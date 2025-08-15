Рекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно

Вингер, способный сыграть и на позиции десятого номера, вчера был официально представлен в качестве игрока мадридского клуба — ровно в день своего 18-летия. Соглашение о переходе избыло достигнуто еще два месяца назад, а сумма сделки составит для испанцев €63,2 млн (£54,6 млн; $74,1 млн).

Чтобы заполучить Мастантуоно, «Реал» сумел опередить таких конкурентов, как «ПСЖ», «Атлетико», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Ключевую роль сыграл звонок от нового главного тренера Хаби Алонсо и, как всегда, тонкая работа влиятельного главного скаута клуба Джуни Калафата.

Репутация «Реала» как клуба, умеющего находить и развивать молодых южноамериканцев, во многом — заслуга именно бразильско-испанского специалиста Калафата. Именно он стоял за трансферами Винисиуса, Родриго и Вальверде.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

В испанской прессе писали, что к переговорам был причастен и аргентинец Сантьяго Солари — спортивный директор «Реала» и бывший исполняющий обязанности главного тренера первой команды. Однако источники в клубе (все они, как и другие собеседники в этой статье, пожелали сохранить анонимность, чтобы не навредить отношениям) утверждают: главная заслуга все же за Калафатом.

«Джуни сделал все безупречно, — говорит один из них. — Солари упоминал парня, но именно Джуни путешествует, ведет переговоры и располагает к себе всех, кто нужен».

Впервые в Мадриде обратили внимание на Мастантуоно в конце 2022 года, когда Аргентина принимала товарищеский юношеский турнир на своей базе в Эсейсе, пригороде Буэнос-Айреса. Франко тогда почти не играл и оставался в тени нынешнего полузащитника «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри, но даже при этом несколько сотрудников Калафата начали собирать на него отчеты.

В отчетах скаутов «Реала» отмечались впечатляющие физические данные Мастантуоно и тот факт, что он еще не достиг предела в развитии. Разведка Калафата особенно ценила его умение обыгрывать один в один, контроль над ходом матча и смелость в действиях на поле.

Конкретный интерес мадридцев к игроку прослеживается как минимум с апреля прошлого года. В январе 16-летний Мастантуоно дебютировал за основную команду «Ривер Плейт» в матче Кубка лиги, уже через месяц забил свой первый гол, в апреле впервые вышел в Кубке Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов), а в мае — в чемпионате страны. Все это — под руководством тогдашнего главного тренера «Ривера» Мартина Демичелиса.

Мартин Демичелис — главный тренер «Ривер Плейт» с 2023 по 2024 год globallookpress.com

В начале того же года он подписал новый контракт с клубом до декабря 2026-го. В соглашение была включена опция выкупа: €35 млн — для зимнего трансферного окна 2024 года и €45 млн — для летнего. По данным из «Ривера», за 10 дней до закрытия текущего трансферного рынка сумма должна была вырасти до €50 млн.

К этому моменту Мастантуоно уже оказался в сфере интересов других клубов. В «Манчестер Сити» следили за ним примерно в то же время, когда его одноклубник Клаудио Эчеверри перебрался в Англию в январе 2024-го. Интерес проявлял и «Марсель» — президент клуба Пабло Лонгория встречался с агентами игрока, чтобы прощупать почву.

Переговоры между окружением футболиста и «Реалом» начались в 2024-м, но вскоре приостановились. Тем не менее его агентство Area Sport продолжало контактировать с компанией Best of You, тесно связанной с мадридским клубом.

Эта же фирма участвовала в подписании Килиана Мбаппе прошлым летом и занимается маркетингом нового главного тренера Хаби Алонсо. В этом году представители обеих компаний были замечены на тренировочной базе «Реала» в Вальдебебасе и в VIP-ложах «Сантьяго Бернабеу».

Тем временем за Мастантуоно боролись и другие клубы. В зимнее трансферное окно 2024-го его пытался подписать «Байер», когда Алонсо еще возглавлял леверкузенцев, а сумма выкупа составляла €35 млн. Немцы вели переговоры с игроком и предлагали ему роль преемника Флориана Вирца, который впоследствии перешел в «Ливерпуль».

Франко Мастантуоно globallookpress.com

В «Байере» намекали, что могут стать промежуточным клубом, где он окрепнет перед переходом в «Реал» через несколько лет. Но руководство «фармацевтов» слишком затянуло с решением, и к тому моменту другие команды уже были в более выгодной позиции.

В конце марта делегация руководителей «Ривер Плейт» во главе с президентом Хорхе Брито и вице-президентом Игнасио Вильярроэлем отправилась на «Сантьяго Бернабеу» на домашний матч против «Леганеса», чтобы встретиться с руководством «Реала».

Источники в «Ривере» тогда говорили The Athletic, что встреча была посвящена обмену опытом в вопросах продажи билетов, работы с членами клуба и реализации проектов по реконструкции стадионов, а не напрямую связана с Мастантуоно. Однако было очевидно, что между клубами выстраиваются крепкие отношения.

Те же источники из аргентинского клуба утверждали, что Мастантуоно отпустят только за сумму, прописанную в его контракте, и не раньше 2026 года. Генеральный секретарь «Ривера» Стефано Ди Карло в интервью ESPN заявил, что его уход в этом календарном году «исключен».

Изначально такой план был и у окружения футболиста. Они хотели, чтобы Франко стал самой дорогой продажей в истории аргентинского футбола и покинул клуб на хороших условиях — в знак уважения к академии, в которую он пришел еще в 2019 году.

Близкие к игроку источники считали, что «Ривер» стремится продлить с ним контракт, чтобы избежать ситуации, когда он в 2026-м сможет уйти свободным агентом, и были готовы к такому сценарию.

Но гонка за вундеркиндом становилась все напряженнее. В конце апреля Мастантуоно исполнил великолепный гол со штрафного в матче против принципиального соперника — «Боки Хуниорс» — и наглядно показал, почему им интересуется столько клубов. Это случилось в ту же неделю, когда у него был экзамен по географии, который, как сообщалось, тренер «Ривера» Марсело Гальярдо попросил школу перенести.

Гол Мастантуоно в ворота «Бока Хуниорс» gettyimages.com

В середине мая агенты Мастантуоно, базирующиеся в Аргентине, отправились в Мадрид. Во время этой поездки они встретились с представителями нескольких клубов — среди них были «ПСЖ», «Атлетико», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Лучшими позициями обладали «ПСЖ» и «Атлетико», причем главный тренер мадридцев Диего Симеоне, соотечественник Франко, был большим поклонником его таланта. «Каждые выходные на наши матчи приезжали скауты ведущих клубов Европы», — рассказал источник в «Ривере» The Athletic.

«ПСЖ» приложил серьезные усилия, чтобы заполучить Мастантуоно. Скауты парижан наблюдали за ним еще в конце марта, а представители клуба, по словам источника из «Ривера», «несколько раз» летали в Аргентину и вели неформальные переговоры.

К концу мая, как подтверждают источники, близкие к игроку и «Риверу», главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике лично звонил Франко, пытаясь убедить его присоединиться к своей команде. В клубе от комментариев отказались.

К тому моменту казалось, что интерес «Реала» к футболисту поостыл. Но когда мадридцы решили возобновить попытки, дело сдвинулось очень быстро. По словам одного из представителей окружения игрока, ключевыми стали поездка Калафата в Аргентину и звонок от Хаби Алонсо, назначенного главным тренером в конце мая. В лагере Мастантуоно отмечают, что приоритетом для него всегда был переход в «Реал» — и это мнение разделяли в самом клубе.

