    Билет на мундиаль. Кто из южноамериканцев сменил клуб ради ЧМ‑2026?

    Все больше футболистов выбирают новые команды в погоне за местом в сборной

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Бразилии Сборная Уругвая Атлетико Манчестер Юнайтед Челси Тоттенхэм Реал Мадрид Манчестер Сити Бетис Латинская Америка Фулхэм Сборная Колумбии Сборная Боливии Динамо
    Алехандро Гарначо
    Алехандро Гарначо
    ESPN анализирует главные переходы южноамериканцев и объясняет, как они могут повлиять на заявки сборных к чемпионату мира-2026.
    Болельщики и эксперты обожают игру под названием «Кто выиграл трансферное окно? ».

    Но ответ на этот вопрос зависит от того, как вести счет. Это окно заметно отличается от предыдущих: футболисты зарабатывают на жизнь в клубах, однако до старта чемпионата мира остается чуть больше девяти месяцев, и мысль о возможной славе в составе сборной тоже играет важную роль. Некоторые игроки явно использовали этот период, чтобы укрепить свои позиции на международной арене — особенно это касается южноамериканцев.

    • Сборная Аргентины намерена совершить то, чего еще не удавалось никому: защитить титул чемпиона мира на другом континенте. Главным фактором успеха, конечно, был Лионель Месси. Но даже после исторической победы над Бразилией в отборе — первой для «селесао» домашней неудачи в квалификации — для Лионеля Скалони важным уроком стало очевидное снижение влияния Месси.

    В конце 2023 года казалось, что главный тренер подумывает об отставке, но затем он переключился на планирование будущего, в котором Месси уже не обязательно будет центром вселенной.

    Разумеется, равноценной замены Месси быть не может. Но сильные команды складываются на маленьких, но прочных связках. И лучшей новостью последних месяцев стало появление атакующего полузащитника Тьяго Альмады и его взаимодействие с нападающим Хулианом Альваресом.

    Тьяго Альмада
    В 16 турах отборочного цикла к чемпионату мира пик формы аргентинцев пришелся на март: без Месси они одержали выездную победу над Уругваем (1:0), а затем разгромили Бразилию со счетом 4:1. В обоих матчах связка Альварес — Альмада сыграла ключевую роль. Теперь, когда Альмада сменил «Лион» на мадридский «Атлетико», дуэт тренируется и играет вместе каждую неделю.

    Правда, старт подопечных Диего Симеоне в Ла Лиге нельзя назвать удачным — одно поражение и две ничьи в трех турах. Но с каждой встречей взаимопонимание аргентинцев становится все крепче, что особенно важно в преддверии чемпионата мира.

    Заменить колоссальный талант Анхеля Ди Марии — еще одна непростая задача. Перед стартом отборочного цикла главным кандидатом на его место казался Алехандро Гарначо — благодаря своей скорости и умению обыгрывать один в один. Но в квалификации он выходил всего трижды и лишь на замены, последний раз — в ноябре.

    • В «Манчестер Юнайтед» Гарначо словно уперся в стену. Теперь 21-летний аргентинец оказался в «Челси», где конкуренция колоссальная, и пока непонятно, какое место он займет в команде. Тем не менее новый старт может дать ему шанс вернуться в обойму национальной сборной.

    Другие игроки, напротив, делают ставку на стабильность. Ходили слухи, что Кристиана Ромеро могут переманить из «Тоттенхэма» в мадридский «Атлетико» к Диего Симеоне. Но центральный защитник, которому предстоит сыграть для Аргентины еще более важную роль, чем в Катаре, предпочел остаться в Лондоне, где его назначили капитаном клуба.

    Тем временем громкий «двойной» трансфер с участием бразильцев так и не состоялся — оба остались на местах. Родриго из «Реала» и Савиньо из «Манчестер Сити» прочно закрепились в составе сборной Бразилии и чаще всего выходят в стартовом составе.

    Родриго
    Тем не менее оба игрока пропустили первые два матча под руководством Карло Анчелотти. Ходили упорные слухи, что Родриго переберется в «Манчестер Сити», а взамен Савиньо отправится в «Тоттенхэм» — оба игрока в таком случае получили бы более значимые роли в новых командах.

    Но, несмотря на то что Родриго, похоже, не до конца доволен своим нынешним положением, он решил остаться «Реале». Возможно, новые перемены ждут его в январское трансферное окно.

    Антони, между тем, и переехал, и остался одновременно. «Манчестер Юнайтед» понес серьезные финансовые потери, позволив вингеру продолжить карьеру в «Бетисе», где он во второй половине прошлого сезона, находясь в аренде, пережил настоящее возрождение.

