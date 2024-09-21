«Реал» на верном пути, «Милан» в беде: Итоги 1-го тура Лиги чемпионов

Никто и не ждал, что первая неделя обновленной Лиги чемпионов станет чем-то легендарным; хотя каждая из 15 лучших команд в рейтинге Opta была на поле, было всего три очных встречи между командами из этой группы.

Все было организовано как старт сезона в национальной лиге: мы споем гимн Лиги чемпионов (или, по крайней мере, часть «THE CHAMMMMPIONNNNNS» в конце), мы отпразднуем возвращение турнира и подумаем о больших матчах позже.

Однако финальная порция матчей в четверг, 19 сентября, — с реальными победами на последних минутах и веселыми толпами болельщиков на играх «Атлетико» Мадрид и «Бреста», и восхитительно странным матчем «Монако» — «Барселона» — была ужасно веселой. А с 18 матчами втиснутыми в короткий промежуток времени всегда будет за чем следить. Мы всегда увидим звездные моменты и сюжетные повороты.

В Лиге чемпионов есть четыре основных уровня команд: очевидные фавориты, команды, которые с большой долей вероятности выйдут в плей-офф (и надеются на выход за его пределы), команды, которые просто надеются попасть в 1/8 финала, и команды с крайне низкими шансами. Тот факт, что 21 из 36 команд находятся в последних двух категориях, говорит о том, что это не самый сбалансированный турнир в мире, но все еще есть множество сюжетных линий, за которыми можно следить.

После каждого из восьми туров на групповом этапе — извините, сейчас это «общий этап» — ESPN рассмотрит лучших игроков и матчи недели, а также то, что происходит с точки зрения роста/падения акций команд на каждом уровне.

Матч(и) недели

Начнем с самых ярких моментов раунда и пойдем оттуда дальше.

«Атлетико» Мадрид — «РБ Лейпциг» 2:1

Конечно, этот матч быстро стал довольно односторонним.

• Удары, первые 21 минута: «Лейпциг» 4 (один гол), «Атлетико» 2

• Удары, последние 69 минут: «Атлетико» 19 (два гола), «Лейпциг» 3

Тем не менее, исход матча был под вопросом до 90-й минуты, когда Хосе Хименес забил гол головой после отличной передачи Антуана Гризманна, а празднование на «Ванда Метрополитано» заставило почувствовать, что это настоящая игра Лиги чемпионов.

«Монако» — «Барселона» 2:1

Красная карточка Эрика Гарсии на 10-й минуте — результат ужасного паса вратаря Марка-Андре тер Штегена — конечно, подсказала нам, кто в конечном итоге победит в этом матче, но команды совместно выставили 18 игроков в возрасте 23 лет или моложе, что означало, что этот матч не будет бесстрастной и циничной реализацией численного преимущества.

Мы увидели голы 22-летнего игрока (Магнес Аклиуш из «Монако»), 17-летнего игрока (Ламин Ямаль из «Барсы») и 18-летнего игрока (Джордж Иленихена из «Монако»), а победный гол Иленихена был просто потрясающим.

Просто веселый вечер на стадионе «Луи II».

«Реал Мадрид» — «Штутгарт» 3:1

В серии матчей вторника не было ни одной встречи, чей исход решался бы с тоталом менее чем два гола, но это не значит, что все они были легкими победами. И этот был очень зрелищным.

Первый матч «Штутгарта» в Лиге чемпионов с марта 2010 года — с поражения со счетом 0:4 в 1/8 финала от «Барселоны» — прошел в Испании, и он развивался во многом так же, как последняя встреча «Реала» с командой Бундеслиги.

В финале Лиги чемпионов 2023-24 против дортмундской «Бланкос» были слабой командой около 60 минут, но аутсайдеры не смогли воспользоваться рядом отличных возможностей, выдохлись и проиграли после голов на 74-й и 83-й минутах.

В этом матче «Реал Мадрид» снова был переигран на ранней стадии, а «Штутгарт» набрал почти вдвое больше xG (1,09 против 0,56) за девять попыток удара и вынудил Тибо Куртуа сделать пять сейвов. (Отраженный удар также попал в перекладину.)

