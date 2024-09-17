Милан
Ливерпуль
«Милан»
Турнирное положение: миланский коллектив не очень хорошо стартовал в новом сезоне Серии А.
Команда из одноименного города набрала всего пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Милан — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Миланцы смогли девять раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «россонери» разгромили «Венецию» (4:0).
До этого команда из Милана сыграла вничью с «Торино» (2:2) и «Лацио» (2:2), а также проиграла «Парме» (1:2).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: в стане красно-черных травмированы Исмаэль Беннасер, Давид Калабриа, Алессандро Флоренци, Марко Спортьелло и Малик Тиау.
Состояние команды: летом в команду пришел новый тренер Паулу Фонсека и пока что у него получается не все, как ему хотелось бы.
Думается, что «Милан» точно сможет набрать и наверстает упущенное. Миланцы точно должны бороться за место в топ-3 чемпионата и навязать борьбу в Лиге чемпионов.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: мерсисайдский коллектив выступает в этом сезоне уверенно, несмотря на одну оплошность.
Сейчас мерсисайдцы имеют в своем активе девять очков и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ.
«Красные» смогли забить семь мячей, а в свои пропустили лишь один мяч.
Последние матчи: в прошлом туре команда из Ливерпуля уступила «Ноттингему» (0:1).
До этого коллектив из одноименного города победил «Манчестер Юнайтед» (3:0).
Перед этим ливерпульская команда одолела «Брентфорд» (2:0) и «Ипсвич» (2:0).
Не сыграют: ливерпульцам в этой игре не сможет помочь только Харви Эллиот.
Состояние команды: у «Ливерпуля» также сменился тренер летом. На место Юргена Клоппа пришел Арне Слот.
Пока что «Ливерпуль» выглядит достаточно уверенно и показывает отличный футбол. Думается, что команда точно вновь будет бороться только за самые высокие места в во всех турнирах.
Статистика для ставок
- «Милан» выиграл только 1 из последних 6 матчей
- «Ливерпуль» проиграл только 1 из последних 8 матчей
- В последней очной игре «Ливерпуль» разгромил «Милан» со счетом 4:1 в 2022 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.75, а победа «Милана» — в 3.95.
ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.
- 2.60Торпедо — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.14Лацио — Верона: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.90Бавария — Динамо Загреб: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: команды сейчас примерно равны, а «Милан» играет дома, поэтому матч вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.75.
Прогноз: будет осторожная игра до первой ошибки, поэтому вполне может быть, что команды не пробьют тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.