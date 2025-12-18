The Athletic объясняет, как травмы, возраст и культ личности превратили вопрос Неймара в главный национальный футбольный референдум.

Иногда трудные времена становятся добрым предзнаменованием.

Эта мысль давно укоренилась в бразильском футболе — как маленький талисман для души, когда у национальной команды все идет не так. Напоминание о том, что успех рождается не только из стабильности и грамотного планирования, но порой и из хаоса.

Далеко ходить за доказательствами не нужно — достаточно взглянуть на историю побед Бразилии на чемпионатах мира. В 1970 году тренер Жуан Салданья был уволен незадолго до турнира, а вся страна затаила дыхание, переживая за физическое состояние нападающего Тостао. В 1994-м бразильцам потребовались два поздних гола в матче с Уругваем, чтобы в последний момент вырвать путевку на мундиаль.

Но особенно часто — и, да, с мечтательной надеждой — в последние месяцы вспоминают путь к чемпионату мира 2002 года. Параллели с нынешней ситуацией слишком очевидны, чтобы их игнорировать.

Карло Анчелотти — главный тренер сборной Бразилии globallookpress.com

В том отборочном цикле Бразилия сменила четырех тренеров — сейчас история повторяется. В 1993 году команда вылетела из Кубка Америки на стадии четвертьфинала; турнир 2024 года завершился ровно так же. На чемпионат мира-2002 бразильцы пробились буквально на тоненького — нынешняя квалификация оказалась лишь чуть менее драматичной.

Для истинных верующих этого уже достаточно, чтобы увидеть знак. Но последние недели добавили к этой картине еще один штрих.

После того как Бразилия отобралась на чемпионат мира 2002 года, фокус СМИ сместился к истории «человеческого масштаба». В ее центре оказался Ромарио — кумир бразильской публики и вечный бунтарь — и его попытка буквально дотащить себя до еще одного, последнего чемпионата мира.

В его поддержку развернулась масштабная кампания — даже президент страны Фернанду Энрики Кардозу высказался за его участие. Но когда главный тренер Луис Фелипе Сколари проигнорировал призывы включить Ромарио в состав, его в Рио-де-Жанейро встретила разгневанная толпа. Сам Ромарио созвал пресс‑конференцию и расплакался. Спустя два месяца Бразилия обыграла Германию и завоевала свой пятый Кубок мира.

Вы уже понимаете, к чему все идет, — и да, самое время представить главного героя. Нас ждет версия-2026: избалованный принц, человек, чья форма, физическое состояние, психология и даже выбор прически в ближайшие шесть месяцев сольются в один непрерывный мегасюжет.

Добро пожаловать в «референдум по Неймару». Пристегните жилет — впереди жаркие дискуссии.

Неймар globallookpress.com

Для тех, кто за последние год-два выпал из так называемого «Неймарверса», — краткое резюме происходящего. В августе 2023 года Неймар покинул «Пари Сен-Жермен» и перешел в саудовский «Аль-Хиляль», а уже через два месяца получил серьезную травму колена и больше за этот клуб не играл. В январе он вернулся в Бразилию, подписав контракт с клубом своего детства — «Сантосом».

В сезоне-2025 в Бразилии он провел 29 матчей: забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Из-за травм пропустил 17 встреч. В феврале ему исполнится 34 года.

На первый взгляд это совсем не обнадеживающие цифры. Для сравнения: Ромарио в 36 лет забил 40 мячей за «Васко» в 2001‑м, а годом ранее — целых 66. Более глубокий разбор статистики тоже не слишком играет в пользу Неймара. Например, шесть из его 15 результативных действий пришлись на не самые напряженные матчи группового этапа чемпионата штата Сан-Паулу.

Это не значит, что не было проблесков былой магии — коротких вспышек «того самого» Неймара. В феврале он заработал пенальти после роскошного индивидуального прохода в матче с «Агуа-Санта», а через пару недель забил прямым ударом с углового.

В заключительной части чемпионата Бразилии — главного национального турнира — он почти в одиночку вытащил «Сантос» из борьбы за выживание, несмотря на проблемы с мениском.

