Медведев обыграет Бублика и второй год подряд выйдет в финал турнира в Алматы?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Алматы, ставка за 2.1

Россиянин Даниил Медведев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в полуфинале турнира ATP 250 в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 24 октября, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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Медведев

Даниил попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче, как и ожидалось, он одержал уверенную победу над японцем Сё Симабукуро — 6:2, 6:1.

В четвертьфинале Медведев обыграл француза Теренса Атмана — 6:4, 6:4.

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Медведев — действующий чемпион турнира в Алматы. На этой неделе ему важно защитить 250 очков, чтобы сохранить шансы на попадание в число участников Итогового турнира ATP.

Даниил девятый раз в сезоне вышел в полуфинал.

В конце сентября 30-летний россиянин выиграл турнир ATP 250 в Ханчжоу. Вскоре после этого он дошел до полуфинала в Пекине. В полуфинале «пятисотника» в столице Китая Медведев не смог завершить матч против Новака Джоковича из-за дисквалификации.

На недавнем «Мастерсе» в Шанхае Медведев дошел до полуфинала: прежде чем уступить Рафаэлю Ходару, он обыграл Яна-Леннарда Штруффа, Далибора Сврчину, Стефаноса Циципаса и Томми Пола.

Медведев занимает пятое место в обновленной версии рейтинга. В текущем сезоне он провел 65 матчей (47 побед, 18 поражений).

Также стоит уточнить, что Медведев выиграл 36 матчей на харде и является лидером тура по этому показателю.

Бублик

Саша тоже попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему пропускал первый круг.

Во втором раунде он должен был встретиться с Фабианом Марожаном, который в последний момент снялся с турнира из-за болезни.

В четвертьфинале Бублик совершил камбэк в матче против Карена Хачанова — 4:6, 7:6, 7:6.

На недавнем «Мастерсе» в Шанхае Бублик уступил Саше Звереву (6:7, 6:4, 6:7) в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае. Перед этим он выиграл у чеха Томаша Махача и американца Брэндона Накашиму.

Бублик занимает 19-е место в рейтинг ATP. В текущем сезоне он провел 55 матчей (32 победы, 23 поражения).

В этом году он выиграл 18 из 29 матчей на харде. Среди его лучших результатов на этом покрытии в 2026-м — победа в Гонконге, 1/8 финала на Australian Open, полуфинал на «пятисотнике» в Роттердаме и третий круг на US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.45, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.73.

Прогноз: безусловно, у этого матча очень мощная афиша, но также стоит обратить внимание, что Медведев ранее выиграл семь из восьми матчей против Бублика .

Исключением стала их встреча в финале травяного турнира в Галле в 2025-м — Саша обыграл Даниила со счетом 6:3, 7:6.

Бублик, вероятно, постарается раздергать Медведева, но мы все равно считаем, что это не поможет ему выиграть и выйти в финал домашнего турнира.

2.13 Победа Медведева + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Медведев — Бублик принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 21,5 за 2.13.