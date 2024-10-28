«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе

Старушка Европа давно не видывала такой россыпи «огненных» футбольных баталий за один уик-энд. По этому случаю корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский решил связаться с коллегой, который уже несколько лет живет в центре Европы, периодически наведываясь по футбольным поводам в разные ее уголки. Кому, как не Александру Шмурнову оценивать все это безумие. С человеком, освещавшим с места событий множество Олимпиад, чемпионатов мира и Европы, турниров Большого шлема, не пропустившим с 1995-го года ни одного Кубка Америки, мы и обсудили главные матчи европейских чемпионатов.

Чемпионат Испании. 11-й тур. «Реал» — «Барселона» — 0:4

— Не счет такой, понятно, а собственно победу «Барсы» могли себе представить?

— Да. Сегодня «Барселона» играет в самый «вкусный» футбол на планете. В игру, которая от идеи. Поскольку тот футбол, который от денег, от больших фигур, от «крутых» тренеров — это одна история. А футбол от школы, стиля — другая. «Барса» еще год назад была совсем «цыплячьим выводком» и ничего по большому счету не могла. Но сегодня она окрепла, возмужала. Перманентное развитие команды неизбежно. Как с 90-х это с Кройффа началось, так по сей день и продолжается. Новый Месси, быть может, не появится в обозримом будущем, но кого-то типа Бускетса, Иньесты, Хави наверняка увидим. Сейчас пришли 6 ребят из их академии «Ла Масии», которые играют в один и тот же футбол.

Скажем, чтобы научить тому же в «Ливерпуле», нужно быть там Клоппом на пять лет, который рвет в себе жилы. Даже Гвардиола в «Сити» разрывает «на фестивальные флажки», чтобы привести людей к общему знаменателю. А «Барселона» это делает по щелчку. Пау Виктор тебя зовут, Фермин Лопес, Кубарси, Ямаль, Касадо — это не имеет значения. Все вы будете играть в один и тот же футбол. Год назад идея еще не реализовалась, а сейчас она начинает крепнуть. Поэтому будут одерживать победы. Могли в субботу проиграть Класико, а могла выиграть. Но они своем пути, и это самое важное.

— Начало встречи, согласитесь, ничего подобного не предвещало. «Реал» специально выстроил игру так, чтобы ловить соперника на высокой обороне?

— Именно так. И это ошибка Анчелотти, мое мнение. Потому что, когда у тебя нет Родриго, ты выпускаешь Браима Диаса, и продолжаешь играть в привычной схеме 4-3-3. А если придумываешь под очень умную «Барселону» какую-то другую тактику, ты ошибаешься. Не нужны были эти 4-4-2, заставляющие Винисиуса и Мбаппе ловить соперника на высокой линии обороны. «Барса» этой темой системно занимается. «Реал» же не первый, кто столько раз угодил в «офсайдную ловушку». Вон «Алавес» с ней 13 раз залез в положение «вне игры». Это не случайность.

— 8 офсайдов Килиана Мбаппе — свидетельство его тактической безграмотности и некой прямолинейности?

— Ни в коем случае. Понятно, Мбаппе — не Филиппо Индзаги, главный ловец соперника на искусственных офсайдах. Но француз тоже ждал мяча на грани, просто с меньшим успехом. Начни он движение на три секунды позже, то не попал бы в офсайд, и точно так же забил гол, который уже не отменишь. Матч мог сложился иначе, и результат получиться другим. Во втором тайме поймал один раз, но не забил. Понимал, здесь есть шанс. И Винисиус имел варианты. Но поскольку это было единственной идеей «Реала» на сей раз, оно не сработало.

— Не знаю вашего отношения к VAR, но разве такие матчи не подчеркивают абсурдность его появления, когда по ногтям миллиметры выверяют?

— Наоборот. Мое отношение к VAR, как к телевизору. Когда в 1928 году в Англии провели первую прямую трансляцию, тоже все говорили, что за фигня такая. Это просто телевизор, он не имеет никакого отношения к арбитражу. Решения все равно принимают люди. Просто сейчас получили возможность посмотреть на события с любой камеры, как Стэнли Кубрик.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

— А эти паузы, кому они нужны в самом консервативном виде спорта?

