прогноз на центральный матч 1-го тура Первой лиги, ставка за 2.13

12 июля в 1-м туре первенства России по футболу сыграют «Пари НН» и «Ротор». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы в прошлом сезоне потеряли прописку в РПЛ. Команда причалила на 15-м месте турнирной таблицы.

При этом «Пари НН» летом провел четыре контрольных поединка. В них нижегородцы победили два раза при одном поражении.

Последние матчи: предыдущий поединок команда Вадима Гаранина провела удачно. «Пари НН» в спарринге уступил московскому «Динамо» (1:2).

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А вот поединок с «Текстильщиком» принес уверенную победу (6:1). К тому же немного ранее нанесла поражение «Уфе» (2:1).

В четырех своих последних матчах «Пари НН» отличился 11 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота. Так что проблемы с надежностью тылов никуда не подевались.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: Нижегородцы качественно укрепились в межсезонье. К тому же перед командой поставлена задача за сезон вернуться в элитарный дивизион.

А ведь «Пари НН» неудачно противостоит «Ротору». В трех последних очных поединках команда уступила волгоградцам. Пора прерывать столь неприятную серию!

«Ротор»

Турнирное положение: Эта команда симпатично выглядела в весенней части сезона. «Ротор» в итоге финишировал на 4-м месте турнирной таблицы минувшего первенства, однако в стыках уступил «Акрону».

При этом «Ротор» пропустил 26 мячей в 34 матчах первенства. Однако после поражения от «Акрона» (0:2) волгоградцы в ответной встрече победили лишь минимально.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила. «Ротор» был бит тем же «Акроном» (1:3).

До того команда с минимальным счетом обыграла «Уфу». Всего два забитых мяча в двух спаррингах вряд ли удовлетворяют Дмитрия Парфенова…

В межсезонных спаррингах «Ротор» не отличался стабильностью результатов. Команда все никак не выйдет на проектную мощность.

Состояние команды: «Ротор» сохранил большинство своих ведущих игроков. Перед Парфеновым стоит задача выйти в РПЛ.

До последней коллизии «Ротор» не пропускал в двух матчах кряду. Вот только кроме надежности тылов нужно срочно прибавлять в плане реализации. Иначе элитного дивизиона не видать.

В любом случае, волгоградцы едут в гости за очками. Команда Парфенова не боится нижегородцев и вполне способна преуспеть в игре вторым номером.

На что ставят в матче Пари НН — Ротор Букмекерские коэффициенты на матч Пари НН — Ротор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья — в 3.32, успех соперника — в 4.84.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.21, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Прогноз: «Пари НН» симпатично выглядел в летних спаррингах, к тому же «Ротор» пока не решил свои проблемы с реализацией.

2.13 Победа «Пари НН» во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Пари НН» — «Ротор» позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Победа «Пари НН» во 2-м тайме за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.

3.76 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.76 на матч «Пари НН» — «Ротор» принесёт прибыль 2760₽, общая выплата — 3760₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.76.

Пять причин, почему ставка зайдет