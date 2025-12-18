The Athletic объясняет, как травмы, возраст и культ личности превратили вопрос Неймара в главный национальный футбольный референдум.
Иногда трудные времена становятся добрым предзнаменованием.
Эта мысль давно укоренилась в бразильском футболе — как маленький талисман для души, когда у национальной команды все идет не так. Напоминание о том, что успех рождается не только из стабильности и грамотного планирования, но порой и из хаоса.
Далеко ходить за доказательствами не нужно — достаточно взглянуть на историю побед Бразилии на чемпионатах мира. В 1970 году тренер Жуан Салданья был уволен незадолго до турнира, а вся страна затаила дыхание, переживая за физическое состояние нападающего Тостао. В 1994-м бразильцам потребовались два поздних гола в матче с Уругваем, чтобы в последний момент вырвать путевку на мундиаль.
Но особенно часто — и, да, с мечтательной надеждой — в последние месяцы вспоминают путь к чемпионату мира 2002 года. Параллели с нынешней ситуацией слишком очевидны, чтобы их игнорировать.
В том отборочном цикле Бразилия сменила четырех тренеров — сейчас история повторяется. В 1993 году команда вылетела из Кубка Америки на стадии четвертьфинала; турнир 2024 года завершился ровно так же. На чемпионат мира-2002 бразильцы пробились буквально на тоненького — нынешняя квалификация оказалась лишь чуть менее драматичной.
Для истинных верующих этого уже достаточно, чтобы увидеть знак. Но последние недели добавили к этой картине еще один штрих.
После того как Бразилия отобралась на чемпионат мира 2002 года, фокус СМИ сместился к истории «человеческого масштаба». В ее центре оказался Ромарио — кумир бразильской публики и вечный бунтарь — и его попытка буквально дотащить себя до еще одного, последнего чемпионата мира.
В его поддержку развернулась масштабная кампания — даже президент страны Фернанду Энрики Кардозу высказался за его участие. Но когда главный тренер Луис Фелипе Сколари проигнорировал призывы включить Ромарио в состав, его в Рио-де-Жанейро встретила разгневанная толпа. Сам Ромарио созвал пресс‑конференцию и расплакался. Спустя два месяца Бразилия обыграла Германию и завоевала свой пятый Кубок мира.
Вы уже понимаете, к чему все идет, — и да, самое время представить главного героя. Нас ждет версия-2026: избалованный принц, человек, чья форма, физическое состояние, психология и даже выбор прически в ближайшие шесть месяцев сольются в один непрерывный мегасюжет.
Добро пожаловать в «референдум по Неймару». Пристегните жилет — впереди жаркие дискуссии.
Для тех, кто за последние год-два выпал из так называемого «Неймарверса», — краткое резюме происходящего. В августе 2023 года Неймар покинул «Пари Сен-Жермен» и перешел в саудовский «Аль-Хиляль», а уже через два месяца получил серьезную травму колена и больше за этот клуб не играл. В январе он вернулся в Бразилию, подписав контракт с клубом своего детства — «Сантосом».
В сезоне-2025 в Бразилии он провел 29 матчей: забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Из-за травм пропустил 17 встреч. В феврале ему исполнится 34 года.
На первый взгляд это совсем не обнадеживающие цифры. Для сравнения: Ромарио в 36 лет забил 40 мячей за «Васко» в 2001‑м, а годом ранее — целых 66. Более глубокий разбор статистики тоже не слишком играет в пользу Неймара. Например, шесть из его 15 результативных действий пришлись на не самые напряженные матчи группового этапа чемпионата штата Сан-Паулу.
Это не значит, что не было проблесков былой магии — коротких вспышек «того самого» Неймара. В феврале он заработал пенальти после роскошного индивидуального прохода в матче с «Агуа-Санта», а через пару недель забил прямым ударом с углового.
В заключительной части чемпионата Бразилии — главного национального турнира — он почти в одиночку вытащил «Сантос» из борьбы за выживание, несмотря на проблемы с мениском.
