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    «Чемпионские матчи выигрывают характер и самоотдача». Равиль Сабитов — о «золотом матче» в Краснодаре и работе с Бесковым

    Эксклюзивное интервью с чемпионом Европы среди молодежных сборных-90 и обладателем Кубка России в составе «Динамо»

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    Равиль Сабитов
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    Равиль Сабитов
    Он был одним из тех, кто выиграл последний, на данный момент, трофей московского «Динамо». Равиль Сабитов долгое время возглавлял юношескую сборную России, «Химки», «Торпедо», а затем успешно работал в странах ближнего зарубежья, где продолжает трудиться и сейчас. Об интриге последнего тура, возможных тренерских перестановках в РПЛ и честности Николая Толстых поговорил с ним специально для Livesport.ru Михаил Пукшанский.

    «Нынешний Кубок никому не нужен»

    — Начнем с минувшего тура РПЛ. ЦСКА и «Спартак» уверенно берут очки в чемпионате, где все упущено. При этом проигрывают куда более важные для них кубковые матчи. Некие тренерские просчеты?

    — Понятно, что тренер может ошибиться в составе. Но, на мой взгляд, отношение к нынешнему Кубку у всех футбольных людей одинаково скептическое.

    — И это говорит человек, поднимавший хрустальную чашу над головой?

    — Ну, это был совсем другого уровня турнир, выиграть который мечтал каждый. Помните, как ЦСКА при Газзаеве через несколько дней после победного Кубка УЕФА бился за этот российский трофей. А сейчас — ни о чем. Какие-то два пути, проигрываешь, но все равно не вылетаешь. Разве это похоже на кубковые баталии в привычном понимании? Обесценен. Сейчас дети «Кожаному мячу» больше радуются.

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    • — То есть, даже на безрыбье, с учетом отсутствия европейских турниров, Кубок все равно не нужен?

    — Формат под названием «не обидеть регионы» далек от спортивного принципа. Раньше лучшие клубы страны подключались позже, а сейчас «Спартак» может уехать на Сахалин в первом же раунде. Им это надо? Прежде кубковый турнир был ценен еще и тем, что его можно выиграть быстро, за 3-4 матча. Каждый, как финал.

    — Оставим многострадальный Кубок в покое. «Пента-трик» Матео Кассьерры в Грозном. Это не есть некая оценочная стоимость нынешней РПЛ? Почему люди со скамейки из Южной Америки в России настолько лучше всех?

    — Отношение к футболу совсем другое, ментальность. Как говорил нам Мутко, футбол для них не игра, а жизнь. Ложатся с мячом, просыпаются с мячом. Живут игрой сызмальства. Поэтому, даже не попадая там в состав, приезжают сюда, и становятся лучшими. Вообще любой иностранец привык не получать деньги, а зарабатывать. В отличие от российских футболистов, для которых важнее всего получить смс — «упало».

    Вильмар Барриос и Матео Кассьерра

    — В равной игре с «Факелом» характер проявляет «Локомотив». То же касается «Ростова» с «Балтикой». А ведь должно быть наоборот?

    — Уровень исполнительского мастерства никто не отменял. В классной команде при равной игре найдется условный Терехин, который и пятой точкой забьет. Вот, как Сулейманов «Факелу». Мотивация сегодня так не работает. Посмотрите, сколько и в Европе на финише побеждают те, кому уже вроде бы ничего не нужно.

    «Стимулирование другими клубами — это хорошо»

    — Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов сказал, что некий болельщик «Динамо» обещал им тонну самогона за победу над «Зенитом». Можно смеяться сколько-угодно, но бело-голубые ни от кого не зависят, кроме себя. Что футболисты плохо считают очки, это общеизвестно, но чтобы болельщики…

    — Ха. О болельщиках ничего не скажу, а футболисты же не выпускники Гарварда. У всех разный уровень образования, менталитет. Кому-то даже не интересно знать, против кого ты играешь. Помните же историю, как Жирков перепутал сборную напротив, хотя только что видел ее на поле. Еще и удивился в ответ. Но журналисты тоже умеют так разговорить, что футболисты начинают сказки рассказывать.

    — Как вы вообще относитесь к стимулированию, будь то самогон, или что-то еще?

    — Хорошо. Если законом не запрещено, почему нет. Когда какая-то команда дает деньги другой, чтобы та выиграла, спортивному принципу это не вредит.

    — Наверняка сами с подобным сталкивались?

    — К сожалению, мне не перепало.

    Руслан Безруков в матче с «Уралом»

    — Недавняя совершенно маразматическая история с фразой «Краснодар, ждем на карту денежки», за которую Руслана Безрукова из «Рубина» едва не посадили в тюрьму… Какое тут нарушение этических норм, он же не о сданном матче так пошутил?

    — Ему просто надо было сказать в конце интервью, что это не всерьез. Когда в близкой компании такое говоришь, понятно. Хотя у меня был случай, что и в узком кругу глухонемой в футболе человек не понял юмора.

    — Никаких обратных процессов, с умышленными проигрышами, сегодня в РПЛ уже быть не может?

    — Еще десять лет назад все президенты клубов сказали, что договорные матчи у нас есть. Когда у них спросили, а вы сами-то играли когда-то в эти игры, они дружно ответили «нет». То есть, такие матчи были, но никто о них якобы не знает.

    — Вы тоже никогда не играли «в поддавки»?

    — Конечно, нет. Я выступал за лидеров. «Локомотив» и так мог обыграть кого-угодно. А в московском «Динамо» был Толстых. Шаг налево, шаг направо — расстрел.

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    • — Сегодня я могу в это поверить. Нет таких денег, чтобы подкупить футболистов с миллионными заработками. Но дружащие губернаторы, условно, могут повлиять на результат?

    — Думаю, что нет. У них есть дела поважнее.

    — А вот глава Самарской области Дмитрий Азаров был просто взбешен безропотным поражением «Крыльев» от «Динамо». Но почему-то после куда более безвольного проигрыша «Ахмату» дома он ничего не говорил…

    — Понимаю, вы имеете в виду его симпатии к «Зениту», Да, он вовлечен в футбол, как никто из этой касты. Но будем думать, что разное настроение у всех бывает.

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    «В раздевалке надо поставить "Гладиатора", как сделал Гвардиола»

    — Все наперебой отмечают неслыханную интригу в нынешнем первенстве РПЛ. Что чемпионат для внутреннего пользования, на который еще и мало кто ходит, ее не оттеняет?

    — Вы знаете, я еще по Союзу помню, что о еврокубках по ходу первенства не думали. Типа, давайте займем четвертое место, чтобы играть в Кубке УЕФА. Есть ближайший матч, где нужно победить, есть дух. Когда Андрея Шевченко спросили, почему не заканчиваете, у вас же столько денег, он вообще не понял вопроса. Барези, Мальдини, Тассотти из того «Милана» до старости играли в футбол, уже все имея. Им было просто по кайфу. Это из той же серии. Футболисты хотят играть и выигрывать всегда. Поэтому даже в закрытом от внешнего мира чемпионате России сегодня такая интрига.

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    — Как «Динамо» играть в Краснодаре? На ничью, говорят, нельзя, но разве это не для «Пионерской Правды»?

    — Сто процентов нельзя. Нет у нас тренеров уровня Моуриньо, способных засушить игру до такой степени. Поставить, как говорится автобус, наглухо. Если поведут 1:0, можно, грубо говоря, бить по трибунам. А при 0:0 это большой риск. Бердыев с «Рубином» играл так против «Барселоны», и это принесло успех. Но таких примеров единицы.

    — Юрий Семин считает, что все будет зависеть от тренерского настроя. Качества игроков в этой ситуации отойдут на второй план?

