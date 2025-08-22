Колумбийский Каннаваро. Поиски нового центрбека вывели «Спартак» на Куэсту

Столичный клуб в последние дни прервал молчание после дорогостоящего приобретения Жедсона Фернандеша, заполучив Илью Самошникова из «Локомотива» и оформляя последние штрихи относительно переезда Карлоса Куэсты. Удастся ли 26-летнему защитнику в «Спартаке» реабилитироваться за провальные выступления на просторах Турции?

Конвейер талантливых центрдефов

Карлос Эссеомо Куэста Фигероа появился на свет 9 марта 1999 года в городе Кибдо, протянувшемся в западной части Колумбии. Пробивал дорогу в большой футбол он в академии «Атлетико Насьональ» из Медельина, воспитавшего известного защитника Давинсона Санчеса.

На родине Куэсту прозвали «типичным центрбеком в стиле Каннаваро» — несмотря на не самые внушительные габариты (рост 179 см) ему удается конкурировать с более высокими оппонентами на втором этаже за счет отличного прыжка и выбора подходящего момента. Если Карлос не добирается до игровой сферы головой, то, как минимум, выбивает из колеи противостоящего нападающего. К числу козырей колумбийца относят выдающиеся скоростные данные, благодаря которым нивелирует преимущество уходящего в отрыв игрока либо оказывается первым на мяче, устраняя опасность у ворот.

Из молодежки «Атлетико Насьональ» одаренного семнадцатилетнего парня забрал именитый Рейнальдо Руэда, возглавлявший «зеленых» на протяжении двух лет. Именно под его руководством медельинцы во второй раз в истории отпраздновали викторию в Копа Либертадорес в 2016 году, после чего в рамках самого престижного южноамериканского турнира вновь установилась бразильско-аргентинская гегемония.

Триумфальный «Атлетико Насьональ» по кирпичикам разобрали, в частности, Давинсон Санчес перебрался в «Аякс» за 5,5 млн евро, поэтому Руэде понадобилась свежая кровь и он окончательно прописал в составе Куэсту. Хотя дебютировал Карлос за «зеленых» еще до смены прописки главной звезды команды, отыграв от звонка до звонка в первом туре Лиги Димайор 2016 против «Альянса Петролера».

Рейнальдо Руэда globallookpress.com

Полноценно основным он стал в кампании 2017, надев футболку клуба из Медельина тридцать семь раз во всех соревнованиях. Прощальным подарком Руэды для торсиды «Атлетико Насьональ» оказался чемпионский титул, открывший личную коллекцию трофеев Куэсты. С уходом Рейнальдо во «Фламенго» у руля «зеленых» наступила тренерская неразбериха — аргентинец Хорхе Альмирон продержался немногим более полугода, затем с приставкой и. о. бразды правления командой принял Эрнан Эррера.

Турбулентное состояние «Атлетико Насьональ» сказалось на позициях Карлоса, который далеко не всегда попадал даже в заявку. Лишь шестнадцать поединков в розыгрыше 2018 показательно отражают снизившийся уровень доверия к Куэсте, при этом ему удалось прихватить с медельинцами Кубок Колумбии. Правда вклад в итоговую победу защитника не стоит переоценивать — единственные девяносто минут пришлись на ответную полуфинальную встречу с «Леонесом».

«Магистр» обороны

Некоторое отстранение Карлоса от дел в «Атлетико Насьональ» не смутило представителей «Генка», разглядевших потенциал колумбийца — он присоединился к бельгийцам в июле 2019 за 3,8 млн евро. Обустроиться в Европе ему помог соотечественник Джон Лукуми, перешедший в стан «магистров» из «Депортиво Кали» годом ранее.

С контингентом центрдефов из Латинской Америки соперничал Себастьян Деваст, носящий в сезоне 2019/2020 капитанскую повязку «Генка». Тем не менее Карлос не затерялся в том составе «шахтеров», становясь порой жертвой экспериментов пришедшего в середине кампании Ханнеса Вольфа, который порой использовал его на флангах обороны и в опорной зоне.

