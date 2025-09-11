Хроники квалификации ЧМ-2026: последний танец Месси и Роналду, прогресс США и сенсация в Африке

Долгожданный прогресс сборной США

После невзрачного поражения от Южной Кореи в Харрисоне, когда команда вновь показала разрозненную игру, сборная США обыграла Японию (2:0) и наконец подарила своим болельщикам повод поверить в проект Маурисио Почеттино.

Почеттино отреагировал на поражение от корейцев изменениями и в тактике, и в составе (пять замен по сравнению с субботней игрой), чтобы лучше противостоять быстрой команде Хадзимэ Мориясу.

Аргентинец вернулся к тактическим наработкам времен работы в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», где часто использовал схему 3-4-3 (или 3-4-2-1), играя «от противного» против соперников, любящих позиционные атаки. Именно это и произошло во вторник: США активно прессинговали, атаковали и ловко использовали огромные зоны, возникавшие из-за высокого прессинга японцев.

Это был классический, «олдскульный» Почеттино — и это сработало.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Кристиан Пулишич, пропустивший летние матчи сборной, был одним из лучших в игре с Японией: он получал много свободы с мячом, постоянно возвращал его команде, создавал моменты и отдал результативную передачу на Фолорина Балогуна. Кроме того, отлично проявил себя и полузащитник мексиканской «Америки» Алекс Сендехас, забивший красивый гол.

Теперь уже нет сомнений: если сборная США хочет добиться успеха в будущем, то в ее составе обязательно должен быть Крис Ричардс. Центральный защитник «Кристал Пэлас» играет ключевую роль во всем, что делает эта команда, и его значение трудно переоценить.

Разумеется, сам результат против Японии не так уж важен, все-таки это был товарищеский матч. Тем более соперник сделал большую ротацию после ничьей с Мексикой: лидеры вроде Ватару Эндо («Ливерпуль») и Такэфусы Кубо («Реал Сосьедад») так и не вышли на поле, а Каору Митома («Брайтон») и Такуми Минамино («Монако») появились лишь на замену. США тоже играли не в сильнейшем составе. Но главное — не в этом. Куда важнее вывод: во вторник вечером в Коламбусе и игроки, и сам Почеттино увидели в сборной США признаки цельной, стойкой и креативной команды. Это была их лучшая игра с тех пор, как аргентинец возглавил команду.

Сборная США globallookpress.com

Однако проведение абсолютно всех товарищеских матчей только на американской земле — не лучший вариант. Настоящие испытания еще впереди, и сборной США нужно чаще проверять себя в разной обстановке против серьезных соперников.

Возможно, некоторые возразят, мол, в стране, где огромная поддержка у Мексики и других сборных, игры в США для американцев и так могут ощущаться как выездные. Но это не одно и то же. Сборная США, в порядке гипотезы, должна приехать, например, на стадион «Монументаль» и сыграть с Аргентиной, или отправиться в Северную Африку и проверить себя против Марокко в Рабате. Да даже не обязательно топ-сборные: сыграйте с Шотландией или Индонезией — без разницы. Главное — встретиться с соперником у него дома, перед его болельщиками.

Алекс Сендехас globallookpress.com

Канада, например, так и поступила в начале сентября: команда Джесси Марша выиграла в гостях у Румынии (3:0) и у Уэльса (1:0) в Суонси. Результат тут вторичен по сравнению с теми уроками, которые можно извлечь, играя на чужой территории. Ведь именно так, выходя из зоны комфорта, можно обрести уверенность. А если хочешь заявить о себе на чемпионате мира следующим летом, нужно быть готовым к любому сценарию.

В этом году американцам еще предстоят матчи против Эквадора, Австралии, Парагвая и Уругвая. Отличные спарринги перед ЧМ, но все они снова будут проходить в США. В марте возможны встречи с европейскими грандами — Бельгией и сборной Португалии. Соперники серьезные, идеальные для подготовки, но играть всё время в «тепличных» условиях, дома, — это путь в никуда. Особенно для сборной США. Статус хозяина чемпионата значит очень мало, как только прозвучит стартовый свисток.

Но эту часть рассказа все равно хочется завершить на позитивной ноте. Во вторник вечером команда Почеттино показала потрясающую игру. Возможно, это был знак дальнейшего прогресса, который к июню может вырасти во что-то по-настоящему особенное.

Прорыв андердогов в Южной Америке и Африке

Автоматические путевки от Южной Америки на следующий чемпионат мира уже распределены: Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай обеспечили себе участие в финальной части турнира еще перед заключительным туром квалификации. Поэтому внимание сосредоточилось на Венесуэле и Боливии, которые боролись за седьмое место — оно давало право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.

