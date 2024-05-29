Новый вызов для Сафонова. ПСЖ усиливает свой состав российским голкипером

Самый громкий трансфер лета для российского футбола может состояться уже в ближайшие часы. Матвей Сафонов находится в шаге от перехода во французский «Пари Сен-Жермен». Рассказываем, что известно о возможном переезде 25-летнего вратаря во Францию.

Слухи становятся реальностью

Об интересе европейских клубов к Матвею Сафонову было известно уже давно. По информации прессы, за игрой российского голкипера пристально наблюдали итальянская «Фиорентина», испанская «Валенсия», немецкий «Байер», английские «Брайтон» и «Челси». Однако дальше слухов дело не доходило.

Поэтому появившаяся информация о том, что в услугах Сафонова заинтересован французский ПСЖ, изначально была воспринята с долей скептицизма. Ведь сообщалось, что Матвей находится не просто в лонг-листе парижан, а переговоры между «Краснодаром» и ПСЖ ведутся уже не первую неделю.

Отечественные СМИ быстро подхватили инсайд и начали подливать масла в огонь. Возможный переезд Сафонова в стан ПСЖ стали тиражировать даже больше, чем набравшую обороты чемпионскую гонку в РПЛ. Постепенно слухи, связывавшие Матвея и чемпионов Лиги 1, начали набирать больший вес.

Всплыла информация, что главный скаут ПСЖ Пьер Рейно прилетал в Россию, чтобы воочию понаблюдать за игрой Сафонова. Он посетил апрельские матчи «Краснодара» против «Зенита» и «Факела». Тогда же Рейно встретился с Матвеем, который в ходе беседы дал устное соглашение на переход в стан «красно-синих».

По данным «Чемпионата», ПСЖ и «Краснодар» договорились о сумме возможного трансфера — 20 млн евро. Сообщалось, что клубы находятся на завершающей стадии переговоров.

Однако, этому противоречила информация от близкого окружения Матвея. Евгений Сафонов, отец голкипера «Краснодара» и сборной России, сообщил, что впервые слышит об этом, назвав информацию «слухами». Он напирал на то, что накануне Матвей подписал пятилетний контракт с клубом и речи о переходе быть не может.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Однако, как показывает дальнейшее развитие событий, отец 25-летнего вратаря немного лукавил. Уже 26 мая известный итальянский журналист Фабрицио Романо заявил, что переговоры между ПСЖ и «Краснодаром» подходят к заключительному этапу. Клубам осталось урегулировать некоторые детали, чтобы наконец поставить подписи в контракте. Романо также подтвердил сумму трансфера, ранее озвученную в российской прессе, — 20 млн евро плюс бонусы.

28 мая корреспондент RMC Sport Фабрис Хокинс сообщил, что Матвей уже прибыл в Париж. Российского голкипера ожидает медобследование, после прохождения которого о трансфере объявят официально. Соглашение между Сафоновым и парижанами будет заключено на пятилетний срок.

Кажется, что история с переходом Матвея в ПСЖ подходит к концу. Хотя официального объявления еще не было, мы уже дождались коронной фразы Фабрицио Романо «Here we go!».

Для чего ПСЖ понадобился Сафонов?

Джанлуиджи Доннарумма надолго застолбил за собой место в воротах парижан и уступать его явно никому не собирается. ПСЖ также не планирует расставаться с 25-летним итальянцем и, тем более, выставлять его на трансфер. Поэтому в голове сразу назревает вопрос: «зачем парижанам Сафонов?».

Матвей едет в Париж, конечно же, не на роль первого номера. Думаем, что он и сам это понимает. «Красно-синие» видят в россиянине главного сменщика Доннаруммы.

Тем более, по окончанию сезона 2023/2024 это место в стане парижан стало вакантным — cразу у трех представителей вратарского цеха заканчиваются трудовые соглашения с ПСЖ:

Кейлор Навас покидает французскую столицу после пяти лет игры за местную команду. Именно он являлся вторым номером парижан. Теперь в статусе свободного агента 37-летний костариканец будет искать себе новое пристанище;

Александр Летелье так и не получил своего шанса в ПСЖ. За три сезона нахождения в стане «красно-синих» он суммарно провел всего восемнадцать минут на поле;

Серхио Рико продолжает восстанавливаться после ужасного инцидента, когда в результате падения с лошади он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Контракт испанского голкипера истекает 30 июня и о его продлении речи пока не идет.

Арнау Тенас

Таким образом в распоряжении Луиса Энрике остается лишь Арнау Тенас. 22-летний испанский вратарь в минувшем сезоне провел шесть встреч за парижан. Однако на фоне грядущего перехода Сафонова в ПСЖ, Тенас намерен покинуть Париж и отправиться в аренду для получения регулярной игровой практики.

