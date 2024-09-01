Смена прописки. Мбаппе, Ольмо, Кьеза и еще 17 громких летних трансферов

Федерико Кьеза

(«Ювентус» — «Ливерпуль», $13.2 млн)

«Ливерпуль» рискует, купив Кьезу, но по такой цене этот риск вполне оправдан. Три года назад он выглядел одним из самых разрушительных вингеров в мировом футболе, однако травма крестообразной связки левого колена полностью выбила его из колеи.

Это привело к тому, что «Ювентус» почувствовал, что пора двигаться дальше, но все лето ждал, когда им поступит предложение. И 10 млн фунтов стерлингов (плюс 2,5 млн фунтов в качестве бонусов) — это не та цена, на которую они рассчитывали.

Как шестой нападающий команды, Кьеза может не торопиться набирать обороты. Есть шанс, что у него это никогда не получится, но если это произойдет, то «красные» получат выгодную сделку.

Килиан Мбаппе

(«ПСЖ» — «Реал Мадрид», свободный агент)

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Самый страшный секрет футбола наконец-то раскрыт. Мбаппе, который, возможно, является лучшим игроком в мире, присоединился к действующему чемпиону Европы — мадридскому «Реалу». Он делает и без того сенсационную атаку еще сильнее, гарантируя, что все будут следить за «Лос Бланкос» в сезоне 2024/2025.

Колоссальный гонорар француза за переход (сообщается, что он составляет 100 миллионов евро) означает, что на самом деле это не бесплатный трансфер, но мадридцы несколько снизили стоимость суперзвезды — и «ПСЖ» не получил за него абсолютно ничего, заплатив 180 миллионов евро за его переход из «Монако» в 2017 году.

Матвей Сафонов

(«Краснодар» — «ПСЖ», $21.4 млн)

Матвей Сафонов en.psg.fr

Вратарям в молодости бывает непросто добиться успеха на высшем уровне, но Сафонов ворвался в первую команду «Краснодара» еще подростком в 2018 году и никогда не оглядывался назад. Сейчас ему 25, он является первым номером сборной России, за его плечами более 175 матчей, и он готов к следующему шагу.

«ПСЖ» — немного странное место для посадки, учитывая уже имеющийся уровень вратарей, но столичный клуб никогда не стеснялся добавлять глубины и качества на эту позицию. Сафонов теперь сразится за игровое время с первым номером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и победителем чемпионата Европы среди юношей до 19 лет в Испании Арнау Тенасом; многократный победитель Лиги чемпионов Кейлор Навас покинул клуб этим летом.

Эндрик

(«Палмейрас» — «Реал Мадрид», $77.3 млн)

Эндрик globallookpress.com

В Бразилии многие верят, что мы видим следующую великую «девятку» в футболе. И когда бразильцы так говорят, вы просто садитесь и слушаете — они знают кое-что о том, что делает человека бомбардиром.

Заручившись его подписью, «Реал Мадрид» продолжает привлекать в команду всех лучших бразильских талантов, и Эндрик идет по стопам Винисиуса Жуниора и Родриго. По правилам ФИФА он официально присоединился к «сливочным» 21 июля, когда ему исполнилось 18 лет.

Это большие деньги для подростка, но для своего возраста Эндрик уже достаточно опытен, сыграв более 50 матчей на высшем уровне в Южной Америке, да и за свою страну он уже успел отметиться. Переход в «Реал Мадрид» — это огромный шаг, но, судя по всему, он справится с ним.

Майкл Олисе

(«Кристал Пэлас» — «Бавария», $64.4 млн)

Майкл Олисе globallookpress.com

Харри Кейн в 2023 году; Олисе в 2024 году. «Бавария» видит возможности на английском рынке так, как это редко случалось раньше.

Они выбрали Олисе в попытке освежить свой фланговый состав, несомненно, руководствуясь удивительной творческой изобретательностью и голевой формой, в которой француз закончил сезон 2023/2024 (четыре гола и три передачи в шести последних матчах).

С точки зрения «Кристал Пэлас», это огромная сумма — самая большая в их истории — и всегда лучше перевести игрока в клуб на континенте, так как вероятность того, что Олисе забьет и разобьет местные сердца по возвращении на «Селхерст Парк», значительно меньше.

