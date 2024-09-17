«Милан» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в рамках первого тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Милан»

«Милан» провалил старт нового сезона Серии А, набрав лишь пять очков в четырех матчах. «Красно-черные» смогли победить лишь в прошлом туре, крупно обыграв дома «Венецию» (4:0). На данный момент подопечные Фонсеки занимают десятую строчку в турнирной таблице.

На общем этапе Лиги Чемпионов «Милан» также проведет матчи дома с «Брюгге», «Црвеной Звездой» и «Жироной». В гостях предстоит сыграть с «Байером», «Реалом», «Слованом» и «Динамо» Загреб.

«Ливерпуль»

Три победы подряд на старте нового сезона АПЛ позволили «Ливерпулю» вырваться в лидеры турнирной таблицы. Однако в последнем туре «красные» неожиданно проиграли дома скромному «Ноттингем Форесту» (0:1), опустившись на четвертую строчку.

Подопечные Арне Слота сыграют выездные матчи Лиги Чемпионов против «Милана», «Лейпцига», «Жироны» и «ПСВ». На «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Болонью», «Байер», «Реал» и «Лилль».

Личные встречи

Команды встречались между собой 7 раз. «Ливерпуль» праздновал победу 6 раз, «Милан» оказался сильнее в одном случае.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.