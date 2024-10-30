Оперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ

Текущая кампания российского первенства, как всегда, имеет своих героев и антигероев. В ряды последних записался «Ростов», результаты которого в последних турах чемпионата России настолько плачевны, что главный тренер Валерий Карпин постепенно опускает руки и всерьез думает о творческом отпуске в клубном футболе.

Сходу пришелся ко двору

Отношения Карпина с «Ростовом» складывались как нельзя лучше с самого начала, когда он стал спасителем команды, только придя на тренерский мостик.

Возглавив «желто-синих» в декабре 2017 года, Валерий Георгиевич не только выбрался с ними из зоны вылета, но даже избежал переходных матчей за сохранение прописки в элите.

Постепенно Карпин освоился не только в новых для себя футбольных реалиях, но и в Ростове-на-Дону. Город пришелся ему по душе, и он не один раз заявлял, что спокойный и тихий ритм жизни устраивают его.

Команда прогрессировала под руководством российского специалиста, сперва став крепким середняком российского футбола, а затем и вовсе затесалась в число участников еврокубковых кампаний.

Вместе с клубом менялся и Валерий Георгиевич, которого многие помнили, как сверхэмоционального тренера в «Спартаке», нередко вступавшего в конфликт с игроками, руководством и прессой. У руля «Ростова» мы увидели другого Карпина — психолога, который умеет находить грамотный подход к подопечным и правильно мотивировать их.

Валерий Карпин globallookpress.com

С функционерами ростовчан наставник также легко нашел общий язык и за все время работы не возникало недоразумений в их взаимоотношениях. Руководство клуба спокойно отпустило его в сборную России, а после приняло обратно, разрешив совмещать работу в национальной команде и в стане «желто-синих».

Возвращение в тренерское кресло едва не стало легендарным для «Ростова» и Карпина, которые числились среди претендентов на чемпионский титул РПЛ 2022/2023. Однако в конечном итоге южане финишировали лишь четвертыми, остановившись на расстоянии вытянутой руки от бронзовых наград — «Спартак» опередил на один балл.

Суровая реальность настигла «Ростов» в прошлом розыгрыше российского первенства, когда дала о себе знать разница в классе между «желто-синими» и сформировавшейся топ-6: «Зенитом», «Краснодаром», московскими клубами. Финишировали ростовчане сразу за шестеркой лучших, отстояв место перед «Рубином» и «Крыльями Советов».

Предполагалось, что кампанию 2024/2025 клуб проведет также в лидерах «остального мира» российского футбола и останется седьмым по силам коллективом РПЛ. Тем не менее пока механизм Карпина начал давать регулярные сбои, оставляя все больше вопросов у футбольной общественности.

Карточный домик

«Что делать?» — лейтмотив выступлений «Ростова» в осенней части сезона. Дружина Валерия Георгиевича, словно вовсе не может собрать нити игры воедино и ей тяжело находить противоядие даже против андердогов РПЛ.

Стартовые семь туров не предвещали кризиса в выступлениях «желто-синих», которые стабильно набирали очки и проиграли лишь двум лидерам чемпионата России: «Зениту» и «Локомотиву».

«Ростов» fc-rostov.ru

Сыпаться ростовчане начали после поражения от «Краснодара» со счетом 0:2, при том, что большая часть соперников на бумаге была не самой грозной.

С махачкалинским «Динамо» подопечные Карпина разошлись унылыми нулями, «Акрон» и «Спартак» деклассировали их 0:2 и 0:3 соответственно. Четыре встречи кряду «Ростов» уходил с поля без забитых голов.

Прервать сухую серию удалось в поединке против «Пари НН», но особой радости южанам это не доставило — пенальти в компенсированное время помог только чудом вырвать ничью с нижегородцами 1:1.

Патовой ситуация стала после матча 13-го тура РПЛ, когда в домашнем поединке «Ростов» уступил «Ахмату» со счетом 2:3. При этом нельзя сказать, что худшая на тот момент команда лиги выиграла случайно: грозненцы владели территориальным преимуществом и создали больше остроты у ворот ростовчан.

Таким образом «Ахмат» поставил крест на своей двенадцатиматчевой безвыигрышной серии, поднявшись с последнего места, и продолжил кошмар дружины Валерия Георгиевича.

Валерий Карпин fc-rostov.ru

В прошлом сезоне «Ростов» также имел черную полосу, которая практически совпала по времени с нынешней — в период с конца августа по начало октября клуб семь матчей кряду не знал вкуса побед (4 поражения и 3 ничьи).