И даже когда «Реал Мадрид» забил на первой минуте второго тайма, «Штутгарт» сравнял счет на 68-й минуте. Но затем, наконец, произошло предсказуемое: «Реал Мадрид» снова забил на 83-й минуте, чтобы выйти вперед, а затем решил исход матча 28-метровым выстрелом Эндрика, который чуть не сломал запястья Александру Нюбелю.

Очевидно, что апсеты веселее, чем «почти апсеты», но «Штутгарт» хорошо себя проявил, и зрелищность была на высоте.

«Манчестер Сити» — «Интер Милан» 0:0

Не каждая игра без голов создается одинаково. Чем меньше сказано о встрече «Болоньи» и донецкого «Шахтера» (0:0), тем лучше, и даже не заставляйте нас начинать еще об одном важном матче в котором «Арсенал» снова и сам не бил и другим не давал, на этот раз ноль-ноль против «Аталанты».

Однако в этом матче было много всего. Было 35 попыток ударов с коэффициентом 3,1 xG, и в то время львиная доля в этих двух числах пришлась на «Сити», вратарь «Интера» Янн Зоммер был блестящ, и миланцам удалось создать несколько особенно опасных возможностей для контратаки, которые свидетельствовали о том, что они способны урвать победу в матче.

Более любой другой матч на этой неделе, «Сити» против «Интера» был демонстрацией нового формата Лиги чемпионов. Большинство из 18 матчей этой недели были достаточно похожи на то, что мы получили в предыдущем формате с 32 командами и восемью группами, но «Сити» — «Интер» был матчем действующих чемпионов топ-лиг, команд, которые в старой системе в конечном итоге стали бы хедлайнерами разных групп. Даже без голов этот матч выглядел как хедлайнер тура.

Игроки недели

Кенан Йылдыз и Николас Гонсалес, «Ювентус»

Это совершенно новый «Юве», во главе с новым тренером (Тьяго Мотта) и молодым поколением новых (или почти новых) звезд. Во время победы со счетом 3:1 над ПСВ во вторник 19-летний Йылдыз и 26-летний Гонсалес украли шоу.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

Сначала Йылдыз открыл счет блестящим ударом с 17 метров (с передачи Гонсалеса). Турок вел команду в атаку команду с общим количеством 19 прогрессивных передач и продвижений мяча, в то время как Гонсалес забил во втором тайме, создал три момента (включая голевую передачу) и постоянно напрягал защитников шестью попытками выхода один на один.

Гарри Кейн, «Бавария» Мюнхен

Когда ваша команда забивает девять голов в одном матче, у вас в итоге будет куча кандидатов на звание игрока недели. Джамал Мусиала сделал две передачи из семи созданных моментов, Йозуа Киммих сделал две из пяти, а в своем дебютном матче в Лиге чемпионов Майкл Олисе забил два гола на 38-й (с передачи Киммиха) и 61-й (Мусиала) минутах.

Однако мы будем старомодны и выберем парня, который забил четыре из девяти голов. Четыре — это много. Конечно, три из них были пенальти (к чести и в ущерб загребского «Динамо», они никогда не прекращали бороться), но благодаря этим усилиям Кейн стал лучшим бомбардиром-англичанином в истории Лиги чемпионов, а с пятью непенальти-ударами с коэффициентом 1,4 xG он мог бы легко забить больше и с игры.

Гарри Кейн globallookpress.com

Это было все, чего можно желать от игры «Баварии» — неустанные атаки и блестящее завершение моментов, плюс пара сбоев в обороне, которые гарантировали, что им придется продолжать стараться и во второй половине матча, — и Кейн был в центре всего этого.

Давид Райя, «Арсенал»

Чрезмерно осторожный стиль игры «канониров» — они попытались нанести всего один удар после 18-й минуты! — мог бы расстроить нейтрального болельщики, и это бы дало обратный эффект, если бы не героическая игра Райи, который не только отразил пенальти Матео Ретеги в начале второго тайма, но и поспешил вскочить и отразил попытку Ретеги добить (пусть и довольно слабую).

Давид Райя globallookpress.com

Это были два из всего лишь трех ударов, которые «Аталанта» нанесла по воротам, но игра Райи спасла ничью 0:0.

