«Севилья» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 38-го тура испанской Примерына выезде переиграласо счетом 2:1.

На голы Роберта Левандовского и Фермина Лопеса хозяева смогли ответить точным ударом Юссефа Эн-Несири.

Отметим, что это был последний матч у руля «Барселоны» для Хави.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Барселона 1:2 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (15'), 1:1 Юссеф Эн-Несири (31'), 1:2 Фермин Лопес (59') Севилья: Эрьян Нюланд, Луак Баде (Неманья Гудель, 79'), Серхио Рамос, Кике Салас (Маркан, 46'), Бубакари Сумаре, Люсьен Агум (M.Bueno, 79'), Лукас Окампос, Доди Лукебакио (Мариано Диас, 79'), Юссеф Эн-Несири (Alejo Veliz, 90'), Juanlu Sanchez, Adrià Pedrosa Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен (Ориоль Ромеу Видаль, 46'), Жоау Канселу (Hector Fort Garcia, 83'), Иньиго Мартинес, Жюль Кунде, Фермин Лопес (Vitor Roque, 75'), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 62'), Ламин Ямал (Жоау Фелиш, 62'), Педри, Pau Cubarsi Paredes Предупреждения: Кике Салас (36'), Жоау Канселу (49')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала 85 очков и завершила сезон на второй позиции в турнирной таблице. У «Севильи» осталось 41 очков и 14-я строчка.