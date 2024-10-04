Успех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов

Мы прошли четверть пути через «общий этап» Лиги чемпионов 2024-25, и мы все еще пытаемся привыкнуть к нему.

У нас было больше, чем достаточно разгромов — только во вторник у нас было больше матчей, решенных с разницей в четыре или более гола (пять), чем матчей, решенных с разницей в ноль или один (три), — и когда мы получаем результат-сюрприз, как, скажем, победа «Лилля» со счетом 1:0 над мадридским «Реалом» в среду, 2 октября, мы не сразу понимаем, что это значит или насколько это может быть важно.

Но мы учимся. Конечно, таблица пока хаотична и останется таковой вплоть до 2025 года. Четыре лучшие команды в турнире на данный момент — это «Боруссия» Дортмунд, «Брест», «Бенфика» и леверкузенский «Байер», в то время как «Манчестер Сити» занимает восьмое место, «Арсенал» — 13-е, мюнхенская «Бавария» — 15-е, а «Реал Мадрид» — 17-е. Все это на самом деле ничего не значит. Но мы знаем, кто находится на пути к квалификации в плей-офф, мы знаем, кто, скорее всего, обеспечит себе место в восьмерке лучших (и пропуск в 1/8 финала), и мы знаем, что «Ман Сити» и «Реал» по-прежнему являются фаворитами в борьбе за титул.

Мы также знаем, что шансы «Сити» и «Реала» на победу в Лиге чемпионов уже не так велики, как две недели назад после первого игрового тура.

Имея все это в виду, ESPN изучает, кто движется вверх и вниз, и какие игроки блистали ярче всего в довольно скучном наборе матчей во вторник и абсолютно восхитительном наборе матчей в среду.

Прогнозы Лиги чемпионов после 2-го тура

Начнем с прогнозов. Информация Opta использовалась для расчета команд в каждом дивизионе на основе их шансов на выход в плей-офф и шансов на общую победу. Критерии для каждого уровня указаны ниже.

Итак, чьи акции растут, а чьи падают в пределах каждой категории?

Уровень 1: Фавориты (2)

Критерий: По крайней мере 10% шансов выиграть титул.

Шансы на топ-8/ Шансы на топ-24/ Шансы на победу в турнире «Манчестер Сити»: 70,8% / 99,4% / 21,2%

«Реал» Мадрид: 56,9% / 98,3% / 18,3%

Примечание: коэффициенты на попадание в топ-8 и топ-24 взяты из последних прогнозов Opta, в то время как коэффициенты на завоевание титула выводятся из текущих коэффициентов букмекеров.

Акции выросли: ни у кого

Акции упали:

Обе команды, в некотором смысле: по сравнению с тем, как обстояли дела в конце первого тура, клуб, шансы которого на титул упали больше всего, согласно букмекерам, это... фаворит, который выиграл 4-0 на выезде на этой неделе, увеличив свою серию без поражений в Лиге чемпионов до 25 матчей.

Странно, да?

Акции «Манчестер Сити» упали из-за травмы звездного полузащитника — и, по справедливости, будущего обладателя «Золотого мяча» — Родри. Это, безусловно, повлияло на их перспективы на сезон, хотя мы не уверены, что слишком много людей будут жалеть этих коллекционеров трофеев.

Коэффициенты «Реала», тем временем, упали по классическим причинам: из-за поражения. «Лилль» повел благодаря реализованному пенальти Джонатана Дэвида в конце первого тайма и каким-то образом выдержал поздний штурм, который «лос бланкос», похоже, устраивают всегда. «Доги» позволили «Реалу» нанести всего шесть ударов за первые 85 минут матча, но действующие чемпионы Европы затем удвоили это число за последние 10 минут.

Удары «Реала» в последние 10 минут матча с «Лиллем» ESPN

Люка Шевалье в воротах «Лилля» провел лучший матч своей жизни, отразив удары Антонио Рюдигера (с 5 метров), Джуда Беллингема (с 4), Арды Гюлера (с 10 и 26) и Винисиуса Жуниора (с 13) — все с 85-й минуты — и «Декатлон Арена», домашняя для «Лилля», взорвалась триумфом, когда матч закончился. Веселые времена.