И все же спадов было заметно больше, чем подъемов. Постоянные проблемы с задней поверхностью бедра сбивали его ритм — и ритм всей команды. Даже когда Неймар был достаточно готов, чтобы выходить в стартовом составе, он выглядел футболистом, пропустившим больше года. Это объяснимо: тяжелая травма колена и общее замедление — годы гибкости и блеска постепенно уходят в прошлое.

Фрагмент матча «Фламенго» — «Сантос» globallookpress.com

Ну и, разумеется, куда без конфликтов и драмы — ведь это Неймар. Он дразнил болельщиков соперника во время поражения 0:3 от «Мирасола». В ноябрьском матче с «Фламенго» (2:3) он большую часть игры ворчал на партнеров и арбитра, а после замены демонстративно ушел в подтрибунное помещение, прошагав мимо главного тренера Жуана Пабло Войводы.

Он — большое имя, но подавать правильный пример крайне важно. Футбол — командная игра. Настоящие лидеры ведут команду вперед правильным отношением к делу. Вандерлей Лушембурго бывший главный тренер сборной Бразилии

Мнение Лушембурго созвучно позиции еще одного бывшего тренера сборной Бразилии — Эмерсона Леао.

Он ни для кого не является примером. Я не вижу, чтобы Неймар решал наши проблемы. Мы уже прошли этот этап. Эмерсон Леао бывший главный тренер сборной Бразилии

Леао говорил именно о национальной сборной. И многие в Бразилии с ним согласятся. Куда любопытнее то, сколько людей с ним не согласны.

Казалось бы, с учетом возраста и истории травм мы уже окончательно вступили в эпоху после Неймара. Его последний матч за сборную состоялся в октябре 2023 года, и с тех пор 28 футболистов дебютировали на взрослом международном уровне. Произошла смена поколений.

Травма Неймара в матче против сборной Уругвая в 2023 году globallookpress.com

Однако Неймар, как когда‑то Ромарио, остается футболистом, от которого Бразилия никак не может отказаться. Карло Анчелотти спрашивают о нем почти на каждой пресс-конференции с момента назначения главным тренером сборной. А на этой неделе новость о предстоящей операции на проблемном мениске Неймара породила бесчисленное количество материалов о его гонке со временем за шанс быть готовым к следующему лету.

При этом ветераны и авторитеты бразильского футбола по-прежнему говорят о нем с благоговением.

У Бразилии есть шанс выиграть чемпионат мира только в том случае, если он будет в составе. Ромарио бывший нападающий сборной Бразилии

Не менее восторженно высказался и Роналдо, бывший нападающий сборной Бразилии.

Он — решающий игрок для национальной команды. У нас просто нет другого футболиста такого типа. Роналдо бывший нападающий сборной Бразилии

У Анчелотти нет дефицита вариантов в атакующей линии. За места в заявке на чемпионат мира борются Винисиус Жуниор, Рафинья, Родриго, Эстеван, Матеус Кунья, Жуан Педро, Луис Энрике, Ришарлисон и Габриэл Мартинелли. Но Роналдо, пожалуй, прав: Неймар всегда был особенным.

Ни один футболист за последние 15 лет не был столь стабильно решающим фактором для сборной Бразилии. Никто не может сравниться с ним по креативности — и, если уж называть вещи своими именами, по звездному статусу. Если он сумеет вернуться на свой лучший уровень, оставить его вне состава будет крайне сложно.

Неймар globallookpress.com

Однако это самое «если» скрывает в себе массу неопределенностей. Один вопрос — сможет ли Неймар перестать травмироваться и провести серию матчей подряд. Другой, не менее важный, — как вообще сегодня выглядит его потолок. К 2023 году он уже заметно снизился. Каким он окажется в 2026-м?

Анчелотти остается последовательным. Он не раз подчеркивал, что будет вызывать только полностью готовых игроков. И хотя тренер регулярно говорит о Неймаре в положительном ключе, в его ответе, прозвучавшем уже в миллионный раз после жеребьевки чемпионата мира в начале месяца, сквозила легкая нотка раздражения.

«Если Неймар будет заслуживать место, если он будет здоров и играть лучше других, он сыграет на чемпионате мира, — сказал Анчелотти. — Я никому ничего не должен».

Дверь приоткрыта, но открыть ее Неймару придется самому. И это снова возвращает нас к истории с Ромарио и к единственной по-настоящему твердой уверенности: ближайшие шесть месяцев в любом случае будут достойны внимания.