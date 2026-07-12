В воскреснье, 12 июля на Центральном корте в Лондоне пройдёт финал Уимблдона, в котором сойдутся итальянец Янник Синнер и немец Александр Звере. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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19:13 6:6 Синнер играет в укороченный и попадает чётко чётко в линию.

19:11 5:6 Вау. Сетбол для чемпиона Ролан Гаррос.

19:11 5:5 Зверев подает, Синнер не справляется с приемом и отправляет мяч в сетку.

19:11 5:4 Очередная бомба от Синнера. Эйс от итальянца.

19:10 4:4 Синнер из сложнейшего положения достает коварный быстрый мяч, из ног и забирает четвертое очко.

19:09 3:4 Боже какой теннис финалисты Уимблдона показывают. Эйс приносит Звереву четвертое очко.

19:09 3:3 Саша Зверев сравнивает счет и сохраняет статус-кво. Теннисисты поменялись местами на корте.

19:08 3:2 Снова линия. Итальянец на подаче забирает третье очко на тай-брейке.

19:08 2:2 Быстро итальянец набирает очки на подаче.

19:07 1:2 Синнер ошибается в атаке и отправляет мяч в аут.

19:06 1:1 Зверев играет форхендом в прямую и сравнивает счет.

19:05 1:0 Линию забирает итальянец форхендом на тай-брейке.

19:04 6:6 Тай-брейк ребята. Зверев сравнивает счет.

19:04 15:40 Синнер не справляется с подачей.

19:03 15:30 Первый эйс в исполнении Зверева.

19:02 15:15 Забивает смэш немецкий теннисист

19:02 15:0 Драйв воллей от Синнера в самом начале 12 гейма.

Янник Синнер globallookpress.com

19:00 6:5 Гейм забирает Синнер, он на своей подаче выполнил эйс.

18:59 40:0 Хорошо поработал ногами Синнер, застави Зверева отправить мяч в аут.

18:58 30:0 Итальянец все прекрасно перекрывает у сетки. В этом розыгрыше он был на шаг впереди.

18:58 15:0 На высокой подаче Синнер выходит снова вперед.

18:56 5:5 Зверев сражается до последнего, все свои подачи немецкий теннисисит пока берет.

18:56 15:40 Укороченный удар от Синнера, Зверев не успел добежать до сетки, чтобы парировать.

18:56 0:40 Ошибся на приеме мяча Синнер.

18:55 0:30 Демонический удар Зверева, мощно пробил. Синнер не смог достать мяч.

18:54 0:15 Первая ракетка мира не справляется с подачей Зверева.

18:53 5:4 Сорвал Зверев форхенд.

18:51 40:30 Синнер ударил с отскоком, спелый и сочный удар принес ему успех в розыгрыше

18:51 30:30 Синнер киком сыграл в зону атаки Зверева, сделал прыжок и забрал тридцатку.

18:51 30:15 Зверев приложился ракеткой к мячу и отправляет мяч в аут.

18:50 15:15 Ничья в матче. Синнер угодил в сетку.

18:49 15:0 Синнер на подаче отправляет мяч навылет.

18:48 4:4 Очередной эйс у Зверева и он забирает гейм.

18:47 40:Ad Сработала у Зверева подача, Синнер отправил мяч в аут.

18:46 40:40 Синнер не работал как следует, хотел утяжелить мяч и перехитрил сам себя.

18:45 Ad:40 Этот брейк-пойнт может открыть Синнеру дорогу в сет.

18:45 40:40 На противоходе Синнер сравнивает счет в гейме.

18:44 30:40 На тоненького сыграл Янник Синнер, в контратаке итальянец отправил мяч под сетку.

18:43 15:40 Зверев выполняет эйс

18:43 15:30 Синнер не справляется с приемом Зверева

18:45 15:15 Сравнивает счет Синнер.

18:42 0:15 Синнер не справляется с подачей Зверева и отправляет мяч в аут. Пятнашку немецкий теннисист взял.

18:40 4:3 Зверев не смог как следует сыграть в розыгрыше и отправил мяч в сетку.

18:39 40:30 Ошибка у Синнера с бэкхенда, плохо сыграл итальянец на задней линии.

