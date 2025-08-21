Трофей или отставка: почему Симеоне рискует потерять работу в «Атлетико»

Когдавышел к прессе после того, каквылетел из прошлогоднейв серии пенальти от заклятого соседа — мадридского, француз признался: в раздевалке «Метрополитано» его партнеры все еще находились в «состоянии шока».

Тем не менее, несмотря на мучительный характер вылета в 1/8 финала, Лангле держался стойко. «Матрасники» были сильнее в ответном матче, победив 1:0 и доведя дело до серии пенальти, исход которой во многом предопределило абсурдное правило «двойного касания» — впоследствии отмененное. Француз поспешил напомнить, что впереди у команды Диего Симеоне еще есть ответная встреча полуфинала Кубка Короля с «Барселоной».

— «Мы провели потрясающий матч от начала и до конца, — сказал Лангле в эфире Movistar Plus. — Думаю, мы заслужили победу как команда, как клуб, ради наших болельщиков, которые гнали нас вперед. Конечно, этот удар по морали будет ощущаться, но у нас впереди много работы и серьезные задачи. Сезон для нас не заканчивается сегодня».

Формально — нет. Но по сути именно тогда он и сломался. После того болезненного вылета «Атлетико» так и не смог оправиться. И, по правде говоря, не оправился до сих пор.

Ведь и сейчас клуб, вновь вложивший огромные деньги в летнее трансферное окно, стартовал в Ла Лиге слабо. А значит, все громче звучит вопрос: действительно ли «Атлетико» получает отдачу от дорогого состава и самого высокооплачиваемого тренера мира?

Клуб, выстроенный под тренера

Решение «Атлетико» в ноябре 2023 года продлить контракт с Диего Симеоне на рекордных условиях тогда выглядело абсолютно логичным. Аргентинец был — и остается — иконой «Метрополитано», завоевав восемь трофеев с клубом, который находился в полном хаосе, когда он возглавил его в 2011-м.

Триумф в Ла Лиге в сезоне-2013/14 — параллельно с выходом в финал Лиги чемпионов — навсегда вошел в число величайших тренерских достижений современной эпохи, учитывая уровень конкурентов.

Диего Симеоне globallookpress.com

С тех пор Симеоне стал настолько тесно ассоциироваться с «Атлетико», что трудно вспомнить другую команду, которая так идеально воплощала бы характер своего наставника.

В лучшие времена «матрасники» были безжалостны и неудержимы, всегда выкладываясь на все сто процентов в своей агрессивной охоте за победами. Как недавно заметил Антуан Гризманн, играть за «Атлетико» непросто: Симеоне требует от футболистов столько же усилий, гордости и страсти, сколько и сам вкладывает в работу.

Приход Альвареса

Однако уже в момент подписания нового соглашения было очевидно: «Атлетико» предстоит вложить в состав не меньше, чем в продление Симеоне. Команда старела и нуждалась в свежей остроте впереди. Поэтому из 188 миллионов евро (163 млн фунтов / 220 млн долларов), потраченных летом 2024-го, первые 75 миллионов ушли на то, чтобы уговорить «Манчестер Сити» отпустить аргентинского форварда Хулиана Альвареса.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Сделка вызвала немало удивления по всей Европе, но чемпион мира полностью оправдал вложения — 30 голов в 58 матчах во всех турнирах. Проблема для Симеоне в том, что даже приход Альвареса не решил всех проблем «Атлетико».

Защитник сборной Испании Робен Ле Норман усилил оборону, норвежский форвард Александер Сёрлот стал надежным «джокером» со скамейки, а универсальность Конора Галлахера не раз выручала команду. Но все же в прошлом сезоне «Атлетико» оказался меньше, чем сумма его индивидуально сильных игроков.

«Мы близки»

Казалось, что середина сезона стала переломным моментом: «Атлетико» выдал клубный рекорд — 14 побед подряд, обогнав «Барселону» и возглавив таблицу Ла Лиги. Однако во второй половине чемпионата форма команды резко пошла на спад. И окончательно надежды на титул рухнули 16 марта: ведя дома 2:0 в матче против лидера первенства «Барсы», мадридцы пропустили четыре гола за последние 18 минут игры.