Джошуа Зиркзе

(«Болонья» — «Манчестер Юнайтед», $46 млн)

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Когда-то Зиркзе рассматривался как наследник Роберта Левандовски в «Баварии», но все пошло не совсем по плану. Спустя годы, пройдя долгий и извилистый путь возвращения на вершину, он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» после впечатляющей кампании, которая помогла «Болонье» выйти в Лигу чемпионов.

Поначалу болельщикам, возможно, придется проявить терпение к 23-летнему игроку, как это было с Расмусом Хейлунном, потому что в прошлом сезоне Зиркзе забил всего девять мячей без учета пенальти в Серии А. Его настоящее мастерство проявлялось в связующей игре, создании моментов для других игроков и хорошем прессинге.

42,5 млн евро — не такая уж большая цена за хорошего, молодого, но все еще развивающегося игрока, однако тот факт, что Зиркзе пока не продемонстрировал инстинкт убийцы, не позволяет ему получить оценку «А».

Савио

(«Труа» — «Манчестер Сити», $43.6 млн)

Савио globallookpress.com

В прошлом сезоне Савио стал настоящей звездой Ла Лиги, забив девять голов и отдав 10 результативных передач, а также помог «Жироне» выйти в Лигу чемпионов. Эта блестящая форма появилась из ниоткуда, так как его предыдущая кампания состояла всего из восьми выходов на замену за «ПСВ Эйндховен», прерванных из-за травмы.

«Манчестер Сити» счел целесообразным перевести его из «Труа» в «Жирону», а теперь и в Премьер-лигу. Пепу Гвардиоле понравится его динамичность, взрывная скорость и самоотверженная игра, а также тот факт, что он может без проблем действовать на обеих флангах.

«Труа» понравится гонорар в 40 миллионов евро — надо полагать, они смогут многое сделать на эту сумму во французском третьем эшелоне.

Мэйсон Гринвуд

(«Манчестер Юнайтед» — «Марсель», $32.8 млн)

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Как только «Манчестер Юнайтед» решил, что Мэйсон Гринвуд не будет частью команды, их цель стала простой: найти клуб, готовый расстаться с деньгами. Учитывая все обстоятельства, то, что они получили от французской стороны, выглядит неплохо.

Прошлый сезон, проведенный в аренде в «Хетафе», в котором Мэйсон забил восемь голов и отдал шесть результативных передач, стал отличным напоминанием о том, на что он способен, и этого было достаточно, чтобы убедить «Марсель» взять его в команду. Гринвуд остается очень хорошим футболистом, поэтому должен добиться успеха в Лиге 1.

Риккардо Калафьори

(«Болонья» — «Арсенал», $43.4 млн)

Риккардо Калафьори arsenal.com

С того момента, как Риккардо Калафьори вышел на поле на Евро-2024, его карьера в «Болонье» была закончена: элитные клубы просто не могли пройти мимо того, что они видели.

Именно «Арсеналу» удалось заключить сделку, и сумма в 40 млн евро плюс 5 млн евро в качестве бонусов выглядит весьма неплохой для такого молодого и талантливого защитника, способного выполнять множество различных функций.

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Важно также понимать, что это не просто «турнирное подписание» — он провел феноменальную кампанию 2023/2024 годов в Серии А и всегда обладал огромным потенциалом, но ранее часто был подвержен травмам. «Болонья» потеряет значительную часть гонорара в пользу «Базеля» из-за пункта в сделке, по которому он переехал в Италию 12 месяцев назад, и им не удалось найти качественную альтернативу ему на рынке.

Дани Ольмо

(«РБ Лейпциг» — «Барселона», $65.6 млн)

Дани Ольмо globallookpress.com

Казалось неизбежным, что «Барселона» подпишет одну из звезд сборной Испании на Евро-2024, и хотя в начале лета все указывали на Нико Уильямса, именно Ольмо сделал большой шаг на «Камп Ноу».

Воспитанник «Ла Масии», Ольмо способен творить волшебство в штрафной и забивать решающие голы, а его умение играть как в роли атакующего полузащитника, так и в широком диапазоне на фланге должна обеспечить ему значительную и разнообразную роль в «Барсе» на протяжении всего сезона.

Единственное, что вызывает беспокойство, — это его травмы. Ольмо пропустил из-за повреждений не менее 19, 20 и 29 матчей в каждом из трех последних сезонов соответственно. В результате он не стал основной частью команды «РБ Лейпциг», поэтому заработанные 60 миллионов евро за этот трансфер принесли им оценку «А».