Собрав все эти компоненты воедино, становится понятно, что у парижан возникают явные проблемы с последним рубежом обороны. Приглашая Матвея в свои ряды, ПСЖ получают качественного второго номера, который при необходимости достойно заменит Доннарумму.

Перспективы Сафонова в Париже

Переход в ПСЖ для Сафонова — огромный шаг в профессиональной карьере. Такой шанс, как правило, выпадает раз в жизни, и Матвей правильно им распоряжается. Он еще очень молод и ему необходимо продолжать развивать свои вратарские навыки, а ответ на вопрос: «где это лучше делать, в ПСЖ либо "Краснодаре"?» и так понятен.

Профессионализм точно будет расти, когда тебе придется соперничать с Джанлуиджи Доннаруммой за место в основе, а тренировках — отражать удары Усмана Дембеле и Витиньи. Сафонов готов столкнуться с новым вызовом и повышать свое мастерство.

Не будем питать иллюзии о том, что россиянин сходу ворвется в основную обойму парижан и вытеснит Доннарумму из рамки ворот. Тем не менее, роль второго номера Матвею практически гарантирована.

Без игровой практики он тоже не должен остаться. В современном футболе очень популярен подход, когда тренер регулярно отдает предпочтение запасному вратарю на кубковые матчи. Так что Сафонов, как минимум, сможет защищать ворота ПСЖ в рамках Кубка Франции.

Возможно, Луис Энрике доверит ему место и в некоторых поединках Лиги 1. Зависит это от того, как Матвей зарекомендует себя на тренировках и футбольном поле. Принять участие хотя бы в десяти поединках за сезон было бы неплохим стартом для российского стража ворот.

Смена обстановки — лучшее решение для Сафонова на данном этапе. Начало закрадываться ощущение, что Матвей постепенно затухает в российском первенстве. Он ворвался в профессиональный футбол в очень юном возрасте, став основным вратарем «Краснодара», а после и сборной России, но дальнейшее профессиональное развитие Сафонова застопорилось.

Матвей Сафонов x.com/FabrizioRomano

Теперь ему выпала возможность продолжить двигаться вверх, а развиваться есть куда, особенно в игре ногами. В этом компоненте Матвей схож с Доннаруммой — оба голкипера часто допускают ошибки, порой заставляя поклонников хвататься за голову.

Так, свеж в памяти эпизод матча первого круга РПЛ «Ростов» — «Краснодар», когда Сафонов сделал пас сопернику и привез гол в свои ворота. Матвею придется тщательно отрабатывать этот игровой элемент с тренером вратарей ПСЖ Борхой Альваресом Буедо.

Будем надеяться, что Сафонов придется ко двору в Париже и не повторит судьбу Андрея Лунева, перешедшего в свое время в «Байер», но так и не закрепившегося в его составе. Покорение новых вершин — вот главная цель Матвея в ПСЖ.

Хороший пиар для «Краснодара»

«Краснодару», как и всему российскому футболу трансфер Сафонова в ПСЖ пойдет лишь на руку. Руководству «быков» невероятно льстит тот факт, что их воспитанники находятся на радарах ведущих европейских клубов.

Ранее СМИ активно говорили о переезде за рубеж «десятки» «Краснодара» Эдуарда Сперцяна (фигурировали такие команды, как «Боруссия Дортмунд» и «Ювентус»). Теперь Сафонов без пяти минут игрок ПСЖ.

Приятным бонусом для «быков» станет сумма, которая поступит на их счет после продажи Матвея. Как говорилось выше, ПСЖ заплатит «Краснодару» за голкипера 20 млн евро. Это сделает Сафонова третьим в списке самых дорогих продаж в истории РПЛ. Выше располагаются лишь трансферы Юрия Жиркова (из ЦСКА в «Челси» за 21 млн евро) и Александра Головина (из ЦСКА в «Монако» за 30 млн евро).

Матвей Сафонов

Стоит ли теперь «Краснодару» беспокоится за позицию первого номера? Абсолютно нет, ведь у клуба есть Станислав Агкацев, который готов застолбить за собой место в основном составе. 22-летнему россиянину надоело сидеть за спиной Сафонова, и он хотел бы пойти по пути своего коллеги по вратарскому цеху.

Также «быки» обладают опцией обратного выкупа из «Балтики» Евгения Латышонка, который проводит выдающийся сезон. Он стал лучшим голкипером РПЛ в 2024 году по количеству сейвов (40). Поэтому переживать за последний рубеж «черно-зеленым» не приходится.

Можно сделать вывод, что от ухода Сафонова из «Краснодара» выиграют обе стороны. Пожелаем Матвею дальнейших успехов и завоевания как можно большего количества трофеев в Европе.