Колумбийская связка Куэста-Лукуми полностью сформировалась в защите коллектива из Бельгии с отъездом Деваста во французскую «Тулузу» — воспитанник «Атлетико Насьональ» провел 38 матчей во всех турнирах розыгрыша 2020/2021. К возросшему количеству появлений за «Генк» добавился ряд новшеств, среди которых обучение Карлоса действиям в тройке ЦЗ, периодически выстраиваемой тренером Джоном ван ден Бромом в схеме 3-4-1-2.

Азы игры в оборонительном трио, полученные от нидерландского специалиста, Куэста продолжил развивать с назначением Ваутера Вранкена, который делал упор на атакующий стиль с высокой линией защиты. Порой бельгийский наставник доставал конспекты ван ден Брома с тремя ЦЗ, где колумбиец выделялся едва ли не в статусе первого разыгрывающего, демонстрируя навыки грамотного продвижения мяча вперед как за счет точных коротких передач вперед, так и пасов на среднюю дистанцию.

Карлос Куэста globallookpress.com

Перед стартом кампании 2022/2023 Карлос удостоился звания вице-капитана «Генка», и в январе с ним продлили контракт на трехлетний срок, подчеркнув важность для клуба. Глава спортивного отдела «магистров» Димитри де Конде рассыпался в комплиментах незаменимому звену в обороне команды и одному из лидеров коллектива при Вранкене.

В свои юные годы Карлос стал одним из абсолютных столпов команды. Он современный защитник, сочетающий мощь и скорость с хорошей игрой и впечатляющей харизмой. Мы гордимся тем, что сможем связать его с нашим клубом на долгий срок. Димитри де Конде

Тем не менее отработать трудовое соглашение полностью не получилось: за насыщенным сезоном 2023/2024, в котором Куэста, не славящийся результативностью, забил уже в первом туре Жюпиле Про-лиги, последовал скомканный 2024/2025, сопровождающийся травмами и потерей места в старте с приходом на тренерский мостик «Генка» Торстена Финка. Стороны сошлись во мнении, что совместная история подошла к концу, и бельгийцы решили получить хоть какие-то дивиденды за игрока, в чьих выступлениях наметился спад.

«Галатасарай»: от протекции Бурука до изгоя

Вовремя для «Генка» подоспело предложение от «Галатасарая», заплатившего в феврале 2025 за Карлоса 8 млн евро. Выгоду от сделки также получил воспитавший центрбека «Атлетико Насьональ», на счет которого поступило 1,88 млн евро.

Руководство стамбульского клуба изначально не рассматривало Куэсту, как первый выбор в оборону, однако главный тренер Окан Бурук лично настоял на его переходе. 51-летний специалист планировал сделать ставку на колумбийскую диаспору в защитных порядках «львов», добавив Карлоса к Давинсону Санчесу.

Бурук учел его опыт игры в тройке ЦЗ, перестроив команду на схему 3-4-1-2 в первом матче промежуточного этапа Лиги Европы против «АЗ Алкмар». Вот только дела Куэсты в Стамбуле сразу не задались — с нидерландским клубом в действиях Карлоса чувствовался мандраж, из-за которого он чрезмерно пожарил около собственных владений и ошибки привели к пропущенным голам. Как итог, «АЗ Алкмар» в домашних стенах разгромил «Галатасарай» со счетом 4:1.

В ответном поединке Бурук вернул классическую расстановку 4-2-3-1, вновь выставив Куэсту в стартовом составе. Перемен в игре колумбийца не произошло и нервозность снова повлекла за собой забитые мячи в ворота Гюная Гювенча. Ничья 2:2 поставила точку в еврокубковой кампании 2024/2025 турецкого клуба.

Карлос Куэста globallookpress.com

Наставник «Галатасарая» катком прошелся по Карлосу за его перформанс с «АЗ Алкмар», задвинув его в далекий резерв. Футболку «львов» колумбиец надел в общей сложности девять раз, и ему прямо намекнули искать себе новое пристанище.

«Фейеноорд» хотел арендовать Куэсту, но клуб из Стамбула предельно ясно озвучил свою позицию — их интересует только полноценная продажа.