Доминик Соланке

(«Борнмут» — «Тоттенхэм», $70.2 млн)

Доминик Соланке globallookpress.com

Первоначальный взнос в размере 55 млн фунтов стерлингов, который может вырасти до 65 млн фунтов стерлингов, — это большие, очень большие деньги за Доминика Соланке. Он завершает долгожданный и сложный путь возвращения на вершину.

Доминик был смертоносным финишером в молодежной команде «Челси», но не мог продемонстрировать такое же мастерство на взрослом уровне до прошлого сезона, когда он забил 19 голов в Премьер-лиге за «Борнмут». Этот результат, в дополнение к его игре в связке и выполняемому объему работы, сделал его одной из звезд розыгрыша 2023/2024.

Для «шпор» это дорогостоящее, но логичное приобретение, поскольку Ришарлисон ранее был единственным чистым центральным нападающим в обойме команды. Для «вишен» это рекордный трансфер, совершенный в момент, когда Соланке находится на самом пике.

Педру Нету

(«Вулверхэмптон» — «Челси», $65.6 млн)

Педру Нету globallookpress.com

Последние пять лет Педру Нету, находящийся в хорошей форме, терзает оборону команд Премьер-лиги. Его скорость, дриблинг и великолепная игра двумя ногами делают его опасным даже для самых лучших игроков.

Впрочем, фраза «когда он в форме» очень важна. Если бы не довольно серьезные проблемы с травматичностью — он пропустил 102 игры с начала 2020 года — его, скорее всего, увезли бы из «Вулвз» гораздо раньше.

«Челси» идет на большой риск, от которого другие ведущие клубы открестились, однако талант Нету нельзя отрицать. Несмотря на его травмы, это большой удар для «волков», которые потеряли своего лучшего игрока — хоть и за приличную плату.

Хулиан Альварес

(«Манчестер Сити» — «Атлетико», $82 млн)

Хулиан Альварес globallookpress.com

Это грандиозная сделка и грандиозная стоимость, которая с учетом бонусов может достичь 95 млн евро. Альварес намерен сделать следующий шаг в своей карьере, и переход за сумму, чуть меньшую девятизначной, — безусловно, один из способов осуществить это.

Он исключительный футболист, который в прошлом сезоне забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в Премьер-лиге, не только помогая Эрлингу Холанну на первых ролях в «Манчестер Сити», но и отлично подменяя его. Добавьте к этому его неистовую работоспособность и умение не сдаваться, и вы поймете, почему Диего Симеоне хотел заполучить его.

«Сити» заслужил высокой оценки, поскольку они выручили огромную прибыль (от первоначальных 16 миллионов евро) на футболисте, который не является для них игроком стартового состава. «Атлетико» получает твердую четверку, так как Альварес блестяще подходит клубу и тренеру, но заплаченная сумма за трансфер ужасно большая.

Маттейс де Лигт

(«Бавария» — «Манчестер Юнайтед», $49.1 млн)

Маттейс де Лигт globallookpress.com

«Аякс», «Ювентус», мюнхенская «Бавария», а теперь и «Манчестер Юнайтед». Немногим выпадает удача поиграть за четыре суперклуба, и еще меньше добиваются этого в возрасте до 25 лет.

Де Лигт привезет весь этот опыт на «Олд Траффорд» и должен наладить прочные партнерские отношения с Лисандро Мартинесом. Они хорошо дополняют друг друга: Де Лигт — блестящий защитник (хотя и немного медлительный), в то время как Лисандро — энергичный, агрессивный и быстрый. Голландец также станет отличным наставником для другого игрока, прибывшего летом, Лени Йоро.

За 45 млн евро плюс 5 млн евро в качестве бонусов, это кажется выгодной сделкой для «Юнайтед». Для «Баварии» это определенно убыток от инвестиций в размере 77 млн евро, хотя у них сейчас очень много центральных защитников.

Жоау Феликс

(«Атлетико» — «Челси», $55.4 млн)

Жоау Феликс globallookpress.com

Неудачное пребывание Феликса в мадридском «Атлетико» наконец-то закончилось. Проведя последние 18 месяцев в аренде, он теперь может начать новую официальную главу в новом, постоянном доме. Он, безусловно, самый большой победитель в этой сделке, ведь и «Челси», и «Атлетико» пришлось пойти на уступки, чтобы она состоялась.

