем, у которого 49 процентов акций клуба и блокирующий пакет. А такого разговора, по данным Алексеева, не было.

Валерий Карпин globallookpress.com

Тимур Гурцкая сообщил, что Карпин покинет донской клуб в связи с возможным уходом Арутюнянца и спортивного директора клуба Алексея Рыскина. Сам Валерий Георгиевич в январе в интервью Матч ТВ заявлял, что сильно устал на работе и хочет взять паузу. Карпин обсуждал свое будущее с женой и нацелен на отдых после семи почти непрерывных лет работы.

Также Карпин сообщил о том, что его усталость связана в том числе с напряженными переездами «Ростова» и закрытием в Ростове-на-Дону аэропорта в 2022 году. На четвертый сезон главный тренер почувствовал недостаток сил. Вдобавок, в прошлом году супруга тренера Дарья с детьми покинули Россию, обосновавшись в родной для тренера и его жены Эстонии. Разлука тренера с семьей вряд ли работает в пользу «Ростова».

Почему Карпина сватают в «Динамо»?

Впервые Валерия Георгиевича приглашали в «Динамо» после ухода Сандро Шварца. Однако тогда тренер оказался менять место работы, посчитав, что ему все нравится в «Ростове». Клуб тогда предпочел назначить Славишу Йокановича.

Почему берутся слухи о «Динамо» сейчас? Команда Марцела Лички идет вне первой тройки в чемпионате и полностью провалилась на Зимнем Кубке РПЛ, заняв последнее шестое место. Председатель совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин заявил Матч ТВ, что «на данный момент мы услышали тревожные звоночки, из которых надо делать выводы».

Первым слух конкретно о Карпине в стане бело-голубых обозначил в феврале журналист «Спорт-Экспресса» Максим Никитин.

Соглашение Марцела Лички продлили в прошлом сезоне после попадания «в медали». Действующий контракт чеха рассчитан до конца текущего сезона. В данный момент динамовцы занимают четвертое место в турнирной таблице. Цель команды — медали. В данный момент, даже с учетом зимнего усиления, «Динамо» имеет меньше шансов на призовые места, чем «Зенит» и «Спартак». Также команда отстает по очкам у сыгранного и мощного «Краснодара». Есть вероятность того, что в случае непопадания в призы Личка потеряет работу.

Насколько Карпин выглядит реалистичным вариантов для «Динамо» с точки зрения стиля? Со времен назначения Сандро Шварца команда старается назначать атакующих тренеров, делающих ставку на высокий прессинг. Шварц, Славиша Йоканович (игравший в «Динамо» от обороны, но строивший атакующий футбол в АПЛ и Чемпионшипе), Марцел Личка. Карпин идеально вписывается в этот рисунок. Тем более, «Динамо» приобрело Данила Глебова, и экс-опорник «Ростова» может стать проводником идей Карпина на поле.

Марцел Личка globallookpress.com

Другой вопрос, нужно ли сейчас Валерию Георгиевичу «Динамо». Судя по последним словам, он физически и эмоционально устал. Готов ли специалист решать самые высокие задачи в ставшем в последнее время амбициозном клубе? Ведь непопадание в тройку для нынешнего «Динамо» считается неудачей и наверняка заставит клуб распрощаться с тренером.

Называя вещи своими именами, Карпин и «Ростов» нашли друг друга потому что во главе донского клуба Валерий Георгиевич не испытывал давления. Он мог спокойно растить молодежь и повышать мастерство игрокам среднего возраста, не боясь быть уволенным из-за «слишком низкого» места в турнирной таблице. В «Динамо» такой свободы не будет. После одной из самых российских по составу команд лиги иметь дело с капризным Хорхе Карраскалем — совсем другая задача. И не факт, что Карпин к ней эмоционально готов и сделал подходящие выводы после работы в «Спартаке».

Есть ли еще российские клубы, куда мог бы податься Валерий Георгиевич? В «Зенит» исключено — контракт с Сергеем Семаком продлен надолго. «Краснодар» не уволил Мурада Мусаева после спада по ходу прошлого чемпионата, и Сергей Галицкий полностью доверяет доморощенному специалисту сейчас, когда команда всерьез сражается за чемпионство.

Деян Станкович globallookpress.com

В «Спартаке» только нашли общий язык с Деяном Станковичем. «Локомотив» наверняка не попадет в первую тройку, но Михаил Галактионов после летних крупных трансферов на выход работает успешно. Остается ЦСКА, второй год находящийся в конце первой шестерки. Карпин играл за армейцев в начале карьеры, но слишком уж прочно и как игрок, и как тренер он ассоциируется со «Спартаком», так что маловероятен приход тренера в армейский клуб, где по-прежнему есть финансовый потолок по сравнению с другими топами, и есть амбиции вернуть былое величие.

