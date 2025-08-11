«Реал» против «Барселоны». Мбаппе против Левандовского. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?

Начало нового сезона чемпионата Испании по футболу запланировано на 15 августа. В этот пятничный вечер первыми на поле выйдут игроки «Жироны» и «Райо Вальекано».

Кто выиграет Ла Лигу в сезоне 2025/26?

Ла Лига много лет не дарит болельщикам сенсаций в борьбе за чемпионский титул. Вот и в предстоящем сезоне круг претендентов на золото чемпионата Испании ограничен теми же тремя клубами — «Барселона», «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид».

Каталонцы стали главными триумфаторами сезона-2024/25, выиграв все трофеи в Испании и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов. Поэтому потребности в каких-либо кардинальных изменениях состава у «Барселоны» нет.

Сине-гранатовые второе лето подряд хотели подписать вингера «Атлетика» Нико Уильямса, однако серьёзная сумма отступных (в районе 60 млн евро) оказалась неподъёмной для клуба. В результате левый фланг атаки «Барселоны» был усилен нуждающимся в перезагрузке Маркусом Рашфордом, которого до конца сезона арендовали у «Манчестер Юнайтед».

Единственным приобретением каталонцев стал 24-летний вратарь Жоан Гарсия, которого купили у «Эспаньола» за 25 млн евро. В то же время «Барселона», находясь под ограничениями Ла Лиги, до сих пор не зарегистрировала двух новичков.

На этой основе у клуба возник конфликт с капитаном команды. Марк-Андре тер Стеген перенёс операцию на спине и выбыл на долгий срок. Каталонцы хотели, чтобы вратарь подписал заключение о травме, которое подтверждало бы, что он сможет вернуться в строй не раньше, чем через 4 месяца — в этом случае клуб получил бы право заявить на место травмированного другого и платить 80% от его зарплаты.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

Но Марк отказывался подписывать бумаги и настаивал, что восстановится через три месяца. «Барселона» на этот демарш ответила лишением немца капитанской повязки. Конфликт удалось урегулировать 10 августа — президент Жоан Лапорта лично договорился с игроком, который подписал необходимые документы и вернул звание капитана.

Что касается финансово-административных проблем, то для регистрации Рашфорда и Гарсии каталонцам нужно разгрузить зарплатную ведомость. Летом они уже расстались с тремя молодыми футболистами: форвард Пау Виктор ушёл в «Брагу» за 12 млн евро, хавбек Пабло Торре — в «Мальорку» за 5 млн, а защитника Алекса Валье после аренды выкупил «Комо» за 6 млн.

Однако этого было недостаточно. Сине-гранатовые рассчитывают, что ситуацию с финансами поправит уход Иньиго Мартинеса. 34-летний защитник расторг контракт с «Барселоной» и присоединился к «Аль-Насру» в качестве свободного агента.

Мадридский «Реал» в сезоне-2024/25 по всем фронтам выступил хуже заклятых соперников из Каталонии. Поэтому неудивительно, что «королевский» клуб в межсезонье устроил серьёзную перестройку. В первую очередь, в Мадриде после 4 лет работы расстались с Карло Анчелотти. Новым наставником «Реала» стал легенда клуба Хаби Алонсо, который во главе с «Байером» сумел прервать гегемонию «Баварии» в Бундеслиге.

С новым главным тренером команда стала играть по-другому. Уже на Клубном чемпионате мира сливочные использовали гибрид: без мяча играли в четыре защитника, а с мячом — в три (в линию оборону опускался Орельен Тчуамени). Но до трофея эта тактика пока не привела — в полуфинале испанцы разгромно проиграли «ПСЖ» (0:4).

Главные трансферы «Реал» оформил ещё до поездки в США. Мадрид усилил защиту двумя игроками из АПЛ — Трент Александер-Арнольд (подписан свободным агентом из «Ливерпуля»), который должен заменить ушедшего Лукаса Васкеса, и Дин Хёйсен (куплен за 60 млн евро у «Борнмута»).

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Также «королевский» клуб оформил трансфер левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса (за 50 млн евро), который способен сыграть как в четвёрке защитников, так и латералем. Ну и «Реал» не был бы самим собой, если бы не поучаствовал в битве грандов за подписание будущей суперзвезды. Франко Мастантуоно еще нет 18 лет, а он уже на взрослом уровне провёл 64 матча за «Ривер Плейт» и дебютировал за сборную Аргентины. Мадридцы выкупили атакующего полузащитника за 45 млн евро.

Из значимых потерь стоит отметить уход после 13 лет выступлений Луки Модрича. Пока не понятно, как Алонсо планирует заменить в составе хорватского полузащитника: «Реал» из-за Клубного чемпионата мира позже остальных вышел из отпуска — 4 августа.

