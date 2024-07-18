Килиан Мбаппе и история десятилетней одержимости «Реала» его подписанием

Прибытие Килиана Мбаппе в качестве свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен» является одновременно очень удачной сделкой и огромным облегчением для «Реала».

Все самые важные планы в Мадриде в последние годы — трансферная политика, реконструкция стадиона стоимостью 1,7 миллиарда евро, проект Европейской Суперлиги — осуществлялись при понимании того, что Мбаппе рано или поздно окажется на «Сантьяго Бернабеу». Многие функционеры внутри и вокруг клуба назвали это «навязчивой идеей» всемогущего президента «Реала» Флорентино Переса.

Это не было каким-то секретным проектом, реализованным за кулисами. Болельщикам «Реала» через местные спортивные СМИ постоянно говорили о том, что Мбаппе близок к тому, чтобы присоединиться к команде, за которую он мечтал играть с детства.

В последние годы среди большинства посетителей «Бернабеу» распространилось мнение, что Мбаппе — в некотором неопределенном, но значимом смысле — уже является их игроком. Когда «ПСЖ» посетил Мадрид в рамках матчей Лиги чемпионов в 2019 и 2022 годах, многие болельщики были в восторге от его выступлений, хотя их собственная команда и пострадала от его таланта.

В мае 2022 года «Реал» подумал, что у них есть все шансы приобрести Мбаппе, прежде чем он продлит контракт с «ПСЖ». Летом перед этим им не удалось подписать его, несмотря на то, что переговоры начались с внушительного предложения в 160 миллионов евро.

Сам Перес никогда не отрицал, что делал все, чтобы Мбаппе в конце концов присоединился к «Реалу», даже в те неловкие моменты, когда игрок отвергал предложения мадридского клуба. Другие потенциальные трансферы топ-нападающих, включая Эрлинга Холанна и Гарри Кейна, не рассматривались всерьез, поскольку созданный «фонд Мбаппе» поддерживался и рос.

Килиан Мбаппе и Флорентин Перес globallookpress.com

Вызвав такой ажиотаж и ожидания, Перес должен был убедиться, что этот переход состоится. Повторное подписание Мбаппе контракта с «ПСЖ» или соблазн перейти в Премьер-лигу были бы катастрофой на многих уровнях. Теперь он будет очень доволен.

The Athletic рассказывает о бурной истории десятилетней борьбы «Мадрида» за одного из величайших игроков мира. Это история интриг, тайны и взаимного восхищения.

Ранние годы

Мбаппе никогда не скрывал своей любви к «Реалу». Это должно быть ясно из фотографии, на которой он окружен плакатами Криштиану Роналду в спальне своего детства.

История гласит, что друг семьи однажды предложил подарить Мбаппе точную модель «Бернабеу», когда тому исполнилось 10 лет. В ответ он сказал: «Однажды я отвезу тебя на матч "Реала" на VIP-трибуну».

Ему не пришлось долго ждать, чтобы посетить испанских гигантов. Мбаппе был приглашен на «Вальдебебас», тренировочную базу «Реала», в декабре 2012 года. Сообщается, что тогдашний 14-летний игрок принял участие в тренировке, сыграл в двусторонке малыми составами и посетил матч против «Эспаньола».

Мбаппе и Роналду Daily Mail

Но, безусловно, самым волнующим моментом для юноши стала фотография с кумиром его детства Роналду. На ней Мбаппе одет в спортивный костюм «Реала» и показывает два пальца в камеру, а звезда сборной Португалии показывает большой палец вверх.

Этот эпизод вспоминается в автобиографическом комиксе Мбаппе «Меня зовут Килиан», где также показано, как Зинедин Зидан подвозит пораженного звездами подростка до тренировочного комплекса. На обратном пути отец Мбаппе спрашивает его, хорошо ли он провел выходные. «Лучшие в моей жизни», — отвечает он.