Янн Зоммер, «Интер»

С точки зрения предотвращения голов — значения xG ударов соперников в створ ворот по сравнению с фактически пропущенными голами — единственными вратарями, которые проявили себя лучше Зоммера (плюс-1,2 предотвращенных гола) на 1-й неделе, были Райя (плюс-1,5) и Пауло Гаццанига из «Жироны» (плюс-2,1), который бы точно попал в этот список, если бы не ужасно неудачный автогол на 90-й минуте.

Янн Зоммер globallookpress.com

Защита «Интера» была хорошо организована, ограничивая высококачественные выходы «Сити» и блокируя некоторые из тех, которые они пропустили, но 35-летний Зоммер сделал пять важных сейвов, и «Интер» заработал важное очко на старте турнира.

Арне Энгельс, «Селтик»

Иногда бывает трудно измерить статистическое влияние хорошего полузащитника. В других случаях это может быть ужасно легко.

После всего лишь второй победы «Селтика» в главном еврокубке за десятилетие — и самой громкой с тех пор, как они победили «Гонвед» со счетом 4:0 в 1988 году — 21-летний Энгельс лидирует в своей команде (или делит лидерство) по голам (один), передачам (один), ударам по воротам (три), полученным фолам (третий) и возвратам мяча (шесть), а также занимает второе место по прогрессивным передачам (12).

Карта пасов Арне Энгельса (зеленые — завершенные) TruMedia

Можно с уверенностью сказать: это хорошо. Он был везде и делал все, что можно, в этот ошеломляющий вечер среды на «Селтик Парк».

Виктор Дьёкереш, «Спортинг»

Предмет бесконечных трансферных слухов, Дьёкереш сыграл в восьми матчах, включая два международных матча за Швецию, и он забил во всех восьми.

У него восемь голов в пяти матчах лиги, и он забил красивый гол с 14 метров, выведя «Спортинг» вперед 1:0 в конце первой половины еврокубковой победы со счетом 2:0.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Несправедливо, что у «Спортинга» в составе один из лучших чистых бомбардиров в Европе в пару к их вечно неприступной обороне, но все так, как есть. (По крайней мере пока — кто-то скоро выпишет очень большой чек, чтобы заполучить его).

Йохан Бакайоко, ПСВ

Это была безнадежная попытка спасти матч, но Бакайоко был невероятен во вторник против «Ювентуса». Все хорошее, чего добился ПСВ, проходило через него.

Он помог создать их единственный гол, и он лидировал в команде по целому ряду показателей прогресса мяча: ожидаемая добавленная стоимость очков (xPVA), ожидаемые передачи от завершенных передач (xA), прогрессивные продвижения и т. д.

Карта пасов ПСВ TruMedia

Вторничная карта передач ПСВ просто кричит: «ДАЙТЕ МЯЧ ЙОХАНУ».

Джейми Байно-Гиттенс, «Боруссия Дортмунд»

Он любит хороший дриблинг больше, чем кто-либо в Европе на данный момент, и он, возможно, также является лучшим игроком запаса на континенте. 20-летний игрок выходил на замену в трех матчах этого сезона, и в этих матчах он забил четыре гола пятью ударами за 64 минуты.

Два гола были забиты в течение 11 минут в среду вечером. «Боруссии» немного повезло, что они не отстали в счете в начале матча с «Брюгге», но они постепенно взяли под контроль матч, и два гола Байно-Гиттенса — первый из-за двойного рикошета, второй — максимально чистый — гарантировали им три очка за их усилия.

Анхель Ди Мария, «Бенфика»

Ему 36 лет, и он продолжает играть на уровне Лиги чемпионов. В победе «Бенфики» со счетом 2:1 над белградской «Црвеной Звездой» он лидировал в команде по прогрессивным продвижениям мяча (восемь), прогрессивным передачам (восемь) и ожидаемым передачам от завершенных передач (0,13) и в придачу заработал на себе три фола. Он все еще знает, как напрягать оборону соперников.

Юго Маньетти, «Брест»

Если вы забьете первый гол своего клуба в еврокубках, вы попадете в список, тут нет никаких вопросов.

Юго Маньетти globallookpress.com

«Брест» вынужден был играть со «Штурмом Грацем» в 60 милях от дома, на домашнем стадионе выступающего в Лиге 2 «Генгама», потому что он больше, но их болельщики заполнили стадион «Рудуру» и все равно сделали этот момент довольно памятным.