Открытый формат новой Лиги чемпионов — никаких групп из четырех команд, только одна таблица из 36 команд — означает, что трудно понять, каковы ставки в ранних матчах, таких как этот.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Победа почти наверняка значила больше для «Лилля» (у которого теперь 67% шансов на выход в плей-офф), чем поражение для «Реала». Но это также было первое поражение в любом турнире для мадридского клуба за более чем год. Это делает это довольно большим событием.

Уровень 2: Серьезные претенденты (12)

Критерий: Шансы на титул от 1% до 10%

Шансы на топ-8/ Шансы на топ-24/ Шансы на победу в турнире «Арсенал»: 56,2% / 98,8% / 8,8%

«Бавария» Мюнхен 45,7% / 96,7% / 8,0%

«Ливерпуль»: 54,5% / 98,1% / 7,2%

«Барселона»: 37,5% / 94,9% / 6,1%

«Байер» Леверкузен 70,9% / 99,7% / 4,7%

«Интер» Милан: 48,6% / 97,2% / 3,8%

«Боруссия» Дортмунд: 71,7% / 99,6% / 3,1%

ПСЖ: 19,2% / 87,8% / 2,7%

«Ювентус»: 46,2% / 97,0% / 2,3%

«Атлетико» Мадрид: 23,1% / 90,7% / 2,3%

«Астон Вилла»: 35,7% / 95,1% / 1,9%

«Аталанта»: 28,3% / 93,2% / 1,6%

Акции выросли:

«Арсенал»: «Канониры» были фаворитами в главном матче этой недели против «Пари Сен-Жермен». Они снова применили подход «забирать мяч, не позволять себе рисковать и играть максимально безопасно», который Микель Артета использует в большинстве важных матчей, попытавшись нанести всего шесть ударов против 10 у ПСЖ, но не допустив ни одного удара с коэффициентом 0,1 xG или более (ПСЖ нанес всего два удара по воротам). Такой подход всегда таит в себе большую вероятность счета 0:0, но когда вы наносите пять из шести ударов в створ ворот и забиваете дважды за первые 35 минут, он может и сработать блестяще.

Жоау Невеш из ПСЖ попал в штангу на 66-й минуте, но парижанам за последние 22 минуты удалось нанести только два удара, оба мимо цели. И хотя центральный защитник Маркиньос, их самый опасный прогрессивный распасовщик, выполнил 94% своих передач, почти ни одна из них не доставила мяч в опасную зону. Все они шли из стороны в сторону или на фланги.

Пасы Маркиньоса в матче с «Арсеналом» ESPN

«Арсенал» может и будет забивать больше против менее сильных соперников, но в больших играх, даже если у них есть атакующий талант, который может вознаграждать риск, они будут играть так. И в худшем случае победа во вторник компенсировала их ничью 0-0 с «Аталантой» в первом туре.

«Байер» Леверкузен : Оказывается, наставник «Леверкузена» Хаби Алонсо также находит утешение в «страданиях с мячом».

В прошлом году его «Байер» рванула во главу таблицы Бундеслиги и проиграла только один раз за весь сезон благодаря идеальному балансу между атакой с большим владением мячом и удушающей защитой на переходах. В начале этого сезона оборона при переходе владения была далеко не такой надежной. Начиная с победы над «Штутгартом» в Суперкубке Германии, они пропустили не менее двух голов в четырех из своих первых семи матчей во всех турнирах, включая три в проигрыше «РБ Лейпцигу» и еще три в неожиданно результативной победе со счетом 4:3 над Вольфсбургом 22 сентября.

Итак, в последних двух матчах Алонсо вернулся к основам. В ничьей 1:1 с «Баварией» в субботу Леверкузен сдерживал сильную атаку соперника и записал на свой счет всего 31% владения мячом и всего три удара, но они забили одним из них, и только четыре из 18 ударов «Баварии» стоили больше 0,08 xG. Им все еще немного повезло, что они закончили матч с ничьей 1:1, но они резко сократили свои оборонительные провалы.

Во вторник против «Милана» они играли оптимистично в начале и терпели неудачу в конце.