Также с предсезонным сбором задержался мадридский «Атлетико». «Матрасников» на Клубном мундиале ожидало фиаско — они не вышли в плей-офф. Да и сезон-2024/25 у подопечных Диего Симеоне не стал триумфальным — очередная бронза в Ла Лиге и очередной вылет от «Реала» в Лиге чемпионов (в этом году — на стадии 1/8 финала).

Всё это не могло не привести к принятию определенных мер. И «Атлетико» решился полностью обновить полузащиту. Команду покинули Самуэл Лино, Аксель Витсель, Родриго де Пауль, Анхель Корреа, Родриго Рикельме. Вместо них мадридцы за 85 млн евро привезли трио новичков.

Полузащитники — новые игроки «Атлетико»: Алекс Баэна — лучший ассистент «Вильярреала» в двух последних сезонах (24 передачи за 66 матчей Ла Лиги);

Джонни Кардозо — 23-летний центрхав «Бетиса» и сборной США;

Тьяго Альмада, к 24 годам — чемпион мира 2022 г. с опытом игры за «Атланту», «Ботафого» и «Лион».

Алекс Баэна globallookpress.com

Защита «Атлетико» лишилась такого опытного игрока, как Сесар Аспиликуэта. В то же время клубу удалось договориться о продлении контракта с рядом ключевых игроков — Антуаном Гризманном, Хулианом Альваресом, Коке, Пабло Барриосом.

Кто финиширует в топ-4 Ла Лиги?

Многие считают, что борьба за попадание в топ-4 Ла Лиги намного интереснее противостояния трёх выше названных грандов. Интрига здесь выше — больше команд-претендентов, которые могут меняться из года в год.

По итогам сезона-2024/25 четвёртое место занял и, соответственно, получил путевку в Лигу чемпионов «Атлетик» из Бильбао. Команда вообще выдала выдающийся год — дошла до полуфинала Лиги Европы, поэтому кардинального усиления состава и не требуется. «Атлетик» обновил правый фланг, подписав свободным агентом вингера Роберта Наварро (после «Мальорки») и защитника Хесуса Аресо, выкупленного у «Осасуны» за 12 млн евро.

За исключением Оскара де Маркоса, который отыграл у «Атлетика» справа 16 сезонов и в 36 лет завершил карьеру, а также ряда игроков ротации, отданных в аренду, клубу удалось сохранить костяк команды. Прежде всего, на сезон продлили контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде и на срок аж до 2035 года заключили новое соглашение с самым дорогим игроком команды Нико Уильямсом.

Нико Уильямс globallookpress.com

Однако «Атлетик» летом столкнулся с неожиданной проблемой — центрального защитника Йерая Альвареса отстранили от футбола из-за выявленного допинга. Поэтому руководство клуба из Страны Басков уже вступило в диалог с «Аль-Насром» по поводу выкупа центрального защитника сборной Испании Эмерика Лапорта.

Пятым испанским участником Лиги чемпионов станет «Вильярреал». «Желтая субмарина» прошлый сезон провела без еврокубков, поэтому, как правильно отметил главный тренер команды Марселино, график с тремя матчами в неделю потребует большего количества футболистов. Однако ростер команды на данный момент не внушает оптимизма.

По итогам минувшего сезона «Вильярреал» установил клубный рекорд по количеству забитых голов (71). Поэтому спрос на лидеров атаки команды был вполне ожидаем. В результате вингер Алекс Баэна (в сезоне-2024/25 оформил 7+10 по системе «гол+пас») был продан мадридскому «Атлетико» за 42 млн евро, а форвард Тьерно Барри (11+4) — «Эвертону» за 30 млн евро.

На замену Баэне был приобретен атакующий полузащитник «Лас-Пальмаса» и молодежной сборной Испании Альберто Молейро (16 млн евро). А вот замены нападающему еще нет. По последней информации, «Вильярреал» может на правах аренды вернуть в Ла Лигу ставшим два года назад лучшим снайпером чемпионата форварда «Ромы» Артёма Довбика.

Товарищеские матчи во время предсезонных сборов принесли «Вильярреалу» лишь головной боли — как минимум, до Нового года из-за травмы выбыли защитники Логан Коста и Вилли Камбвала. Поэтому покупка Сантьяго Моуриньо у «Атлетико» за 10 млн евро, аренда Рафы Марина у «Интера» и подписание свободным агентом Томаса Парти после его ухода из «Арсенала» оказались для «жёлтой субмарины» как раз кстати. Но вполне возможно, что клуб на этом не остановится.

«Реал Бетис» в прошлом сезоне выдал солидный еврокубковый сезон — дошёл до финала Лиги конференций, но в решающем матче проиграл «Челси» (1:4). Да и в чемпионате зелёно-белые, заняв 6-е место, в очередной раз подтвердили свой уровень.

Клуб из Севильи не первый год использует удачное выступление по ходу сезона для выгодной продажи многих своих игроков и последующей покупки им на замену футболистов чуть подешевле. Так, например, за это межсезонье трансферная стоимость «Бетиса» снизилась почти вдвое — с 291 до 159 млн евро.

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

Подобная схема работает уже пять лет — с момента назначения Мануэля Пеллегрини команда набирает, в среднем, 60-61 очко и располагается в районе 5-6-7 места. Получится ли «Бетису» пробить этот потолок сейчас? С учётом входа в сезон с травмой такого ведущего игрока, как Иско, это будет проблематично.

«Реал Сосьедад», заняв в прошлом сезоне 11-е место, показал худший результат за последние 7 лет. Это подтолкнуло руководство клуба, который ещё пару лет назад входил в топ-4, к расставанию с Иманолем Альгуасилем. Одного воспитанника «бело-голубых» сменил другой — Серхио Франсиско, который последние 3 года возглавлял вторую команду.

На трансферном рынке «Реал Сосьедад» не действует активно. Выручив 70 млн евро за продажу опорного полузащитника Мартина Субименди лондонскому «Арсеналу», клуб не спешит тратиться. Разве что за 4 млн евро у «Вулверхэмптона» купили вингера Гонсалу Гедеша и в аренду взяли защитника «Лиона» Дуже Чалета-Цара.

Помимо выше перечисленных претендентов на высокие места в турнирной таблице чемпионата Испании, отметим несколько команд, за которыми стоит следить — они способны преподнести сюрпризы: как положительные, так и отрицательные.

Тёмные лошадки Ла Лиги сезона 2025/26: «Севилья» — тренер Матиас Альмейда, который в Греции привёл АЕК к чемпионству, теперь постарается вывести самый успешный клуб в истории Лиги Европы из пике, продолжающееся три последних года;

— тренер Матиас Альмейда, который в Греции привёл АЕК к чемпионству, теперь постарается вывести самый успешный клуб в истории Лиги Европы из пике, продолжающееся три последних года; «Осасуна» — клуб из города Памплона последние 6 лет занимает место в середине таблицы; руководство ради смены стабильности на прогресс рискнуло и доверило команду 39-летнему Алессио Лиши, который работал главным тренером в Ла Лиге лишь полгода;

— клуб из города Памплона последние 6 лет занимает место в середине таблицы; руководство ради смены стабильности на прогресс рискнуло и доверило команду 39-летнему Алессио Лиши, который работал главным тренером в Ла Лиге лишь полгода; «Жирона» — команда два года назад сенсационно завоевала бронзу: сможет ли тот же тренерский штаб Мичела повторить успех уже при помощи арендованного у «Ман Сити» 19-летнего защитника Витора Рейса, ставшего самым дорогим игроком в клубе (30 млн евро).

Витор Рейс globallookpress.com

Кто вылетит из Ла Лиги в сезоне 2025/26?

Отвечая на этот вопрос, чаще всего, обращают на внимание на команды, которые только вышли в элитный дивизион. В этом году в Испании таковыми стали «Леванте», «Эльче» и «Реал Овьедо».

«Леванте» вернулся в Примеру после вылета летом 2022 года. Перед началом минувшего сезона «лягушек», которые год назад, заняв восьмое место, даже пролетели мимо плей-офф, возглавил Хулиан Калеро. Экс-помощник Дмитрия Черышева в нижегородской «Волге» строил из «Леванте» атакующую команду, которая не боится своих соперников, что в итоге и принесло успех.

За выступление команды из Валенсии в этом году остаются опасения: для 54-летнего специалиста предстоящий сезон станет первым опытом работы в Примере. Кроме того, у «Леванте» будет новый вратарь. Опытный 38-летний Андрес Фернандес продолжит карьеру в «Альмерии» — его место в воротах, скорее всего, займет Пабло Кампос, который прошлый сезон провёл на правах аренды в «Картахене». А также в «Спортинг» был продан основной опорник Георгий Кочорашвили (за 5,5 млн евро).

«Эльче», в отличие от «Леванте», задержался в Сегунде на один год меньше. Но аналогично с победителями второго по силе футбольного дивизиона Испании перед началом сезона-2024/25 сменил наставника. Главным тренером зелено-полосатых стал Эдер Сарабия — приверженец футбола, основанного на владении мячом, вертикальном движении и доминировании в матче.

Далеко не факт, что «Эльче» получится так же играть и в Примере. Этим летом команду покинули ведущие игроки: атакующие полузащитники Николас Фернандес Меркау и Николас Кастро были проданы, соответственно, «Нью-Йорк Сити» (за 8 млн евро) и «Толуке» (за 5 млн евро), а левый защитник Хосе Салинас ушел свободным агентом.

В то же время клуб не оставил команду без усилений. С 7-ю игроками, которые не всегда попадали в состав, не были продлены контракты. Им на замену в «Эльче» пришли 6 номинально более качественных футболистов.

Третий новичок Ла Лиги — «Реал Овьедо» — получил повышение в классе за счёт победы в финале плей-офф: первый матч был проигран «Мирандесу» со счетом 0:1, но в ответной встрече отставание было отыграно, а победный гол забит в дополнительное время (3:1). Таким образом, «Овьедо» вернулся в элиту испанского футбола впервые с 2001 года.

Санти Касорла globallookpress.com

Настоящим «сердцем» карбайонцев является 40-летний Санти Касорла. Воспитанник «Овьедо» вернулся в команду летом 2023 года. В сезоне-2024/25 экс-игрок «Арсенала», «Вильярреала» и сборной Испании отыграл 35 матчей, за которые забил 5 голов и отдал 5 передач. И Санти не собирается заканчивать: контракт с полузащитником этим летом был продлён ещё на один год.

Не меньшее значение для «Овьедо» имеет главный тренер Велько Паунович. После назначения сербского специалиста в марте 2025 г. команда одержала 7 побед в 10 матчах, почти догнав дуэт лидеров. Заключение нового соглашения с тренером выглядит логичным шагом. Но и про укрепление состава клуб не забывает. В частности, команду пополнил ещё один хорошо известный футболист с огромным опытом — 35-летний Саломон Рондон.

В прошлом сезоне Ла Лиги аж 5 команд определили зону вылета на 1-2 очка. Но из этой пятёрки наименьшие шансы на успешное выступление в этом году имеет «Эспаньол». Вернувшись год назад из Сегунды, каталонская команда сохранила прописку в элитном дивизионе не без помощи своего голкипера Жоана Гарсии. Благодаря его усилиям «Эспаньол» пропустил 51 мяч при 59 допущенных xG. Однако 24-летнего вратаря купили соседи из «Барселоны» за 25 млн евро.

Так же подтаскивать «попугаев» в новом сезоне постарается 33-летний Марко Дмитрович, который перешёл из «Леганеса». Но «Эспаньолу» нужно решить проблемы как в атаке (вместе с «Вальядолидом» за сезон каталонцы с игры забили меньше всех — 13), так и в обороне (по данным продвинутой статистики, бело-синие едва ли не хуже остальных разрушали чужие атаки). Кроме того, «Эспаньолу» нужно «пережить» уход после завершения арендных соглашений отыгравших весь сезон защитника Мараша Кумбуллы и хавбека Алекса Крала.

Кто станет лучшим бомбардиром Ла Лиги?

Лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2024/25 стал нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Французский форвард установил клубный рекорд, сумев в свой первый сезон в Мадриде отличиться 31 раз. Так много в Испании ещё не забивали со времён выступлений Лео Месси за «Барселону» в 2019 году.

Мбаппе остается главным фаворитом бомбардирской гонки Ла Лиги на сезон-2025/26. Помешать ему стать лучшим снайпером постарается Роберт Левандовский, которому в минувшем сезоне не хватило всего 4 голов.

Роберт Левандовский globallookpress.com

По информации СМИ, поляк, которому в августе исполнится 37 лет, понимает, что предстоящий год может стать для него последним в составе сине-гранатовых, поэтому он желает провести его максимально ярко. Однако на сборах Роберт получил повреждение задней поверхности бедра левой ноги, из-за чего может пропустить до 3 стартовых матчей чемпионата Испании.

У Анте Будимира будто после 32 лет футбольная жизнь только началась. Хорват за два последних сезона в Ла Лиге забил 17 и 21 гол. Посмотрим, как на его результативности скажется смена главного тренера «Осасуны» — вместо Висенте Морено команду возглавил Алессио Лиши, который известен атакующим стилем с контролем мяча, высоким прессингом и комбинационной игрой.

Форварды мадридского «Атлетико» Александер Серлот и Хулиан Альварес в сезоне-2024/25 почти поровну поделили друг с другом забитые голы: 20 и 17. Команда играла по схеме с двумя нападающими. Если Симеоне решится на изменение схемы и будет ставить игру с одним ярко выраженным центрфорвардом, то почему бы кому-то из них не бросить вызов лидеру атак «королевского» клуба.