— Они прекрасны. В регби давно существуют, и игра от этого не становится менее зрелищной. Я вообще за то, чтобы в паузах была возможность пересмотреть эпизод и понять что справедливо, что не справедливо.

— Футболисты, болельщики радуются, обнимаются, а потом такое опустошение. Разве это нормально?

— Конечно. Сколько случаев, когда порадовались, гол посмотрели, засчитали, и они порадовались еще раз. Так давайте же подумаем о тех людях, которые были счастливы дважды.

— Как вам матч в целом? Сложилось впечатление, что по степени интенсивности куда серьезнее недавних встреч Лиги чемпионов.

— Просто «Бавария» и «Боруссия» сегодня объективно слабее «Барселоны» и «Реала». Мюнхенцы с Упамекано и Ким Мин Джэ в обороне — это такой одуванчик на тонкой ножке. Дортмунд вообще очень средняя команда.

— Что сломалось у «Реала» во втором тайме, или чудовищное стечение обстоятельств?

— То, что сломалась игра, и является частью чудовищного стечения обстоятельств. У Анчелотти не должно быть никаких сомнений в его тактическом представлении о футболе. А они возникли. Обычно он понимает, как изменить игру во втором тайме, чтобы обыграть любую команду. С Дортмундом он это ярко продемонстрировал, сейчас столь же громко провалился. Подумал, что и после 0:1 разберется. Не разобрался.

— Понятно, футбол не терпит сослагательного наклонения, и все же, Тибо Куртуа мог бы спасти от первого гола?

— Безусловно. От первого, второго, третьего и четвертого. Лунин — чудесный парень, но вратарь уровня третьей команды «Реала». Ему повезло спасти матч с «Манчестер Сити» в полуфинале предыдущего розыгрыша ЛЧ. Все вдруг решили, что он соответствует. Нет, близко не соответствует, при всем к нему уважении. Куртуа мог выиграть этот матч.

— Почему Роберт Левандовский принял такое не свойственное решение для форварда, который до этого все мячи забивал из пределов штрафной?

— Черт его знает этого черта. Это — инстинкт. Просто так почувствовал. Величайший игрок. Не будь на свете Месси и Роналду, Левандовский был бы футболистом 21-го века.

— Поляк в 36 продолжает творить чудеса. Против этого человека вообще не существует противоядия?

— Сейчас уже есть. Оно называется старость. Бывают матчи, в которых у него не получается. Но это выдающийся нападающий. Сегодня таких суперфорвардов еще только двое — Холланн и Кейн. УЕФА и France Football должны немедленно напечатать на 3D принтере Золотой мяч 2020-го года. Привезти его домой Роберту и, стоя на одном колене, вручить.

— Гол Ямаля с нерабочей правой в таком матче — показатель его уверенности или безграничных возможностей?

— Возможностей. Это то же самое, что Месси сделал в матче с Нигерией в Питере на ЧМ-2018. Когда правша бьет левой ногой, это нормально. А когда левша правой — нет. Из серии, если собака укусила человека — это не новость, а если человек укусил собаку — новость. Кстати, недавно пересматривал свой архив. Увидел Сашу Мостового за «Страсбур» в молодости, который одинаково бесподобно вел мяч двумя ногами. Но таких футболистов на моем веку больше не было. А то, что Ямаль забил в «девятку» правой «Реалу» в Класико, это откроет его по-другому. И даст иную степень свободы. Это очень важно.

— Джуда Беллингема отправили на правый фланг. Разве можно такого игрока загонять в столь узкие рамки?

— Сколько людей на земле могут в здравом уме советовать что-то Карло Анчелотти? Может быть, двое-трое. Я к ним точно не отношусь. Но мое мнение, что он сделал глупость. Еще раз говорю, Браим Диас направо, Камавинга на свою позицию, и не надо будет его дублировать Тчуамени. И тогда «Барселону» ты скорее обыграешь, чем нет. Вальверде, который выключен из игры и не знает, где он — это вообще ужас. Все мимо кассы.

