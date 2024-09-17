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    Выявят ли «Милан» и «Ливерпуль» сильнейшего?

    Милан — Ливерпуль: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.75. 17.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    17 сентября в первом туре Лиги чемпионов по футболу сыграют итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 17 Сентября 2024 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 22:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
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    «Милан»

    Турнирное положение: миланский коллектив не очень хорошо стартовал в новом сезоне Серии А.

    Команда из одноименного города набрала всего пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Милан — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Миланцы смогли девять раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «россонери» разгромили «Венецию» (4:0).

    До этого команда из Милана сыграла вничью с «Торино» (2:2) и «Лацио» (2:2), а также проиграла «Парме» (1:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: в стане красно-черных травмированы Исмаэль Беннасер, Давид Калабриа, Алессандро Флоренци, Марко Спортьелло и Малик Тиау.

    Состояние команды: летом в команду пришел новый тренер Паулу Фонсека и пока что у него получается не все, как ему хотелось бы.

    Думается, что «Милан» точно сможет набрать и наверстает упущенное. Миланцы точно должны бороться за место в топ-3 чемпионата и навязать борьбу в Лиге чемпионов.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдский коллектив выступает в этом сезоне уверенно, несмотря на одну оплошность.

    Сейчас мерсисайдцы имеют в своем активе девять очков и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ.

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    • «Красные» смогли забить семь мячей, а в свои пропустили лишь один мяч.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Ливерпуля уступила «Ноттингему» (0:1).

    До этого коллектив из одноименного города победил «Манчестер Юнайтед» (3:0).

    Перед этим ливерпульская команда одолела «Брентфорд» (2:0) и «Ипсвич» (2:0).

    Не сыграют: ливерпульцам в этой игре не сможет помочь только Харви Эллиот.

    Состояние команды: у «Ливерпуля» также сменился тренер летом. На место Юргена Клоппа пришел Арне Слот.

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    Пока что «Ливерпуль» выглядит достаточно уверенно и показывает отличный футбол. Думается, что команда точно вновь будет бороться только за самые высокие места в во всех турнирах.

    Статистика для ставок

    • «Милан» выиграл только 1 из последних 6 матчей

    • «Ливерпуль» проиграл только 1 из последних 8 матчей

    • В последней очной игре «Ливерпуль» разгромил «Милан» со счетом 4:1 в 2022 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.75, а победа «Милана» — в 3.95.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

    Прогноз: команды сейчас примерно равны, а «Милан» играет дома, поэтому матч вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.75.

    Прогноз: будет осторожная игра до первой ошибки, поэтому вполне может быть, что команды не пробьют тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.

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    «Милан» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты матча 17.09.2024. Прогнозы на футбол. Выявят ли «Милан» и «Ливерпуль» сильнейшего?
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