Прогнозы Лиги чемпионов после 1-го тура

Теперь о прогнозах. Информация Opta использовалась для расчета команд в каждом дивизионе на основе их шансов на выход в плей-офф и шансов на общую победу. Критерии для каждого уровня указаны ниже.

Итак, чьи акции растут, а чьи падают в пределах каждой категории?

Уровень 1: Фавориты

Критерий: По крайней мере 15% шансов выиграть титул.

Шансы на титул по оценке букмекеров (и как они изменились) «Манчестер Сити»: 23,5% (-1,2%)

«Реал» Мадрид«: 19,1% (+1,5%)

Акции выросли:

Обе команды: «Реал» был неровным, но победил, а «Сити» потерял очки, но статистически доминировал. Шансы на титул ни у одной команды в целом не изменились. Они обе в порядке, никому не нужно будет выкладываться на этом этапе, и этот формат не заставит никого из них часто переключаться выше третьей передачи до марта.

Уровень 2: Серьезные претенденты

Критерий: как минимум 2% шансов на титул

Шансы на титул по оценке букмекеров (и как они изменились) «Арсенал»: 7,6% (-1,2%)

«Бавария» Мюнхен: 7,0% (+0,9%)

«Барселона»: 5,9% (-0,2%)

«Ливерпуль»: 5,9% (+0,6%)

«Байер» Леверкузен: 3,6% (+0,6%)

«ПСЖ»: 3,6% (-0,1%)

«Атлетико» Мадрид: 3,6% (+0,6%)

«Интер» Милан: 2,9% (-0,1%)

«Боруссия» Дортмунд: 2,9% (-0,1%)

«Ювентус»: 2,2% (+0,3%)

Акции выросли:

«Ювентус»: После пары ужасных выступлений в Серии А (ничьи 0-0 с «Ромой» и «Эмполи») «Ювентус» блестяще начал кампанию в Лиге чемпионов. ПСВ пока не потерял ни одного очка в национальной лиге и переиграл соперников со счетом 20-3, но после немного медленного старта (удары через 15 минут: ПСВ 4, «Юве» 1), туринцы взяли полный контроль благодаря Йылдызу и Гонсалесу.

Шесть матчей в эпоху Тиаго Мотты и «Юве» еще не пропустил ни одного гола. Герметичная защита и спорадические моменты блестящей атаки? Похоже, что новый «Юве» — это также старый «Юве»!

«Байер» Леверкузен: На бумаге они не были невероятно доминирующими в матче с «Фейеноордом» в четверг — они попытались нанести 11 ударов, принесших 1,4 xG против 12 ударов хозяев, принесших 0,9, и у «Фейеноорда» также был гол, отмененный из-за небольшого офсайда. Но вы почти никогда не увидите команду, столь же безжалостно реализующую свои моменты, как «Леверкузен».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Флориан Виртц забил гол с 20 метров, а Джереми Фримпонг помог Алексу Гримальдо и Виртцу забить легкие голы в конце первого тайма. «Леверкузен» вел 4:0 к перерыву после ошибки и автогола вратаря Тимона Велленройтера, а затем во втором тайме продолжал доигрывать на классе. Легко и просто.

Уровень 3: Надеющиеся на чудо

Критерий: как минимум 0,3% шансов на титул

Шансы на титул по оценке букмекеров (и как они изменились) «Аталанта»: 1,5% (-0,1%)

«Астон Вилла»: 1,5% (+0,2%)

«Милан»: 1,1% (-0,8%)

«Монако»: 1,1% (+0,4%)

«Бенфика»: 0,9% (+0,2%)

«РБ Лейпциг»: 0,8% (0,0%)

«Спортинг»: 0,8% (0,0%)

«Лилль»: 0,5% (-0,3%)

«Жирона»: 0,4% (0,0%)

«ПСВ Эйндховен»: 0,4% (-0,1%)

«Штутгарт»: 0,4% (-0,1%)

«Болонья»: 0,4% (0,0%)

«Селтик»: 0,4% (+0,1%)

«Брест»: 0,3% (0,0%)

«Шахтер» Донецк: 0,3% (0,0%)

Акции выросли:

«Селтик»: Говорите что хотите о новом формате — и о том, что и «Селтик», и братиславский «Слован», вероятно, были бы командами 4-й корзины, занимающими четвертое место в группе в старом формате, — но «Селтик» в полной мере воспользовался тем, что начал турнир матчем против худшей команды из всех.

