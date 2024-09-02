Провал Каземиро и дубль Диаса. «Ливерпуль» унизил Тен Хага и «МЮ» на «Олд Траффорд»

«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в гостевом матче третьего тура АПЛ. Дубль оформил Луис Диас (35‑я, 42‑я минута), еще один гол забил Мохамед Салах (56), также записавший в актив две голевые передачи. «Ливерпуль» набрал девять очков в трех матчах, у «МЮ» 3 очка.

Тен Хаг уже чувствует, как закачалось кресло

Автор BBC Фил Макналти считает, что разгром от «Ливерпуля» может стать для Тен Хага первым шагом по направлению прочь с «Олд траффорд».

«Тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг хотел бодрого старта после того, как сохранил свою работу летом, результат, которому, несомненно, способствовала победа в финале Кубка Англии над "Манчестер Сити".

Отсутствие надежной и доступной альтернативы также, по-видимому, сыграло свою роль в процессе принятия решений совладельцем сэром Джимом Рэтклиффом и новым руководством на "Олд Траффорд".

Однако вместо того, чтобы начать сметать противников на старте сезона, "Юнайтел" вырвал победу, забив гол в концовке в домашнем матче против "Фулхэма", прежде чем проиграли в гостях "Брайтону", а теперь их растоптал "Ливерпуль".

Болельщики "МЮ" свистели и насмехались с тринун в перерыве и в конце матча, а также когда Тен Хаг заменил Алехандро Гарначо на Амада Диалло во втором тайме.

Ему уже пришлось сделать то, что фактически было заменой милосердия в перерыве, заменив Каземиро после ужасной игры в первом тайме, по ходу которого он помог "Ливерпулю" первые два гола, слишком легко пропуская соперника с мячом.

Это был неприятный день для Рэтклиффа, который с мрачным лицом наблюдал из директорской ложи, как надежда на свежий старт была пронизана болью от того, что "Ливерпуль" разрывает "Юнайтед" на части.

Для Тен Хага были смягчающие обстоятельства, так как то, что их новое приобретение из "Пари Сен-Жермен", Мануэль Угарте, не мог играть. Еще одно летнее приобретение Лени Йоро травмирован, как и Мейсон Маунт, Люк Шоу и Расмус Хёйлун.

Однако такие факторы не могут скрыть отсутствие надлежащего качества в этом составе "Юнайтед", поскольку Ливерпуль преподал им суровый урок контроля, интенсивности и завершения моментов.

Это было продемонстрировано на примере Каземиро, некогда великого полузащитника мадридского "Реала", который выглядел истощенным в прошлом сезоне и ушел бы летом, если бы Юнайтед смог найти покупателя, играя так плохо, что Тен Хаг был готов отправить в бой 20-летнего Тоби Коллиера, чтобы заменить его во второй половине.

Сезон Премьер-лиги, возможно, только в самом начале, но поражения такого рода неизбежно поставят Тен Хаг под пристальное внимание в такой важной кампании — и проблема с вручением тренеру того, что фактически казалось отсрочкой исполнения приговора, заключается в том, что эти тренеры всегда находятся в одном плохом результате от слухов об отставке.

Вот почему эта встреча со старыми противниками "Ливерпулем" была столь важна, и то, как был побежден "Юнайтед", может оказаться столь значимым».

Идеальный день Слота

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что разгромом «МЮ» мерсисайдцы ясно дали понять что готовы побороться за титул в этом сезоне.

«Трудно было представить себе более идеальный день для Арне Слота — или более мучительный для Эрика тен Хага, который, всего через три игры нового сезона Премьер-лиги, вернулся на знакомую территорию; стервятники кружат над головой, а его полномочия как тренера "МЮ" подвергаются еще большему вниманию.

Слот выиграл свои первые две игры в качестве тренера "Ливерпуля" — против "Ипсвича" и "Брентфорда" — но этот матч должен был стать лакмусовой бумажкой. Этого не произошло, "Юнайтед" уступил покорно, их провал в первом тайме олицетворялся ужасной игрой Каземиро. После этого дела не пошли лучше, единственным утешением было то, что они избежали настоящего разгрома, который мог бы соперничать с 0:7 на "Энфилде" два сезона назад. У "Ливерпуля" были шансы забить столько же голов.