И все же спадов было заметно больше, чем подъемов. Постоянные проблемы с задней поверхностью бедра сбивали его ритм — и ритм всей команды. Даже когда Неймар был достаточно готов, чтобы выходить в стартовом составе, он выглядел футболистом, пропустившим больше года. Это объяснимо: тяжелая травма колена и общее замедление — годы гибкости и блеска постепенно уходят в прошлое.
Ну и, разумеется, куда без конфликтов и драмы — ведь это Неймар. Он дразнил болельщиков соперника во время поражения 0:3 от «Мирасола». В ноябрьском матче с «Фламенго» (2:3) он большую часть игры ворчал на партнеров и арбитра, а после замены демонстративно ушел в подтрибунное помещение, прошагав мимо главного тренера Жуана Пабло Войводы.
Он — большое имя, но подавать правильный пример крайне важно. Футбол — командная игра. Настоящие лидеры ведут команду вперед правильным отношением к делу.Вандерлей Лушембургобывший главный тренер сборной Бразилии
Мнение Лушембурго созвучно позиции еще одного бывшего тренера сборной Бразилии — Эмерсона Леао.
Он ни для кого не является примером. Я не вижу, чтобы Неймар решал наши проблемы. Мы уже прошли этот этап.Эмерсон Леаобывший главный тренер сборной Бразилии
Леао говорил именно о национальной сборной. И многие в Бразилии с ним согласятся. Куда любопытнее то, сколько людей с ним не согласны.
Казалось бы, с учетом возраста и истории травм мы уже окончательно вступили в эпоху после Неймара. Его последний матч за сборную состоялся в октябре 2023 года, и с тех пор 28 футболистов дебютировали на взрослом международном уровне. Произошла смена поколений.
Однако Неймар, как когда‑то Ромарио, остается футболистом, от которого Бразилия никак не может отказаться. Карло Анчелотти спрашивают о нем почти на каждой пресс-конференции с момента назначения главным тренером сборной. А на этой неделе новость о предстоящей операции на проблемном мениске Неймара породила бесчисленное количество материалов о его гонке со временем за шанс быть готовым к следующему лету.
При этом ветераны и авторитеты бразильского футбола по-прежнему говорят о нем с благоговением.
У Бразилии есть шанс выиграть чемпионат мира только в том случае, если он будет в составе.Ромариобывший нападающий сборной Бразилии
Не менее восторженно высказался и Роналдо, бывший нападающий сборной Бразилии.
Он — решающий игрок для национальной команды. У нас просто нет другого футболиста такого типа.Роналдобывший нападающий сборной Бразилии
У Анчелотти нет дефицита вариантов в атакующей линии. За места в заявке на чемпионат мира борются Винисиус Жуниор, Рафинья, Родриго, Эстеван, Матеус Кунья, Жуан Педро, Луис Энрике, Ришарлисон и Габриэл Мартинелли. Но Роналдо, пожалуй, прав: Неймар всегда был особенным.
Ни один футболист за последние 15 лет не был столь стабильно решающим фактором для сборной Бразилии. Никто не может сравниться с ним по креативности — и, если уж называть вещи своими именами, по звездному статусу. Если он сумеет вернуться на свой лучший уровень, оставить его вне состава будет крайне сложно.
Однако это самое «если» скрывает в себе массу неопределенностей. Один вопрос — сможет ли Неймар перестать травмироваться и провести серию матчей подряд. Другой, не менее важный, — как вообще сегодня выглядит его потолок. К 2023 году он уже заметно снизился. Каким он окажется в 2026-м?
Анчелотти остается последовательным. Он не раз подчеркивал, что будет вызывать только полностью готовых игроков. И хотя тренер регулярно говорит о Неймаре в положительном ключе, в его ответе, прозвучавшем уже в миллионный раз после жеребьевки чемпионата мира в начале месяца, сквозила легкая нотка раздражения.
«Если Неймар будет заслуживать место, если он будет здоров и играть лучше других, он сыграет на чемпионате мира, — сказал Анчелотти. — Я никому ничего не должен».
Дверь приоткрыта, но открыть ее Неймару придется самому. И это снова возвращает нас к истории с Ромарио и к единственной по-настоящему твердой уверенности: ближайшие шесть месяцев в любом случае будут достойны внимания.