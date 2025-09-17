Главная проблема Анчелотти: кто станет «девяткой» Бразилии на ЧМ-2026

У Карло Анчелотти есть лишь октябрьские, ноябрьские и мартовские товарищеские матчи, прежде чем он назовет состав на ЧМ-2026.
Надо признать, что бразильская оборона заметно окрепла с приходом итальянца: в последних четырех матчах команда пропустила лишь один гол, да и тот с пенальти, назначенного после видеопросмотра.
Теперь главная задача — наладить игру в атаке. Анчелотти предстоит решить проблему, которая неожиданно давно тревожит Бразилию: кто будет играть на позиции центрального нападающего?
Это страна Леонидиса и Адемира — лучших бомбардиров чемпионатов мира 1938 и 1950 годов. Кроме того, в «золотых» составах были Вава, Тостао, Ромарио и Роналдо. Невероятные традици.
Но если крайних нападающих в Бразилии больше, чем нужно, то центрфорвардов, привыкших действовать в середине, заметно не хватает. Перед ЧМ-2018 в России казалось, что место прочно закрепилось за Габриэлем Жезусом. Но он крайне неудачно провел турнир, потеряв уверенность в роли бомбардира, а затем череда травм окончательно подвинула его на второй план.
Впрочем, сейчас ситуация выглядит не столь безнадежной. В ближайшие месяцы развернется настоящая борьба за место в составе. В основном, на полях АПЛ.
Ришарлисон, основной центральный нападающий Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре, снова среди фаворитов. У него есть два серьезных преимущества. Во-первых, Анчелотти — его поклонник еще со времен работы в «Эвертоне». Во-вторых, он наконец-то выглядит здоровым и свежим. Тяжелый 2021 год, когда ему пришлось играть и на Кубке Америки, и на Олимпиаде, оставил свой след: серия мелких травм преследовала его несколько сезонов подряд.
Но сейчас Ришарлисон утверждает, что провел лучшую предсезонку за последние годы, и первые матчи подтверждили, что он в отличной форме.
Но у него есть конкуренты. Совсем другого плана форвард — Жуан Педро. Его репутация в Бразилии заметно выросла после перехода в «Челси» и успешного выступления на клубном чемпионате мира. Он уже успел порадовать болельщиков техникой и универсальностью. Если Ришарлисон действует вертикально и нацелен на ворота, то Педро любит опускаться глубже и участвовать в комбинационной игре, что можно было заметить во время недавнего матча против Чили.
Матеус Кунья пропустил сентябрьские матчи из-за травмы, но у него еще будет шанс показать себя. Звезда олимпийской сборной, завоевавшей золото в Токио, он, пожалуй, заслуживал поездки на прошлый чемпионат мира. Но помешали два фактора: он мало забивал в квалификации и никогда не выступал на родине. До переезда в Англию он играл в Швейцарии, Германии и Испании. Кроме того, порой у него были конфликты с тренерами.
Переход в «Манчестер Юнайтед» может стать для Куньи либо прорывом, либо крахом. К нему приковано гораздо больше внимания, и теперь всё зависит только от него. Благодаря умению играть как на острие, так и чуть глубже, он вполне может стать серьезным конкурентом для Жуана Педро.
Есть и другие варианты. В «Борнмуте» есть Эванилсон, но внимание Анчелотти, похоже, приковано к новичку «Ноттингем Форест» — Игору Жезусу.
В первые же дни работы в Бразилии Анчелотти пришел на стадион посмотреть на его игру в матче «Ботафого» в Кубке Либертадорес. Команда обязана была выигрывать, но уже в начале осталась в меньшинстве. В итоге именно Игор Жезус вытащил «Ботафого» и показал ту же настырность, что и в матче против «Пари Сен-Жермен» (1:0) на клубном чемпионате мира.
Одинокий форвард, который при этом не щадит себя, активно отрабатывая в обороне и становясь первой линией прессинга, — именно Игор Жезус больше всех напоминает идеального нападающего в понимании Анчелотти. Проблема лишь в том, получит ли он достаточно игрового времени в своем первом сезоне в «Ноттингем Форест».
В чемпионате Бразилии тоже есть несколько интересных кандидатов, на которых Анчелотти наверняка тоже рассчитывает. Кайо Жорже из «Крузейро» на прошлой неделе дебютировал в матче против Чили, выйдя на замену. Правда, потом он пропустил из-за травмы игру с Боливией.
Жорже не сумел закрепиться в «Ювентусе», но вернувшись на родину, вновь обрел форму. Почти та же история и у Витора Роке: после неудачи в «Барселоне» он обрел новое дыхание после перехода в «Палмейрас», где снова демонстрирует свою мощь.
Ну и, конечно, всегда есть Педро из «Фламенго», который ездил на прошлый чемпионат мира. Но тут есть сомнения в его скорости и мобильности по меркам современного футбола.
Ну а теперь пару слов про Эндрика. Еще полтора года назад он казался чудо-мальчиком: тогда он забил победный мяч на «Уэмбли», а спустя несколько дней отличился и в матче против Испании.
Возможно, ему повредил слишком ранний переезд в «Реал», где Анчелотти было непросто найти ему место в атаке, уже адаптированной под Килиана Мбаппе. Сложно сказать, сумеет ли Эндрик обрести форму между текущим моментом и июнем следующего года.
Выбор у Анчелотти есть, и он довольно широкий. А вот времени на то, чтобы разобраться в кандидатах, крайне мало. Форвардам придется цепляться за каждый предоставленный шанс. Каждый уик-энд в АПЛ становится не просто борьбой за очки, а еще и конкуренцией за право стать ключевым центрфорвардом сборной Бразилии на чемпионате мира.