— Как оцените Винисиуса Жуниора в этой игре?

— Сгубил «Золотой мяч», который он сегодня получит. Вообще считаю, что он его ничем не заслужил, кроме своей кривой улыбки, хотя и играет сегодня лучше всех с мячом. От такого признания он еще очень далек. Пока, кроме жонглирования и фристайла ничего не умеет. Да, забивает несколько мячей, но в каких матчах? Посмотрите на его реальный вклад в результаты. Еще он все время падает и ведет себя, как «говнюк». Его задача сейчас стать большим игроком. «Золотой мяч» ему в этом помешает, а не поможет. Если его вручить условно Холланну, то он станет играть лучше. Здесь обратная история. Это и показало Класико. Но задатки, чтобы вы не сочли меня сумасшедшим, выдающиеся.

Жюль Кунде и Винисиус Жуниор globallookpress.com

— Кто же, если не Веня, заслужил награду?

— Родри. На шесть голов выше.

— «Реал» второй год играет без ярко выраженного центрального нападающего. Вообще никого нет на рынке?

— Форвардов уровня Маркуса Тюрама хватает, и вообще они растут каждый год, как грибы, непонятно откуда. Дело не в этом. «Реалу» типологически это просто не нужно. Успех Беллингема прошлого сезона это подчеркивает. Классический центрфорвард не в стиле этой команды, хотя когда Хоселу забивал решающие мячи, это тоже пригодилось. Но это скорее опция, вариант «С», даже не «В». Нынешняя конструкция для Мадрида оптимальная. Если Анчелотти сменится на кого-то, кто захочет играть через выдвинутого нападающего, тогда и начнут орудовать на рынке.

— «Барса» получила отрыв в 6 очков. Уже она фаворит чемпионата?

— Не знаю, но, скорее, да. Есть стилистическая игра. Ольмо, де Йонг, Гави возвращаются. Рано или поздно поправятся Кристенсен с Араухо. Будут замены, появятся возможности для ротации. Такую «Барсу» сложно остановить. Но не исключаю варианта, что и «затыки» по молодости лет могут начаться. Как в матче с «Осасуной» (2:4) примерно. Даже самые большие клубы не безупречны. Футбол — куда более сложная игра, чем может показаться тем, кто знает ее по плэйстэйшн. Хотел бы видеть «Барсу» на вершине во всех турнирах. Но, скорее всего, этого не произойдет. Вылетит из-за какой-нибудь глупости в четвертьфинале Лиги чемпионов, к примеру.

— Ханс-Дитер Флик способен стилистически и дальше развивать «Барселону», или это его и ее предел?

— Стоп-стоп-стоп. Не надо никуда развивать. Это, как Эфрос, который приходит в «Театр на Таганке». Ему нужно поставить отдельно взятый спектакль, но убить систему Любимова он не может. Флик пришел в клуб с давно сложившейся философией. От него требуется только не испортить и привнести такие свои вещи,как искусственный офсайд, дисциплину. Что-то еще он будет придумывать в отдельных матчах, если начнутся проблемы по турнирной таблице. Хави ведь сгубила не его экспрессивность, а табло. Как губит и всех нас. Если приходят неудачи, начинаем считать себя неудачниками. А Флика ничего сейчас сгубить не должно, если вдруг не произойдут три поражения подряд от «Леганеса», «Хетафе», «Вальядолида». В ином случае ничем не надо команду дополнительно пичкать. Вообще это самая счастливая работа, когда ты в готовое дело можешь просто добавлять свою фантазию.

— Карло Анчелотти как-то мелко повел себя по отношению к помощнику Флика. Разучился проигрывать?

— Нет. Конечно, он вышел из себя. Когда человек в таком состоянии, он совсем иначе оценивает поведение других. Не может быть адекватным. Конте в такой ситуации мог побежать и дать кому-то в морду, а Анчелотти подошел и тихо сказал: «Что-то мне не нравится, как вызывающе вы гол праздновали». На самом деле, это очень сложная душевная работа — достойно вести себя и при победах, и при поражениях. Тем более что Карло редко попадает в ситуацию проигравшего. Ему непривычно. Но правильно отреагировал, как мужик в его статусе, на то, что делает другой мужик.

