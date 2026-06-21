LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Герой недели

Всё шло к тому, что им станет Тейлор Фриц, но он в итоге снова остался в тени соотечественника.

На прошлой неделе Фриц проиграл в Бену Шелтону в финале турнира в Штутгарте, а на этой уступил Фрэнсису Тиафо в решающем матче на «пятисотнике» в Галле.

Перед финалом почти вся статистика была не в пользу Тиафо. Достаточно сказать, что ранее он проиграл семь из восьми матчей против Фрица, который с учетом прошлого сезона одержал 20 побед в 23 матчах на траве.

Но встреча двух американцев напомнила, что порой бессмысленно придавать значение предматчевым цифрам.

После тяжелейших матчей в предыдущих раундах Фриц вышел на финал почти с пустым баком. В отличие от Тиафо, у которого был лишь один по-настоящему непростой матч — в четвертьфинале против Феликса Оже-Альяссима он спас три матчбола на решающем тай-брейке.

Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

У Фрица же в 1/4 финала был тяжелейший матч с тремя тай-брейками против Шелтона, а в полуфинале — нервная игра против Саши Зверева. Примечательно, что американец выиграл седьмой матч против немца.

С одной стороны, хочется, конечно, сказать, что Зверев стал клиентом Фрица, но есть нюанс. На этот раз Сашу подвел организм.

У меня возникли серьезные проблемы с уровнем сахара в крови, потому что сенсор, которым я пользуюсь, показал совершенно неверные данные. Он показывал очень высокий уровень сахара, хотя на самом деле он был низким, поэтому я ввел себе гораздо больше инсулина, чем было нужно. Во время матча, точнее в первые 45 минут, мне пришлось употребить около 350 граммов сахара. Я чувствовал себя ужасно. Именно поэтому во втором сете меня практически не было на корте физически, да и в третьем я тоже испытывал большие трудности. Александр Зверев Действующий чемпион Ролан Гаррос

Но Фрица тоже вымотал матч против Зверева. Вместо напряженного финала с тай-брейками и интригой до последнего розыгрыша зрители увидели уверенную победу Тиафо, который после неожиданного успеха процитировал Послание к Римлянам: «Хочу привести одну из моих любимых цитат из Библии - Послание к Римлянам 8:18: "Страдания не идут ни в какое сравнение с радостью, которая ждет впереди". И сейчас это оказалось очень актуально».

Тиафо выиграл крупнейший титул в карьере. До этого он трижды побеждал на уровне ATP 250. Еще одним приятным бонусом для американца, помимо призовых, стало возвращение в топ-20.

Фриц проиграл два финала подряд, но именно он отправится на Уимблдон в статусе одного из фаворитов. На траве американец способен побороться за титул даже на «Большом шлеме».

Носкова взяла Берлин

Еще одним неожиданным событием стала победа Линды Носковой на престижном турнире в Берлине.

Чешская теннисистка выиграла крупнейший титул в карьере. До этого ее главным достижением была победа на турнире WTA 250 в Монтеррее.

На «пятисотник» в столицу Германии приехали сразу шесть теннисисток из топ-10. Но благодаря стечению обстоятельств Носковой пришлось играть только с одной из них.

Линда Носкова globallookpress.com

Линде очень помогла Александра Эала: филиппинка начала турнир с победы над чемпионкой «пятисотника» в Лондоне Донной Векич, после чего организовала сразу две сенсации, выбив Елену Рыбакину и Элину Свитолиной.

«Если честно, я пока немного в шоке. До сих пор вся трясусь, даже на матчболе трясло», — сказала Эала, комментируя победу над Рыбакиной.

В отличие от действующей чемпионки Australian Open и Свитолиной, Носкова спокойно обыграла Эалу, которая буквально расчистила ей путь до финала.

В решающем матче Линда выиграла у Джессики Пегулы, которая преподнесла главную сенсацию недели, победив в полуфинале Арину Соболенко.

«Раньше многие говорили мне, что нужно больше кричать, активнее проявлять эмоции, прыгать от радости. Но, если честно, для меня это просто пустая трата энергии. Поэтому я стараюсь оставаться собой на корте — и это единственное, что имеет значение», — сказала Пегула после победы над Соболенко.

Но в финале Джессика все-таки не справилась с эмоциями. В третьем сете она сразу отдала гейм на своей подаче, и именно этот момент стал ключевым — Носкова после этого вообще не ошибалась.

Носкова взяла реванш у Пегулы за поражение в полуфинале прошлогоднего «пятисотника» в Бад-Хомбурге. В том матче Линда буквально капитулировала в решающей партии.

Еще одним важным итогом недели для стал дебют Носковой в топ-10.

Серундоло порадовал отца

Этот сезон уже сейчас можно назвать особенным для братьев Франсиско и Хуана Мануэля Серундоло.

Младший из братьев всегда был в тени старшего, но в конце мая буквально потряс весь теннисный мир победой над Янником Синнером во втором круге Ролан Гаррос.

Но теперь в лучах славы снова купается Франсиско. На этой неделе он стал чемпионом турнира в Галле — и это его крупнейший титул в карьере.

Франсиско Серундоло globallookpress.com

Но совсем уж случайным успех аргентинца нельзя назвать. Да, в двух предыдущих сезонах он не выиграл ни одного матча на траве, тогда как в 2023-м стал победителем турнира в Истборне.

Самое поразительное, что в Галле, как и три года назад на британской траве, его соперником по финалу стал Томми Пол. Американец взял первый сет и вел с брейком во втором, но в итоге снова проиграл, хотя казалось, что здесь он уже не упустит победу.

Серундоло выиграл свой пока что главный титул в карьере в присутствии родителей. После матча Фран толкнул очень трогательную речь.

Мама и папа прилетели только на последние два матча. Я впервые увидел их только сейчас, потому что они приехали из Аргентины совсем недавно. Для моего папы это вообще первый перелет на самолете и первый раз, когда он приехал смотреть мои матчи за пределами Аргентины. Хочу поздравить папу с тем, что он решился на этот перелет и приехал сюда. В Аргентине сегодня День отца, так что этот титул для тебя. Франсиско Серундоло Чемпион турнира в Галле

Кстати, прошлогодний чемпион «пятисотника» в Галле Александр Бублик на этот раз не прошел даже первый круг, проиграв 74-й ракетке мира Маттиа Беллуччи. Однако беспокоиться по-прежнему не о чем — даже после потери 400 очков он все равно остался рядом с топ-10.

Провал недели

Впервые с 1975 года, когда появился рейтинг, первая ракетка мира отдала решающий сет со счетом 0:6 на двух турнирах подряд.

Арина Соболенко точно не мечтала о таком «достижении», но самое главное, что хронологию этих поражений точно нельзя назвать совпадением.

В начале июня Соболенко шокировала всех в матче с Дианой Шнайдер в четвертьфинале Ролан Гаррос, позволив россиянке совершить немыслимый камбэк.

Свои первые матчи после французского «Шлема» Арина провела в Берлине. Это была ее главная репетиция перед Уимблдоном, по итогам которой белорусскую теннисистку сложно назвать фавориткой британского мэйджора.

Арина Соболенко globallookpress.com

В столице Германии Соболенко начала с победы над Екатериной Александровой, которая в этом сезоне проигрывает вообще всем.

Потом был матч против Николы Бартунковой, после которого ей пришлось отшучиваться, отвечая на вопросы журналистов. Соболенко отыгралась со счетом 2:6, 0:4.

«Я подумала: "Ого, вот так, значит, чувствуют себя мои соперницы". Я была немного расстроена, потому что вообще не понимала, что делать с мячом — что бы я ни делала, она отвечала ударом навылет. Я действительно растерялась. Но потом разбудила в себе тигрицу и начала бороться за каждый мяч», — сказала Соболенко после игры с 20-летней чешкой.

В полуфинале против Джессики Пегулы тигрица так и не проснулась. После двух изнурительных сетов решающий американка забрала со счетом 6:0.

Соболенко по-прежнему возглавляет рейтинг, но сейчас, когда сезон достиг экватора, есть смысл обратить внимание и на чемпионскую гонку. Она занимает второе место по общему количеству набранных очков (4510) в этом году, а на первом находится Мирра Андреева (4928). Это очень четкий сигнал, что 19-летняя россиянка, похоже, готова к борьбе за первую строчку рейтинга.

Есть подозрение, что восхождение Мирры может состояться уже в этом году. В том числе из-за того, что Соболенко в последнее время, похоже, всё труднее концентрироваться на теннисе и результатах.

Мы определились, где пройдет свадьба и когда (в марте ей сделал предложение 37-летний бразильский бизнесмен с греческими корнями Георгиос Франгулис — прим.), но пока не начали планирование. Но я не хочу большую свадьбу — максимум человек 300. С масштабной вечеринкой, где все повеселятся. Все говорят, что у них в итоге было 500 человек, тысяча. И я такая: А как тогда поздороваться со всеми? Арина Соболенко Первая ракетка мира

Медведев — лучший среди россиян

Представители России на этой неделе выиграли в общей сложности лишь три матча.

В одном из них Екатерина Александрова играла против Анастасии Потаповой, которой пришлось сняться после первого сета из-за плохого самочувствия. Россиянка прервала серию из пяти поражений только благодаря стечению обстоятельств.

Даниил Медведев легко прошел первые раунды в Галле, обыграв в Томаса Этчеверри и Теренса Атмана, но потом внезапно уступил Даниэлю Альтмайеру. Россиянин на третьем турнире подряд проиграл сопернику из-за пределов топ-50. Но это всего лишь грустная тенденция — таких поражений, вероятно, будет всё больше и больше. Альтмайер после победы над Медведевым намекнул на недооценку со стороны соперника: «Всегда считал себя талантливым игроком и чувствовал, что нужно раскрыть этот потенциал».

Даниил Медведев globallookpress.com

Там же, в Галле, Андрей Рублев без шансов проиграл в первом круге Хуберту Хуркачу, а Карен Хачанов не справился с Итаном Куинном.

Диана Шнайдер в первом матче после сенсационного выхода в полуфинал Ролан Гаррос проиграла Николе Бартунковой на старте турнира в Берлине.

Людмила Самсонова на этой неделе успела проиграть Элизе Мертенс в первом круге берлинского «пятисотника» и одержать победу над Катериной Синяковой на турнире в Бад-Хомбурге. Россиянка прервала серию из пяти поражений, но ее общий баланс в этом году (8 побед, 15 поражений) по-прежнему удручает.

Анна Калинская не смогла завершить матч против Элины Свитолиной в Берлине. Это был ее первый турнир после Ролан Гаррос, на котором она дошла до четвертьфинала.

Анна Блинкова проиграла 124-й ракетке мира Тайле Престон в первом круге турнира в Ноттингеме. В конце недели россиянка отчаянно боролась за место в основной сетке «пятисотника» в Бад-Хомбурге, но уступила в решающем раунде квалификации аргентинке Солане Сьерре.