Тренер может победить только то, что находится перед ним, и Слот и его игроки справились с этой работой блестяще. Их превосходство во всех областях было очевидным, и когда Луис Диас забил свой второй гол. сделав счет 2:0 в конце первого тайма, их окончательная победа стала вопросом времени.

Они удовлетворились еще одним голом от Мохамеда Салаха — вечного бельма на глазу "МЮ" — и Слот мог поразмыслить о чем-то большем, чем просто плавная игра в атаке. Его команда была беспощадна без мяча, и это был третий сухой матч для них в трех играх. В конце концов, сообщение было ясным: Слот намерен участвовать в борьбе за титул.

К концу матча "Олд Траффорд" был наполовину пуст, те, кто оставался слишком ошеломлен, чтобы издеваться. Телекамеры сделали обязательные кадры с мрачным лицом сэра Джима Рэтклиффа на трибунах, и у миноритарного владельца "МЮ" есть над чем поразмыслить. Как и у всех, кто связан с клубом.

В начале матча было шумно и ярко, фанаты "МЮ" болели с огоньком, как и требовал Тен Хаг, но вскоре те, кто приехал из Ливерпуля, дали о себе знать. И наслаждались собой. Невозможно было игнорировать надувные "семь" и "ноль", которые некоторые из них привезли с собой.

Календарь и таблица АПЛ

"Ливерпуль", казалось, забил быстрый гол, но вмешательство VAR отменило мяч Трента Александра-Арнольда; Салах был в офсайде, когда он коснулся мяча, отведенного назад Диасом. Атака было инициирована реактивным рывком Райана Гравенберха из центра поля; оборона "Юнатед" была разрезана — знак того, что все будет хорошо».

Доколе, Тен Хаг?

Автор Daily Mail Оливер Холт пророчит наставнику «МЮ» скорую отставку и считает, что его нужно было уволить еще летом.

«Эрик тен Хаг решил похвастаться перед самым важным домашним матчем сезона, что некоторые посчитали неразумным. Под его руководством "Манчестер Юнайтед", как с гордостью заявил Тен Хаг, уступал только "Манчестер Сити" по количеству выигранных трофеев.

Конечно, он был прав, но если он ожидал аплодисментов за победу в Кубке лиги и Кубке Англии на "Олд Траффорд", то он жестоко ошибался. Потому что привезти домой пару безделушек, которые мало что значат по сравнению с великими трофеями современной игры, ничего не стоит по сравнению с унижениями, которые регулярно выпадают на долю "Юнайтед".

Они ничего не стоят, когда "Юнайтед" занял восьмое место в Премьер-лиге в прошлом сезоне, а их болельщикам все еще говорят, что они должны быть благодарны. Они ничего не стоят, когда "Юнайтед" полностью уступает "Ливерпулю", который только что потерял одного из своих величайших тренеров Юргена Клоппа.

Они ничего не стоят, когда "Юнайтед" выглядит как мальчики, играющие против мужчин. Они ничего не стоят, когда "Ливерпуль" мог бы разгромить соперника, забив шесть или семь голов, если бы они захотели быть немного более беспощадными перед воротами. Они ничего не стоят, когда многие из этих игроков "МЮ" полны совершенно незаслуженного самодовольства.

Они ничего не стоят, когда фанаты "Юнайтед" настолько разочарованы, что уходят толпами за десять минут до конца, под насмешки и издевательства болельщиков "Ливерпуля". "Тен Хаг у руля, Тен Хаг у руля!", — восторженно пели гости, адаптируя песню, которую фанаты "МЮ" пели об Уле Гуннаре Сульшере.

Но как долго это продлится? Вот в чем вопрос. Как долго еще Тен Хаг сможет продержаться в крупнейшем клубе Англии на пустом хвастовстве и бахвальстве? Всегда было подозрение, что сэр Джим Рэтклифф и его мрачный приспешник сэр Дэйв Брейлсфорд просто оттягивали неизбежное, когда они не уволили Тен Хага летом. И всегда было подозрение, что если дела пойдут неважно в начале этого сезона, Тен Хаг уйдет к октябрю.

После поражения от "Брайтона" на прошлых выходных "Юнайтед" проиграл два из трех своих первых матчей и занимает 14-е место в таблице. Ситуация может улучшиться, когда их новый полузащитник стоимостью 50 млн фунтов стерлингов Мануэль Угарте, презентацию которого провели на поле перед этой игрой, сможет играть.

Это та часть команды, где "Юнайтед" больше всего нуждается в усилении. Каземиро, некогда большой игрок, снова оказался в роли обузы и был виноват в первых двух голах "Ливерпуля".

Но дело не только в полузащите. "МЮ" не хватало класса и в центре обороны. Лисандро Мартинес любит поговорить и ужасно хорош в том, чтобы выглядеть устрашающе, но когда дело доходит до закрытия хороших нападающих, он не так уж и впечатляет.

Маттейс де Лигт, новый игрок "МЮ", пришедший из "Баварии", также не впечатлил. Кобби Майну был выключен из игры. Алехандро Гарначо был на периферии. Список неудач продолжался и продолжался.

Что касается "Ливерпуля", ну, их трудно судить по такой слабой команде, как "МЮ", но они, похоже, пережили прощание с Клоппом настолько безболезненно, насколько это было возможно. Иногда они были блестящими и быстрыми в нападении. Мо Салах стал как ассистентом, так и бомбардиром, Райан Гравенберх выглядит игроком, который изменился под руководством нового босса Арне Слота и был лучшим игроком матча.

Слот стал первым тренером "Ливерпуля" после Боба Пейсли в ноябре 1975 года, который выиграл свою первую игру против "МЮ", и первым после Джорджа Кея, который одержал победу со счетом 5:2 в ноябре 1936 года, одержав крупную победу в своем первом матче лиги на "Олд Траффорд". После этого, похоже, "Ливерпуль" снова присоединится к "Арсеналу" и "Сити" в битве за титул».

Рашфорд: ноль ударов, ноль голов

Автор The Telegraph Майк Маграф критикует нападающего «МЮ», который давно не показывает свой лучшей игры.

«На прошлой неделе Эрик тен Хаг начал атаку на "глупый" анализ Алана Ширера по поводу игры Маркуса Рашфорда , но сделав ставку на форварда во время поражении со счетом 0:3 от "Ливерпуля", тренер подвергся насмешкам со стороны болельщиков "Манчестер Юнайтед".

Свист, когда Тен Хаг сделал свою первую замену в атаке, прояснил мнение болельщиков. Когда были нужны голы, чтобы вернуться в игру, Тен Хаг снял Алехандро Гарначо, самого интересного атакующего игрока "Юнайтед" в этом сезоне, в то время как Рашфорд остался на поле.

Немногим больше года назад Рашфорд забил гол за сборную Англии во время разгрома Северной Македонии на домашнем поле "Олд Траффорд", его последний гол в сезоне, когда он еще обладал своим касанием Мидаса перед воротами. Это принесло ему новый контракт, но с тех пор он так и не смог вернуть форму того сезона.

Рэшфорд, забивший 30 голов в сезоне 2022/23, забил всего восемь голов во всех соревнованиях в прошлом сезоне и пока не забивал в этом сезоне.

На каком-то этапе кампании 2022-23 он был лучшим бомбардиром чемпионата мира и имел все основания выйти в стартовом составе в финальных играх турнира в Катаре. Но теперь он не может попасть заявку сборной Англии, будучи исключенным из состава на чемпионат Европы летом.

В том золотом сезоне 2022-23 Рэшфорд легко смещался с левого фланга и бил по воротам. Вся эта уверенность ушла, на что Ширер и указывал на прошлой неделе.

Для эксперта Sky Sports Гари Невилла громкий протест фанатов "МЮ" стал сигналом о том, что Тен Хаг ошибся в своем выборе. Гарначо был полезен, выходя со скамейки запасных в трех играх кампании, в то время как Рашфорд еще не зафиксировал ни одного удара по воротам.

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Рашфорд действительно создавал моменты для своих товарищей по команде против "Ливерпуля", его передача на Джошуа Зиркзе была отличной подачей, которую было предложено завершить. Но был также момент, когда он получил мяч и ему не хватило уверенности, чтобы пойти вперед и побороться с защитником "Ливерпуля" Конором Брэдли у ворот. Это был его фирменный прием, когда он регулярно забивал, но это, кажется, осталось в прошлом»

Салах — проклятие «МЮ»

Автор ESPN Марк Огден отдает должное звездному бомбардиру «Ливерпуля», который в очередной раз расписался в воротах «Манчестер Юнайтед».