График импульса команд ESPN

Когда Виктор Бонифейс вывел «Леверкузен» вперед 1-0, это стало результатом невероятного командного гола — Алейш Гарсия на Алекса Гримальдо, тот на Жереми Фримпонга, опасный удар которого был отражен непосредственно на Бонифейса — и это стало кульминацией 51 минуты доминирования. К этому моменту они попытались нанести 13 ударов (1,59 xG) против двух у «Милана» (0,19).

С этого момента «Милан» попытались нанести 14 ударов (0,81 xG) против трех у Леверкузена (0,23). И снова Алонсо пожертвовал владением ради плотной обороны, и хотя «Милан» действительно создал несколько достойных голевых моментов, они также попытались нанести только один удар ближе, чем с 9 метров от ворот.

Неясно, насколько устойчив этот подход — да, «Байер» только что набрал четыре очка в матчах с «Баварией» и «Миланом», но совокупное качество ударов (1,88 xG у «Леверкузена», 2,38 у соперников) говорит о том, что удача была на их стороне. Но пока это сработало, и в сочетании с их легкой победой над «Фейеноордом» в первом туре подопечные Алонсо стали одной из семи команд, одержавших две победы в Лиге чемпионов за две попытки.

«Ювентус»: В самом диком матче недели был неожиданный участник. «Юве» не пропустил ни одного гола в шести матчах Серии А до сих пор и при этом не забил ни одного гола в трех из этих матчей, но в среду они были втянуты в небольшую перестрелку с «РБ Лейпцигом», и, черт возьми, дела их выглядели не очень хорошо.

Ну, в некотором роде.

Играя с преимуществом в одного футболиста в последние 30 минут — при этом дома — «Лейпциг» предпринял 24 попытки ударов, равных колоссальным 3,3 xG, в то время как «Ювентус» сумел сделать 16 ударов, равных всего 1,2. «Лейпциг» вышел вперед со счетом 2:1, когда Беньямин Шешко забил пенальти на 65-й минуте, но Душан Влахович вколотил мяч дальним ударом всего через три минуты, а Франсишку Консейсау забил на 82-й минуте, дав «Юве» шокирующее преимущество в меньшинстве. Как и «Реал Мадрид», «Лейпциг» пытался забить поздний гол (с 85-й минуты они предприняли восемь попыток ударов, равных 1,2 xG), но каким-то образом ничего не пошло в цель.

Конечно, это нельзя назвать устойчивой формулой. Тиаго Мотта настолько освоил контролируемый стиль владения мячом как защиты, что ему, наверняка, тоже не очень понравился матч в среду. Тем не менее, рейтинги Opta давали «Юве» всего 26% шансов на победу, с ожидаемым общим количеством очков 1,04, и это даже не учитывая игру в меньшинстве. Набрать три очка было настоящим чудом, и это существенно увеличило шансы «Юве» на попадание в восьмерку лучших.

«Астон Вилла»: О, если бы они были на «Вилла Парке» в среду вечером. «Вилле» не потребовалось многого, чтобы победить, казалось бы, слабую команду «Янг Бойз» в первом туре. Но в среду, в своем первом домашнем матче Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов после игры с «Ювентусом» в четвертьфинале 1982-83 годов, они встретились и победили ту же команду, которую они превзошли в финале 1981-82 годов.

Как и в матче «Лейпциг» — «Ювентус», команда, которая создала больше всего/лучших моментов, на самом деле не смогла реализовать достаточное количество этих моментов. «Бавария» переиграла «Виллу» по ударам 17-5 и создала 1,4 xG против 0,4 у «Виллы». Но настрой Джона Дурана в сезоне 2024-25 годов звучит как: «Возьми этот свой xG и засунь его себе...». «Бавария» не реализовала несколько довольно качественных возможностей, в то время как Дуран забил.

Джон Дуран забивает globallookpress.com

Попытка забить первым касанием с 32 метров. Значение xG: 0,02. Гол.

После быстрого розыгрыша стандарта «Баварии», Мануэль Нойер оказался далеко на поле, чтобы служить в качестве варианта перемещения мяча, и Дуран поймал его. Невероятный гол от нападающего, который проводит невероятный сезон. Теперь у «Виллы» шесть очков в двух матчах — ни «Манчестер Сити», ни «Арсенал» не могут этого сказать — и они почти вклинились в борьбу за место в восьмерке лучших.

