прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.67

12 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.67.

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«Зенит»

Турнирное положение: Питерцы минувший сезон провели продуктивно. Подопечные Сергея Семака стали чемпионами России.

При этом «Зенит» лишь на 2 очка опередил «Краснодар». Правда, забивали петербуржцы в среднем реже двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. Зенитовцы в спарринге расправились с ферганским «Нефтчи» (4:1).

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До того зенитовцы подписали мировую с «Химнасией» (1:1). Да и махачкалинское «Динамо» было обыграно легко и непринужденно (2:0).

В четырех летних контрольных поединках «Зенит» добыл три победы. Забили петербуржцы 11 мячей при всего двух пропущенных в свои ворота. Кстати, в активе Александра Соболева по мячу в каждом из выигранных матчей.

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Состояние команды: Петербуржцы в летних спаррингах смотрятся весьма симпатично. Приличные кондиции постепенно набирают латиноамериканские легионеры, да и Соболев с Максимом Глушенковым эффективны.

Так или иначе, подопечные Семака уже вошли в игровой ритм. Да и повторить результат поединка годичной давности хочется (3:0).

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Красно-белые» в прошлом сезоне снова стали чемпионами Сербии. Отрыв от второго места составил 10 зачетных пунктов.

Причем «Црвена Звезда» летом провела три контрольных матчах. В них белградцы добыли одну победу при двух ничьих.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» не смогли обыграть «Линц» (2:2).

Несколько ранее команда расписала мировую с братиславским «Слованом» (1:1). А вот поединок со скромным «Амштеттеном» завершился викторией (2:1).

Ко всему прочему, «Црвена Звезда» не проигрывает 3 матча кряду. А вот забивает команда в среднем фактически 3 гола за матч. Да и Мирко Иванич забил уже 3 мяча в 3 летних спаррингах.

Состояние команды: «Красно-белые» постепенно раскачиваются. Тем более, настрой на матч с чемпионом России будет максимальным.

Правда, оборона белградцев не блещет сверхмонолитностью. Команда неизменно пропускала в четырех своих последних поединках.

«Красно-белые» до поражения годичной давности трижды кряду обыгрывали «Зенит». Все те три виктории были добыты с разницей в один мяч.

На что ставят в матче Зенит — Црвена Звезда Букмекерские коэффициенты на матч Зенит — Црвена Звезда: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценивается в 3.42, тогда как победа оппонента — в 4.71.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.63 и 2.23.

Прогноз: Команда Семака прибавляет от матча к матчу, тогда как «красно-белые» в контрольных поединках не преуспевают.

2.67 Фора «Зенита» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.67 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» принесёт прибыль 1670₽, общая выплата — 2670₽

Ставка: Фора «Зенита» -1.5 за 2.67.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.28 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» принесёт чистый выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Обе не забьют за 2.28.

Пять причин, почему ставка зайдет