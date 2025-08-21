Трофей или отставка: почему Симеоне рискует потерять работу в «Атлетико»

Тем не менее, несмотря на мучительный характер вылета в 1/8 финала, Лангле держался стойко. «Матрасники» были сильнее в ответном матче, победив 1:0 и доведя дело до серии пенальти, исход которой во многом предопределило абсурдное правило «двойного касания» — впоследствии отмененное. Француз поспешил напомнить, что впереди у команды Диего Симеоне еще есть ответная встреча полуфинала Кубка Короля с «Барселоной».
— «Мы провели потрясающий матч от начала и до конца, — сказал Лангле в эфире Movistar Plus. — Думаю, мы заслужили победу как команда, как клуб, ради наших болельщиков, которые гнали нас вперед. Конечно, этот удар по морали будет ощущаться, но у нас впереди много работы и серьезные задачи. Сезон для нас не заканчивается сегодня».
Формально — нет. Но по сути именно тогда он и сломался. После того болезненного вылета «Атлетико» так и не смог оправиться. И, по правде говоря, не оправился до сих пор.
Ведь и сейчас клуб, вновь вложивший огромные деньги в летнее трансферное окно, стартовал в Ла Лиге слабо. А значит, все громче звучит вопрос: действительно ли «Атлетико» получает отдачу от дорогого состава и самого высокооплачиваемого тренера мира?
Клуб, выстроенный под тренера
Решение «Атлетико» в ноябре 2023 года продлить контракт с Диего Симеоне на рекордных условиях тогда выглядело абсолютно логичным. Аргентинец был — и остается — иконой «Метрополитано», завоевав восемь трофеев с клубом, который находился в полном хаосе, когда он возглавил его в 2011-м.
Триумф в Ла Лиге в сезоне-2013/14 — параллельно с выходом в финал Лиги чемпионов — навсегда вошел в число величайших тренерских достижений современной эпохи, учитывая уровень конкурентов.
С тех пор Симеоне стал настолько тесно ассоциироваться с «Атлетико», что трудно вспомнить другую команду, которая так идеально воплощала бы характер своего наставника.
В лучшие времена «матрасники» были безжалостны и неудержимы, всегда выкладываясь на все сто процентов в своей агрессивной охоте за победами. Как недавно заметил Антуан Гризманн, играть за «Атлетико» непросто: Симеоне требует от футболистов столько же усилий, гордости и страсти, сколько и сам вкладывает в работу.
Приход Альвареса
Однако уже в момент подписания нового соглашения было очевидно: «Атлетико» предстоит вложить в состав не меньше, чем в продление Симеоне. Команда старела и нуждалась в свежей остроте впереди. Поэтому из 188 миллионов евро (163 млн фунтов / 220 млн долларов), потраченных летом 2024-го, первые 75 миллионов ушли на то, чтобы уговорить «Манчестер Сити» отпустить аргентинского форварда Хулиана Альвареса.
Сделка вызвала немало удивления по всей Европе, но чемпион мира полностью оправдал вложения — 30 голов в 58 матчах во всех турнирах. Проблема для Симеоне в том, что даже приход Альвареса не решил всех проблем «Атлетико».
Защитник сборной Испании Робен Ле Норман усилил оборону, норвежский форвард Александер Сёрлот стал надежным «джокером» со скамейки, а универсальность Конора Галлахера не раз выручала команду. Но все же в прошлом сезоне «Атлетико» оказался меньше, чем сумма его индивидуально сильных игроков.
«Мы близки»
Казалось, что середина сезона стала переломным моментом: «Атлетико» выдал клубный рекорд — 14 побед подряд, обогнав «Барселону» и возглавив таблицу Ла Лиги. Однако во второй половине чемпионата форма команды резко пошла на спад. И окончательно надежды на титул рухнули 16 марта: ведя дома 2:0 в матче против лидера первенства «Барсы», мадридцы пропустили четыре гола за последние 18 минут игры.
Домашнее поражение от каталонцев повторилось 2 апреля в Кубке Короля, и на последние шесть недель сезона у «Атлетико» уже не оставалось турнирных целей. Оставалась надежда вернуть гордость на Клубном чемпионате мира, но, как признал сам Симеоне, они были «обречены» на вылет уже на групповом этапе после разгрома 0:4 от «ПСЖ» в первом матче. Даже тогда он пытался искать положительные стороны, утверждая, что поражение лишь подчеркнуло слабые места состава.
«Мы не на одном уровне с "ПСЖ" и "Ботафого", — неожиданно добавил он в интервью, приплетя к разговору бразильцев. — Но мы набрали столько же очков, сколько победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес, и все равно вылетели.
В этом и красота футбола: он показывает, что мы близки, но нам всегда немного не хватает. Мы спокойны, потому что прекрасно понимаем, что нужно улучшить, и это помогает нам двигаться дальше».
«Нужно сделать еще один шаг»
Именно поэтому, несмотря на болезненно разочаровывающий сезон-2024/25 без трофеев, «Атлетико» снова поддержал Симеоне в летнее трансферное окно.
Да, трансфер, сопоставимый по масштабу с приходом Хулиана Альвареса, совершен не был. Но «матрасники» все равно потратили еще 190 миллионов евро (165 млн фунтов / 220 млн долларов) на новичков — среди которых Алекс Баэна, Тьяго Альмада, Джонни Кардозо, Давид Ганцко и Джакомо Распадори. Поэтому перед стартом сезона против «Эспаньола» в воскресенье Симеоне пребывал в приподнятом настроении.
«Я очень доволен, — говорил он журналистам на прошлой неделе. — Мне комфортно там, где я нахожусь. У меня есть энергия, необходимая для моей должности. Я понимаю все последствия — хорошие, средние и плохие — этой работы.
Команда колоссально выросла, и теперь должна развиваться соответственно. В последние годы команда росла быстрее клуба, затем клуб догнал ее, потом клуб вырос больше, а команда — нет. Сейчас же коллективу необходимо сделать еще один шаг, чтобы соответствовать нынешнему уровню клуба».
Только вот воскресенье стало шагом в обратную сторону.
«Никто не хочет победы больше, чем я»
После поражения 1:2 от «Эспаньола» Симеоне отметил, что его команда как минимум час провела на поле достойно — и в этом он был прав. Альварес открыл счет великолепным ударом со штрафного и мог оформить дубль во втором тайме, завершив редкую для стиля Симеоне изящную комбинацию с серией передач.
Однако то, как «Атлетико» посыпался после гола Мигеля Рубио за 17 минут до конца, вновь вызвало вопросы к их психологической устойчивости. К тому же решение Симеоне заменить не только Альвареса, но и Баэну с Альмадой, которые выглядели убедительно, спровоцировало бурные обсуждения после финального свистка.
«Мы хотели выпустить свежих игроков, — объяснял тренер. — Мне понравились действия Тьяго, Алекса и Хулиана, и никто не хочет победы больше, чем я. Но мы проиграли, и я считаю, что это стало уроком и для меня лично».
«Тот, кто пытается, не проигрывает»
Будет сюрпризом, если Симеоне не исправит часть ошибок уже в субботу, в домашнем матче против «Эльче». Но тревожно то, что «Атлетико» все так же подвержен провалам на финише встреч и уже вынужден догонять соперников в Ла Лиге.
Да, клуб не тратил «как Челси», но за последние 14 месяцев мало кто в Европе вложил столько же средств в трансферы. Поэтому руководство вправе ожидать в ответ хотя бы один трофей в этом сезоне. И, по сути, даже до осечки на «Корнелье» складывалось впечатление, что нынешний сезон станет определяющим для Симеоне и его «Атлетико».
Никто не сомневается в тренерском мастерстве аргентинца: за годы в Мадриде он выстроил две чемпионские команды. Но теперь все громче звучат сомнения — способен ли он собрать третью.
Сам Симеоне болезненно реагировал на трактовку прошлого сезона как «провала», возражая: «Проигрывает тот, кто не пытается. Тот, кто пытается, — не проигрывает». И в его словах есть правда: команда действительно не так уж далека от нового большого трофея.
Однако суровая реальность такова: «Атлетико» попросту не может позволить себе еще один сезон без результата. Не после того, как в состав вложено столько денег. И не при условии, что столько же инвестировано в их тренера.