18:38 40:15 Итальянец хотел красиво завершить розыгрыш мяч, на силу ударил — аут.

18:37 40:0 Четвертый эйс от Синнера в этой встрече, а у Зверева ни одного.

18:37 30:0 Двухходовка от Синнера, он ловит на противоходе Зверева.

18:36 15:0 Синнер контролирует игру на своей подаче. Зверев вынужден ошибиться на приеме и отправляет мяч в аут.

18:35 3:3 Синнер допустил очередную ошибку на приеме мяча.

18:35 0:40 Зверев существенно добавил в подаче, с которой не может справится Синнер.

18:34 0:30 Очередная ошибка Синнера, на приеме мяча он отправил его в аут.

18:34 0:15 Зверев вышел вперед. С его подачей не справился Синнер, попав в сетку.

18:33 3:2 Синнер забирает гейм в матче. Половина первого сета позади.

18:31 40:30 В сетку сыграл слету сыграл Зверев.

18:31 30:30 Ошибся Зверев на приеме мяча.

18:30 15:30 Синнер выполняет эйс на подаче.

18:29 0:30 Зверев на форхенде справа забирает розыгрыш.

18:28 0:15 Стартовал пятый гейм. Длинный розыгрыш выиграл Зверев.

18:28 2:2 Мяч улетает в аут и Зверев забирает гейм.

18:27 30:40 С подачей Зверева легко справляется Синнер.

18:26 15:40 Не прошла свечка у Синнера, хотел перехитрить немецкого визави, не вышло.

18:25 15:30 Зверев справляется с замахами итальянца.

18:25 15:15 Синнер не справился с подачей Зверева.

18:25 15:0 Зверев на подаче в длинном розыгрыше отправил мяч в аут.

18:23 2:1 Синнер забирает второй гейм. В очередной раз итальянец забирает свою подачу.

18:21 40:0 Плотный удар от Зверева, мяч улетает в аут.

18:21 30:0 Янник Синнер близок к тому, чтобы забрать второй гейм.

18:21 15:0 Синнер подал так, что Зверев не справился со скоростью мяча.

18:18 1:1 Зверев идеальный гейм забирает — 4 из 4

18:18 0:40 Зверев выполняет эйс на подаче.

18:18 0:30 Синнер снова отправляет мяч в аут.

18:18 0:15 Зверев на подаче. Не идет прием у Янника.

18:17 1:0 Янник Синнер забирает первый гейм

18:16 40:30 Зверев зажег свечу над кортом и мяч ушел в аут.

18:15 30:30 Зверев сравнивает счет

18:13 15:30 Синнер отправляет мяч в аут.

18:13 15:15 Зверев срванивает счет

18:13 15:0 Неудачный прием Зверева — мяч в ауте.

18:12 Матч Янник Синнер — Александр Зверев начался! Счет 0:0! На подаче итальянец! Поехали

До матча

18:10 Теннисисты на разминке. Янник Синнер — первая ракетка мира, Александр Зверев — третья.

18:00 Обслуживает сегодня встречу Ева Асдераки-Мур из Греции. Теннисисты уже на корте.

17:55 Янник Синнер и Александр Зверев приняли участие в жеребьевке подачи и приступили к разминке, которая продлится несколько минут.

17:45 В Лондоне сегодня солнечная погода, жарко, около +30℃.

17:40 Александр Зверев впервые в своей карьере вышел в финал Умблдона. Основную победу немецкий теннисист на турнире Большого шлема одержал над Тейлорем Фрицем из США (6:4, 6:4, 6:2). Это было в рамках 1/4 финала британского мэйджора. В полуфинале Александр Зверев нанёс поражение британцу Артуру Фери (7:6, 6:2, 6:4).

17:35 Янник Синнер — действующий победитель Уимблдона. Итальянец вышел в финал лондонского мэйджора второй год подряд. В прошлом теннисном сезоне первая ракетка планеты переиграл в битве за трофей испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4). В полуфинале Синнер в трёх сетах одержал победу над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

17:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.46

17:25 Всем привет! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию мужского финала Уимблдон 2026, в котором за титул сразятся Янник Синнер и Александр Зверев.