«Он был одним из кумиров моего детства, и было приятно встретиться с ним, когда я посетил Вальдебебас», — сказал Мбаппе о Роналду в интервью Marca перед матчем «ПСЖ» с «Реалом» в 2018 году. «Я боготворил его, когда был моложе, но с этим покончено. Теперь я еду на "Бернабеу", чтобы играть и побеждать».

Зидан хотел, чтобы Мбаппе подписал контракт с «Реалом» уже в столь юном возрасте, но будущий победитель чемпионата мира отказался, поскольку его семья хотела, чтобы он остался во Франции. Вместо этого он перешел в «Монако», но «Мадрид» внимательно за ним следил.

«Мои родители хотели, чтобы я начал свою карьеру во Франции, чтобы я получил французское образование, — рассказал он французскому новостному журналу L’Obs в 2021 году, — не только ради футбола, но и для продолжения образования. Переезд в Испанию, даже если это был Зидан, была поездкой в другую страну, другую культуру».

Не испугавшись, «Мадрид» вновь вошел в мир Мбаппе в 2017 году, как раз тогда, когда он привлек внимание всего мира.

Лето 2017 г.

После того, как Мбаппе стал профессионалом, первый значительный шанс подписать его появился у «Реала» в 2017 году. Они провели различные беседы с окружением молодого форварда и даже начали переговоры с «Монако».

Мбаппе заявил о себе всему миру своими выступлениями в том сезоне, забив 26 голов в 44 матчах и помог молодой команде «Монако» выиграть Лигу 1 и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Несколько клубов были готовы как следует заплатить за подростка, что привело к официальному заявлению его клуба в июле.

«ФК "Монако" с сожалением отмечает, что "большие" европейские клубы продолжают поддерживать контакты с Килианом Мбаппе (и его окружением) без его разрешения», — говорится в тексте. Клуб также пригрозил правовыми мерами.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Это не остановило «Реал», который опередил «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Он боролся за подписание Мбаппе и даже достиг принципиального соглашения с «Монако» на сумму 180 миллионов евро за его переход в августе.

«Я помню, что мы тренировались, и "Реал" позвонил мне, и я сказал: Мы принимаем 180 миллионов евро за Мбаппе», — рассказал тогдашний вице-президент «Монако» Вадим Васильев Canal+ в 2018 году. — «После этого я вижу Килиана и говорю ему: "Мне поступило предложение, от которого невозможно отказаться. Это клуб твоей мечты. Подумай хорошенько об этом и скажи мне свой ответ".».

С точки зрения «Реала», в срыве сделки был виноват отец Мбаппе Вилфрид, который на тот момент был самым важным человеком в карьере его сына. Вилфрид сомневался в том, насколько важным будет Мбаппе в Мадриде. Несмотря на то, что тренером был Зидан, шансы на то, чтобы разбить атакующее трио игроков в которое входили Криштиан Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл, казались невеликими.

Эти сомнения позволили «ПСЖ» опередить «Мадрид». По словам источника, близкого к сделке, которая в конечном итоге привела Мбаппе в Париж тем летом в рамках первоначальной сезонной аренды, которая год спустя стала постоянным трансфером, это был случай командной работы между спортивным директором Антеро Энрике, Луисом Феррером, тренером Унаи Эмери и президентом Нассером Аль-Хелаифи.

Мбаппе с семьей на презентации в ПСЖ globallookpress.com

Все они знали, что мечта Мбаппе — оказаться в Мадриде и что практически единственное, что осталось — это подпись француза. У «ПСЖ» также были потенциальные ограничения финансового фэйр-плей (ФФП), поскольку он уже согласился подписать Неймара из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

И снова присутствие отца Мбаппе имело решающее значение. Зная, что он нервничает по поводу роли сына в команде, «ПСЖ» пообещал Мбаппе место в стартовом составе и предложил первоначальную арендную сделку с обязательным опционом на покупку.

Лето 2021 г.

В Мадриде знали, что Мбаппе является талантом поколения, и продолжали следить за его прогрессом: молодой форвард выиграл чемпионат мира 2018 года с Францией через год после неудачной попытки подписать его.