Как Карпин работал в «Ростове»?

За семь (с небольшим перерывом) лет в «Ростове» специалист смог построить сразу несколько запоминающихся команд со своим почерком. Мало кто помнит, что карпинский «Ростов» начинался в сезоне 2017-2018 совсем не такой командой, какой стал в последнее время — с короткими розыгрышами от вратаря, неизменной схемой 4-3-3 и структурой прессинга, как у «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

В первой карпинской команде была схема 5-3-2 и важная роль исландских легионеров — Рагнара Сигурдссона, Сверрира Ингасона и Бьорна Сигурдарсона. Первые полтора сезона Карпин играл от обороны, взяв многое от предшественников — Курбана Бердыева и Леонида Кучука. Спасшись в первом сезоне без переходных матчей, во втором команда стала крепким середняком чемпионата, пропустив всего 23 гола в 30 играх. В то время команда подготовила для топ-клубов двух футболистов — Аяза Гулиева и Дмитрия Скопинцева.

Дмитрий Скопинцев globallookpress.com

В сезоне 2019/20 «Ростов» стал другим. Команда стала похожа на ту, которую мы видим сейчас, с точки зрения тактики и игровых идей. Валерий Карпин решился на игру по схеме 4-3-3, а центр полузащиты составили Матиас Норманн (опорный), Роман Еременко и Ивелин Попов. Команда играла с двумя ярко выраженными атакующими «восьмерками», оставив оборону на второй план. Пропустили больше, чем в предыдущем году (40 без учета скандального матча молодёжи против «Сочи»), но забили 45 и заняли еврокубковое пятое место. Заиграли Эльдор Шомуродов и Бахтиер Зайнутдинов, пошедшие на повышение (в «Дженоа» и ЦСКА, соответственно). Ушел на повышение и Дмитрий Чистяков, приобретенный в «Тамбове».

Новый взлет случился уже после возвращения Карпина в клуб — в сезоне 2022/23 команда до последнего боролась за медали, но, крупно проиграв в концовке ЦСКА, финишировала четвертой. Настоящими лидерами стали Данил Глебов (опорник с широким диапазоном умений — от дополнительного центрального защитника в матчах, где надо было глубоко защищаться, до ещё одной «восьмерки» при включениях в атаку) и Максим Осипенко (лучший центральный защитник России по умению начать атаку, вдобавок — штатный пенальтист клуба).

На момент приобретения никто не мог предположить, что они станут важными фигурами не только «Ростова», но и сборной России. Глебов вылетал из чемпионата вместе с кризисным «Анжи», и переходил в «Ростов» изначально в ротацию. Осипенко стал заменой Дмитрию Чистякову, как и он, переходил из «Тамбова», только вышедшего в элитный дивизион. Рост этих футболистов — доказательство того, как Валерий Карпин умеет работать с игроками команды.

Данил Глебов globallookpress.com

В том же сезоне свой лучший год в карьере провели ряд молодых футболистов. Александр Сильянов, Виктор Мелехин, Данила Прохин, Алексей Миронов, Кирилл Щетинин — часть из них переходила в «Ростов» абсолютными ноунеймами для тех, кто не следит за юношеским футболом страны, другие не могли найти себя в ведущих клубах страны, полируя скамейку. Даниил Уткин из игрока, не пригодившемуся родному «Краснодару», на время превратился в игрока уровня сборной России.

В том сезоне команда начала играть в гибридную схему, когда количество защитников на поле могло измениться из-за опускания Данила Глебова между двумя центральными. Структура прессинга при этом напоминала «Ливерпуль» Юргена Клоппа: центральный нападающий Комличенко играл по опорнику соперника, в то время как вингеры выдергивались выше.

Андрей Лангович globallookpress.com

Последние полтора сезона «Ростов» чуть сбавил обороты. Команда устала от тяжелых выездов и периодически выдает неудачные серии матчей. При этом она по-прежнему претендует на титул «первой не из топов». «Ростов» мало тратился на покупки новичков, однако по-прежнему в отдельно взятом матче способен покусать гранда. Заиграли свои воспитанники Андрей Лангович и Иван Комаров. Илья Вахания дорос до уровня сборной. Немногочисленные легионеры также подняли свой уровень в «Ростове»: Мохаммед Мохеби стал основным игроком сборной Ирана, вписались в основу Умар Сако и Роналдо.

