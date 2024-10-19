Роль Мбаппе, будущее Тен Хага, новый облик «Барсы»: какие предсезонные планы сбылись, а какие нет?

Жизнь — забавная штука. Вы организуете и планируете, надеясь, что ваши приготовления сделают вас готовыми ко всему, что вас ждет впереди, но, как однажды сказал Майк Тайсон: «У каждого есть план, пока вы не дадите ему по лицу». А когда вы большой клуб, имеющий дело с марафонской длины сезонами, трудно найти более правдивые слова.

Эти выходные ознаменуют отметку в более чем два месяца с начала Премьер-лиги и Ла Лиги (и чуть меньше в Бундеслиге), поэтому, имея это в виду,более подробно рассматривает пять команд по всей Европе, которые начинали сезон с определенными надеждами и целями, чтобы увидеть, выполняют ли они предсезонные обещания или же терпят неудачу уже после первых нескольких месяцев.

Слишком много поваров на кухне у «Реала»?

Главной сюжетной линией лета стал приход Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид». Для чемпионов Ла Лиги и Европы присоединение к ним самой большой мировой звезды стало явной победой с точки зрения оптики бренда. Мадрид также выиграл в финансовом плане, учитывая бесплатный переход игрока из «Пари Сен-Жермен». По нашему мнению, этот переход был более необходим Мбаппе, чем «Реалу», чтобы он мог проявить себя в более соревновательной лиге.

Во время его дебюта в лиге обсуждалось, что самой большой головной болью тренера Карло Анчелотти будет нахождения баланса химии между Джудом Беллингемом, Родриго, Мбаппе и Винисиусом Жуниором, особенно между последними двумя, поскольку они имеют склонность к атакам с левого фланга.

Другими словами, на одной кухне может быть слишком много поваров.

Но Анчелотти знает, что «Реал», как обычно, в конечном итоге со всем разберется. И он в чем-то прав. В Ла Лиге «Реал Мадрид» с 21 очком уступает «Барселоне» Ханси Флика, но пока не проиграл и после того, как Мбаппе не смог забить в первых трех матчах после гола против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА, француз наконец-то разыгрался, забив семь голов в пяти матчах в лиге.

Он не смог принять участие в мадридском дерби (в котором они упустили победу, сыграв вничью 1:1) из-за травмы бедра, но вернулся аккурат к поражению в Лиге чемпионов от «Лилля», прервавшему 36-матчевую беспроигрышную серию «Мадрида» в этом турнире, и к следующей победе в лиге со счетом 2:0 против «Вильярреала». Хотя его физическая форма под вопросом, француз набирает обороты. Тем не менее, нам еще предстоит увидеть, как эта мадридская команда выходит на пик формы.

Уверенность Анчелотти оправдана лишь отчасти, поскольку «Реал Мадрид» выступает без Тони Крооса, который завершил карьеру этим летом. Кроос сыграл ключевую роль в соединении полузащиты и атаки, что является самой большой проблемой команды на данный момент.

«Мадридцы предсказуемы, они медлительны, [и] им очень трудно фильтровать передачи», — сказал бывший игрок «Реала» Гути в популярном испанском телешоу «El Chiringuito». «Им очень трудно играть в пространстве, все хотят, чтобы передачи приходили им прямо в ноги, а это очень сложно в современном футболе».

Идеальным примером настроений Гути было поражение «Реала» от «Лилля». На протяжении всей игры чувствовалось чувство оторванности атаки от полузащиты, когда передняя тройка постоянно менялась ролями, но не достигала успеха. Дополнительная головная боль от травмы Дани Карвахаля, которая закончила для него сезон, также является огромной проблемой. Между тем, Винисиус также травмирован, но должен вернуться в течение недели или около того.