Моделирование Opta показало, что команда с девятью очками выйдет в плей-офф примерно в 69% случаев, в то время как команда с 10 очками почти гарантированно выйдет в плей-офф. За семь матчей до конца общего этапа «Селтик» уже прошел треть пути к этой цели в девять очков.

«Брест»: В своем первом европейском турнире действующие обладатели третьего места в Лиге 1 также заработали треть (или около того) необходимых для продвижения очков, одержав победу над «Штурмом». Это была всего лишь их вторая победа в шести матчах во всех соревнованиях в этом сезоне, но она также стала одной из самых крупных в истории клуба.

Акции упали:

«Милан»: 6 апреля «Милан» занял второе место в Серии А и легко вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Они не имели шансов догнать «Интер» в борьбе за чемпионский титул, но они выиграли семь матчей подряд и 17 из 23. Дела у Стефано Пиоли и компании явно шли хорошо, не так ли?

С тех пор они сыграли в 14 матчах во всех турнирах... и выиграли всего дважды. Они споткнулись на финишной прямой, проиграли Roma в четвертьфинале Европы и едва не упали на третье место в лиге. Они начали этот сезон всего с одной победы в пяти матчах. Они 10-е в лиге и, после первого тура, 10-е в Лиге чемпионов.

Во вторник они быстро нанесли удар по «Ливерпулю», забив гол на третьей минуте силами Кристиана Пулишича и сделав «Ливерпуль» в основном неэффективным в течение первых 15 минут. Однако в течение последних 75 минут это была бойня. «Милан» перестреляли со счетом 23-6, и в итоге «Ливерпуль» забил со стандартов и с контратаки, уверенно победив на «Сан-Сиро».

Эта диаграмма довольно хорошо отражает всю историю:

График импульса команд TruMedia

Команда, которой так не хватало уверенности, отчаянно нуждалась в быстром старте в этом турнире. Но под «быстрым стартом» мы подразумеваем «хороший первый матч», а не «хорошую первую четверть часа».

Уровень 4: Здесь для участия, а не для победы

Критерий: Эээ... все остальные

Шансы на титул по оценке букмекеров (и как они изменились) «Спарта» Прага: 0,2% (0,0%)

«Фейеноорд»: 0,2% (-0,2%)

«РБ Зальцбург»: 0,2% (-0,2%)

«Брюгге»: 0,2% (-0,1%)

«Штурм Грац»: 0,2% (0,0%)

«Янг Бойз»: 0,1% (-0,1%)

«Динамо» Загреб: 0,1% (-0,1%)

«Црвена Звезда»: 0,1% (0,0%)

«Слован» Братислава: 0,0% (0,0%)

Акции выросли:

«Спарта» Прага: Согласно рейтингу Opta, две лучшие европейские команды за пределами семи лучших лиг («Большая пятерка», а также голландская Эредивизи и португальская Примейра) оба находятся в Праге. «Славия» начнет игру в Лиге Европы на следующей неделе; «Спарта» не только прошла квалификацию в Лигу чемпионов, но и начала с доминирующей победы со счетом 3:0 над «РБ Зальцбургом». Они разделали молодую австрийскую команду (возглавляемую бывшим помощником наставника «Ливерпуля» Пепейном Лейндерсом) идеальной контратакующей игрой, попытавшись нанести всего 11 ударов при 30,1% владения мячом, но в среднем с 0,23 xG за удар. При этом голы забили три разных игрока, а у «Зальцбурга» почти не было моментов.

Акции упали:

«Динамо» Загреб: Можно с уверенностью предположить, что с 36 командами, набравшими от нуля до 24 очков, среди которых большинство наберет от шести до 18, разница забитых и пропущенных мячей в конечном итоге определит довольно много мест в переполненной таблице Лиги чемпионов. Рискнем предположить, что проигрыш в первом матче со счетом 2:9 — не лучший способ позиционировать себя в этом отношении.

Казалось, что «Динамо» двигалось к поражению со счетом 0:4 или около того, прежде чем разбудить «Баварию» парой восхитительных голов в начале второго тайма, сделав счет 2:3. Как только у «Баварии» появилась причина продолжать рваться вперед, она уже не останавливалась.