План заключался в том, чтобы закулисно продолжать развивать отношения с нападающим и его окружением. Мадридцы были убеждены, что «ПСЖ» не продаст свою самую большую звезду, и поэтому действовали осторожно.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В июле 2018 года «Мадрид» даже опубликовал официальное заявление, опровергающее слухи о заключении сделки с «ПСЖ» по Мбаппе, назвав их «полностью ложными».

Их следующей попытке пришлось подождать до 2021 года, когда Мбаппе сделал существенный шаг. В конце июля того года он сообщил «ПСЖ», что хочет уехать в Мадрид.

«Я попросил об уходе, и с этого момента я не хотел продлевать контракт», — сказал сам Мбаппе в интервью RMC Sport в октябре следующего года. «Я хотел, чтобы клуб нашел мне трансфер, чтобы у них были деньги на то, чтобы найти мне качественную замену».

Мбаппе был разочарован тем, как сложилось то лето. По данным источников в Мадриде, в августе испанский клуб сделал «ПСЖ» два официальных предложения, ни одно из которых не получило ответа.

Первое было размером в 160 миллионов евро. Второе было в размере 170 миллионов евро плюс еще 10 миллионов евро в качестве бонусов. В последний день трансферного окна они сообщили «ПСЖ», что готовы побить рекордную сумму в 222 миллиона евро, которую французский клуб заплатил за Неймара, но снова не получили ответа.

«ПСЖ» утверждал, что предложения «Мадрида» никогда не были формализованы, и поэтому считали, что им не на что отвечать. Леонардо, тогдашний спортивный директор «ПСЖ», также назвал подходы «Мадрида» «несерьезными» и «неуважительными».

Аль-Хелаифи также был тверд, когда его спросили на эту тему после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 26 августа того же года. «Мы всегда очень четко выражали свою позицию — мы не собираемся меняться».

Лето 2022 г.

Шли месяцы, и Мбаппе мог только наблюдать, как «Мадрид» совершил грандиозный камбэк, обыграв «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов — еще одна неудача парижан в главном клубном турнире Европы, когда хет-трик Карима Бензема перечеркнул два гола Мбаппе в обоих матчах противостояния.

Поскольку его контракт истекает в 2023 году, начались переговоры о продлении с «ПСЖ». Файза Ламари, мать Мбаппе, теперь была самым влиятельным человеком, стоящим за карьерными решениями ее сына.

На ранних стадиях переговоров окружение Мбаппе не отреагировало на попытки «ПСЖ» убедить Мбаппе остаться, в том числе просьбы ему выбрать размеры своей зарплаты. Наиболее вероятным вариантом выглядел переход француза в «Реал».

Испанский клуб также поддерживал связь с лагерем Мбаппе. Одной из важных деталей тактики Ламари было то, что она гарантировала, что ее сын получит 100 процентов прав на свой образ, что было беспрецедентной и исторической уступкой со стороны «Мадрида». Но они все еще изо всех сил пытались прийти к соглашению, и семейство Мбаппе также продолжало прислушиваться к предложениям «ПСЖ» — даже несмотря на то, что испанские СМИ уверяли своих читателей, что все уже решено.

«ПСЖ» задействовал власти Катара и даже президента Франции Эммануэля Макрона, который несколько раз звонил Мбаппе, чтобы убедить его остаться.

Французский клуб использовал стратегию, аналогичную той, которую они приняли в 2017 году. Они пообещали игроку право голоса при принятии решений клубом, а также проект по борьбе за победу в Лиге чемпионов, на что он согласился.

Когда Мбаппе согласился остаться в «ПСЖ», на их стадионе «Парк де Пренс» прошла огромная вечеринка, во время которой Аль-Хелаифи и Мбаппе вместе позировали для фотографий, а нападающий держал футболку с номером «2025» на спине.

Аль-Хелаифи и Мбаппе globallookpress.com

Но это был просто маркетинговый жест. На самом деле соглашение Мбаппе было рассчитано до 2024 года с возможностью продления еще на год, если он активирует этот пункт в одностороннем порядке.