«Челси» потратил на него больше, чем планировал отдать за Саму Омородиона, переход которого в стан «синих» сорвался, и для него нет гарантированного места в составе, несмотря на его очевидные качества. Тем временем «Атлетико» понес большие потери на игроке, которого они подписали за 126 млн евро в 2019 году, но, по крайней мере, они что-то получили.

Тен Копмейнерс

(«Аталанта» — «Ювентус», $57.9 млн)

Тен Копмейнерс globallookpress.com

«Ювентус» давно мечтал о Копмейнерсе, и не зря: это отличный и очень разносторонний полузащитник, способный делать практически все на высоком уровне. Его финальным аккордом в «Аталанте» стала победа в Лиге Европы.

Он отлично подходит под стиль владения мячом, который использует наставник «Ювентуса» Тьяго Мотта, так что, несмотря на высокую цену, его качество игры, как и тактическая подготовка не вызывают сомнений. «Аталанта» будет очень скучать по нему и не сможет заменить его аналогичным образом, однако они получили за него хорошую сумму, по сути, удвоив свои деньги после трех отличных сезонов.

Микель Мерино

(«Реал Сосьедад» — «Арсенал», $36.6 млн)

Микель Мерино globallookpress.com

Еще один победитель Евро-2024 в составе «Реал Сосьедад», заслуживший большой переезд, — Микель Мерино является колоссальной потерей испанского клуба. Сумма в 33 миллиона евро не кажется заоблачной для игрока его уровня, однако, учитывая, что у него оставался всего один год по контракту, а их переговорная позиция была слабой, баски, по крайней мере, получили достаточно денег в качестве компенсации.

«Арсенал» должен быть доволен еще одним очень качественным пополнением своей команды, которое, похоже, хорошо впишется в стиль Микеля Артеты. Мерино хорош практически во всем, в чем должен быть хорош полузащитник, и в свои 28 лет он должен выйти на пик карьеры.

Ромелу Лукаку

(«Челси» — «Наполи», $34.4 млн)

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Грандиозное возвращение Лукаку в «Челси» из «Интера» за 115 млн евро в 2021 году закончилось грандиозным провалом. Ему не подошел стиль игры Томаса Тухеля, и он дважды отправлялся в Италию на правах аренды, а теперь переезжает туда на постоянное место жительства.

Все стороны будут довольны этим трансфером, хотя и в разной степени. Самым счастливым будет Лукаку, который воссоединится с Антонио Конте в любимой лиге; затем «Наполи», который получит нападающего, на которого можно положиться в Италии; и, наконец, «Челси», который получил за него компенсацию, но не может избавиться от мысли, что тратить такую огромную сумму три года назад было большой ошибкой.

Дуглас Луис

(«Астон Вилла» — «Ювентус», $53.6 млн)

Дуглас Луис globallookpress.com

Несомненно, «Вилла» будет огорчена потерей Дугласа Луиса: он был одним из лучших игроков в прошлом сезоне и много значит для болельщиков, пополнив ряды клуба в 2019 году. Но положение «львов» в отношении правил рентабельности и устойчивого развития (PSR) вынудило их разрешить большую продажу, и Луис был тем, кто должен был покинуть команду. Гонорар в размере 50 миллионов евро — это много, но принять уход лидера все равно непросто.

Тем не менее, потеря «Астон Виллы» является приобретением «Ювентуса», и новому тренеру Тьяго Мотте понравится тот факт, что у него появился новый центральный полузащитник, которого можно использовать в начале совершенно новой эры в Турине.

Мануэль Угарте

(«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед», $55.7 млн)

Мануэль Угарте https://www.manutd.com/

Переход Угарте в «Манчестер Юнайтед» — одна из самых затянувшихся саг этого лета, и по большей части он должен оправдать ожидания. Его единственный сезон в «ПСЖ» вызвал немало вопросов о качествах полузащитника во владении мячом — именно поэтому главный тренер Луис Энрике, ориентированный на этом компоненте, был не против расставания с ним.

Эти вопросы последовали за ним на «Олд Траффорд», но, по крайней мере, работа с Эриком тен Хагом должна подходить его агрессивному, атлетичному стилю. В центре поля он будет играть так, как нужно.

«ПСЖ», тем временем, быстро окупил большую часть своих затрат в размере €60 млн (еще €10 млн должны быть выплачены в виде бонусов) и полностью покрыл трансфер, который у них не удался. Сделать это бывает непросто, поэтому они заслуживают хорошей оценки.