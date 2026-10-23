Сможет ли Серундоло обыграть Грикспора и выйти в финал?

прогноз а матч 1/2 финала турнира в Брюсселе, ставка за 2.02

Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в полуфинале турнира ATP 250 в Брюсселе (Бельгия). Матч пройдет 24 октября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

Серундоло

Франсиско попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

Аргентинский теннисист начал турнир с победы над американцем Мартином Даммом — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Серундоло легко обыграл 152-ю ракетку мира француза Клемана Шидеха — 6:2, 6:4.

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Серундоло четвертый раз в сезоне дошел до полуфинала.

В начале года аргентинец выиграл домашний турнир в Буэнос-Айресе, а летом стал чемпионом «пятисотника» в Лондоне.

Серундоло занимает 21-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 60 матчей: на этом отрезке у Франсиско 39 побед и 21 поражение.

Грикспор

У Таллона в первом раунде был тяжелейший матч против 302-й ракетки мира Макса Шенгауса — 7:6, 6:7, 7:5.

Во втором круге нидерландский теннисист обыграл аргентинца Мариано Навоне — 7:6, 7:5.

Но пока что главным событием стала победа Грикспора над чехом Иржи Легечкой — 4:6, 6:4, 6:3.

На этой неделе Грикспор прервал серию из трех поражений.

Перед этим он не прошел первый круг в Чэнду, Пекине и Шанхае, проиграв Денису Шаповалову, Андрею Рублеву и Павлу Котову соответственно.

Грикспор начал эту неделю в статусе 60-й ракетки мира.

У Таллона пока отрицательный баланс в этом году — 19 побед и 25 поражений.

Лучшим результатом Грикспора в этом сезоне пока остается выход в финал февральского «пятисотника» в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.60, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: сложный матч с точки зрения прогнозов на исход. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов или сетов. Вероятно, Серундоло и Грикспор устроят серьезную битву за место в финале.

2.02 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Серундоло — Грикспор принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.