Возвращение Лиги чемпионов: игроки, команды и сюжеты, за которыми нужно следить

В этом сезоне мы увидим Лигу чемпионов, которую мы не видели раньше.

В новом формате соревнований по типу «одна большая лига», действующие обладатели трофея из мадридского «Реала» будут стремиться добавить очередной титул к своим 15, но это будет совсем не то испытание, что было в предыдущие годы.

Ниже приведено полное объяснение обновленного формата, но вкратце: количество соревнующихся клубов увеличится с 32 до 36, а общее количество матчей — со 125 до 189 (по восемь на первом этапе, а не шесть), а финальные игры общего будут сыграны одновременно в среду, 29 января.

Чтобы вы ничего не пропустили, The Athletic составил путеводитель по матчам для просмотра, игрокам и тактике, за которыми нужно следить.

Во-первых, напоминание о новом формате...

В предыдущей версии Лиги чемпионов 32 соревнующихся клуба были разделены на восемь групп по четыре на первом этапе, но новая система представляет собой единую таблицу лиги из 36 команд.

В течение этого «общего этапа» с настоящего момента и до конца января каждый из этих клубов сыграет восемь матчей (четыре дома, четыре на выезде) против восьми разных соперников, чтобы определить свой окончательный рейтинг в лиге, а не шесть матчей дома и на выезде против трех соперников по группе, как в предыдущей итерации.

Формат новой ЛЧ nytimes.com

Если раньше в плей-офф выходили по два лучших клуба из восьми групп, то теперь автоматически будут выходить восемь лучших команд в таблице лиги.

Команды, занявшие места с девятого по 24-е в итоговой таблице, в феврале сразятся в восьми квалификационных стыковых матчах (двухматчевые домашние и выездные противостояния), чтобы составить оставшуюся часть участников 1/8 финала. Все остальные покинут еврокубки в этом сезоне — прощай, страховочная сетка в виде Лиги Европы.

Пять сюжетных линий, которые будут развиваться в этом сезоне

Братья Мбаппе

Килиан Мбаппе перешел из клуба, отчаянно желавшего выиграть свою первую Лигу чемпионов («Пари Сен-Жермен», широко известный как «ПСЖ»), в стан постоянных и регулярных победителей турнира («Реал» Мадрид). За семь сезонов Мбаппе у «ПСЖ» сменилось пять тренеров, и даже объединение его с Лионелем Месси и Неймаром не помогло им пересечь финальную черту.

Но 25-летний французский нападающий должен добиться большего, чем в Париже, успеха с действующими чемпионами и 15-кратными победителями турнира. Помогает то, что он будет играть с Джудом Беллингемом, Винисиусом Жуниором, Родриго, Эндриком и Лукой Модричем.

Братья Мбаппе в ПСЖ globallookpress.com

Вы также можете обратить внимание на 17-летнего брата Килиана, Этана Мбаппе, полузащитника, который летом покинул ПСЖ ради французского клуба «Лилль». Братья могут встретиться друг с другом во втором туре соревнований, 2 октября, когда «Мадрид» отправится на стадион имени Пьера Моруа.

Слот возглавляет возвращение «Ливерпуля»

В субботу, 14 сентября, у Арне Слота случилась первая осечка в качестве тренера «Ливерпуля». Его пребывание на этом посту началось с трех побед подряд, но этот идеальный старт закончился поражением со счетом 0:1 от «Ноттингем Форест».

Летом Слот сменил Юргена Клоппа, который вывел «Ливерпуль» в три финала Лиги чемпионов за свои восемь полных сезонов, включая один выигранный титул в 2019 году. «Ливерпуль» вернулся в Лигу чемпионов после игры в Лиге Европы в прошлом сезоне, где они проиграли в четвертьфинале со счетом 1:3 по сумме двух матчей итальянской «Аталанте», будущему победителю турнира.

Если говорить о других клубах из АПЛ, то возможность «Арсенала» так хорошо конкурировать с «Манчестер Сити» на внутренней арене должна означать, что команда входит в число лучших команд Европы, но слава Лиги чемпионов продолжает ускользать от «канониров».

