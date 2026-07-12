прогноз на матч 1-го тура Первой лиги, ставка за 2.13

12 июля в 1-м туре первенства России по футболу сыграют «Шинник» и «Сочи». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы метят в середняки. Команда в прошлом сезоне прекрасно использовала стандарты.

При этом «Шинник» прошедший сезон завершил на восьмой позиции. Плюс ярославцы пропустили 28 мячей в 34 поединках первенства.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела весьма успешно. Ярославцы расписали боевую мировую с ЦСКА (1:1).

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Несколько раньше команда подписала паритет с «Челябинском» (2:2). Да и битва с «Торпедо» завершилась вничью (1:1).

При этом «Шинник» не проигрывает уже четыре месяца. К тому же в спарринге с «армейцами» команда проявила себя весьма выгодно, не дав разбежаться сопернику.

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Состояние команды: «Шинник» в кадровом плане несколько обновился. Тем не менее, задачи команды на сезон пока выглядят размытыми.

При этом «Шинник» традиционно сложно противостоит «Сочи». В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга. Ярославцы в стартовом туре постараются сыграть на своих козырях.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане вылетели в первую лигу. «Сочи» весной смотрелся симпатично, но все было потеряно еще осенью.

При этом «Сочи» по подбору игроков выглядит как один из фаворитов турнира. Да и другой задачи перед Игорем Осинькином не стоит.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила «Торпедо». Сочинцы пропустили три сухих мяча.

До того команда переиграла «СКА-Хабаровск» (4:2). А вот чуть ранее она расписала боевой паритет с «Арсеналом» (3:3). Не лондонским. Тульским.

Ныне «Сочи» находится далеко не в самых оптимальных кондициях. Команда в трех спаррингах пропустила аж 8 мячей.

Состояние команды: Южане способны быстро набрать обороты. Тренерский фактор плюс амбиции вернуться в РПЛ должны им в этом помочь.

Набирает кондиции Павел Мелешин, пропустивший весь минувший сезон. На его результативность во многом рассчитывает Осинькин.

Для сочинцев крайне важно удачно стартовать. В Ярославле легкой прогулки явно не будет, однако мощностей для добычи трех очков хватить должно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сочи» дают 1.87, а на «Шинник» — 4.43; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.98, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.84.

Прогноз: Кадрового ресурса сочинцев должно хватить для преодоления надежных ярославских тылов, да и мотивация удачно стартовать у южан максимальная.

2.13 Победа «Сочи» во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Шинник» — «Сочи» принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Победа «Сочи» во 2-м тайме за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Шинник» — «Сочи» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдет