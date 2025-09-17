Главная проблема Анчелотти: кто станет «девяткой» Бразилии на ЧМ-2026

В это нелегко поверить, но это факт: в предыдущих отборочных циклах Бразилии пришлось бы пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи. Расширение турнира до 48 команд позволило «селесао» пройти квалификацию относительно спокойно, но впереди слишком много работы, при этом времени остается не так уж много.

У Карло Анчелотти есть лишь октябрьские, ноябрьские и мартовские товарищеские матчи, прежде чем он назовет состав на ЧМ-2026.

Надо признать, что бразильская оборона заметно окрепла с приходом итальянца: в последних четырех матчах команда пропустила лишь один гол, да и тот с пенальти, назначенного после видеопросмотра.

Теперь главная задача — наладить игру в атаке. Анчелотти предстоит решить проблему, которая неожиданно давно тревожит Бразилию: кто будет играть на позиции центрального нападающего?

Это страна Леонидиса и Адемира — лучших бомбардиров чемпионатов мира 1938 и 1950 годов. Кроме того, в «золотых» составах были Вава, Тостао, Ромарио и Роналдо. Невероятные традици.

Но если крайних нападающих в Бразилии больше, чем нужно, то центрфорвардов, привыкших действовать в середине, заметно не хватает. Перед ЧМ-2018 в России казалось, что место прочно закрепилось за Габриэлем Жезусом. Но он крайне неудачно провел турнир, потеряв уверенность в роли бомбардира, а затем череда травм окончательно подвинула его на второй план.

Впрочем, сейчас ситуация выглядит не столь безнадежной. В ближайшие месяцы развернется настоящая борьба за место в составе. В основном, на полях АПЛ.

Ришарлисон, основной центральный нападающий Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре, снова среди фаворитов. У него есть два серьезных преимущества. Во-первых, Анчелотти — его поклонник еще со времен работы в «Эвертоне». Во-вторых, он наконец-то выглядит здоровым и свежим. Тяжелый 2021 год, когда ему пришлось играть и на Кубке Америки, и на Олимпиаде, оставил свой след: серия мелких травм преследовала его несколько сезонов подряд.

Но сейчас Ришарлисон утверждает, что провел лучшую предсезонку за последние годы, и первые матчи подтверждили, что он в отличной форме.

Но у него есть конкуренты. Совсем другого плана форвард — Жуан Педро. Его репутация в Бразилии заметно выросла после перехода в «Челси» и успешного выступления на клубном чемпионате мира. Он уже успел порадовать болельщиков техникой и универсальностью. Если Ришарлисон действует вертикально и нацелен на ворота, то Педро любит опускаться глубже и участвовать в комбинационной игре, что можно было заметить во время недавнего матча против Чили.

Матеус Кунья пропустил сентябрьские матчи из-за травмы, но у него еще будет шанс показать себя. Звезда олимпийской сборной, завоевавшей золото в Токио, он, пожалуй, заслуживал поездки на прошлый чемпионат мира. Но помешали два фактора: он мало забивал в квалификации и никогда не выступал на родине. До переезда в Англию он играл в Швейцарии, Германии и Испании. Кроме того, порой у него были конфликты с тренерами.

Переход в «Манчестер Юнайтед» может стать для Куньи либо прорывом, либо крахом. К нему приковано гораздо больше внимания, и теперь всё зависит только от него. Благодаря умению играть как на острие, так и чуть глубже, он вполне может стать серьезным конкурентом для Жуана Педро.

Есть и другие варианты. В «Борнмуте» есть Эванилсон, но внимание Анчелотти, похоже, приковано к новичку «Ноттингем Форест» — Игору Жезусу.

В первые же дни работы в Бразилии Анчелотти пришел на стадион посмотреть на его игру в матче «Ботафого» в Кубке Либертадорес. Команда обязана была выигрывать, но уже в начале осталась в меньшинстве. В итоге именно Игор Жезус вытащил «Ботафого» и показал ту же настырность, что и в матче против «Пари Сен-Жермен» (1:0) на клубном чемпионате мира.

Одинокий форвард, который при этом не щадит себя, активно отрабатывая в обороне и становясь первой линией прессинга, — именно Игор Жезус больше всех напоминает идеального нападающего в понимании Анчелотти. Проблема лишь в том, получит ли он достаточно игрового времени в своем первом сезоне в «Ноттингем Форест».

В чемпионате Бразилии тоже есть несколько интересных кандидатов, на которых Анчелотти наверняка тоже рассчитывает. Кайо Жорже из «Крузейро» на прошлой неделе дебютировал в матче против Чили, выйдя на замену. Правда, потом он пропустил из-за травмы игру с Боливией.

Жорже не сумел закрепиться в «Ювентусе», но вернувшись на родину, вновь обрел форму. Почти та же история и у Витора Роке: после неудачи в «Барселоне» он обрел новое дыхание после перехода в «Палмейрас», где снова демонстрирует свою мощь.

Ну и, конечно, всегда есть Педро из «Фламенго», который ездил на прошлый чемпионат мира. Но тут есть сомнения в его скорости и мобильности по меркам современного футбола.

Ну а теперь пару слов про Эндрика. Еще полтора года назад он казался чудо-мальчиком: тогда он забил победный мяч на «Уэмбли», а спустя несколько дней отличился и в матче против Испании.

Возможно, ему повредил слишком ранний переезд в «Реал», где Анчелотти было непросто найти ему место в атаке, уже адаптированной под Килиана Мбаппе. Сложно сказать, сумеет ли Эндрик обрести форму между текущим моментом и июнем следующего года.

Выбор у Анчелотти есть, и он довольно широкий. А вот времени на то, чтобы разобраться в кандидатах, крайне мало. Форвардам придется цепляться за каждый предоставленный шанс. Каждый уик-энд в АПЛ становится не просто борьбой за очки, а еще и конкуренцией за право стать ключевым центрфорвардом сборной Бразилии на чемпионате мира.