Пока что все, что главный тренер Микель Артета может продемонстрировать в качестве доказательств устойчивого прогресса команды под его руководством в последние годы, это победу в финале Кубка Англии 2019-20. После достойного возвращения в главный европейский турнир в прошлом сезоне и выхода в четвертьфинал, может ли этот год стать годом «Арсенала»?

Леверкузен делает шаг вперед

Леверкузенский «Байер» заслужил свое место в Лиге чемпионов, выиграв титул чемпиона Германии с беспроигрышным 34-матчевым сезоном в лиге. Их поражение от «Аталанты» в финале Лиги Европы стало их единственным поражением в сезоне 2023-24 в 53 матчах.

Теперь наставник команды Хаби Алонсо, который провел свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера, имеет возможность продемонстрировать свое тактическое чутье против континентальных тяжеловесов.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Их календарь из восьми игр включает долгожданное возвращение в «Ливерпуль» для Алонсо, который играл за них с 2004-09 (помог выиграть Лигу чемпионов 2004-05) до того, как его тесно связывали слухами с работой тренера там после того, как Клопп в прошлом сезоне объявил, что он уйдет в отставку этим летом.

Конкурент леверкузенцев по Бундеслиге, мюнхенская «Бавария», может похвастаться славной историей в качестве шестикратного чемпиона Европы.

Капитан сборной Англии и давний нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн снова не смог выиграть трофей в своем дебютном сезоне 2023–24 в «Баварии», но 31-летний игрок, сделавший хет-трик в субботу в победном матче со счетом 6:1 против «Хольштайн Киль», теперь получил подкрепление в лице вингера Майкла Олиса (из «Кристал Пэлас») и полузащитника Жоау Пальиньи (из «Фулхэма»), которые были подписаны этим летом.

Новые команды и возвращение бывших чемпионов

Победители Кубка европейских чемпионов (теперь Лиги чемпионов) в сезоне 1981–82, «Астон Вилла» из Премьер-лиги вернулись в главный клубный турнир континента впервые с тех пор, как они были действующими чемпионами, и их возглавляет четырехкратный победитель Лиги Европы Унаи Эмери.

Что касается настоящих дебютов, то испанская команда «Жирона», часть City Football Group, флагманом которой является «Манчестер Сити», впервые выйдет на еврокубковое поле. Клуб, игравший во втором дивизионе два года назад, в Ла Лиге в прошлом сезоне они финишировали отстав только от «Реала» и «Барселоны». Обратите внимание на Виктора Цыганкова, который забил восемь голов и отдал семь результативных передач в Ла Лиге сезона 2023-24.

Французский клуб «Брест» совершенный новичок в любом из турниров УЕФА, занявший третье место в Лиге 1 в прошлом сезоне под руководством менеджера (и бывшего игрока «Сандерленда») Эрика Руа. Они обанкротились в начале 1990-х, как раз когда началась эра Лиги чемпионов, и им пришлось начинать все заново на любительском уровне.

Это первый раз, когда «Болонья» попала в Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов после поражения в предварительном раунде в 1964-65 годах. Они воспользовались сильным рейтингом коэффициентов УЕФА Италии, который определялся выступлениями клубов из каждой страны в трех европейских турнирах в прошлом сезоне, чтобы обеспечить себе первую квалификацию в Лигу чемпионов после пятого места в Серии А под руководством тренера Тьяго Мотты.

С тех пор он ушел, чтобы тренировать «Ювентус», и его заменил Винченцо Итальяно, который внес свой вклад в этот сильный итальянский рейтинг коэффициентов, выведя «Фиорентину» в финал Лиги конференций УЕФА второй год подряд.

Больше (или меньше) захватывающих матчей?

Новый формат «одной большой лиги» несет меньше рисков, чем предыдущий групповой этап Лиги чемпионов. Например, в прошлогодней группе F были «Милан», «Боруссия Дортмунд», «ПСЖ» и «Ньюкасл», причем по крайней мере два из них гарантированно пропустили бы стадию плей-офф соревнования, что увеличило бы ставки во время их очной встречи. В конце концов, «Дортмунд» и «ПСЖ» вышли в 1/8 финала, в то время как только «Ньюкасл» полностью вылетел из еврокубков.