    — Юрий Палыч много таких матчей провел, и знает, что говорит. Раздевалка здесь очень многое решает. Есть популярное видео в Youtube, где Гвардиола поставил перед игрой фрагмент фильма «Гладиатор», наложив на актеров символику «Барселоны». Вышли тогда, и порвали. Это — высочайший пилотаж. Не знаю, какие здесь подберут слова или сюжеты, но такие матчи действительно выигрываются не на классе, а на характере и самоотдаче.

    Константин Тюкавин

    — Насколько важную роль сыграет участие Константина Тюкавина, который получил травму в предыдущей игре?

    — Опять-таки параллель с Олегом Терехиным, который не играл в том памятном финале с «Ротором», как и большая группа основных футболистов. Но своим молчаливым взглядом в раздевалке дал нам дополнительный импульс. А Тюкавин, думаю, выйдет на морально-волевых, пусть даже где-то и постоит.

    — Победа «Динамо» пойдет на пользу российскому футболу?

    — Я же в этом вопросе субъективен. Пора уже. Сегодня созрело, не по игре, а по выдержке, как хорошее вино. Здесь должен сказать несколько добрых слов в адрес Толстых. Когда он работал и президентом клуба, и руководителем Лиги, все ключи были в его руках. Но мы ни разу не выиграли чемпионат. Даже при великом тренере Константине Ивановиче Бескове. Только Кубок по пенальти. Не пользовался административным ресурсом Николай Александрович никогда.

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    «"Спартаку" нужен тренер с харизмой Анчелотти»

    — Ваше видение крайне запутанной ситуации внизу таблицы?

    — Для меня однозначно, что «Урал» с ЦСКА свое возьмет.

    — Это потому, что Владимир Федотов родом из «Уралмаша»?

    — Это потому, что Григорий Иванов и Гончаренко — прекрасные мотиваторы с большим опытом.

    — Какая мотивация у «Спартака» в Оренбурге?

    — Это как раз для них и проверка на прочность, даже при смене тренера. И именно, как раз при ней, футболисты должны доказывать.

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    • — Чемоданное, отпускное настроение с учетом такого количества легионеров разве не сыграет роль?

    — Тогда Рабинеру надо писать новую книгу: «Как дал слабинку Спартак».

    — «Спартак» возглавит прекрасный в прошлом футболист Деян Станкович, но он давал результат только в Сербии и Венгрии. Разве это уровень?

    — Есть критерии отбора тренера. «Реал» тратит сумасшедшие деньги под запросы Анчелотти, чтобы быть выше «Барселоны» и выигрывать Лигу чемпионов. «Спартак» по амбициям, истории, народной любви для нашего футбола — тот же «Реал». Тренер всегда должен соответствовать масштабу клуба. Я ответил на ваш вопрос?

    — На него ответил Леонид Федун, объяснив назначение серба тесными связями «Спартака» с «Сампдорией», где тот год назад занял последнее место в Серии «А». Как вообще можно приглашать тренера, исходя из каких-то дружеских отношений?

    — Что мы будем лукавить, личностные отношения всегда влияют на решения работодателя. Тем более, в России. Но на то должен быть профессиональный спортивный директор, чтобы это «кумовство» не переходило грань. Выбирая из пяти близких, скажем так, тренеров, надо смотреть, насколько клубу подходит философия того или иного.

    Владимир Слишковчич

    — Почему тогда было не довериться Владимиру Слишковчичу, с которого вдруг сняли приставку «и.о.» за два тура до финиша. Этого абсурда вообще понять не могу.

    — Попросил ради записи в трудовую книжку, что был главным тренером «Спартака». А если серьезно, нельзя позволять так над собой издеваться. Возвращаясь к тому же «Реалу», посмотрите, насколько уверенным, харизматичным выглядит Анчелотти. С вечной жвачкой, без прыжков, дерганий, лишних эмоций. Тренер должен уважать себя.