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Такие дела. «Реал» и Мбаппе чувствуют себя относительно хорошо и найдут способы добиться результатов. Но в этом сезоне в больших играх против сильных команд — как в лиге, так и в Европе — им будет сложнее добиться успеха. «Эль Класико» 26 октября может стать ранним определяющим фактором в гонке за титул, но одно можно сказать наверняка: если «Реал» хочет в конечном итоге сохранить трофей Ла Лиги и снова выиграть Лигу чемпионов, это будет гораздо более сложная задача, чем в прошлом сезоне.

Часики для Тен Хага в «МЮ» тикают

Накануне первого матча сезона между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» тренер Эрик тен Хаг уверенно говорил о предстоящей кампании и о том, как прошлые два сезона на «Олд Траффорд» показали план успеха.

«Мы знаем, что идем в правильном направлении, мы знаем, что выиграли два трофея, и мы знаем нашу модель игры», — сказал Тен Хаг на своей первой предматчевой пресс-конференции сезона. «Так что теперь нам нужно интегрировать новых игроков туда, где, по нашему мнению, они могут улучшить игровую модель, улучшить уровень команды, и мы будем исходить из этого. У меня всегда очень высокие ожидания, но мы хотим стремиться к трофеям».

Это были не то чтобы и нереальные цели от Тен Хага, который — в конце концов — впечатляющим образом выиграл Кубок Англии, победив «Манчестер Сити» тремя месяцами ранее. Чтобы развить свой импульс, клуб показал третий по величине чистый расход в лиге (более 145 миллионов долларов), поскольку Тен Хаг обновил свой состав. Несколько игроков, таких как Скотт Мактоминей, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан и Донни ван де Бек ушли, а Маттейс де Лигт, Лени Йоро и Нуссаир Мазрауи пришли, чтобы обновить оборонительную линию. Мануэль Угарте также прибыл, чтобы усилить полузащиту, а подписание контракта с Джошуа Зиркзе вселило оптимизм в атаку «Юнайтед».

Восемь недель спустя «Красные дьяволы» не выглядят фаворитами в борьбе за трофей или даже командой из первой шестерки. В настоящее время они занимают 14-е место с восемью очками в лиге, что является их самым низким показателем в истории АПЛ после семи туров. Они идут на серии из пяти игр без побед во всех соревнованиях, и у них всего две победы в лиге.

В обороне они пропустили восемь голов, что не так уж и плохо, потому что Тен Хагу пришлось положиться на Гарри Магуайра и Джонни Эванса — пару центральных защитников, не являющихся его первым выбором. Но атака «Юнайтед» — это то, что действительно иллюстрирует их плохую форму, поскольку они забили всего пять голов на данный момент, и только занимающий последнее место «Саутгемптон» забил меньше (4).

Маркус Рашфорд и Расмус Хёйлунн не оказали большого влияния на игру команды, хотя последний недавно вернулся после травмы. А что Зиркзе? Забив в матче открытия против «Фулхэма», он больше не отличился голами. Бруну Фернандеш, капитан и самый влиятельный игрок «МЮ», также разочаровал. Нужно признать, что команде помешали травмы (Йоро был большой потерей, а теперь Мазрауи выбыл из строя на несколько недель после операции на сердце из-за аритмии), но это все равно не оправдывает их низкого положения в таблице.

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После ничьей с «Астон Виллой» Тен Хаг попытался успокоить бурю, заявив, что «Юнайтед» — это «долгосрочный» проект. Но вопрос, который наверняка зададут фанаты «МЮ»: «Есть ли у этого долгосрочного проекта конец?»

Впечатляющий прогресс «Барселоны» с Фликом

Приход Ханси Флика в «Барселону» всегда был ожидаемым вариантом. Еще в 2021 году, после того как немецкий тренер привел мюнхенскую «Баварию» к историческому треблу в предыдущем сезоне, СМИ сообщали, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта интересовался его доступностью.

Но в конце концов Флик решил возглавить сборную Германии, и это партнерство закончилось в сентябре прошлого года после плохих результатов и вылета на групповом этапе чемпионата мира 2022 года. Однако Лапорта все еще хотел Флика, потому что он восхищался философией немца, заключающейся в высоком прессинге, внимании к физической форме и жестком подходе.

Его желание сбылось этим летом, когда Флик заменил Хави Эрнандеса, но были некоторые сомнения относительно назначения. Речь шла не столько о Флике, сколько о том, с чем ему придется иметь дело, учитывая финансовые проблемы «Барселоны» и то, что «Барса», казалось, была далека от достижения высот своих звездных соперников из мадридского «Реала», который занял все заголовки газет с приходом Мбаппе.

Но пока Флик — именно то, что доктор прописал. После девяти матчей «Барса» лидирует в Ла Лиге с 24 очками, выиграв все встречи, кроме одной. Они пропустили девять мячей в лиге, что на один меньше, чем на этом этапе в прошлом сезоне. В атаке у них 28 голов, на семь больше, чем в прошлом сезоне на этом этапе кампании.

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Роберт Левандовский, чьи выступления вызывали сомнения из-за его возраста (36 лет), находится в потрясающей форме, забив 10 голов в девяти матчах лиги, и еще два в Лиге чемпионов. Между тем, Ламин Ямаль остается одним из лучших игроков в мировом футболе прямо сейчас с пятью голевыми передачами и четырьмя голами в лиге.

Однако, нужно не забыть и Рафинью. Он был великолепен и максимально использовал уход Усмана Дембеле. В своих первых двух сезонах он забил 10 голов в каждой кампании во всех турнирах. В этом сезоне? У него уже шесть голов и пять голевых передач. Фактически, ни один другой игрок в пяти ведущих лигах Европы не создал больше моментов (39) для своей команды, чем бразилец. И это пока даже не ноябрь! Вес капитанской повязки также положительно повлиял на него, так как Рафинья взяла на себя ответственность за команду после длительной травмы Марка-Андре тер Стегена.

Все, что Лапорта любит во Флике, работает. Немец внедрил больше интенсивности и дисциплины в игре без мяча.

«Мы работаем гораздо усерднее, чем раньше», — сказал полузащитник Педри в сентябре. «Новые тренеры по фитнесу действительно принесли нам пользу. Мы усердно работаем, и это заметно по играм. Команда не сдувается после 70-й или 80-й минуты, она поддерживает тот же уровень физической подготовки».

Флик также помог интегрировать больше игроков «Ла Масии» в основной состав. В победе со счетом 3:0 против «Алавеса» Флик выпустил шесть игроков, которые закончили знаменитую академию «Барсы», включая Марка Касадо, который был блестящ в полузащите.

Сейчас еще рано делать выводы, и есть заметные травмы и проблемы, с которыми нужно разобраться, включая травмы новичка Дани Ольмо и вышеупомянутого Тер Стегена, которые заставили «Барселону» вернуть Войцеха Щенсного с пенсии, чтобы конкурировать с молодым вратарем Иньяки Пенья. Также жизненно важно защитить молодых игроков от выгорания, включая Ямаля, который получил травму во время международных сборов.

Но в основном, отлаженная, толковая, супер-атлетичная команда Флика приносит результат для «Барселоны».

«Ливерпуль» продолжает побеждать под руководством Слота, но надолго ли?

Как заменить легендарного тренера, который выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов (три финала) и титул Премьер-лиги во времена доминирования Пепа Гвардиолы/«Ман Сити»? Юрген Клопп был не только уважаемым главным тренером, он был почетным ливерпульцем, поэтому любой, кто пришел ему на смену, имел практически невыполнимую задачу — добиться успеха и заслужить восхищение преданных болельщиков.

На данный момент совет директоров «Ливерпуля» может быть удовлетворен, потому что Арне Слот был именно тем, кто был нужен клубу после потери Клоппа. «Красные» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги с 18 очками, но, что самое важное, голландский тренер превосходно внедряет свою стратегию. Хэви-металл футбол Клоппа был вытатуирован на ​​команде, но клуб все правильно рассчитал, делая переход к Слоту. Тот не стал искоренять предыдущую философию; он лишь слегка изменил ее.

