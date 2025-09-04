Билет на мундиаль. Кто из южноамериканцев сменил клуб ради ЧМ‑2026?

Болельщики и эксперты обожают игру под названием «Кто выиграл трансферное окно? ».

Но ответ на этот вопрос зависит от того, как вести счет. Это окно заметно отличается от предыдущих: футболисты зарабатывают на жизнь в клубах, однако до старта чемпионата мира остается чуть больше девяти месяцев, и мысль о возможной славе в составе сборной тоже играет важную роль. Некоторые игроки явно использовали этот период, чтобы укрепить свои позиции на международной арене — особенно это касается южноамериканцев.

Сборная Аргентины намерена совершить то, чего еще не удавалось никому: защитить титул чемпиона мира на другом континенте. Главным фактором успеха, конечно, был Лионель Месси. Но даже после исторической победы над Бразилией в отборе — первой для «селесао» домашней неудачи в квалификации — для Лионеля Скалони важным уроком стало очевидное снижение влияния Месси.

В конце 2023 года казалось, что главный тренер подумывает об отставке, но затем он переключился на планирование будущего, в котором Месси уже не обязательно будет центром вселенной.

Разумеется, равноценной замены Месси быть не может. Но сильные команды складываются на маленьких, но прочных связках. И лучшей новостью последних месяцев стало появление атакующего полузащитника Тьяго Альмады и его взаимодействие с нападающим Хулианом Альваресом.

Тьяго Альмада globallookpress.com

В 16 турах отборочного цикла к чемпионату мира пик формы аргентинцев пришелся на март: без Месси они одержали выездную победу над Уругваем (1:0), а затем разгромили Бразилию со счетом 4:1. В обоих матчах связка Альварес — Альмада сыграла ключевую роль. Теперь, когда Альмада сменил «Лион» на мадридский «Атлетико», дуэт тренируется и играет вместе каждую неделю.

Правда, старт подопечных Диего Симеоне в Ла Лиге нельзя назвать удачным — одно поражение и две ничьи в трех турах. Но с каждой встречей взаимопонимание аргентинцев становится все крепче, что особенно важно в преддверии чемпионата мира.

Заменить колоссальный талант Анхеля Ди Марии — еще одна непростая задача. Перед стартом отборочного цикла главным кандидатом на его место казался Алехандро Гарначо — благодаря своей скорости и умению обыгрывать один в один. Но в квалификации он выходил всего трижды и лишь на замены, последний раз — в ноябре.

В «Манчестер Юнайтед» Гарначо словно уперся в стену. Теперь 21-летний аргентинец оказался в «Челси», где конкуренция колоссальная, и пока непонятно, какое место он займет в команде. Тем не менее новый старт может дать ему шанс вернуться в обойму национальной сборной.

Другие игроки, напротив, делают ставку на стабильность. Ходили слухи, что Кристиана Ромеро могут переманить из «Тоттенхэма» в мадридский «Атлетико» к Диего Симеоне. Но центральный защитник, которому предстоит сыграть для Аргентины еще более важную роль, чем в Катаре, предпочел остаться в Лондоне, где его назначили капитаном клуба.

Тем временем громкий «двойной» трансфер с участием бразильцев так и не состоялся — оба остались на местах. Родриго из «Реала» и Савиньо из «Манчестер Сити» прочно закрепились в составе сборной Бразилии и чаще всего выходят в стартовом составе.

Родриго globallookpress.com

Тем не менее оба игрока пропустили первые два матча под руководством Карло Анчелотти. Ходили упорные слухи, что Родриго переберется в «Манчестер Сити», а взамен Савиньо отправится в «Тоттенхэм» — оба игрока в таком случае получили бы более значимые роли в новых командах.

Но, несмотря на то что Родриго, похоже, не до конца доволен своим нынешним положением, он решил остаться «Реале». Возможно, новые перемены ждут его в январское трансферное окно.

Антони, между тем, и переехал, и остался одновременно. «Манчестер Юнайтед» понес серьезные финансовые потери, позволив вингеру продолжить карьеру в «Бетисе», где он во второй половине прошлого сезона, находясь в аренде, пережил настоящее возрождение.

Для его международных амбиций это отличная новость. Анчелотти высоко ценит игрока и даже неожиданно включил его в свой первый состав в июне. На матчи этой недели Антони не вызван, но теперь он будет получать стабильную игровую практику в клубе, где чувствует себя комфортно.

Тем временем накаляется борьба за место центрального нападающего сборной Бразилии. Жуан Педро мгновенно выиграл от перехода в «Челси»: едва выйдя из отпуска, он сыграл ключевую роль в победе на Клубном чемпионате мира. Это заметно повысило его репутацию на родине и серьезно увеличило шансы закрепиться в основе национальной команды.

Матеус Кунья тоже совершил громкий переход. Звезда бразильской «молодежки», которая выиграла золото Олимпиады в Токио-2021, он по стечению обстоятельств не попал в Катар. Теперь же даже в кризисном «Манчестер Юнайтед» у него куда больше возможностей проявить себя, чем было в «Вулверхэмптоне» или предыдущих европейских клубах. Более того, Кунья всерьез претендовал на вызов в ближайшие матчи сборной Бразилии, но травма лишила его этого шанса.

Его замена оказалась весьма любопытной. Карло Анчелотти неожиданно вызвал Самуэла Лино из «Фламенго» — игрока, о котором еще несколько месяцев назад большинство болельщиков в Бразилии и не слышало.

Самуэл Лино globallookpress.com

Лино — представитель все более распространенной категории бразильцев, почти всю карьеру проведших в Европе. Но «Фламенго», получив солидные средства после участия в Клубном чемпионате мира, выкупил у «Атлетико» левого вингера. И уже после яркого первого месяца в составе гранда из Рио Лино получил признание на уровне национальной команды. И он не единственный, кто почувствовал преимущества игры за большой бразильский клуб.

«Палмейрас» давно охотился за плеймейкером Андреасом Перейрой. В прошлое трансферное окно футболист не проявил интереса — он надеялся, что, покидая «Фулхэм», окажется в более статусной европейской команде. Теперь же он изменил свое мнение.

Мощный состав «Палмейраса» позволяет бороться сразу и за чемпионство в бразильской Серии A, и за трофей Кубка Либертадорес. Сам Перейра не надевал футболку сборной с октября, когда забил великолепный гол в ворота Перу.

Выступления за «Палмейрас» могут вернуть его в национальную команду, а следующий год, похоже, станет для 29‑летнего полузащитника единственным шансом сыграть на чемпионате мира. И это, без сомнения, повлияло на его решение перебраться через Атлантику.

Многие футболисты из Колумбии тоже надеются повысить свои шансы на участие в чемпионате мира, сменив Европу на Бразилию. Ситуация в сборной сейчас непростая. В четверг команде нужно победить Боливию дома, чтобы гарантировать себе путевку на ЧМ, но моральный дух оставляет желать лучшего.

После длинной серии без поражений, прерванной в финале Кубка Америки прошлого года, подопечные Нестора Лоренсо словно утратили уверенность. В последних шести матчах нет ни одной победы. Схема « Хамес Родригес плюс два форварда и три дисциплинированных хавбека для баланса» больше не работает так эффективно. Это значит, что места в составе вакантны, и ряд игроков уже воспользовались шансом.

Хорхе Карраскаль globallookpress.com

Самое громкое имя — Хорхе Карраскаль, потенциальная альтернатива Родригесу на позиции плеймейкера. В текущем цикле он вышел в старте дважды и шесть раз появлялся на замену. Теперь он сменил московское «Динамо» на «Фламенго». Переезд увеличил его заметность, но пробиться в основу клуба с таким богатым выбором игроков будет непросто.

Совсем иная ситуация у элегантного центрального защитника Карлоса Куэсты (четыре выхода в старте и один со скамейки в отборе). После длительного периода в Бельгии он перебрался из «Галатасарая» в «Васко да Гаму», который ведет борьбу за выживание в Бразилии.

Там он присоединился к еще одному новичку — вингеру Андресу Гомесу, ранее выступавшему в MLS, а затем во французском «Ренне» Пока на его счету пара выходов на замену. В сборной он, похоже, конкурирует за место с еще одним фланговым игроком, Луисом Синистеррой. Тот после травмированного сезона в «Борнмуте» отправился в аренду в «Крузейро»- еще одного претендента на титул чемпиона Бразилии.

Можно ли сказать, что эти игроки «выиграли трансферное окно»? Окончательный ответ мы узнаем лишь в середине следующего года, когда будут объявлены составы на чемпионат мира‑2026.