Кто может заменить Карпина в «Ростове»

Мы отобрали пять наиболее реалистичных кандидатов, каждый из которых может летом заменить Валерия Георгиевича в «Ростове».

В списке обязательно должен быть Владимир Федотов. Он, как и Карпин, сильный тактик, имеющий в голове свое представление о футболе. Его команды часто используют отработанные на тренировках автоматизмы. Да, Федотов любит схему 3-4-3, а не 4-3-3, как Карпин, но возможно, еще при Валерии Георгиевиче весной ввиду ухода Данила Глебова команда полноценно перейдет на игровую модель с тремя центральными защитниками. Для Федотова «Ростов» представляется местом, где можно перезагрузить свою карьеру после неудачного последнего сезона с ЦСКА. Вспоминая работу в «Сочи», можно предположить, что с Федотовым ростовчане смогут прыгнуть выше головы и снова вмешаться в борьбу за медали.

Владимир Федотов globallookpress.com

Еще один кандидат — Игорь Осинькин. Да, сейчас он занят в «Крыльях Советов», но смена губернатора в Самарской области оказала влияние на околофутбольные процессы. В прессе все чаще говорят о возможной отставке Игоря Витальевича, и ему, возможно, придется летом искать новое место работы. Минусом Осинькина является тесная связь с агентом и футболистами, которые прошли с ним путь от «Чертаново» до «Крыльев». «Ростову» надо сильно поменять состав, чтобы Осинькин мог прийти со знакомыми фигурами в донской клуб. В плане тактики тут тоже многое отличается от Карпина. Осинькин играет в 4-2-3-1/4-4-2 с большой ставкой на контратаки и относительно низкой линией прессинга, если сравнивать его с Валерием Георгиевичем.

Нельзя забывать и о Сергее Игнашевиче. Да, он вылетел из Премьер-лиги с «Балтикой», но за само строительство команды и доведение ее до финала Кубка заслужил уважение. «Балтика» играла в вертикальный футбол по схемам 3-4-3 и 3-5-2. Обе игровые модели могут быть востребованы в «Ростове» после ухода Данила Глебова. Однако «Балтика» играла в куда более прямолинейный футбол, нежели «Ростов», и временами испытывала серьезные проблемы в позиционной атаке. При этом Игнашевич имеет опыт успешной работы с молодым и умным футболистом в центре поля — речь про Данилу Козлова.

Реалистичным кандидатом на получение долгожданного повышения в классе выглядит и Сергей Юран. В «Химках» и «Пари НН» он показал, что может выжимать максимум из команд-аутсайдеров. При этом, несмотря на строгий и прямолинейный футбол в большинстве матчей, Юран доказывал, что может использовать современные тактические схемы и раскрывать игроков атаки. В «Химках» при нем на лучший в карьере уровень выходил Александр Ломовицкий, в Нижнем — Эдгар Севикян. В подмосковном клубе были матчи, где Юран использовал ложную девятку. Поэтому кажется, что его тренерский потенциал на данный момент не реализован до конца.

Сергей Юран globallookpress.com

Есть и ещё один кандидат из ныне занятых тренеров. В соседней с «Ростовом» песчанокопской «Чайке» из Первой Лиги трудится Евгений Калешин. Если команде понадобится тренер — не меньший фанатик в плане отношения к спортивному питанию и внеигровой дисциплине, мало кто может соревноваться с ним в России. Тем более, Калешин подходит по игровому стилю для нынешнего «Ростова». Названный журналистами русским Марсело Бьелсой, он достиг кубкового успеха с «Акроном», заложив фундамент успехов команды Заура Тедеева. Его команды — это чаще всего схема 4-3-3, хорошо играющий ногами вратарь, опускающийся в центр защиты для розыгрыша опорный полузащитник, постоянный выход из обороны через пас. Похоже на нынешний «Ростов», не правда ли?

Вывод

Валерий Карпин с высокой долей вероятности покинет «Ростов» летом. Вариант с «Динамо» есть, но судя по нынешнему настроению главного тренера сборной России, он готов сделать паузу в клубной карьере, сосредоточившись на работе с национальной командой, в настоящее время отнимающей меньше сил.

Всё о футболе России

«Ростов» точно изменится в стиле игры после ухода Данила Глебова — слишком трудно найти прямую замену универсальному опорнику ростовчан. Поэтому в качестве преемников Карпина здесь были рассмотрены различные по своей стилистике главные тренеры.