    — Понятно, все это «проделки» очередного спортивного директора Томаша Амарала. Тут вот он заявил, что двери для Георгия Джикии в «Спартаке» всегда открыты. Почему эти странные люди так уверены, что приехали всерьез и надолго?

    — А что еще говорить, когда тебе дают полный карт-бланш. Ведет себя, как хозяин. Непомнящий нам рассказывал в ВШТ, что когда работал в Китае, решил по природной скромности игроков пропустить вперед перед дверью. На него так посмотрели, дескать, вы должны всем видом показывать, кто здесь главный. Из-за отсутствия этой уверенности чуть не пострадал.

    «Галицкий вне стандартов, нам его не понять»

    — Рашид Рахимов возвращает «Рубин» в РПЛ, закрепляется в ней, выдав отменную серию. И тут начинают ползти слухи о его отставке. Такое возможно в по-настоящему профессиональных клубах?

    — Не хочу обсуждать слухи.

    — Понятно, можно привести свежий пример Массимо Аллегри в «Юве» с формулировкой «за неподобающее поведение». Но там он, очевидно, не решил задачу?

    — Бывали случаи, что тренера и после чемпионства убирали за внешний вид. Конечно, все это не нормально.

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    • — А теперь применительно к «Рубину» всплывает кандидатура Владимира Ивича с запросами на полтора миллиона евро зарплаты и порцию новых игроков. В чем здесь логика, если они с Рахимовым исповедуют примерно один и тот же футбол с акцентом на жесткую игровую дисциплину?

    — Рахимов как раз в том возрасте, который позволяет сохранить все хорошее прошлое и впитать новые идеи. К такому человеку надо относиться с уважением. Не понимаю «Рубин». Но понимаю Ивича, который себя ценит. Когда «Зенит» у «Шахтера» купил Тимощука за безумные на тот момент 20 миллионов, Герман Ткаченко красиво сказал: «Если заплатили, значит он сам для себя того стоит».

    — Останься Ивич, «Краснодар» при нынешнем раскладе наверняка бы взял чемпионат?

    — Имел бы большие шансы, так скажу. Он прекрасно выстроил команду. Был соответствующий баланс между обороной и атакой. Мы как раз изучали его матчи при подготовке на лицензию PRO.

    Сергей Галицкий и Валерий Карпин

    — Как объяснить эти шарахания такого мудрого человека, как Сергей Галицкий?

    — Мне очень трудно судить о людях, которые своим умом зарабатывают большие деньги. Они нестандартно смотрят на вещи, поэтому настолько успешны в бизнесе. Сергей и футбол так же видит, рискует, считает, что где-то выстрелит. Здесь мы не можем говорить о стратегии, очень сильно влияет человеческий фактор.

    «Семак для "Зенита" — идеальный тренер»

    — Владимир Федотов, похоже, покидает ЦСКА. Здесь пришло время?

    — Наверное, да. У него был подъем во всех командах, будь то «Оренбург», или «Сочи». Понятно, последовало приглашение в топ-клуб. Здесь он тоже дал результат. Но у каждого тренера есть своей ресурс, приходит момент, когда на данном месте идеи заканчиваются. Сегодня нужна смена обстановки и ему, и клубу.

    — Магомед Адиев выдает в умиравшем было «Ахмате» пять побед подряд, оставляет команду в РПЛ. И что мы слышим пару дней назад из его уст — есть вопросы относительно моего будущего в команде. Как это объяснить?

    — Очень грамотный тренер, спокойный, уверенный в себе. Выдал сенсацию со сборной Казахстана. Но Чечня, как и весь Восток, — дело тонкое. Когда многое построено на родственных связях, всегда найдутся недовольные.

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    • — Роберто Морено никто увольнять из «Сочи» не собирается, но аппетиты на него имеет ЦСКА. Уйдет?

