12 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.67.
«Зенит»
Турнирное положение: Питерцы минувший сезон провели продуктивно. Подопечные Сергея Семака стали чемпионами России.
При этом «Зенит» лишь на 2 очка опередил «Краснодар». Правда, забивали петербуржцы в среднем реже двух мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. Зенитовцы в спарринге расправились с ферганским «Нефтчи» (4:1).
До того зенитовцы подписали мировую с «Химнасией» (1:1). Да и махачкалинское «Динамо» было обыграно легко и непринужденно (2:0).
В четырех летних контрольных поединках «Зенит» добыл три победы. Забили петербуржцы 11 мячей при всего двух пропущенных в свои ворота. Кстати, в активе Александра Соболева по мячу в каждом из выигранных матчей.
Состояние команды: Петербуржцы в летних спаррингах смотрятся весьма симпатично. Приличные кондиции постепенно набирают латиноамериканские легионеры, да и Соболев с Максимом Глушенковым эффективны.
Так или иначе, подопечные Семака уже вошли в игровой ритм. Да и повторить результат поединка годичной давности хочется (3:0).
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: «Красно-белые» в прошлом сезоне снова стали чемпионами Сербии. Отрыв от второго места составил 10 зачетных пунктов.
Причем «Црвена Звезда» летом провела три контрольных матчах. В них белградцы добыли одну победу при двух ничьих.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» не смогли обыграть «Линц» (2:2).
Несколько ранее команда расписала мировую с братиславским «Слованом» (1:1). А вот поединок со скромным «Амштеттеном» завершился викторией (2:1).
Ко всему прочему, «Црвена Звезда» не проигрывает 3 матча кряду. А вот забивает команда в среднем фактически 3 гола за матч. Да и Мирко Иванич забил уже 3 мяча в 3 летних спаррингах.
Состояние команды: «Красно-белые» постепенно раскачиваются. Тем более, настрой на матч с чемпионом России будет максимальным.
Правда, оборона белградцев не блещет сверхмонолитностью. Команда неизменно пропускала в четырех своих последних поединках.
«Красно-белые» до поражения годичной давности трижды кряду обыгрывали «Зенит». Все те три виктории были добыты с разницей в один мяч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценивается в 3.42, тогда как победа оппонента — в 4.71.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.63 и 2.23.
Прогноз: Команда Семака прибавляет от матча к матчу, тогда как «красно-белые» в контрольных поединках не преуспевают.
Ставка: Фора «Зенита» -1.5 за 2.67.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.28.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Красно-белые» в 3 летних контрольных матчах добыли лишь одну победу
- Петербуржцы в четырех первых спаррингах забили 11 мячей
- «Црвена Звезда» неизменно пропускала в 4 последних поединках
- Форвард питерцев Александр Соболев отличился 3 голами в 4 последних матчах
- «Зенит» не знает горечи поражений уже 4 месяца