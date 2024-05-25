Новый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»

Сколько бы мы не ругали чемпионат России, когда его есть за что похвалить — мы всегда рады отдать ему должное. В этом сезоне РПЛ подарила болельщикам самую яркую и закрученную чемпионскую интригу на финише кампании.

Из всех топ-лиг, где обладатель титула, как правило, становится известен за несколько туров до финиша, сравниться с чемпионатом России может только АПЛ, где чемпионство в этом году тоже было разыграно в последнем туре, хотя и между двумя командами, а не тремя, как в российской Премьер-лиге.

Несменяемость власти

В обоих случаях радость имела горькое послевкусие — сломить гегемонию фаворитов-олигархов дерзким претендентам не удалось, титул опять достался действующим чемпионам. Если для «Манчестер Сити» он стал четвертым подряд, то «Зенит» движется куда-то в сторону мюнхенской «Баварии», побеждая шестой сезон подряд.

Стоит признать, что делать это с каждым годом питерцам становится все сложнее — сказываются последние пара лет финансовых санкций, заметно обмелевший трансферный поток, лишение российских клубов еврокубков, ударившее по мотивации как действующих игроков, так и потенциальных новичков.

Уже к зимнему перерыву нейтральные болельщики радостно отметили наличие в чемпионате России долгожданной интриги. «Зенит» играл в догонялки с «Краснодаром» и проигрывал, и на то были объективные причины — питерцы летом потеряли ряд лидеров (Малком, Кузяев), трансферы оказались не слишком эффективными (Фернандес, Ренан), плюс команду подкосили травмы и болезни (Родригао, Чистяков, Мостовой, Караваев).

Тем не менее, несмотря на локальные неудачи, питерцы по прежнему оставались фаворитами титульной гонки, а все их проблемы были неприятными, но не смертельными. В отсутствие Малкома заметно прибавил Маттео Кассьера, завершивший этой сезон лучшим бомбардиром РПЛ с 21 голом. Кроме того, зимой пришли очередные бразильские новички, внесшие свой вклад в рывок к трофею — 18-летний нападающий «сине-бело-голубых» Педро несколько раз приносил победы как в РПЛ, так и в Кубке, а на счету Артура, среди прочего, «золотой» гол «Ростову» в последнем туре.

«Зенит» качает Сергея Семака «Зенит»

Да, в концовке сезона зенитовцы заставили всех понервничать, выдав в РПЛ серию из трех поражений и ничьей — такая масштабная потеря очков оставила их в последнем туре в незавидном положении — судьба чемпионства решалась в параллельном матче между «Динамо» и «Краснодаром», и даже в случае победы «Зенит» мог остаться ни с чем. А ведь победы надо было еще добиться — счет в Ростове открыла неустойчивая команда Валерия Карпина, еще больше осложнив положение.

Но действующий чемпион показал, что запас прочности и качества у него все еще высок, и сделал то, что зависло от него — победил, за что и был в итоге вознагражден. Петербург празднует, остальные болельщики радуются сумасшедшему финалу сезона, а в Краснодаре грустят фанаты «быков» и «Динамо», счастье которых было так близко.

Упущенное золото

Задача «Динамо» в преддверии 30-го тура была наиболее простой — выстоять в Краснодаре и не проиграть. И все! Марцел Личка в свой первый же сезон у руля столичной команды мог принести бело-голубым первый с 1976 года титул. Но при бешеной поддержке трибун хозяева одержали победу, лишив столичную команду заветного трофея.

Тем не менее, прошедший сезон можно записать в актив чешскому тренеру, летом перешедшему в «Динамо» из «Оренбурга». Да, начинали сезон бело-голубые ни шатко ни валко, но Личка сумел поставить команде атакующий футбол при схеме 4-2-3-1 с Федором Смоловым в роли десятки, который к концу осени принес стабильность результатов, а в зимнему перерву позволил ворваться в тройку лидеров.

Весной, после после трех подряд поражений в РПЛ от «Ростова», «Урала» и «Спартака» с общим счетом 8:3 (плюс проигрыш «Зениту» в Кубке со счетом 0:2) казалось, что «Динамо» посыпалось и шансов на приличные результаты практически нет. Но бело-голубые сумели реанимироваться, выдав убойную серию из шести побед подряд, поднявшую их на первую строчку таблицы. Вот только сил на последний шаг уже не хватило. Прогресс по сравнению с 9-м местом в предыдущем сезоне огромный, но кого это утешит, если на кону было чемпионство.

Вряд ли будет рад серебряным медалям и «Краснодар». Да, после трех комплектов бронзовых наград это шаг вперед и самое большое достижение в истории клуба, но за время матча с «Динамо» кубанцы успели побывать на первой строчке промежуточной таблицы и буквально почувствовать вкус золота.

В этом сезоне «Быки» превзошли сами себя — удержав летом почти всех лидеров они выдали такой шикарный старт сезона, что даже сдав в конце осени, на его инерции доехал до перерыва на первой строчке таблицы РПЛ. Вот только сделано это было скорее вопреки обстоятельствам — скамейка у «Краснодара» короткая и к ноябрю игроки начали выдыхаться, причем не помогла им и трехматчевая дисквалификация Кордобы, штамповавшего голы в первой половине сезона.

Затянувшаяся зимняя пауза сыграла с «быками» дурную шутку — усилиться не удалось (сложно назвать усилением 30-летнего Виктора Са или протирающего лавку Кевина Кастаньо), а аутсайдеры за зиму получили время для адаптации новичков и перемен в игре. В итоге март «Краснодар» провалил — в матчах против «Рубина», «Ростова» и «Химок» лидер таблицы РПЛ вместо девяти очков и путевки в следующий раунд Кубка России получил всего одно очко и «сухое» поражение от клуба ФНЛ.

И тут свое слово сказал владелец клуба Сергей Галицкий, которому давно уже не по нраву был прагматичный стиль Владимира Ивича. Пока футбол чеха приносил результат — приходилось его терпеть, но как только клуб начал сдавать позиции, Ивичу указали на дверь. После этого большинство экспертов поставило крест на амбициях «быков» в этом сезоне. И они в целом были правы — из 9 матчей РПЛ после увольнения Ивича южане победили только в четырех встречах с аутсайдерами и трижды проиграли.

Но на помощь «Краснодару», освобожденному от необходимости играть в Кубке, пришли осечки конкурентов, благодаря которым «быки» подошли к последнему туру в роли претендентов на золото. Но в решающий момент осечки от «Зенита» не случилось, и даже победа над «Динамо» не подарила кубанскому клубу первого в его истории чемпионства. Придется подождать еще год-другой?

В любом случае, последний тур чемпионата России подарил болельщикам целый фонтан эмоций и уж подзабытое чувство предвкушения неожиданной развязки. Хочется надеяться, что в следующем сезоне это повторится. А может быть, чем черт не шутит, у нас будет и другой чемпион?