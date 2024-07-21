Испанец Рафаэль Надаль сыграет против португальца Нуну Боржеша в финале турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 21 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Надаль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Боржеш

Португальский теннисист впервые в карьере дошел до финала на турнире ATP. Благодаря этому на следующей неделе он поднимется в рейтинге как минимум на 45-е место.

С одной стороны, можно сказать, что Нуну достались не самые опасные соперники. Но, например, Тимофей Скатов, которого он остановил в четвертьфинале, перед этим выиграл у Таллона Грикспора.

В полуфинале Боржеш одержал победу над Тиаго Тиранте (6:3, 6:4). Этот аргентинец во втором круге переиграл россиянина Андрея Рублева.

Прогнозы на теннис

В четырех предыдущих матчах 27-летний Боржеш проиграл лишь один сет. Во втором раунде ему понадобилась дополнительная партия в игре против соотечественника Энрике Роши.

Надаль

Рафа снова дошел в Бостаде до финала. Правда, в предыдущий раз он играл здесь в решающем матче еще в...2005 году!

Кроме того, отныне Надаль — первый, кто сыграет в финалах турниров ATP с разницей в 20 лет. В 2004-м он уступил Доминику Хрбаты в финале соревнований в Окленде.

В пятницу у 38-летнего был матч-триллер против Мариано Навоне (6:7, 7:5, 7:5), продолжавшийся четыре часа. Несмотря на столь серьезное испытание, у него остались силы и на полуфинал.

В субботу грунтовый король одержал волевую победу над Дуе Айдуковичем — 4:6, 6:3, 6:4.

Первый сет, конечно, получился так себе, но зато потом соперник реально убедился в мощи бывшей первой ракетки мира.

После этого матча Надаль наконец-то сказал, что доволен собой: «Я нашел способ выжить и впервые за долгое время выйти в финал. Это отличная новость, и я очень рад. Такие матчи, как вчера и сегодня, помогают прибавить на корте. Я доволен».

Надаль сыграет в финале впервые с июня 2022 года, когда он стал победителем Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.87, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: кажется, Рафа действительно приближается к своей оптимальной форме в плане выносливости. Два предыдущих матча получились затяжными, напряженными, максимально нервными, но испанец оказался готов к этому.

В общем, верим в Надаля — спустя 19 лет он снова возьмет титул в Бостаде.

Рекомендуемая ставка: победа Надаля в двух сетах за 2.08.