17 сентября в первом туре Лиги чемпионов по футболу сыграют итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: миланский коллектив не очень хорошо стартовал в новом сезоне Серии А.

Команда из одноименного города набрала всего пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Миланцы смогли девять раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «россонери» разгромили «Венецию» (4:0).

До этого команда из Милана сыграла вничью с «Торино» (2:2) и «Лацио» (2:2), а также проиграла «Парме» (1:2).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: в стане красно-черных травмированы Исмаэль Беннасер, Давид Калабриа, Алессандро Флоренци, Марко Спортьелло и Малик Тиау.

Состояние команды: летом в команду пришел новый тренер Паулу Фонсека и пока что у него получается не все, как ему хотелось бы.

Думается, что «Милан» точно сможет набрать и наверстает упущенное. Миланцы точно должны бороться за место в топ-3 чемпионата и навязать борьбу в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив выступает в этом сезоне уверенно, несмотря на одну оплошность.

Сейчас мерсисайдцы имеют в своем активе девять очков и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ.

«Красные» смогли забить семь мячей, а в свои пропустили лишь один мяч.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Ливерпуля уступила «Ноттингему» (0:1).

До этого коллектив из одноименного города победил «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Перед этим ливерпульская команда одолела «Брентфорд» (2:0) и «Ипсвич» (2:0).

Не сыграют: ливерпульцам в этой игре не сможет помочь только Харви Эллиот.

Состояние команды: у «Ливерпуля» также сменился тренер летом. На место Юргена Клоппа пришел Арне Слот.

Пока что «Ливерпуль» выглядит достаточно уверенно и показывает отличный футбол. Думается, что команда точно вновь будет бороться только за самые высокие места в во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Милан» выиграл только 1 из последних 6 матчей

«Ливерпуль» проиграл только 1 из последних 8 матчей

В последней очной игре «Ливерпуль» разгромил «Милан» со счетом 4:1 в 2022 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.75, а победа «Милана» — в 3.95.

ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

Прогноз: команды сейчас примерно равны, а «Милан» играет дома, поэтому матч вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.75.

Прогноз: будет осторожная игра до первой ошибки, поэтому вполне может быть, что команды не пробьют тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.