«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в своей группе, проиграв «Баварии» в шестой и последней игре, но в новом формате у них было бы еще два матча, чтобы набрать больше очков и вернуться в борьбу.

В новом формате 12 из 36 команд (33 процента) выбывают до стадии плей-офф, а 16 из оставшихся 24 выходят в плей-офф. Это меньше, чем 16 из 32 команд (50 процентов), которые выбывали сразу в старом формате (хотя восемь из них вылетели в раунд плей-офф Лиги Европы).

Некоторые противостояния на общем этапе просто восхитительны, включая матч «Манчестер Сити» дома с «Интером» и выездные матчи с «Ювентусом» и «ПСЖ», а также домашние матчи «Ливерпуля» с «Реалом» и «Байером», и поединок против «Милана» на «Сан-Сиро», но могут ли подобные встречи на начальном этапе турнира обесценить матчи плей-офф, когда они начнутся ранней весной?

Посмотрим.

Пять игроков, за которыми стоит следить

Хулиан Альварес, «Атлетико Мадрид»

Хулиан Альварес globallookpress.com

24-летний аргентинский игрок перешел в «Атлетико Мадрид» из «Манчестер Сити» в рамках сделки стоимостью около 95 млн евро летом, поэтому от него ждут, что он проявит себя, как он сделал в эти выходные, забив свой первый гол в Ла Лиге в победе со счетом 3:0 над «Валенсией».

В своем первом матче в четверг он встретится с гостями из немецкого клуба «РБ Лейпциг», а также может рассчитывать на яркие игры против «ПСЖ» и «Леверкузена».

Виктор Дьёкереш, «Спортинг»

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Нападающий Дьёкереш впервые сыграет в Лиге чемпионов, спустя 15 месяцев после того, как он играл во втором по значимости дивизионе чемпионата Англии с «Ковентри».

Затем он забил 29 голов в 33 матчах лиги в своем первом сезоне в Португалии за «Спортинг», добавив еще пять в Лиге Европы, прежде чем они проиграли будущему победителю «Аталанте» со счетом 3:2 по сумме двух матчей в 1/8 финала.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

26-летний шведский игрок должен встретиться с французским «Лиллем» дома во вторник, а затем посетить «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Одилон Коссуну, «Аталанта»

Одилон Коссуну globallookpress.com

Центральному защитнику Коссуну будет поручено остановить ряд талантливых нападающих в восьми матчах «Аталанты».

23-летний игрок присоединился к итальянцам на правах первоначальной аренды после того, как в прошлом сезоне вышел в старте 21 матча Бундеслиги за «Байер».

Его первым испытанием станет домашний матч против «Арсенала» в четверг, а затем матчи против «Реала» и «Барселоны».

Жереми Фримпонг, «Байер»

Жереми Фримпонг globallookpress.com

Выпускник академии «Манчестер Сити», которому сейчас 23 года, забил три гола в 10 матчах Лиги Европы (шесть стартов) в прошлом сезоне, когда «Леверкузен» вышел в финал.

На этом этапе после второго по значимости клубного турнира УЕФА Фримпонг собирается сыграть против обоих клубов из Милана, «Ливерпуля» и «Атлетико Мадрид» после выездного матча против голландского «Фейеноорда» на этой неделе.

Эйнджел Гомес, «Лилль»

Эйнджел Гомес globallookpress.com

В сентябре 24-летний выпускник академии «Манчестер Юнайтед» Гомес, о котором в кругах Премьер-лиги практически забыли после переезда за границу летом 2020 года, получил возможность дебютировать в сборной Англии благодаря временному главному тренеру Ли Карсли.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Полузащитник снова выйдет на большую сцену, на этот раз на клубном уровне, после того как отдал восемь голевых передач, когда «Лилль» занял четвертое место в Лиге 1 в сезоне 2023–2024 годов. Сначала он встретится на выезде со «Спортингом» из Лиссабона во вторник, а затем с обеими мадридскими командами, «Ювентусом» и «Ливерпулем».