Чемпионат Италии. 9-й тур. «Интер» — «Ювентус» — 4:4

— 1:0, 1:2, 4:2, 4:4. Что это вообще было?

— Отсутствие Ачерби и Чалханоглу, которые держат структуру игры в «Интере». Это ось, пусть и не является единственной основополагающей, но настолько важна. Де Врей и Зелиньский сегодня им не замена. Поэтому «Интер» проваливался, просаживался, а «Ювентус» проникал.

— А что же сам «Юве» делал в обороне, пропустив в четыре раза больше, чем за восемь предыдущих матчей?

— Еще раз. Здесь доминанта «Интер». Он может забить «Ювентусу» сколько угодно, независимо от того, сколько тот пропускал до этого. Примерно год назад я был на «Сан-Сиро» на встрече этих же команд в схожем статусе. «Интер» выиграл 1:0, как дрессировщик с котом себя ведя. Просто поставил «Юве» туда, где он должен находиться. Пошел дальше и выиграл чемпионат. А в воскресенье все вышло из-под его контроля.

— Когда голкипер «Юве» Микеле ди Грегори при 4:2 раз за разом выручал команду, вы могли представить себе ничью?

— В этот момент нет. Хотя «Интер» в этом году транжирит море моментов, упуская очки на ровном месте, чего не было в прошлом сезоне. На сей раз случилось то же самое.

— «Интер» — самая возрастная команда Серии «А», «Юве» — вторая среди самых молодых. Опыт разве не должен брать свое в таких встречах, да еще при столь благоприятном развитии событий?

— «Интер» не та команда, которая играет на опыте. Она берет организацией. На опыте играет «Арсенал». Надо играть в пас долго, терпеливо и безупречно, а этого черно-синие сегодня делать не могут. Команда атакующего склада, которой нужно убежать и забить. А взять игру под уздцы не в состоянии. Это и проявилось при счете 4:2. Потом так скажу... Счет 1:0 — это преимущество в один мяч и счет 3:2 — преимущество в один мяч. Но это категорически разные ситуации. При 1:0 ты знаешь, что не пропустил в этом матче. А при 3:2 понимаешь, что уже может быть все, что угодно.

— Как «Интер» умудрился пропустить два столь простых первых мяча?

— Это чудовищно, когда два человека в чужой штрафной пасуются между собой и закатывают. Но это де Врей — Акелла, который давно промахнулся, однако по-прежнему сидит на скале. И его слабости в Италии давно раскусили.

— Ни в коем случае не умаляю заслуг атакующих игроков. Вообще вам не показалось, что скорости здесь были выше, чем накануне в Мадриде?

— Чем в Мадриде нет, а чем в тот же момент в Лондоне (я смотрел оба матча параллельно), точно да. Неожиданно гораздо более высокие скорости, чем я ожидал. И это влияние наставника «Юве» Тьяго Мотта, хоть и противоречит его фамилии. Если серьезно, то бразилец играет в невероятно быстрый футбол. Притом, посмотрите, он снимает Влаховича с игры, но хуже не становится. И решает оставшийся кусок матча за счет молодежи.

— Два последних мяча «Юве» забил вышедший на замену 19-летний Кенан Йелдыз. Как эти молодые ребята берут на себя ответственность в решающие минуты?

— Я прошлом году было во Фрозиноне, когда туда приезжал «Юве». И этот совсем еще мальчишка весь матч сделал. То же самое, как Ямаль. Просто тот находится в ситуации, когда его команды везде побеждают, а турок пока нет. Но Йелдыз тоже ничего не стесняется. При этом считаю, что в четвертом голе «Ювентуса» его заслуг — 30 процентов. А 70 — идиотической обороны «Интера». Семь человек стоят во вратарской, а парень с хорошим ударом в 12 метрах от ворот спокойно принимает мяч. Будь Ачерби, он бы сказал — идите все отсюда и закройте его.

— Играющий за «Юве» сын легендарного футболиста Джорджа Веа (кстати, экс-президента Либерии) хоть чем-то похож на отца?

