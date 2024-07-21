Лени Йоро: Почему «МЮ» сражался за подписание «нового Салиба» из «Лилля»

«Красные дьяволы» опередили «Реал Мадрид» и подписали 18-летнего футболиста, согласившись заплатить за него французскому «Лиллю» 52 миллионов фунтов стерлингов.

Говорят, что защитники по-настоящему растут только набираясь опыта, а Лени Йоро настолько опытен, насколько может быть в своем возрасте. Центральный защитник «Лилля» дебютировал в Лиге 1 всего в 16 лет, а к 17 годам закрепил за собой место в основном составе, вытеснив победителя чемпионата мира Самуэля Юмтити. Он также стал самым молодым бомбардиром клуба за десятилетие.

И теперь он сделал главный, пока что, трансфер всей своей жизни, подписав контракт с «Манчестер Юнайтед». Действительно, «Красные Дьяволы» превзошли «Реал Мадрид» в борьбе за подпись 18-летнего футболиста после того, как ранее выбили из борьбы соперников из «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Ливерпуля».

Но что делает этого юношу таким особенным? Объясняет издание Goal...

Где все началось

Как практически любой отличный футболист, появившийся во Франции за последнее десятилетие, Йоро родился в пригороде Парижа. Но он и его родители, которые были родом из Кот-д’Ивуара, переехали в Лилль, когда ему было шесть лет, и там он присоединился к академии команды Лиги 1 в 2017 году, когда ему было 12.

Йоро быстро продвигался по системе клуба и вызывался в сборную Франции для игроков до 17 и до 18 лет, а его дебют за взрослую команду «Лилля» состоялся в последнем туре сезона 2021/22 в матче против «Ниццы», когда ему было 16 лет, шесть месяцев и один день.

Лени Йоро globallookpress.com

Благодаря этому он превзошел Эдена Азара и стал вторым самым молодым игроком, игравшим за клуб. В следующем сезоне он продолжил преуспевать в команде Паулу Фонсеки, сыграв 15 матчей во всех турнирах, в том числе 10 в стартовом составе.

Большой прорыв

Йоро дебютировал в еврокубках в первом матче плей-офф Лиги конференций дома с «Риекой» в августе 2023 года, но дела «Лилля» пошли неважно после того, как хорваты повели в первом тайме. Несмотря на то, что Йоро еще было 17, он проявил настоящие лидерские качества и взял инициативу на себя.

Прямо перед перерывом он помог Эдону Жегрове сравнять счет, выдвинувшись в последнюю треть поля и отобрав мяч, а затем ловко протанцевал с ним мимо двух защитников и направил снаряд в сторону нападающего.

Йоро в матче с «Риекой» globallookpress.com

Игра по-прежнему была равной до конца матча, но Йоро помог «догам» одержать жизненно важную победу, нанеся мощный удар головой на 89-й минуте. Это дало его команде прочную основу для ответного матча, в котором они сыграли вничью 1:1 и вышли в групповой этап.

Как шли дела в последнее время?

Йоро только прибавлял после своего героического выступления против «Риеки». В сезоне 2023/24 он вышел в стартовом составе в 30 из 34 матчей «Лилля» в Лиге 1 и пропустил только две игры за весь сезон.

Он помог «догам» показать третий лучший результат в защите в лиге, поскольку они пропустили всего 34 гола в таком же количестве игр, результатом чего стало включение защитника в официальную команду сезона Лиги 1.

Нарезка талантов Йеро

Он также продолжал демонстрировать свое атакующее чутье: в сентябре он нанес классный удар с лета в ворота «Ренна» и стал самым молодым бомбардиром «Лилля» в лиге за 10 лет, а в ноябре, за день до своего 18-летия, он забил еще раз, на этот раз подправив головой мяч в домашнем матче с «Тулузой».

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«Необычно иметь такого 18-летнего игрока, как Лени, с такой зрелостью и такими техническими качествами», — сказал Фонсека. «По моему мнению, он будет одним из лучших центральных защитников во Франции и, возможно, в Европе. Он очень сбалансирован, и нет никаких сомнений в том, что он будет отличным игроком».

