В календаре обеих команд эта встреча занимает особое место. Для «Зенита» она станет последней серьёзной проверкой перед матчем за Суперкубок России, а для «Црвены Звезды» — возможностью оценить готовность основного состава перед стартом чемпионата Сербии. На предыдущих сборах оба тренера ограничивали лидеров одним таймом, однако теперь логично ожидать увеличения игрового времени для футболистов стартовой обоймы. Учитывая уровень соперников, матч должен стать максимально приближённым к официальному по интенсивности, объёму борьбы и тактическому наполнению

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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2 минуты

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05' Вега дважды с левого фланга простреливал в центр штрафной, но оба раза отбились сербские защитники.

02' Грубо в атаке сфолил Педро на Франклине Тебо Ученне и схлопотал жёлтую карточку.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

18:03 Гимны исполнены. Матч скоро начнётся!

18:01 Исполняются национальные гимны команд!

18:00 Команды появились на поле.

18:54 В Санкт-Петербурге солнечно, +28 градусов.

18:42 Црвена Звезда: Лима Матеус, Наир Тикнизян, Страхиня Эракович, Милош Велькович, Франклин Тебо Ученна, Мирко Иванич, Мохаммад Абу Фани, Тими Элшник, Раде Крунич, Кристиян Балов, Бруно Дуарте.

18:35 Зенит: Денис Адамов, Кевин Андраде, Нино, Роман Вега, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Педро, Александр Соболев.

18:25 Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия), вместимостью 68 134 зрителей.

18:15 За последние годы встречи этих клубов перестали быть случайностью и превратились в устойчивую традицию предсезонной подготовки. Начиная с 2022 года команды провели между собой шесть товарищеских матчей, в которых сохранился полный баланс — по три победы с каждой стороны. Сербский клуб в определённый момент выдал серию из трёх успешных игр подряд, однако в предыдущем очном противостоянии инициативой полностью владел «Зенит», добившийся убедительной победы со счётом 3:0.

18:10 «Црвена Звезда» также выходит на заключительный этап подготовки, сохранив статус непобеждённой команды на летних сборах. Белградцы начали с победы над «Амштеттеном» (2:1), после чего сыграли вничью со «Слованом» (1:1) и «Блау-Вайс Линцем» (2:2). В этих матчах команда забила пять голов, но столько же пропустила, поэтому работа над организацией обороны остаётся одной из главных задач штаба Деяна Станковича. Параллельно продолжается интеграция новичков: место в стартовом составе уже получают Мухаммед Абу Фани, Чам и Лоизу, причём именно Абу Фани приехал в Белград после сезона с восемью результативными действиями (2 гола и 6 передач) в составе «Ференцвароша».

18:05 «Зенит» подходит к одному из ключевых спаррингов лета с солидными результатами. За четыре контрольных встречи команда Сергея Семака набрала хороший ход: три победы и одна ничья при разнице мячей 9:2. Последовательно были обыграны «Ленинградец» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Нефтчи» (4:1), а единственная потеря очков пришлась на матч с аргентинской «Химнасией» (1:1). По мере приближения к старту сезона тренерский штаб сокращает количество экспериментов с составом, а новички уже начинают оправдывать ожидания. Фелипе Аугусто отличился дебютным голом в первой же игре, тогда как Александр Соболев с тремя забитыми мячами остаётся самым результативным футболистом команды в текущем межсезонье.

18:01 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.67.