— Совсем другой, как и Симеоне, и Мальдини. Не в том смысле, что природа отдыхает на детях, просто иная фактура, иной стиль. Люди играют в футбол на 20 лет позже, в совсем других обстоятельствах. Но рядом с Джорджем он близко не стоит. Вот с Тюрамами другая история (один из сыновей Лилиана играет за «Интер», другой — за «Юве»). Интересна реинкарнация большого, яркого, мощного атлета в не меньшие таланты совсем другого плана. А из Тимоти Веа никакого гения не получится.

Петр Зелиньский globallookpress.com

— О голах «Интера». Почему Петр Зелиньский, впервые появившись в старте, бил оба пенальти?

— Почему не Лаутаро? Ну, потому что Зелиньский известен, как человек с крепкими нервами. Полагаю, это был первый выбор Индзаги.

— Уверены, что его, а не в моменте?

— В такой организованной команде по-другому быть не может. Меня всегда поражает, когда футболисты перед 11-метровым выхватывают друг у друга мяч. Хотя однажды на моей памяти у «Интера» был момент, что пенальтист сменился по ходу матча. Притом игрок, забивший первый, находился на поле. Это безобразие.

— Генрих Мхитарян в 35 забил прекрасный матч после «стенки». Физически под стать Левандовскому?

— В первую очередь это некий не снижаемый уровень динамики игры. Ну, и физическая готовность, умение все делать с мячом на этих скоростях. Это то, что нужно такой организованной обычно и структурной команде, как «Интер». На четыре качественных матча может выпасть разве что один не самый удачный. Но по-прежнему это игрок, которого заменить на Кристиана Асслани совершенно невозможно. И даже на Зелиньского, когда вернется Чалханоглу. Пока, во всяком случае.

Календарь и таблица Серии А

— Мотта перед игрой сказал, что безусловные фавориты чемпионата «Интер» и «Наполи». Неаполитанцы тоже?

— «Наполи» — фаворит №1. Отсутствие нагрузки в еврокубках — это в современном футболе очень большая прибавка к пенсии. Состав позапрошлого чемпионского года и нынешний по качеству ничем не отличаются. Понятно, нет Осимхена, но он не был двигателем. Двигатели те, кто доводят до такого форварда мяч. А сейчас в середину пришли два шотландца, да и Лукаку не хуже нигерийца. Хотя его связка с Хвичей в том сезоне была гениальной. Я Конте доверяю в комплектовании команды. Он может быть идиотом в общении с руководством и футболистами, но здесь редко ошибается. После 9 туров к нему есть какие-то вопросы?

Чемпионат Англии. 9-й тур. «Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:2

— «Ливер», считаете, сумел что-то переломить по ходу игры, дважды уступая в счете?

— По сути ничего. Для начала надо сказать, что ни те, ни другие не играли хорошо. Это было какое-то очень странное для этих команд обоюдное сдерживание. «Арсенал» играл лучше в первом тайме уж точно да и во втором тоже. Каждый активизировался, когда счет его не устраивал. При этом для «канониров» таким результатом была ничья, а для «Ливерпуля» — поражение. То есть, когда счет был ничейным, лучше играл «Арсенал». Когда вели хозяева, инициативу перехватывали гости.

— Результат по игре?

— «Ливеру» повезло больше, да и кадровые потери у него были ощутимее. И вообще был гораздо ниже того, на что он способен.

— «Ливерпуль» при Арне Слоте и Юргене Клоппе — совсем разные команды?

— Главное различие сформулировал Мохаммед Салах. Он сказал: «При Клоппе мы играли в одинаковый футбол, и это давало нам результат. А при Слоте каждый раз играем в новый». То есть, сегодня они готовятся к сопернику, а раньше всегда шли от себя. В этом есть и плюс, и минус. «Крутыми» быть тоже не всегда хорошо и прибыльно. Да, выиграли чемпионат, Лигу чемпионов при Юргене. Но приспосабливаться каждый раз к «Сити», «Челси», «Арсеналу», «Вулверхэмптону», кому-угодно еще — это умение. Слот на каждый матч выбирает тактику. И впервые за весь сезон я увидел, что оппонент его, пожалуй, переиграл. Артета подготовился лучше.