Самые сильные стороны

В то время как Фонсека хвалил зрелость и технические способности Йоро, Жан-Мишель Вандамм, менеджер академии «Лилля», подчеркнул способность защитника читать игру и следовать тактическим инструкциям.

«Лени быстро учится. Он хочет преуспеть и действительно заинтересован в анализе различных ситуаций и их понимании, одновременно подвергая себя контролируемому давлению», — сказал он. «Когда главный тренер и сотрудники штаба дают ему советы, он слушает, усваивает и применяет их. То же самое происходит, когда он получает советы от своих товарищей по команде».

Лени Йоро globallookpress.com

Помимо прогнозирования и понимания, Йоро выделяется своим умением владеть мячом и способностью начинать атаки из защиты благодаря своему умению вести мяч, выходя из-под прессинга. Кроме того, есть еще и его бомбардирские таланты, которое защитник продемонстрировал, забив три гола в прошлом сезоне, причем лучшим из всех стал удар с лета в ворота «Ренна».

Возможности для совершенствования

Йоро наделен хорошими габаритами для центрального защитника: его рост составляет188 см. Но он по-прежнему выглядит подростком и, естественно, ему нужно будет набраться физической силы.

Ему также посоветовали улучшить свои навыки игры в воздухе, и это станет неотложной задачей, поскольку он собирается выступать в Премьер-лиге.

Лени Йоро globallookpress.com

«У него хорошее чувство движения и хороший тайминг, но когда дело доходит до игры в воздухе в обороне, он немного отстает, я думаю, ему все еще нужно совершенствоваться», — сказал Вандамм. «Ему еще нужно поработать над своим атлетизмом».

Следующий... Уильям Салиба?

Учитывая, сколько он добился в своем возрасте, неудивительно, что Йоро сравнивают с другими чрезвычайно талантливыми французскими защитниками, такими как Рафаэль Варан и Уильям Салиба.

Готовность Йоро включаться в атаку и забивать голы делает его более сопоставимым с Салиба, на счету которого за последние два сезона пять точных ударов и две голевые передачи за «Арсенал».

Уильям Салиба globallookpress.com

«В "Марселе" я знал Бубакара Камару, в "Сент-Этьене" — Уильяма Салиба и Уэсли Фофана, а теперь появился Лени Йоро», — сказал партнер по «Лиллю» Реми Кабелла. «У него есть все качества и потенциал, чтобы сделать что-то грандиозное. Он очень скромный, и это еще одна его сильная сторона».

Что будет дальше?

Йоро завершил свой переход на «Олд Траффорд» и теперь собирается присоединиться к команде во время тура по Соединенным Штатам, поскольку не попал в сборную Франции на Евро-2024.

Он провел четыре матча за молодежную сборную Франции U21 под руководством Тьерри Анри и первоначально должен был представлять хозяев на летних Олимпийских играх в Париже. Однако «Лилль» отозвал свой ценный актив, зная, что они не могут рисковать и допустить, чтобы он получил какую-либо травму, поскольку они вели переговоры о его трансфере, так что теперь он может начать подготовку к новому сезону.

Эрик Тен Хаг и Лени Йоро x.com/ManUtd

У Йоро будет большая роль после того, как его соотечественник Рафаэль Варан покинул «Юнайтед» летом, и хотя он, вероятно, будет основным центральным защитником рядом с Лисандро Мартинесом, Эрик тен Хаг, возможно, захочет на начальном этапе дать ему привыкнуть к команде команду и выпустить на первые не6сколько матчей в стартовом составе Гарри Магуайра.

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Ему придется сильно стартовать, учитывая его трансферную цену и то, что «Юнайтед» отчаянно пытается реабилитироваться за свой исторически худший результат в Премьер-лиге. Однако это не должно беспокоить Йоро, поскольку он уже многого достиг в столь юном возрасте.