Тогда причиной череды неудач называли травму одного из главных лидеров южан — центрального защитника Максима Осипенко. Как только он вернулся из лазарета, «желто-синие» набрали хороший ход и выбрались из игровой ямы.

На данном этапе ведущие исполнители «Ростова» в строю и пока остаются верны цветам клуба. Летом Данила Глебова и Максима Осипенко сватали в «Спартак» и «Краснодар» соответственно, однако ростовчане пресекли попытки грандов заполучить их.

Возможно, ставка на продемонстрировавших высокий уровень, но немотивированных игроков стала опрометчивой со стороны руководства южан, ведь в текущей кампании былой отдачи от них не видно.

Глебов и Осипенко достигли в «Ростове» потолка по спортивной составляющей и для дальнейшего прогресса им нужен новый вызов, которым мог стать переход в топ-клубы РПЛ. Как только их лишили этого шанса — они затухли.

Максим Осипенко и Данил Глебов globallookpress.com

Прочувствовать тонкую грань своевременного расставания со звездами «желто-синим» в этот раз не удалось. Теперь на авансцену должен выйти Карпин-психолог, который найдет необходимые рычаги воздействия на лидеров клуба.

Конечно, если у него остались на это силы и желание. Все прекрасно понимают, что прыгнуть выше головы при нынешнем расслоении в чемпионате задача со звездочкой для «Ростова».

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Статус «замыкающего семерки» либо «лидера остального пелотона» явно не предел мечтаний как для тренера, так и футболистов. Есть ли смысл рвать жилы, когда впереди колоссальная пропасть и практически нет шансов, чтобы оказаться в когорте сильнейших.

Ко всему этому добавляется появившаяся предсказуемость «Ростова». Соперники раскусили главную изюминку в построении игры дружины Карпина — выход из обороны в атаку в короткий пас.

«Ростов» fc-rostov.ru

Работавший ранее трюк, больше не приносит дивидендов и наоборот делает южан уязвимыми. Переоценка исполнительского мастерства подопечных имеет место быть, так что пора задуматься над более реальными вариантами вывода мяча от своих ворот.

Добавим ясности картины для понимания складывающейся трагедии в стане «Ростова» — расстояние до седьмого места и дна турнирной таблицы одинаковое, и составляет 5 баллов. Поэтому самое время «желто-синим» приходить в себя.

Наступила стадия выгорания?

Как бы сложно не складывались дела «Ростова», за все годы ранее Валерий Георгиевич никогда лично не заводил разговор об увольнении.

Поэтому заявление наставника ростовчан взбудоражило публику после проигранного матча «Ахмату», когда Карпин сказал, что мысли об отставке посещают его. Загадочно прозвучала фраза, что они не связаны с футболом.

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Значит околофутбольные дела вмешиваются в рабочий процесс команды — неужели теплые отношения с руководством «Ростова» сошли на нет либо микроклимат в раздевалке стал невыносимым. На вопрос «не устала ли от него команда», он ответил без лишних раздумий: «или я от команды».

Казалось бы, что в нынешних реалиях совмещение должностей в «Ростове» и сборной России не должно стать головной болью для 55-летнего специалиста. Однако, как видим, морально Валерий Георгиевич проседает, и накопившаяся усталость выражается в излишней нервозности.

Валерий Карпин globallookpress.com

Он начинает попадать в неприятные истории, как в случае с выпадом в адрес российских комментаторов, когда Карпин сказал, что выключает звук при просмотре матчей, намекнув на непрофессионализм последних.

Также резонанс вызвало высказывание тренера «Ростова» о том, что отечественный футбол двигается не в том направлении уже лет 20. В конкретно взятом клубе шанс наладить все в лучшую сторону имеется, но глобально ситуация близка к патовой.

Даже при достаточно спокойном графике сборной России, Карпина все равно разрывают на части — то вызвал не тех, то зачем собрал на сборы, которые прошли без контрольных встреч, либо вовсе ставят под сомнение кандидатуру тренера, когда в соперниках сборные явно не из первого эшелона.

Валерий Карпин globallookpress.com

Может стоит выбрать чашу весов, отдав предпочтение работе с одной командой, не доводя до общего пресыщения футболом. Как можно сделать вывод из последних интервью, Карпин более нацелен на творческий отпуск в клубной жизни.

Функционеры «Ростова», естественно, отрицают разговоры об отставке главного наставника и высказывают доверие тренерскому штабу.

Посмотрим, удастся ли Валерию Георгиевичу выйти из футбольной депрессии и взять ситуацию в руки, выведя южан из крутого пике. Впереди их ждет непростое испытание в 14-ом туре РПЛ, когда «Ростов» отправится в гости к московскому «Динамо».