Акции упали:

«Бавария» Мюнхен: Конечно, «падение акций» в данном случае означает просто «теперь 50 на 50, что они закончат в восьмерке лучших», но «Бавария» все равно потеряла очки, которые не должны были потерять в среду вечером в Бирмингеме. Рейтинги Opta давали им 53% шансов на победу с ожидаемым общим количеством очков 1,81; только поражение «Реала» обошлось дороже в этом отношении. «Бавария» по-прежнему является четвертым фаворитом у букмекеров, но это все равно должно ранить.

«Атлетико Мадрид»: поражение «Баварии» было неожиданным ударом исподтишка, вызванным отличным завершением. Между тем, поражение «Атлетико» со счетом 0:4 от «Бенфики» было просто абсолютным разгромом.

«Бенфика» предприняла 19 попыток ударов с коэффициентом 4,2 xG против одного из самых оборонительно-ориентированных крупных клубов мира, в то время как «Атлетико» предпринял четыре попытки удара с коэффициентом 0,2. Конечно, общий xG «Бенфики» включал два пенальти (не показаны на графике ниже), но это был довольно односторонний матч.

Карта ударов «Бенфика» — «Атлетико» ESPN

Недавняя форма команд сделала этот матч еще более шокирующим. «Бенфика» уже потеряла очки в нескольких матчах Примейры в этом году и уступила по ударам в вялой победе со счетом 2:1 над «Црвеной Звездой» в своем первом матче Лиги чемпионов. Они не были в отличной форме, в то время как «Атлетико» был в последнее время непобедим во всех турнирах, с победами над «Жироной», «Атлетиком» и «Лейпцигом» (и ничьей на выходных в дерби с «Реалом»).

Помимо «Манчестер Сити», чьи коэффициенты упали из-за травм, коэффициенты в борьбе за титул у «Атлетико» упали больше, чем у кого-либо другого на этой неделе. Это соревнование, в котором разница забитых и пропущенных мячей будет иметь большое значение, и они только что получили большой, жирный минус-4.

Уровень 3: Надеющиеся на чудо (12)

Критерий: шанс на титул 1% или ниже, но не менее 50% шансов на выход в плей-офф

Шансы на топ-8/ Шансы на топ-24/ Шансы на победу в турнире «Бенфика»: 29,1% / 94,0% / 1,0%

«Милан»: 4,0% / 66,4% / 1,0%

«Монако»: 18,3% / 88,0% / 0,8%

«Лилль»: 5,0% / 66,9% / 0,8%

«РБ Лейпциг»: 3,5% / 57,6% / 0,6%

«Спортинг»: 29,1% / 93,3% / 0,5%

«ПСВ Эйндховен»: 5,5% / 67,1% / 0,5%

«Фейеноорд»: 3,0% / 53,6% / 0,4%

«Брест»: 11,5% / 82,6% / 0,3%

«Штутгарт»: 9,2% / 77,0% / 0,2%

«Спарта» Прага: 5,3% / 67,4% / 0,2%

«Селтик»: 6,4% / 68,4% / 0,2%

Акции выросли:

«Лилль»: Никто не украл больше очков (по сравнению с тем, что ожидалось), чем «Лилль» во втором туре. Они переигрывали «Реал» почти 90 минут, а затем выдержали поздний штурм мадридцев, которому в конечном итоге поддаются почти все в футболе.

Возможно, самое впечатляющее, что они победили, дав бой действующим чемпионам. Они предприняли 20 попыток обыгрыша один на один и выиграли половину из них. Тот игрок, у кого было пространство, продвигал мяч (шесть разных игроков имели не менее 10 совокупных прогрессивных продвижений и передач). Джонатан Дэвид забил с пенальти, но также создал три других хороших удара. А когда все остальное не удалось, они положились на Люка Шевалье, и он справился. Отличная игра.

«Фейеноорд»: С точки зрения ожиданий, победители Кубка европейских чемпионов 1969-70 значительно помогли своему делу в среду в Испании. После деморализующего поражения со счетом 0:4 от «Байера» в первом туре они обыграли «Жирону» в шальном матче в дождливую погоду. Они выиграли от пары автоголов и должны были пострадать от довольно стабильных выходов один на один и атакующих комбинаций, но они зацепили три очка.