Домашнее поражение от каталонцев повторилось 2 апреля в Кубке Короля, и на последние шесть недель сезона у «Атлетико» уже не оставалось турнирных целей. Оставалась надежда вернуть гордость на Клубном чемпионате мира, но, как признал сам Симеоне, они были «обречены» на вылет уже на групповом этапе после разгрома 0:4 от «ПСЖ» в первом матче. Даже тогда он пытался искать положительные стороны, утверждая, что поражение лишь подчеркнуло слабые места состава.

«Мы не на одном уровне с "ПСЖ" и "Ботафого", — неожиданно добавил он в интервью, приплетя к разговору бразильцев. — Но мы набрали столько же очков, сколько победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес, и все равно вылетели.

В этом и красота футбола: он показывает, что мы близки, но нам всегда немного не хватает. Мы спокойны, потому что прекрасно понимаем, что нужно улучшить, и это помогает нам двигаться дальше».

«Нужно сделать еще один шаг»

Именно поэтому, несмотря на болезненно разочаровывающий сезон-2024/25 без трофеев, «Атлетико» снова поддержал Симеоне в летнее трансферное окно.

Да, трансфер, сопоставимый по масштабу с приходом Хулиана Альвареса, совершен не был. Но «матрасники» все равно потратили еще 190 миллионов евро (165 млн фунтов / 220 млн долларов) на новичков — среди которых Алекс Баэна, Тьяго Альмада, Джонни Кардозо, Давид Ганцко и Джакомо Распадори. Поэтому перед стартом сезона против «Эспаньола» в воскресенье Симеоне пребывал в приподнятом настроении.

Джакомо Распадори globallookpress.com

«Я очень доволен, — говорил он журналистам на прошлой неделе. — Мне комфортно там, где я нахожусь. У меня есть энергия, необходимая для моей должности. Я понимаю все последствия — хорошие, средние и плохие — этой работы.

Команда колоссально выросла, и теперь должна развиваться соответственно. В последние годы команда росла быстрее клуба, затем клуб догнал ее, потом клуб вырос больше, а команда — нет. Сейчас же коллективу необходимо сделать еще один шаг, чтобы соответствовать нынешнему уровню клуба».

Только вот воскресенье стало шагом в обратную сторону.

«Никто не хочет победы больше, чем я»

После поражения 1:2 от «Эспаньола» Симеоне отметил, что его команда как минимум час провела на поле достойно — и в этом он был прав. Альварес открыл счет великолепным ударом со штрафного и мог оформить дубль во втором тайме, завершив редкую для стиля Симеоне изящную комбинацию с серией передач.

Алекс Баэна (справа) globallookpress.com

Однако то, как «Атлетико» посыпался после гола Мигеля Рубио за 17 минут до конца, вновь вызвало вопросы к их психологической устойчивости. К тому же решение Симеоне заменить не только Альвареса, но и Баэну с Альмадой, которые выглядели убедительно, спровоцировало бурные обсуждения после финального свистка.

«Мы хотели выпустить свежих игроков, — объяснял тренер. — Мне понравились действия Тьяго, Алекса и Хулиана, и никто не хочет победы больше, чем я. Но мы проиграли, и я считаю, что это стало уроком и для меня лично».

«Тот, кто пытается, не проигрывает»

Будет сюрпризом, если Симеоне не исправит часть ошибок уже в субботу, в домашнем матче против «Эльче». Но тревожно то, что «Атлетико» все так же подвержен провалам на финише встреч и уже вынужден догонять соперников в Ла Лиге.

Да, клуб не тратил «как Челси», но за последние 14 месяцев мало кто в Европе вложил столько же средств в трансферы. Поэтому руководство вправе ожидать в ответ хотя бы один трофей в этом сезоне. И, по сути, даже до осечки на «Корнелье» складывалось впечатление, что нынешний сезон станет определяющим для Симеоне и его «Атлетико».

Никто не сомневается в тренерском мастерстве аргентинца: за годы в Мадриде он выстроил две чемпионские команды. Но теперь все громче звучат сомнения — способен ли он собрать третью.

Сам Симеоне болезненно реагировал на трактовку прошлого сезона как «провала», возражая: «Проигрывает тот, кто не пытается. Тот, кто пытается, — не проигрывает». И в его словах есть правда: команда действительно не так уж далека от нового большого трофея.

Однако суровая реальность такова: «Атлетико» попросту не может позволить себе еще один сезон без результата. Не после того, как в состав вложено столько денег. И не при условии, что столько же инвестировано в их тренера.