Это было в мае. К июлю Мбаппе выразил недовольство тем, как продвигается проект «ПСЖ», и попросил об уходе. «ПСЖ», по словам источников, близких к игроку, наложил вето на «Реал Мадрид» в качестве пункта назначения и назначил за него цену в 400 миллионов евро.

Нападающий сказал то, что повторил спортивному директору Луишу Кампушу несколько месяцев спустя: он почувствовал себя обманутым. К июлю Мбаппе уже был разочарован тем, что попытки «ПСЖ» заполучить его партнера по сборной Франции Орельена Чуамени из «Монако» провалились, учитывая, что вместо этого он выбрал «Реал», в то время как подписания Роберта Левандовского (перешедшего в «Барселону» тем летом) и Милана Шкриньяра (который перешел в «ПСЖ», но уже следующим летом) также выглядели маловероятным, в немалой степени из-за проблем с ФФП.

В сезоне 2022/23 Мбаппе поссорился с Неймаром по поводу того, кто должен исполнять пенальти. С тренером Кристофом Гальтье он разошелся по поводу своей позиции и даже опубликовал сообщение в соцсетях по этому поводу — он хотел играть на фланге, а не в качестве «стержня» в центре.

По данным источников «ПСЖ», в январе эта напряженность утихла, но он все еще поддерживал контакт с «Реалом». По их мнению, если Мбаппе станет доступен, у них должен был быть готовый план и деньги, чтобы подписать его.

Лето 2023 г.

Третье лето подряд отношения между Мбаппе и «ПСЖ» балансировали на грани, и в начале июня вся эта сага пошла на очередной виток. Именно тогда Мбаппе в письме сообщил «Пари Сен-Жермен», что не хочет активировать возможность продления своего контракта на один год.

В результате его бесцеремонно отправили в «чулан» — группу игроков, которые не входят в планы основной команды, — а затем оставили его дома во время предсезонного тура клуба по Японии и Южной Корее. Его выставили на продажу и, по сути, оставили без внимания.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Лагерь Мбаппе опубликовал заявление французскому информационному агентству AFP, в котором настаивает, что он сообщил им о своем решении в прошлом году, всего через несколько недель после подписания контракта. «ПСЖ», который был раздражен поведением своего звездного игрока, опроверг это, а также назвал утверждения Мбаппе о том, что с тех пор не было переговоров о продлении контракта, «категорически неправдой», добавив, что «нет ни малейшего шанса», что Мбаппе уйдет свободным агентом в 2024 году.

Когда во французских СМИ начали сообщать, что Мбаппе уже принял решение перейти в «Мадрид» и хочет уйти как можно скорее, игрок опроверг эту историю в сообщении в социальных сетях.

«ЛОЖЬ», — гласило его сообщение. «В то же время, чем больше она (ложь), тем легче ее принять (как правду). Я уже говорил, что собираюсь провести следующий сезон в "ПСЖ", чему я очень рад».

Мбаппе пропустил первый матч сезона «ПСЖ» 12 августа, но все же присутствовал на игре. На «Парк де Пренс» состоялась встреча между ним и президентом клуба Аль-Хелаифи, а затем еще одна встреча со спортивным директором Луишем Кампушем и тренером Луисом Энрике. Затем Мбаппе вернулся к тренировкам с основной командой, поскольку ситуация, казалось, разрешилась.

Несколько дней спустя The Athletic сообщил, что идея Мбаппе заключалась в том, чтобы остаться и отказаться от части причитающегося ему первого взноса за лояльность, что подтвердили в январе этого года сам игрок и Аль-Хелаифи.

После этого соглашения в августе «ПСЖ» почувствовал, что в спортивном и финансовом отношении клуб будет застрахован от любого исхода драмы. Они снова попытаются продлить контракт с Мбаппе, но на этот раз «нет» со стороны их звезды уже не вызовет драмы, которая была в предыдущих случаях. С этим соглашением также исчезли сообщения СМИ о том, что Мбаппе может разрушить клуб своего родного города или что они уверены, что у него все согласовано с «Реалом» на 2024 год.

Все футбольные трансферы

Правда в том, что «Лос-Бланкос» почти не делал никаких поползновений по Мбаппе в 2023 году. Для этого у них слишком не сходился бухгалтерский баланс, но они следили за ситуацией на всякий случай, надеясь, что в результате каких-либо напряженных отношений игрока с «ПСЖ» в конце августа может появиться возможность. Этого не произошло.

2024: Последняя глава

Начало 2024 года ознаменовало начало конца. В начале января этого года в мадридском тренировочном комплексе «Вальдебебас», где также расположены офисы клуба, было решено, что будет предпринята последняя попытка подписать Мбаппе.

Также было решено, что Мбаппе будет дан крайний срок для ответа на это новое предложение, условия которого будут куда более скромными, чем в 2022 году. По данным источников, знакомых с предыдущими переговорами, Мбаппе предложили шестисезонный контракт с подписным бонусом в размере 130 миллионов евро и зарплату в 26 миллионов евро в год.

Когда в последующие дни то, что они предлагали, дошло до окружения игрока, клуб сообщил, что его зарплата (предложение было немного больше, чем получали Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем) и подписной гонорар сделают его самым высокооплачиваемым игроком.

Во время этого процесса Перес поддерживал регулярный контакт с Мбаппе, что необычно для президента мадридского клуба. Обычно переговоры ведет его правая рука, их генеральный директор Хосе Анхель Санчес. Мбаппе сказал Пересу, что очень хочет этого перехода. При этом на брифингах для СМИ «Мадрид» настаивал на том, что игрок им не интересен. Но реальность была совсем иной.

Санчес отправился в Париж перед тем, как «Реал» принял участие в турнире Суперкубка Испании с участием четырех клубов, который проходил в Саудовской Аравии с 10 по 14 января. Он вернулся полный оптимизма — еще один хороший знак, поскольку обычно он осторожен и очень сдержан.

Источники в «ПСЖ» по-прежнему считали, что уход Мбаппе вполне вероятен. Они вспомнили, как прошлым летом он уже отказался от возможности остаться еще на год, и знали, что он неоднократно выражал восхищение «Реалом».

Презентация Мбаппе в «Реале» globallookpress.com

Во вторник, 13 февраля, «Реал Мадрид» играл на выезде против «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Старшие функционеры клуба прибыли с инсайдерской информацией. Им сказали, что Мбаппе сообщит «ПСЖ» о своем решении уйти в конце сезона.

Эта новость не стала публичной до четверга, но, поскольку мадридская команда все еще находится в Германии, правление клуба проинформировало главного тренера Карло Анчелотти. Не сообщая, действительно ли Мбаппе подписал контракт, итальянцу дали понять, что он может рассчитывать на появление нападающего в своей команде в следующем сезоне.

Заключительные этапы переговоров прошли в условиях строжайшей секретности. «Мадрид», как правило, действует таким образом, но источники, участвующие в сделке, также сообщили, что мать и агент Мбаппе Файза Ламари просила вообще не допускать утечек информации, чтобы ее сын был максимально защищен в последние месяцы его пребывания в «ПСЖ».

Конец приближался, но тот факт, что «ПСЖ» и «Мадрид» все еще соревновались в Лиге чемпионов, добавлял смысла стратегии полной конфиденциальности. Однако через три дня после того, как «ПСЖ» проиграл «Боруссии Дортмунд» в полуфинале, Мбаппе объявил о своем решении уйти.

«Мне нужен новый вызов спустя семь лет», — сказал он, поблагодарив почти всех в клубе (в частности, не был упомянут Аль-Хелаифи), но они не знали, что это произойдет.

Тем не менее, большой анонс о переходе Мбаппе в Мадрид изначально должен был произойти после финала Лиги чемпионов. «Реал» не хотел, чтобы что-либо, даже самое крупное подписание, которое они когда-либо заключали, отвлекало внимание от чего-то столь важного и труднодостижимого.