Трент Александер-Арнольд вернулся к своей изначальной роли правого защитника, а не делает набеги в полузащиту, Ибраима Конате превращается в одного из лучших центральных защитников в лиге, Луис Диас на пути к тому, чтобы забить больше голов за половину сезона, чем за всю предыдущую кампанию, а Райан Гравенберх может стать их самым важным игроком (никто другой из членов команды не делал больше подборов или перехватов, чем он, в дополнение к тому, что его точность передач — почти 90%).

Под руководством Слота «Ливерпуль» делает больше с меньшими затратами сил. Их владение мячом и создание ударов относительно ниже, чем в эпоху Клоппа, но их производительность и результативность высоки.

Арне Слот globallookpress.com

Однако есть один повод для беспокойства. По статистике «Ливерпуль» играл по самому легкому графику среди всех команд Премьер-лиги до сих пор, и как только они вернутся после международного перерыва, все станет намного сложнее. Между окончанием этого международного окна и следующим 14 ноября команде Слота предстоит встретиться с «Челси», «Арсеналом», «Брайтоном» (дважды), «Астон Виллой», а также провести матчи Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» и леверкузенского «Байера». После этого ситуация не станет легче, поскольку в течение пяти дней им также предстоит встретиться с мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» сейчас на подъеме благодаря своей выстроенной машине Слота, но скоро мы узнаем, являются ли они реальными претендентами.

«Бавария» Компани демонстрирует признаки прогресса, но проблемы остаются

Признайтесь. Летний приход Венсана Компани в мюнхенскую «Баварию» из недавно вылетевшего из Премьер-лиги «Бернли» удивил вас, не так ли?

Все были шокированы, особенно потому, что в борьбе за вакантное место были и другие, более опытные тренеры. Вечные победители Бундеслиги заняли третье место в сезоне 2023-24 и впервые с сезона 2011-12 остались без трофеев, несмотря на потрясающий дебютный сезон Гарри Кейна (36 голов в лиге, позволившие выиграть европейскую «Золотую бутсу»).

Гарри Кейн и Венсан Компани globallookpress.com

В конечном счете, назначение Компани было связано с методологией. Переход бывшего капитана «Манчестер Сити» был связан с возвращением к тому, что было фирменным стилем «Баварии». Они хотели снова победить, но по-своему. Баварцы хотели кого-то, кто мог бы реализовать привлекательную философию, подходящую их игрокам. Поскольку Пеп Гвардиола был там, сделал это, но был уже занят, кого лучше пригласить, как ни его бывшего ученика? Компани амбициозен, умен и, что самое главное, готов следовать конспектам Гвардиолы, который добился невероятного успеха с «Баварией» в период с 2013 по 2016 год.

В лиге клуб непобедим и лидирует в таблице по разнице забитых и пропущенных мячей, забив 20 голов, что является рекордом лиги. В целом, «Бавария» забила 33 гола во всех турнирах, и 10 из них забил Кейн. Их средний показатель владения мячом (66%) является лучшим в лиге, а их процент успешных передач составляет более 90%, что также делает их лидером Бундеслиги по этому показателю.

Однако есть элементы стратегии Компани, которые оставляют уязвимые пробелы, поскольку их интенсивное давление и тактика высокой линии обороны часто позволяют умным командам точно контратаковать. Их поражение от «Астон Виллы» в Лиге чемпионов — где Джон Дуран инстинктивно поймал Мануэля Нойера, ушедшего со своей линии — является прекрасным примером. Фактически, последние три матча принесли им серию без побед (1:1 против «Байера», поражение 0:1 от «Виллы», 3:3 против «Айнтрахта Франкфурт»), и во многом это связано со способностью соперников реагировать на контрпрессинг.

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То, как его команде научиться как можно быстрее возвращать себе владение, станет самой важной задачей Компани в его списке дел. Если «Бавария» хочет вернуть себе трон, ей нужно действовать умнее без мяча, а не только с ним.