Сборная Боливии одержала историческую победу над Бразилией globallookpress.com

Венесуэла имела преимущество перед решающим вечером, но болезненное поражение от Колумбии (3:6) подарило Боливии шанс сделать то, чего не случалось с 2009 года, — обыграть Бразилию и опередить Венесуэлу в таблице. Как и 16 лет назад, у «Ла Верде» было главное оружие — высота. Их стадион «Мунисипаль» в Эль-Альто расположен на отметке 4150 метров над уровнем моря, что на 550 метров выше прежней арены в Ла-Пасе. Боливия максимально использовала это преимущество: у них ни одного поражения дома в нынешнем отборе. Более того, боливийцы установили рекорд квалификаций ЧМ по количеству набранных очков (20). Единственная гостевая победа пришлась на матч с Чили в прошлом году — и она оказалась крайне важной.

В решающей встрече с Бразилией Боливия одержала победу со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти (КОНМЕБОЛ не может без доли драмы). Но стоит отметить: команда Оскара Вильегаса отыграла эту кампанию с колоссальной самоотдачей. В итоге Боливия пробилась в плей-офф и приблизилась к возвращению на чемпионат мира впервые с 1994 года, который, к слову, тоже проходил в США.

Боливия может всего лишь второй раз в истории выйти в финальную часть турнира по спортивному принципу: в 1930 и 1950 годах они попали туда автоматически.

Тем временем в Африке сборная Кабо-Верде (страна с населением, сопоставимым с Атлантой) одержала историческую победу над Камеруном (1:0). «Синие акулы» вышли в лидеры своей группы с преимуществом в пять очков. Еще одна победа в двух оставшихся матчах — и они впервые в истории сыграют на чемпионате мира.

Сборная Кабо-Верде globallookpress.com

После финального свистка болельщики Кабо-Верде выбежали на поле, празднуя возможную сенсационную развязку отборочной кампании.

Стоит сказать, что для преданных поклонников африканского футбола это не стало полной неожиданностью. Эта прекрасная страна, состоящая из 10 островов и множества мелких островков, в последние годы показывает отличные результаты, включая четвертьфинал Кубка африканских наций-2023. Но их нынешний успех приуменьшать нельзя: когда ты возглавляешь группу, где есть такой гигант, как Камерун, это прямое доказательство твоего прогресса.

Последний танец Месси и Роналду

В прошлый четверг вечером в Буэнос-Айресе Лионель Месси провел свой последний отборочный матч чемпионата мира за сборную Аргентины. Действующие чемпионы мира разгромили Венесуэлу (3:0), а их капитан оформил дубль. Теперь у него 36 голов в 72 играх в рамках квалификации ЧС, и это абсолютный рекорд в истории южноамериканского футбола.

Во вторник «альбиселесте» уступили Эквадору (0:1), но всё равно завершили отбор к ЧМ-2026 на первом месте.

Лионель Месси globallookpress.com

Месси, ставший лучшим бомбардиром южноамериканского отбора с восемью мячами, в Гуаякиле уже не сыграл. Он вернулся в США, чтобы готовиться к решающему отрезку сезона в МЛС. Фактически это означает, что его карьера в квалификациях чемпионатов мира завершена. Кроме того, пока никто не знает, сыграет ли Месси на ЧМ-2026.

«С учетом моего возраста, логичнее всего предположить, что этого уже не будет», — сказал 38-летний Месси на прошлой неделе.

Он также остается рекордсменом по числу матчей на чемпионатах мира. «Я вдохновлен, у меня есть желание, но я живу день за днем, от матча к матчу. Буду продолжать в том же духе, стараясь чувствовать себя как можно лучше и быть честным с самим собой. Когда я в форме — я наслаждаюсь. Когда нет — мне тяжело, и тогда лучше воздержаться от участия в столь важном турнире. Посмотрим… У меня пока нет решения по поводу чемпионата мира».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Тем временем в Европе, где отбор завершится только в ноябре, Криштиану Роналду тоже напомнил о своей гениальности. В матче против Армении (5:0) он оформил дубль, забив 37-й и 38-й голы в квалификациях ЧМ. Это позволило ему обойти Месси и вплотную приблизиться к рекордсмену — легендарному Карлосу Руису из Гватемалы.

Во вторник против Венгрии Роналду реализовал пенальти и сравнялся с Руисом, при этом Португалия одержала победу со счетом 3:2.

40-летний Роналду также обновил мировой рекорд результативности за сборную — теперь в его активе 141 гол в 223 матчах. В феврале ему исполнится 41, и цель остается прежней — как и у Месси — сыграть на рекордном шестом чемпионате мира.

Увидим ли мы «Последний танец» следующим летом? Станет ли ЧМ-2026 финальным аккордом Месси и Роналду на международной арене?

Даже думать об этом кажется нереальным. После двух потрясающих десятилетий и незабываемых моментов трудно поверить, что очень скоро мы больше никогда не увидим их на поле.

Пройдут годы, и молодые поколения будут спрашивать нас об этом соперничестве. Они будут интересоваться тем самым невероятным, вдохновляющим и завораживающим временем в истории футбола, когда две суперзвезды держали игру в своих руках.