    Для его международных амбиций это отличная новость. Анчелотти высоко ценит игрока и даже неожиданно включил его в свой первый состав в июне. На матчи этой недели Антони не вызван, но теперь он будет получать стабильную игровую практику в клубе, где чувствует себя комфортно.

    • Тем временем накаляется борьба за место центрального нападающего сборной Бразилии. Жуан Педро мгновенно выиграл от перехода в «Челси»: едва выйдя из отпуска, он сыграл ключевую роль в победе на Клубном чемпионате мира. Это заметно повысило его репутацию на родине и серьезно увеличило шансы закрепиться в основе национальной команды.

    Матеус Кунья тоже совершил громкий переход. Звезда бразильской «молодежки», которая выиграла золото Олимпиады в Токио-2021, он по стечению обстоятельств не попал в Катар. Теперь же даже в кризисном «Манчестер Юнайтед» у него куда больше возможностей проявить себя, чем было в «Вулверхэмптоне» или предыдущих европейских клубах. Более того, Кунья всерьез претендовал на вызов в ближайшие матчи сборной Бразилии, но травма лишила его этого шанса.

    Его замена оказалась весьма любопытной. Карло Анчелотти неожиданно вызвал Самуэла Лино из «Фламенго» — игрока, о котором еще несколько месяцев назад большинство болельщиков в Бразилии и не слышало.

    Самуэл Лино
    Лино — представитель все более распространенной категории бразильцев, почти всю карьеру проведших в Европе. Но «Фламенго», получив солидные средства после участия в Клубном чемпионате мира, выкупил у «Атлетико» левого вингера. И уже после яркого первого месяца в составе гранда из Рио Лино получил признание на уровне национальной команды. И он не единственный, кто почувствовал преимущества игры за большой бразильский клуб.

    «Палмейрас» давно охотился за плеймейкером Андреасом Перейрой. В прошлое трансферное окно футболист не проявил интереса — он надеялся, что, покидая «Фулхэм», окажется в более статусной европейской команде. Теперь же он изменил свое мнение.

    Мощный состав «Палмейраса» позволяет бороться сразу и за чемпионство в бразильской Серии A, и за трофей Кубка Либертадорес. Сам Перейра не надевал футболку сборной с октября, когда забил великолепный гол в ворота Перу.

    Выступления за «Палмейрас» могут вернуть его в национальную команду, а следующий год, похоже, станет для 29‑летнего полузащитника единственным шансом сыграть на чемпионате мира. И это, без сомнения, повлияло на его решение перебраться через Атлантику.

    Многие футболисты из Колумбии тоже надеются повысить свои шансы на участие в чемпионате мира, сменив Европу на Бразилию. Ситуация в сборной сейчас непростая. В четверг команде нужно победить Боливию дома, чтобы гарантировать себе путевку на ЧМ, но моральный дух оставляет желать лучшего.

    После длинной серии без поражений, прерванной в финале Кубка Америки прошлого года, подопечные Нестора Лоренсо словно утратили уверенность. В последних шести матчах нет ни одной победы. Схема « Хамес Родригес плюс два форварда и три дисциплинированных хавбека для баланса» больше не работает так эффективно. Это значит, что места в составе вакантны, и ряд игроков уже воспользовались шансом.

    Хорхе Карраскаль
    Самое громкое имя — Хорхе Карраскаль, потенциальная альтернатива Родригесу на позиции плеймейкера. В текущем цикле он вышел в старте дважды и шесть раз появлялся на замену. Теперь он сменил московское «Динамо» на «Фламенго». Переезд увеличил его заметность, но пробиться в основу клуба с таким богатым выбором игроков будет непросто.

    Совсем иная ситуация у элегантного центрального защитника Карлоса Куэсты (четыре выхода в старте и один со скамейки в отборе). После длительного периода в Бельгии он перебрался из «Галатасарая» в «Васко да Гаму», который ведет борьбу за выживание в Бразилии.

    • Там он присоединился к еще одному новичку — вингеру Андресу Гомесу, ранее выступавшему в MLS, а затем во французском «Ренне» Пока на его счету пара выходов на замену. В сборной он, похоже, конкурирует за место с еще одним фланговым игроком, Луисом Синистеррой. Тот после травмированного сезона в «Борнмуте» отправился в аренду в «Крузейро»- еще одного претендента на титул чемпиона Бразилии.

    Можно ли сказать, что эти игроки «выиграли трансферное окно»? Окончательный ответ мы узнаем лишь в середине следующего года, когда будут объявлены составы на чемпионат мира‑2026.