«Салах забивал в своих последних пяти матчах Премьер-лиги за "Ливерпуль" на стадионе "Олд Траффорд". Ни один другой игрок в эпоху Премьер-лиги не забивал так регулярно в ворота "Манчестер Юнайтед" на их родном поле.

Но не только гол во втором тайме Салаха стал отличительной чертой его игры за "Ливерпуль". Он также создал первый гол для Диаса и был близок к тому, чтобы забить второй в течение минуты, сделав счет 3:0.

32-летний игрок сказал после матча, что это будет его последний сезон в "Ливерпуле", поскольку его контракт истекает летом. Многое может произойти с сегодняшнего дня и до мая, поэтому было бы глупо сбрасывать со счетов перспективу того, что "Ливерпуль" и Салах договорятся о новом контракте.

Однако, если он действительно покинет "Энфилд", чувство облегчения у "Юнайтед" будет почти таким же сильным, как чувство потери в "Ливерпуле".

Бывший нападающий "Челси" и "Ромы" стал легендой "Ливерпуля" за семь лет в клубе и войдет в историю как один из величайших нападающих Премьер-лиги, сравнимый с такими игроками, как Тьерри Анри, Эрик Кантона, Дидье Дрогба и Эрлинг Холанн».

Укрепляет ли «Ливерпуль» оборону?

Автор The Athletic Энди Джонс после сухой победы на «Олд Траффорд» отмечает то, как надежнее стали играть мерсисайдцы в обороне в новом сезоне.

«В последних 18 играх Премьер-лиги прошлого сезона "Ливерпуль" отыграл на ноль всего три раза. В этом сезоне им потребовалось три матча, чтобы оформить такое же количество "сухарей".

Одной из проблем "Ливерпуля" в сезоне 2023–24 была их склонность пропускать, обычно первый гол в матчах. Это была одна из очевидных областей, которую мог бы улучшить Слот, когда он пришел на смену Юргену Клоппу.

"Ливерпуль" не был идеален в обороне в этих первых трех играх, и остается открытость, которая является общепринятым следствием игры с полузащитной группой, более подходящей для владения мячом, чем для действий в качестве опорников-разрушителей.

Тем не менее, в их обороне есть всеобъемлющее доминирование и уверенность, и сегодня большие шансы у хозяев поля появились только после того, как команда Слот повела со счетом 3:0.

Им все еще нужен был Алиссон, чтобы спасать, не дав Зиркзе ударить с близкого расстояния на часовой отметке. 32-летний игрок продолжает напоминать всем о своей значимости и о том, что он остается одним из лучших вратарей в мире, даже несмотря на то, что "Ливерпуль" начал планирование преемственности, подписав этим летом игрока, который, как они надеются, станет его возможной заменой, Георгия Мамардашвили.

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С точки зрения защиты все выглядит позитивно, в том числе и для Трента Александра-Арнольда, который был в гораздо лучшем настроении, когда его заменили на 76 минут Конором Брэдли, чем когда Слот сделал такую ​​же замену тремя минутами ранее в игре с "Брентфордом" на прошлой неделе».

Победители: Летающие вингеры «Ливерпуля»

Редакция Goal.com традиционно называет главных победителей и неудачников прошедшего матча и в первую категорию попали атакующие игроки «Ливерпуля».

«Когда-то "Юнайтед" гордился своей игрой на флангах, но в воскресенье "Ливерпуль" показал им, как это делается. Луис Диас и Мохамед Салах были молниеносными, а "красные дьяволы" ничем не смогли ответить на их головокружительную скорость и хитрость.

Диас с самого начала матча вил веревки из Нуссаира Мазрауи, проскочив мимо него, чтобы сделать передачу на незасчитанный гол Трента Александра-Арнольда. Затем он объединился с Салахом, чтобы в конечном итоге вывести свою команду вперед, максимально используя шикарный кросс.

Диас снова продемонстрировал свою новообретенную любовь к голам, мастерски забив второй мяч, подачу на который исполнил Салах. Однако египтянин не смог закончить игру, не забив в ворота "Юнайтед", оформив свой 15-й гол в 16 играх против заклятого врага — и 10-й в своих последних семи визитах на "Олд Траффорд" — в начале второго тайма.

Салах и Диас уже создали неплохую связку, забив в общей сложности шесть голов и отдав четыре результативные передачи в сезоне 2024–2025, при этом все семь голов "Ливерпуля" в этом сезоне были забиты ими».