— Кого из игроков в этом матче можете отметить?

— Салах выделяется всегда, вот и на сей раз забил решающий мяч. То же самое можно сказать о ван Дейке. Но на самом деле в этом матче было больше гроссмейстерского, тренерского, чем игроцкого.

— А со стороны «Арсенала»?

— Мерино забил классный гол, хотя там и был микроскопический офсайд, который не досмотрели. Кстати, испанец, на мой взгляд, впервые провел здесь качественный полноценный матч. Вообще мне очень интересно, как в Англии себя реализуют люди, которые там никогда не играли. И Мерино интригует. Такой системный в потенциале игрок на вырост. Может быть, даже заменит Эдегора.

Мерино забивает гол globallookpress.com

— Андрей Канчельскис сказал мне перед этим туром, что только «Ливерпуль» может составить реальную конкуренцию «Сити». Согласны?

— В этом году — да. И то лишь на время. «Арсенал» весь прошлый сезон провел без травм. А сейчас, когда защитники выбыли, рухнет по дистанции. «Ливерпуль» же будет конкурировать с «Сити» не далее, чем до марта. «Мансити» выиграет в этом году с отрывом в 10 очков.

Чемпионат Франции. 9-й тур. «Марсель» — «ПСЖ» — 0:3

— Чемпионат Франции завершен, едва начавшись?

— Отнюдь. Да, «Монако» проиграл «Ницце», и Париж ушел вперед. Но «ПСЖ» настолько молод, что у него обязательно будут проблемы. Я бы сказал так, чемпионат еще не начинался. С другой стороны, он вполне может вновь стать чемпионатом одной команды, поскольку другие не имеют сопоставимых с Парижем возможностей.

— Брадли Баркола, забивший уже 10 мячей в этом сезоне, способен стать равноценной заменой Мбаппе?

— Нет, но для ПСЖ это даже хорошо. Они сейчас встают на рельсы «Барселоны». Возможно, еще лет 30 будут ехать по ним, как дрезина, и не доедут. Однако, похвально стремление пытаться делать во многом новую команду из своих воспитанников. Поэтому замена Мбаппе не нужна Парижу. Как у Стругацких, «не нужны нездоровые сенсации». Ему нужны Баркола, Заир-Эмри, другие мальчишки, воспитанные в своей школе.

— Вы больше смотрите французский футбол. На ком держится сегодняшний «ПСЖ»?

— Сзади на капитане Маркиньосе и неожиданно раскрывшимся Вильяме Пачо. Два центральных защитника, которые играют в очень качественный футбол, чего не было в прошлом сезоне. Тогда взяли Шкриняра, который сразу получил травму, и просто затыкали дыру. Сафонов очень помог Доннарумме выйти из зоны комфорта, что очень важно. Если бы не появился одногодок и тоже сильный вратарь, Доннарумма по-прежнему пинал черт знает что. А сейчас он каждый матч играет серьезно. Знает, что вместо него поставят другого.

Плюс, конечно, очень хорошая полузащита. 20-летний португалец Жоао Невеш из «Бенфики» — большая покупка. Витинья, Фабиан Руис, Заир-Эмри — это классная полузащита, которая не хуже ни одной средней линии в мире. Ну, и Дембеле, пусть дурак, но забивать будет. Жаль Гонсало Рамуш получил травму в начале сезона, поэтому пока играют без центрального нападающего.

— Что поменял Луис Энрике в «ПСЖ» по сравнению с прошлым сезоном?

— Ничего. Он уже давно знал, что у него не будет Мбаппе. Начал заблаговременно строить примерно ту же игру без него, и это ему удалось. Отчасти помог самому Мбаппе, переведя его в центр и приспособив к будущей игре в «Реале». Но «ПСЖ» по-прежнему сложнее жить, чем «Реалу», «Барсе», «Баварии», «Сити» и всем на свете, поскольку у него нет сильного чемпионата. А вызовы в Лиге чемпионов остаются очень сложными. Но Энрике приспосабливается, идет вперед. Интереснейшая работа, которая сегодня сделана на 40 процентов.