    — Думаю, да. Человек же не за идею приехал к нам работать, тем более в нынешней ситуации. Зарабатывать деньги. Если бы ему бизнес-план написали на три года с выходом в еврокубки, но такого в Сочи не будет никогда. Курортный город, удержать любой вид спорта на высокой ноте очень тяжело. У футболистов масса соблазнов. За колючей решеткой иностранцы их держать не будут. Он это все уже увидел. Будет двигаться дальше. Вряд ли испугается нового вызова, все-таки сборную Испании возглавлял.

    — Когда владелец сочинцев Борис Ротенберг говорит, что точно нет, обычно все происходит наоборот. Не заметили такой особенности?

    — А как же! Так было и Сашей Точилиным, который столько раз оттуда уходил и снова возвращался.

    — При этом клуб покидают ведущие игроки Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин. Как это вяжется с попыткой удержать очевидно приличного испанского тренера?

    — Никак. О том и речь.

    — Даже умеренный в оценках Дмитрий Булыкин заявил, что к руководству «Сочи» подпустили случайных в футболе людей. Не главная ли на протяжении многих лет проблема?

    — Не знаю, кого имеет в виду Дима. Помню еще время, когда там Найденов работал, но в итоге все закончилось плачевно. Просто Сочи не создан для футбола. Точка.

    Сергей Семак

    — Тем временем, для Сергея Семака готовят контракт на 5 лет после самого неудачного за последние годы сезона. Подчеркнуть полнейшее доверие таким сроком?

    — Конечно. Это тот тренер, который нужен «Зениту». Кто бы что ни говорил о сумасшедших финансах, таком составе, с которым выиграет каждый пьяница. Предыдущее чемпионство каждый раз нужно удерживать, и он это делает. С его устойчивой психологией, манерой поведения, идеальней человека нет.

    «Титов о предложении "Баварии" даже не знал»

    — Сменим тему. 21-летний Артем Карпукас говорит «да кому я нужен в Европе», а 30-летний Георгий Джикия признается, что рад был бы туда поехать. Не приговор нынешней молодежи?

    — Все зависит от менталитета. Кому-то лучше оставаться в условной зоне комфорта. Сергей Штанюк играл у нас в «Динамо» центрального защитника. Его пригласила дортмундская «Боруссия», готовый контракт лежал на столе у Толстых. Николай Александрович его отговаривал. И он под его влиянием сдался. Я этого не понял. Сам бы обязательно поехал, будь такое предложение, дабы проверить свои силы. Хотя всегда хотел быть у Бескова, где не каждый еще заиграет.

    Но у него был уникальный взгляд, невероятное чутье на футболистов. Если играл у Константина Ивановича, уже никому ничего доказывать не надо — это всегда знак качества. Я его знал еще по «Спартаку», издалека, но через футболистов. Все говорили, если он сказал, так и надо делать. А сколько ребят раскрыл! Хидиятуллина, Романцева, Сочнова, Шавло, Ярцева… Возвращаясь к вашему вопросу, конечно, надо ехать. Тому же Карпукасу.

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    • — Вы сказали, что Толстых не хотел отпускать Штанюка, даже в Дортмунд. Это его принципиальная позиция была?

    — Да, он был честен перед игроками. Мог ведь ничего не сказать, убрать контракт в долгий ящик, как многие делали. В случае с Титовым, к примеру, за которого «Бавария» давала 11 миллионов. По тем временам. А Егор даже не знал.

    — Вы позже уехали в Бельгию, в средненький «Варегем». Как это вязалось с психологией, заложенной Бесковым?

    — Конечно, после его тонкого футбола, в который играли футболисты-интеллектуалы, попал не в свою тарелку. Мы при нем, что скрывать, играли в спартаковский футбол. Там — бей-беги. С горечью вспоминал тогда чемпионство Европы среди молодежи, даже первые матчи за динамовский дубль при Голодце на сборах в Абхазии, когда выходил совсем юнцом против мужиков из никопольского «Колоса». Господи, думаю, неужели я ради этого все прошел.

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