Если они обыграют «Зальцбург» дома в ноябре и одержат еще одну победу, этого может быть достаточно для продвижения в следующий этап.

«Брест»: Возможно, никто в этом турнире не улучшил свои перспективы больше, чем дебютанты Лиги чемпионов с западной оконечности Франции.

После захватывающего третьего места в прошлом сезоне в Лиге 1 «Брест» испытывал проблемы в чемпионате Франции, набрав всего шесть очков в своих первых шести матчах и потеряв пару ключевых игроков (левого защитника Брадли Локо, опорного полузащитника Пьера Ли-Мелу) из-за травм. Тем не менее, они набрали такое же количество очков в двух матчах Лиги чемпионов.

После уверенной домашней победы со счетом 2:1 над «Штурм Грац» — «дом» в данном случае означает более крупный стадион в Генгаме, в полутора часах езды от их настоящего дома — они отправились в Зальцбург и сыграли со счетом 4:0. Рейтинги Opta давали им всего 26% шансов на победу, с ожидаемым общим количеством очков около 1,0. Они вернулись домой с тремя очками.

Они были в огне в плане завершения моментов — их четыре гола были забиты с 13 ударов с коэффициентом 2,0 xG, в то время как «Зальцбург» предпринял 15 попыток удара с коэффициентом 1,6 и не смог забить ни одного гол — и все, что мы действительно узнали на данный момент, это то, что они будут довольно хороши в австрийской Бундеслиге. На горизонте маячат более сложные соперники, начиная с «Байера» в третьем туре. Но это вторично по сравнению с тем фактом, что «Брест»! Одержал две победы! В двух матчах Лиги чемпионов!

Перед началом турнира они были явно выраженной командой четвертого уровня, но учитывая, что командам, вероятно, будет нужно девять-десять очков для выхода в плей-офф, «Брест» уже примерно прошел две трети пути к этому за шесть туров до финиша.

«Спарта» Прага: Исходя из того, как ее лучшие команды выступили в Европе до сих пор, можно утверждать, что за пределами Большой пятерки европейских лиг, Первая лига Чехии является лучшей на континенте на данный момент.

Включая квалификационные раунды, чешские команды сыграли 22 матча, выиграли 16 из них и проиграли только два. Пражская «Славия» уступила «Лиллю» в квалификации Лиги чемпионов, но они обыграли «Лудогорец» в своем первом матче Лиги Европы; «Виктория Пльзень» прошла квалификацию Лиги Европы и сыграла вничью 3:3 с франкфуртским «Айнтрахтом» в своем первом матче.

«Спарта», тем временем, более чем выстояла в главном турнире. Они разгромили «Зальцбург» две недели назад, а во вторник сыграли вничью 1:1 с «Штутгартом». «Спарта» справилась с 26 ударами соперника и ей была нужна игра в стиле Шевалье от вратаря Петера Виндаля (девять сейвов), но они свели к минимуму качественные возможности «Штутгарта», заблокировав девять ударов и позволяя сопернику удары ценностью всего 0,07 xG. Между тем, скростная правофланговая комбинация из полузащитников Анхело Пресиадо и Велько Бирманчевича была полезной как в защите (30 совместных защитных вмешательств), так и в атаке (семь ударов с коэффициентом 0,6 xG и четыре созданных момента).

Это крепкая команда, которая почти поднялась в топ-30 рейтинга мощи Opta.

Акции упали:

«РБ Лейпциг»: Они лидировали в течение 47 минут и отставали около 20, и у них в итоге ноль очков в двух матчах.

Их жеребьевка была неудачной — например, лигочемпионский дебют «Бреста» начался с двух австрийских команд, в то время как «Лейпциг» получил «Атлетико» и «Ювентус» — и это довольно скоро сбалансируется. Но из восьми команд, у которых ноль очков после двух туров, четыре вышли на эту неделю на 100-м месте или ниже в мировом рейтинге сил Opta, еще три были за пределами топ-20... а «Лейпциг» был 13-м. Даже в условиях жесткой конкуренции нулевой результат разочаровывает, особенно когда они лидировали в обоих матчах (и имели преимущество в одного футболиста в одном, да еще и дома).

