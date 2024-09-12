«Либо Субименди, либо никто». Как Слот и Гравенберх сэкономили для «Ливерпуля» десятки миллионов евро

Летом «Ливерпуль» предпринял несколько безуспешных попыток приобрести центрального полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субеменди. Как позже выяснилось, в этом не было необходимости — в составе «красных» уже есть человек, который может играть на этой позиции не хуже, чем баск.

«Мы уже не один раз видели, насколько легко он уходит от оппонентов. Кобби Мейну пришлось нарушить правила и получить желтую карточку, чтобы остановить его. Он чем-то напоминает мне Патрика Виейра», — рассуждал в эфире Sky Sports Джейми Каррагер, рассуждая о полузащитнике «Ливерпуля» Райане Гравенберхе.

Каррагера впечатлила игра нидерландского футболиста в матче с «Манчестер Юнайтед», в котором «Ливерпуль» одержал гостевую победу со счетом 3:0. Для нового главного тренера «мерсисайдцев» Арне Слота это был первый серьезный тест после переезда на «Энфилд».

Алексис Макаллистер, Доминик Собослаи и Гравенберх провели великолепный матч: игрокам «МЮ» было максимально некомфортно в средней линии. После игры Каррагер не упустил возможность посмеяться над смелыми предматчевыми заявлениями Гари Невилла, намекая на беспомощность полузащиты «МЮ».

В случае с Макаллистером и Собослаи это не стало сюрпризом, они и в прошлом сезоне регулярно демонстрировали подобный уровень, тогда как футбол Гравенберх для многих стал откровением, причем не только на «Олд Траффорд».

GOAL рассказывает, почему болельщикам «Ливерпуля» не стоит сокрушаться из-за неудачной попытки клуба выкупить у «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. Если коротко — Гравенберх точно не хуже.

Будущее нидерландского футбола

Еще совсем недавно карьера Гравенберха напоминала историю о том, как талантливый парень не смог реализовать свой потенциал.

В какой-то момент его называли будущим нидерландского футбола. В 2018 году он стал самым молодым дебютантом «Аякса» в Эредивизи, сыграв на взрослом уровне в возрасте 16 лет.

Позже он стал игроком основного состава в амстердамской команде, которую тогда возглавлял Эрик тен Хаг. В 2021 и 2022 годах «Аякс» с Гравенберхом стал чемпионом Нидерландов.

Благодаря своей игре Гравенберх получил приз лучшему футболисту Нидерландов до 21 года. Ранее обладателями этой награды становились Френки де Йонг, Кристиан Эриксен и Маттейс де Лигт. Кроме того, Райан попал состав сборной Нидерландов на Евро-2020.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Гравенберха нередко сравнивали с известными игроками, в том числе с Полем Погба. По манере игры он действительно чем-то напоминает француза. Как и бывший полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», он тоже может спокойно играть на нескольких позициях в средней линии.

Эти сравнения явно не напрягали очень молодого Гравенберха: «Безусловно, сравнения с такими звездами можно воспринимать как комплимент. Это не оказывает на меня никакого дополнительного давления. Думаю, что мне не нужно кого-то копировать. Если через десять лет молодым футболистам скажут, что они похожи на Райана Гравенберха, значит, мою карьеру можно будет назвать успешной».

Сложный период в «Баварии»

Понятно, что почти сразу начались разговоры о том, когда Гравенберх покинет «Аякс» ради перехода в один из больших клубов Европы. Точка в этой дискуссии была поставлена в 2022 году, когда Райан перешел в «Баварию».

По словам Гравенберха, он почти сразу принял предложение «Баварии», понимая, что здесь он постоянно будет бороться за трофеи. В мюнхенском клубе тоже были воодушевлены этим трансфером.

«Это один из самых талантливых игроков в Европе, он обладает великолепными техническими данными, всегда находит решения в ограниченном пространстве, очень динамичен и при этом опасен у чужих ворот.

Тот факт, что он выбрал "Баварию", показывает, что он убежден в возможностях нашего клуба. Нам нравятся игроки с таким менталитетом. Уверены, вместе мы добьемся большого успеха», — сказал в то время спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Но эта уверенность оказалась напрасной. В «Баварии» Гравенберх безуспешно боролся за место в основном составе. В своем первом сезоне Райан попал в стартовый состав лишь в четырех матчах Лиги чемпионов. И это с учетом того, что Леон Горецка и Йозуа Киммих в то время совсем не впечатляли. Несмотря на проблемы основных полузащитников, сначала Юлиан Нагельсман, а потом и Томас Тухель все равно не доверяли талантливому нидерландцу.

Гравенберх тоже не скрывал своего разочарования: «Я ожидал, что у меня будет больше игрового времени. Я уже сказал, что еще один такой сезон точно не входит в мои планы. Понятно, что невозможно всегда попадать в стартовый состав, но при этом все равно можно регулярно выходить на поле, получать гораздо больше минут».

Аналогичные проблемы в «Ливерпуле»

Через несколько месяцев после своего смелого заявления Гравенберх отправился в Ливерпуль, чтобы, как он сам сказал, «начать все сначала».

Однако во время своей первой кампании на «Энфилде» Райан тоже столкнулся с трудностями. В команде тогда появились Макаллистер, Собослаи и Ватару Эндо.

Гравенберху доверяли в матчах Лиги Европы, но в остальных турнирах он был в лучшем случае на вторых ролях.