— Если говорить конкретно об этом матче, удаление марсельца на 20-й минуте, считаете, по делу?

— 50 на 50, вкусовщина. Скорее всего, да. Но к этому моменту Париж уже забил. Вряд ли оно повлияло на результат. Ну, а потом игры уже совсем не было.

— Нет ощущения, что тренер «Марселя» Роберто де Дзерби проиграл этот матч еще до начала?

— Ни в коем случае. Он продолжает строить, и у него очень классная команда. Надо встроить Рабьо. Правильно использовать Хейбьерга, как ключевого человека опорной зоны, который столько лет провел в АПЛ. Такой счет, скорее, несчастный случай. Де Дзерби сделает команду и в конечном итоге, думаю, будет выше «Монако».

«Головин, Кузяев, Хвича»

— Александр Головин в «Монако» то на замены выходит, то ему меняют, то полный матч проводит, как вчера. Что происходит?

— Это неправильное ощущение. Головин играет, играет, и играет. После травмы могут дать паузу. Он всегда будет находиться на поле максимум возможного времени. И его прекрасно понимает тренер. Играет столько, сколько надо команде. Даже когда он выходит на замену, это заранее спланированная акция. А вовсе не какое-то принижение его достоинств. Головин, Минамино, Аклиуш так и должны играть в центре поля, как сегодня. При этом Саша там больший хозяин, распорядитель этой игры. Ни в коем случае не один из. Он там главный.

— Почему, в таком случае, не стал капитаном, как было заявлено перед сезоном?

— «Десятку» получил, этого в качестве признания уже достаточно.

Александр Головин globallookpress.com

— Не стоило все же уходить в Дортмунд, когда было конкретное предложение?

— Близко не стоило. Человек на своем месте.

— Как выглядел вчера в Ницце?

— Игры не видел, но он, несмотря на поражение, получил 7,5. Просто матч сложился так, что «Ницца» получила численное преимущество и оказалась удачливее.

— Почему Далер Кузяев не сыграл за «Гавр» в Ренне?

— Его даже в заявке не было, более того. Загадка. Давно не был у него в гостях в Гавре, поэтому до конца не понимаю нынешней ситуации. Мне казалось, что он находится в ротации, всегда выйдет хотя бы на замену.

— Хвича вышел лишь за 20 минут до конца матча с «Лечче». Не воспитательная ли мера по отношению к нему и его агенту из-за разногласий в переподписании контракта?

— Надеюсь, что нет. Конте сам себе не враг. И воспитывать агента через нелогичное использование своего «бриллиантового» игрока, это глупость. А Конте не делает глупостей. Разве только когда руководство перестает ему нормально платить.

— Почему, в таком случае, Антонио Конте пошел на такой риск?

— Почему? Квара вышел, при нем забили, получил нормальную оценку. И Хвича должен понимать, что он работает с одним из лучших тренеров эпохи.

— В третьем итальянском сезоне он лучше, чем во втором, но хуже, чем в первом. Так?

— Это сто процентов, тут даже говорить не о чем. Прошлый сезон оказался тяжелым для всего «Наполи», и для Хвичи в том числе. Первый его год был очень агрессивным в плане атаки на «скудетто» для команды, а для него в рамках нового проекта. Повторить это было невозможно. Если взять первый сезон за 100 процентов, а второй за ноль, то сейчас он скорее на 65-70. То есть, куда ближе к реализации в первом, чем к неудачам второго. Конте прекрасно понимает, с каким материалом, каким талантом работает. Знает, как его встраивать в игру, что от него получить можно, а что нельзя. И может дать Хвиче больше, чем Спаллетти. Лучано не был его педагогом, просто они вместе создавали отличный проект. Конте научит играть в более объемный, правильный по-итальянски футбол. А что внешне у игрока пока не все получается, в этом, возможно, и есть тренерская рука. Он ограничивает его возможности «феерить», но пытается выжать максимум со всех точек зрения, включая игру в обороне.

— И что ему принципиально делать дальше, если не договорятся о контракте до 2029-го года?

— Договорятся.