Какие матчи следует посмотреть на этой неделе?

Вторник, 17 сентября: «Милан» против «Ливерпуля»

«Ливерпуль» встретится с «Миланом» на стадионе «Сан-Сиро» впервые с декабря 2021 года, когда сильно изменившаяся команда Юргена Клоппа выиграла со счетом 2:1 в не имеющем турнирного значения матче после того, как заняла первое место в своей группе Лиги чемпионов.

Угроза «Милана» остается в основном такой же, как и в тот вечер: темп и хитрость Рафаэля Леао — при поддержке Тео Эрнандеса — играют ключевую роль в их успешной игре в атаке.

Оглядываясь на последнюю официальную игру «Милана» на «Энфилде», проигранную со счетом 2:3, их подход становится ясен, если посмотреть на их долю атакующих касаний — играть через левый фланг с помощью комбинаций своего динамичного дуэта и нацеливаться на слабый фланг «Ливерпуля».

Хотя «Милан» медленно начал этот сезон в Серии А — их победа со счетом 4:0 над «Венецией» в субботу произошла после того, как они не смогли выиграть свои первые три игры — Тренту Александру-Арнольду все равно придется потрудиться на правом фланге «Ливерпуля».

Среда, 18 сентября: «Манчестер Сити» против «Интера»

Учитывая, что они играли в финале Лиги чемпионов менее 18 месяцев назад, «Сити» и «Интер» хорошо знакомы друг с другом. Можно утверждать, что «Интер» удивил «Сити», предложив большую угрозу, чем Пеп Гвардиола привык в матчах АПЛ, в финале 2022-23 который завершился победой «горожан» со счетом 1:0.

Схема 3-5-2 тренера Симоне Индзаги обеспечит «Сити» столкновение с жестким низким блоком, когда мяч не у итальянцев, но любой, кто наблюдал за «Интером», знает, что это гибкий и универсальный зверь, когда у него мяч.

С позиционной ротацией по всему полю соперникам сложно постоянно знать, где опекать своего игрока. Например, если посмотреть на недавнюю победу «Интера» над «Лечче», в одной из их атакующих комбинаций левый крайний защитник Федерико Димарко бросился к ближней штанге, а правый центральный защитник Бенжамен Павар сделал забег в штрафную, в то время как центральный полузащитник Николо Барелла вышел на фланг, чтобы сделать навес.

«Сити», возможно, остается лучшей клубной командой в мире, но не стоит недооценивать силу и гибкость итальянских чемпионов в наступлении.

Четверг, 19 сентября: «Аталанта» против «Арсенала»

«Аталанта» возвращается в Лигу чемпионов впервые с сезона 2021-22, выиграв свой первый крупный европейский трофей в мае, когда бергамаски разгромили леверкузенский «Байер» со счетом 3:0 в финале Лиги Европы.

Соперники по последним трем этапам плей-офф этого турнира, «Ливерпуль», «Марсель» и «Леверкузен», возможно, недооценили «Аталанту», поскольку команда Джан Пьеро Гасперини продемонстрировала агрессивный прессинг, который не позволил соперникам играть так, как они хотели.

Если посмотреть на финал в Дублине, «Аталанта» показала, что им не нужно доминировать с мячом, чтобы доминировать в игре — они владели мячом всего 34 процента.

Разочаровывающее начало сезона привело к тому, что Гасперини проиграл две из трех своих первых игр, но «Аталанта» выиграла в воскресенье, и если они смогут продемонстрировать свой надежный, безжалостный стиль в первом матче в четверг так же, как в прошлом сезоне, истощенный травмами «Арсенал» ждет тяжелый вечер.

Все футбольные трансферы

«Арсенал» может остаться без капитана Мартина Эдегора после травмы лодыжки, которую он получил во время международной паузы в сборной Норвегии. После победы со счетом 1:0 над «Тоттенхэмом» главный тренер Артета сказал: «Подождем и увидим».