Лучше всех о Гравенберхе высказался уже бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Были матчи, в которых он действительно впечатлял нас своей игрой, но после некоторых хотелось просто узнать, а где он был сегодня, куда он пропал?».

Подобные перепады не являются чем-то необычным для молодых игроков, однако все равно было ощущение, что прошлый сезон имел большое значение для Гравенберха.

Писали даже, что он может покинуть «Ливерпуль». К счастью, с приходом Слота дела стали налаживаться.

Влияение Слота

Одной из причин назначение Слота было его умение работать с молодыми футболистами.

Пока рано делать выводы, но есть много оснований предполагать, что на «Эфилде» многие игроки под его руководством выйдут на новый уровень.

Арне Слот globallookpress.com

Луис Диас, которого нередко высмеивали из-за неправильных решений в чужой штрафной, в новом сезоне забил уже три гола. Гораздо увереннее выглядит и Собослаи. То же самое можно сказать и про Гравенберха, который отлично вписался в тактическую расстановку 4-2-3-1.

Возрождение нидерландца началось в первом туре АПЛ против «Ипсвича». Здесь, как и в остальных матчах, он играл в опорной зоне рядом с Макаллистером. В этой игре Гравенберх выполнил девять передач в последней трети поля и помог Салаху открыть счет.

Слот остался доволен игрой Гравенберха: «Райан больше настроен атаковать, но если мы используем его в качестве оборонительного полузащитника, остальная команда также должна ему помогать. При этом мы знаем, что он всегда сделает классный пас для развития атаки, если будет такая возможность. Нам очень помогли его качества, особенно во втором тайме».

Перфоманс на «Олд Траффорд»

Свою эффективность в игре с мячом Гравенберх продемонстрировал и в матче против «Брентфорда», выполнив 71 точный пас. Но еще больше он впечатлил в матче с «МЮ».

На «Олд Траффорд» в одном из ярких моментов со своим участием помог отличиться Тренту Александеру-Арнольду, но этот гол был отменен из-за офсайда. Но Гравенберх все равно внес весомый вклад в первом тайме: именно после его перехвата Диас забил первый гол, точно пробив головой в верхний угол.

Райан Гравенберх против Кобби Мейну globallookpress.com

Однако здесь Гравенберх больше всего преуспел в игре без мяча. Он и его партнеры по «Ливерпулю» напоминали рой саранчи, когда игроки «МЮ» оказывались с мячом в центре поля. Райан выиграл семь из девяти дуэлей.

Кажется, Слот быстро нашел новую идеальную пару полузащитников: «Как и многие игроки из Нидерландов, он очень хорош в игре с мячом. Гравенберх действительно может стать важной частью нашей команды. Но что меня больше всего впечатлило, когда я начал работать с ним, это его выносливость, способность много бегать и постоянно участвовать в отборе мяча».

Либо Субименди, либо никто

Гравенберх очень вовремя напомнил, что он способен стать элитным полузащитником. Весной почти все болельщики «Ливерпуля» были убеждены, что команде срочно нужен новый игрок в опорную зону.

Мартин Субименди globallookpress.com

В клубе тоже понимали, что эту проблему надо как-то решать. Всё лето «Ливерпуль» пытался убедить Мартина Субименди покинуть «Реал Сосьедад». Эта сага стала достоянием общественности, и это только добавило разочарования, когда баск в итоге решил остаться в Сан-Себастьяне. В середине августа Субименди сообщил, что хочет играть за «Реал Сосьедад».

К большому раздражению болельщиков, у «Ливерпуля» не было никаких альтернатив на тот случай, если Субименди не захочет переезжать в Англию, что в итоге и произошло.

Либо Субименди, либо никто — это была позиция Слота: «Я искренне верю, что благодаря тренировкам и постоянной работе игроки могут выйти на новый уровень. Примеров достаточно. Далеко не всегда новые футболисты делают вас сильнее».

Сомнения никуда не исчезли

Слот в этой истории показал себя с лучшей стороны. Вместо того, чтобы жаловаться на отсутствие трансферов, он просто взял и грамотно интегрировал в состав игрока, который до этого никак не мог проявить себя. В «Ливерпуле» теперь могут только радоваться, что прислушались к тренеру.

Однако некоторые считают, что Гравенберх не является решением проблемы в долгосрочной перспективе.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Достаточно обратить внимание на недавний комментарий главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана: «Я всегда видел в нем потенциал, но при этом считал, что ему не хватало сосредоточенности. Ему нужно было работать над этим, и теперь, кажется, он наконец понимает, что от него требуют».

Понятно, что любой тренер никогда не станет перехваливать, однако в случае с Гравенберхом действительно есть некоторые сомнения. Райан любит убегать в атаку, и в больших матчах это может привести к тому, что у Макаллистера будет чересчур много работы в обороне.

К тому же, у Гравенберха в прошлом была склонность легко терять мяч. И хотя таких случаев в первых трех матчах нового сезона была гораздо меньше, нет никакой гарантии, что он будет поддерживать этот уровень в течение всей кампании.

При этом надо не забывать, что Гравенберху всего лишь 22 года. У него еще достаточно времени для улучшения и развития. К тому же, во многих аспектах игры к нему вообще не может быть претензий. По сути, нидерландец умеет почти всё на футбольном поле.

Если Гравенберх продолжит прогрессировать такими же темпами, «Ливерпулю» останется только благодарить судьбу, что им не пришлось тратить более 50 миллионов фунтов на нового полузащитника. Следующим летом эти средства могут оказаться весьма кстати, учитывая ситуацию с контрактами сразу трех ключевых игроков.