Уровень 4: Здесь для участия, а не для победы (10)

Критерии: Менее 50% шансов на выход в плей-офф

Шансы на титул по оценке букмекеров (и как они изменились) «Спарта» Прага: 0,2% (0,0%)

«Фейеноорд»: 0,2% (-0,2%)

«РБ Зальцбург»: 0,2% (-0,2%)

«Брюгге»: 0,2% (-0,1%)

«Штурм Грац»: 0,2% (0,0%)

«Янг Бойз»: 0,1% (-0,1%)

«Динамо» Загреб: 0,1% (-0,1%)

«Црвена Звезда» 0,1% (0,0%)

«Слован Братислава»: 0,0% (0,0%)

Акции выросли:

Ни у кого: если вы находитесь в этой категории, то дела обстоят не очень хорошо, хотя, по крайней мере, очки есть у «Брюгге» (три), «Болоньи» (одно), «Шахтера» (одно) и «Динамо» Загреб (одно).

Акции упали:

«РБ Зальцбург»: Уже некоторое время «Зальцбург» является образцом идеального клуба среднего размера. При поддержке собственников из «Red Bull» они выиграли 10 подряд кубков австрийской Бундеслиги, потеряв ряд будущих звезд, перешедших в более крупные клубы (особенно много — в два конкретных) — Садио Мане («Саутгемптон») в 2014–15, Наби Кейта и Дайо Упамекано (оба в «РБ Лейпциг») в 2016–17, Эрлинга Холанна («Боруссия Дортмунд») в 2019–20, Доминика Собослаи («РБ Лейпциг») в 2020–21, Карима Адейеми («Боруссия Дортмунд») в 2022–23, Беньямина Шешко («РБ Лейпциг») в 2023–24 — и просто заменили их другими будущими звездами.

Они всегда молоды и интересны, но за последние пару сезонов они впали в дисбаланс: слишком молоды и недостаточно интересны. Их серия выигранных титулов прервалась в прошлом сезоне из-за «Штурма Граца», и после некоторых успехов в еврокубках — полуфинала Лиги Европы в 2018 году, 1/8 финала Лиги чемпионов в 2022 году — они быстро вылетели из прошлогоднего турнира. И, что ж, после поражений с общим счетом 0:7 от «Спарты» и «Бреста» они уверенно идут к тому же в этом сезоне.

Фактически, если они не отберут очки у загребского «Динамо» в третьем туре, их финишная прямая (последние четыре матча: «Байер Леверкузен», «ПСЖ», «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид») может оставить их совсем без очков.

Игроки недели

Карим Адейеми, «Боруссия Дортмунд»

Это был в некотором роде «Фирменный Адейеми» — проблески абсолютной гениальности, за которыми последовала небольшая травма, — но прежде чем он ушел из-за проблем с бедром, 22-летний игрок, возможно, продемонстрировал свой самый яркий отрезок в желто-черной форме, оформив хет-трик в первом тайме. Его первый гол был забит после рикошета, но последние два были забиты сенсационными ударами.

Карим Адейеми globallookpress.com

У «Боруссии» была странная ситуация «великолепны в Лиге чемпионов, посредственны в Бундеслиге» большую часть 2024 года — они вышли в финал Лиги чемпионов, заняв пятое место в чемпионате Германии в прошлом сезоне, и теперь у них две победы в двух матчах Лиги чемпионов, при том, что они снова занимают пятое место в Бундеслиге — но когда Адейеми играет так, они практически неуязвимы.

Люка Шевалье, «Лилль»

22-летний игрок — просто один из самых интересных молодых вратарей в мире. Включая квалификацию, он сыграл в шести матчах Лиги чемпионов в этом сезоне. Он получил 33 удара по воротам, которые стоили 8,5 xG. Он пропустил всего пять голов.

Люка Шевалье globallookpress.com

Это 3,5 предотвращенных гола, что, несомненно, больше всего в турнире на данный момент. (На втором месте: еще один вратарь Лиги 1, Марко Бизо из «Бреста».) В среду, когда он столкнулся с натиском «Реала», было такое чувство, будто у него восемь рук. Это было настоящее зрелище.

Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»

Очевидно, что во вторник «Манчестер Сити» было довольно легко играть против братиславского «Слована», команды с самым низким рейтингом Opta на поле (Словацкие чемпионы находятся на 189-м месте в рейтинге Opta — прямо между командой Лиги МХ «Гвадалахара» и командой МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси»).

Илкай Гюндоган globallookpress.com

Но все равно ужасно весело наблюдать за работой маэстро, и Гюндоган выдал особенно гюндоганский результат: 1 гол, 5 созданных моментов (больше только у Лазара Самарджича из «Аталанты» на этой неделе), 35 комбинированных прогрессивных продвижений и передач (больше только у Иньиго Мартинеса из «Барселоны») и 7 возвратов мяча.

Мы много говорим о том, как сложно правильно оценить игру полузащитника с помощью статистики, но эта статистика? Абсолютное величие.

Абдалла Сима, «Брест»

В первую очередь исполняющий кроссы и прессингующий в Лиге 1 игрок , 23-летний Сима сбил с толку «Зальцбург», несколько раз никем не прикрытый появляясь в штрафной, трижды пытаясь нанести ценные удары и дважды забив.

Абдалла Сима globallookpress.com

Он также блестяще прерывал построение игры «Зальцбурга», совершив семь возвратов мяча в числе своих 15 защитных вмешательств. Является ли ранний успех «Бреста» призрачным? Вероятно. Делает ли это его менее интересным в данный момент? Абсолютно нет.

Душан Влахович, «Ювентус»

Осталось вдесятером? Не хватает одного гола? Не беспокойтесь! Влахович решает.

Анхель Ди Мария, «Бенфика»

Он все еще в форме. За 71 минуту против «Атлетико» 36-летний игрок забил пенальти, создал четыре момента, выполнил девять прогрессивных передач, предпринял шесть попыток обыгрыша один в один и провел семь оборонительных действий для пущей важности. Он просто продолжает быть Анхелем Ди Марией.

Йерди Схаутен, ПСВ

Второй матч подряд ПСВ потерял очки — на этот раз, пропустив поздний гол и сыграв вничью 1:1 со «Спортингом», несмотря на статистическое превосходство, — но получил парня в списке игроков недели. И действительно, что может быть важнее этого? В прошлый раз это был Йохан Бакайоко; на этот раз это полузащитник, который переосмысливает понятие «трудолюбивый».

Йерди Схаутен globallookpress.com

Схаутен забил, возможно, лучший гол недели, но это не главная причина, по которой он в этом списке. Он также сделал 17 возвратов мяча из своих 25 оборонительных действий. Это абсурдные цифры. Для контекста: никто другой во втором туре не зафиксировал больше 21 оборонительных действий или 11 возвратов. Схаутен успевал абсолютно везде. Он был сокрушителен и сам заслужил три очка.

Мехди Тареми, «Интер»

Ни один клуб в мире не дает проявить себя стареющим ветеранам лучше, чем «Интер» в настоящее время, поэтому вполне логично, что 32-летний Тареми, забивший семь голов и отдавший четыре голевые передачи в 14 матчах Лиги чемпионов за последние два сезона в составе «Порту», перейдет в миланский клуб и будет играть хорошо.

Мехди Тареми globallookpress.com

Он пока не особо отличился в Серии А (169 минут, один старт, одна голевая передача), но он был звездой во вторник вечером, забив пенальти и отдав две голевые передачи — одну 35-летнему Марко Арнаутовичу, одну Лаутаро Мартинесу — в разгромной победе «Интера» со счетом 4:0.

Петар Сучич, «Динамо» Загреб

Вероятно, «Динамо» не наберет много очков в этом соревновании, но им удалось сыграть вничью 2:2 дома с «Монако» (это звучит мягче, чем «Они вели 2:0 за 20 минут до конца, но не смогли удержать победу») под проливным дождем, и Сучич был главной причиной этого. Он забил гол на 48-й минуте, создал момент на 85-й и сделал 11 возвратов мяча, третий по количеству показатель за второй тур.