«Когда мы действительно пошли за ним, парень хотел только к нам, — рассказал источник в мадридском клубе. — Для юноши такого возраста получить звонок от тренера "Реала" и услышать, насколько он будет важен для команды…»

Франко Мастантуоно gettyimages.com

В «Ривере» с самого начала подчеркивали: Мастантуоно уйдет только в случае выплаты его клаусулы в размере €45 млн. Именно эту сумму аргентинский клуб и получит по сделке, официально завершенной с «Реалом» и объявленной 13 июня. Однако фактические затраты мадридцев окажутся куда выше — €63,2 млн. Разница в €18,2 млн пойдет на различные обязательные сборы — от налогов до выплат профсоюзу футболистов Аргентины.

Любопытно, что наибольшая часть дополнительных расходов досталась испанской налоговой службе. Около €11,8 млн, то есть 19% от общей суммы сделки, ушло в казну Испании — несмотря на то, что прибыль получил «Ривер», клуб из другой страны, находящейся в шести тысячах миль от Мадрида.

Таков результат налоговых соглашений между Испанией и Аргентиной. Две страны имеют договор об избежании двойного налогообложения, призванный не допускать, чтобы один и тот же доход в международной сделке облагался налогом дважды. Но по этому соглашению право обложения налогом предоставляется стране назначения — в данном случае Испании, — и она может взимать налог в соответствии со своими нормами.

Поскольку регистрация Мастантуоно как игрока была передана с целью его выступления в Испании, испанские власти рассматривают прибыль «Ривера» от сделки как прирост капитала, облагаемый налогом на доходы нерезидентов. Таким образом, этот налог идет на аргентинский клуб — и та же ситуация возникает при любых трансферах из Аргентины в Испанию (аналогичные правила действуют и для сделок с бразильскими клубами).

Есть и дополнительная сложность: налог подлежит уплате сразу после заключения соглашения — вне зависимости от того, когда покупающий клуб фактически перечислит всю сумму трансфера. Учитывая, что сегодня все чаще суммы переводов разбиваются на несколько платежей, такие правила могут серьезно осложнить финансовое положение аргентинских продавцов.

В итоге «Реал» согласился фактически взять на себя налоговые обязательства и увеличить выплату так, чтобы «Ривер» все равно получил свои €45 млн за трансфер Мастантуоно.

Франко Мастантуоно на Клубном чемпионате мира globallookpress.com

В «Ривере» заявили, что эта сделка стала рекордной для аргентинского футбола. Клуб также хотел, чтобы Франко остался и помог команде в плей-офф Кубка Либертадорес в ближайшие недели и месяцы. Однако в официальном сообщении о трансфере было указано, что он присоединится к «Реалу» 14 августа — в день своего 18-летия, когда «Ривер» проведет первый матч 1/8 финала турнира против парагвайского «Либертада».

После объявления о переходе Мастантуоно все же сыграл за «Ривер» на Клубном чемпионате мира. Аргентинцы выбыли уже на групповом этапе, уступив в решающем матче «Интеру»(0:2), а Франко покинул поле в слезах.

По возвращении из США он тренировался индивидуально, пропустив четыре следующих матча чемпионата и встречу Кубка Аргентины. Лишь на прошлой неделе футболист наконец прибыл в Мадрид, отправившись в столицу Испании в одиночку.

Пока неизвестно, как именно Хаби Алонсо будет использовать новичка. Источник, близкий к клубу, считает, что Мастантуоно может занять место на фланге, а 20-летний турецкий плеймейкер Арда Гюлер будет переведен в центр поля — как это уже было на Клубном чемпионате мира.

Что касается сомнений в оправданности высокой суммы, в «Реале» напоминают, что другие трансферы Калафата тоже казались дорогими на момент покупки.

«Любого игрока можно назвать и дорогим, и дешевым — все зависит от того, кто оценивает. Но в итоге оценку дает поле. Оно и говорит, — отметил источник. — Винисиус, Родриго… Все они могли показаться слишком дорогими из-за возраста. А теперь посмотрите, что они дали клубу».