Пошатнувшиеся позиции в сборной

Карлос шаг за шагом преодолевал возрастные группы национальной команды Колумбии, поставив галочку напротив обойм U-17, U-20 и U-23. Наиболее примечательным его путь выдался с коллективом до 20 лет, где его назначили капитаном в 2019.

Вместе со сборной U-20 Куэста благополучно преодолел этап отбора на молодежный чемпионат мира, который приняла Польша. Колумбия справилась с групповой стадией, одолев хозяев турнира и сверстников из Таити. В 1/8 вышла победителем из напряженной серии пенальти с Новой Зеландией, но уже в четвертьфинале сборная Украины прервала сказку молодых «кофейщиков».

Карлос Куэста globallookpress.com

Билет во взрослую команду Карлосу вручил хорошо знакомый ему Рейнальдо Руэда, однажды поверивший в юное дарование во время работы с «Атлетико Насьональ». Под его чутким взглядом центрдеф дебютировал за Колумбию 25 марта 2022 в квалификации на ЧМ против Боливии.

Звездный час Куэсты пришелся на Кубок Америки 2024, в котором он блистал при сменившем Руэду Несторе Лоренсо. Правда этому поспособствовала травма Джона Лукуми, полученная в дебютной встрече южноамериканского первенства с Парагваем. Карлос достойно сменил экс-партнера по «Генку», завоевав с Колумбией серебряные медали Копы — к золотым их не пустила Аргентина.

Спад в игре Куэсты за «Генк» и, впоследствии, за «Галатасарай» отразился на его положении в рядах «кофейщиков». К примеру, летние отборочные спарринги на мундиаль-2026 с Перу и Аргентиной центрдеф пропустил.

Покупки Самошникова и Куэсты — шаг Станковича к трем ЦЗ?

Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что Карлос согласен на переезд в Российскую Премьер-лигу — «Спартаку» и «Галатасараю» осталось утвердить последние формальности. Москвичи переведут на счет стамбульского клуба 6,5 млн евро в качестве фиксированной суммы + 2 млн евро заложены в ранге бонусной части.

Предложение «красно-белых» как никогда вовремя подоспело для «львов», которые за счет их щедрости перекроют провальный февральский трансфер из «Генка». Трудовое соглашение колумбийца со «Спартаком» будет заключено до лета 2028, его заработная плата составит 1,9 млн евро в год.

Ранее столичный клуб переманил Илью Самошникова у «Локомотива», что, в совокупности с переходом Куэсты, намекает на окончательную перестройку команды на схему в три защитника. Предпосылки к этому дает сам Станкович, использующий расстановку 3-4-2-1 в последних двух турах РПЛ против «Локомотива» и «Зенита».

27-летний россиянин привык в роли латераля выжигать всю правую бровку «железнодорожников» и, не исключено, что аналогичные требования к нему предъявят в «Спартаке». Карлос, в свою очередь, обучился действовать в тройке во время выступлений за «Генк».

Тем не менее, возможно, экспериментировать Станкович не собирается и поступит куда-более прагматично — Самошникова вернет на профильный для него левый край, задвинув просевшего Олега Рябчука, а Куэсту вместо Даниила Денисова отправит на правый фланг обороны, который он периодически закрывал в Бельгии и в сборной Колумбии.

Карлос Куэста

Карлос, как отмечали выше, хорош в игре с мячом, грамотно продвигает его с помощью точных передач либо за счет отличной скорости может протянуть сферу вперед. Сильной стороной Куэсты выступает умение предугадывать дальнейшее развитие событий на поле, он не стесняется высоко прессинговать оппонентов, но при таких выпадах ему требуется подстраховка со стороны партнеров по обороне.

«Спартаку» в нынешнем состоянии явно не помешает приезд защитника, имеющего продолжительный опыт выступлений как на европейской, так и международной арене. К тому же, в «Генке» Куэста долго находился на первых ролях, дослужившись до звания вице-капитана, вот только его затянувшееся крутое пике наталкивает на вопрос — почему «красно-белые» снова переплачивают за игрока?