2-й таймРенн — МарсельОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Барселона» в гостях у «Мальорки», «Реал» примет «Осасуну», «Эспаньол» — «Атлетико»

    Обзор матчей 1-го тура испанской Примеры

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Жирона Леванте Мальорка Овьедо Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эльче Эспаньол
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Ренна» и «Марселя»«Ренн» — «Марсель». Онлайн, прямая трансляция Мохаммед Салах«Ливерпуль» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно
  • 18:32
    • Кононов ушел с поста главного тренера «Торпедо»
  • 22:56
    • «Барселона» продлила контракт с Кунде
  • 21:34
    • Соболенко проиграла Рыбакиной в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:02
    • Джованни Леони стал игроком «Ливерпуля»
  • 19:56
    • Калинская не смогла обыграть Свентек в 1/4 финала турнира в Цинциннати
  • 17:19
    • Калверт-Льюин перешел в «Лидс Юнайтед»
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
    Все новости спорта
    Ханс-Дитер Флик («Барселона»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик («Барселона»)
    Матчи 1-го тура испанской Примеры состоятся с 15 по 19 августа

    «Жирона» — «Райо Вальекано» 1:3

    В матче первого тура испанского чемпионата «Жирона» в родных стенах проиграла «Райо Вальекано» со счетом 1:3.

    На голы Хорхе Де Фрутоса, Альваро Гарсии и Иси Палазона в первом тайме хозяева ответили только точным ударом Хоэля Роки во второй половине встречи.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Жирона — Райо Вальекано 1:3
    Голы: 0:1 Хорхе де Фрутос (18'), 0:2 Альваро Гарсия (20'), 0:3 Иси Паласон (пенальти) (45'), 1:3 Хоэль Рока (57') Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес (Hugo Rincon, 58'), Давид Лопес, Ладислав Крейчи, Дейли Блинд (Витор Рейс, 58'), Янхель Эррера (Тома Лемар, 70'), Джон Солис, Хоэль Рока, Виктор Цыганков, Ясер Асприлья (Порту Кристиан, 46'), Боян Миовски (Владислав Крапивцов, 45') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Луис Фелипе (Пелайо Фернандес, 46'), Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия (Альфонсо Эспино, 85'), Педро Диас (Херард Гумбау, 70'), Унаи Лопес (Оскар Валентин, 82'), Пате Сисс, Хорхе де Фрутос (Ранди Нтекья, 81'), Иси Паласон Предупреждения: Луис Фелипе (15'), Bogdan Slyubyk (78') Удаление: Пауло Гассанига (43')

    В следующем туре «Жирона» 24 августа на выезде сыграет против «Вильярреала», а «Райо Вальекано» на следующий день в гостях сразится с «Атлетиком».

    «Вильярреал» — «Овьедо»

    пятница, 15 августа, 22:30 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Мальорка» — «Барселона»

    суббота, 16 августа, 20:30 мск

  • Флик побеждает тер Cтегена: самый рискованный ход тренера «Барселоны»
  • Конфликт едва не лишил клуб трех лучших вратарей перед стартом сезона
  • 13/08/2025

    • «Алавес» — «Леванте»

    суббота, 16 августа, 22:30 мск

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»

    суббота, 16 августа, 22:30 мск

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Сельта» — «Хетафе»

    воскресенье, 17 августа, 18:00 мск

    «Атлетик» — «Севилья»

    воскресенье, 17 августа, 20:30 мск

  • Рекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно
  • «Сливочные» продолжают традицию подписывать самых перспективных южноамериканских футболистов
  • Сегодня

    • «Эспаньол» — «Атлетико»

    воскресенье, 17 августа, 22:30 мск

    «Эльче» — «Бетис»

    понедельник, 18 августа, 22:00 мск

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Реал» — «Осасуна»

    вторник, 19 августа, 22:00 мск

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры