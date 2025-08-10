1-й тайм Оренбург — КраснодарОнлайн
    «Барселона» без Мартинеса: кто закроет дыру в обороне?

    Единственный левоногий центрбек Ханси Флика уехал в Саудовскую Аравию

    Иньиго Мартинес
    Иньиго Мартинес
    The Athletic анализирует, как уход Иньиго Мартинеса скажется на игре «Барсы» и почему его замену искать не будут, несмотря на очевидный пробел в составе.
    В пятницу утром Иньиго Мартинес в последний раз выехал с тренировочной базы «Барселоны» имени Жоана Гампера. Около часа до этого он заехал, чтобы попрощаться с одноклубниками и всем тренерским штабом первой команды.

    Среди тех, кто пришел проводить защитника, был и президент клуба Жоан Лапорта — он хотел лично сказать «спасибо» одному из самых надежных бойцов коллектива, который теперь уезжает в Саудовскую Аравию, в «Аль-Наср», на правах свободного агента.

    Для «Барсы» это болезненная потеря. Финансово клуб не получил ничего за одного из ключевых исполнителей команды, оформившей в прошлом сезоне внутренний хет-трик — чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании.

    Да, Мартинесу 34 года, у него оставался лишь год по контракту, а до прошлого сезона он имел не самую безупречную историю с травмами. Но учитывая, что «Аль-Наср» готов был выложить €30 млн за Жуана Феликса (а с бонусами сумма могла вырасти до €50 млн), невольно возникает вопрос — могла ли «Барса» провести сделку выгоднее?

    • В итоге чемпионы Испании решили сдержать обещание, данное Мартинесу при продлении контракта в марте: отпустить его бесплатно, если поступит серьезное предложение с Ближнего Востока. «Аль-Наср» предложил испанцу двухлетний контракт и финансовый пакет, который он не смог бы получить больше нигде.

    Источники в раздевалке «Барсы» сообщили The Athletic, что прошлым летом Мартинес уже имел солидное предложение от одного из клубов саудовской лиги. Тогда он отказался и остался в команде после разговора с Ханси Фликом, который видел в нем ключевую фигуру обороны.

    Вне поля стоит отметить, что Мартинес сделал для «Барселоны». Во-первых, он согласился перейти из «Атлетика» Бильбао на правах свободного агента — и с тех пор при каждом возвращении на «Сан-Мамес» его встречали свистом.

    Во-вторых, два последних лета он провел в ожидании решения вопроса с регистрацией — и оба раза она оформлялась буквально в последний момент перед дедлайном. Поэтому Лапорта и Деку пошли навстречу и включили в контракт защитника запрошенную им клаусулу.

    Иньиго Мартинес
    globallookpress.com

    В начале лета спортивный директор клуба в интервью La Vanguardia заявил, что в это трансферное окно планирует отпустить одного центрального защитника — по его мнению, в линии было слишком много игроков. Но Мартинес точно не входил в список кандидатов на выход. Деку предпочел бы продать Андреаса Кристенсена или Рональда Араухо.

    По данным источников в клубе, единственный плюс этой сделки в том, что с зарплатной ведомости снимается €14 млн. Учитывая постоянные сложности «Барсы» с лимитом зарплат Ла Лиги и неопределенность по регистрации новичков Жоана Гарсии и Маркуса Рашфорда, это все же можно считать положительным моментом.

    • При этом в клубе признают: даже уход Мартинеса пока не позволяет заявить Гарсию, что сейчас является приоритетом. В «Барсе» все еще ждут одобрения аудиторов на сделку, заключенную в декабре, когда клуб продал будущие доходы от VIP-лож на «Камп Ноу» за €100 млн, чтобы эти средства можно было внести в бюджет. Когда это произойдет — и произойдет ли вообще — остается неясным.

    С чисто футбольной точки зрения, потеря Мартинеса будет ощутимой: он был уникальным элементом в системе Ханси Флика, единственным естественным левоногим центральным защитником в составе. В сочетании с его отточенной техникой это делало его важнейшим звеном в розыгрыше мяча.

    Мартинес был ключевым фактором в организации атак «Барсы» по левому флангу, работая в связке с Алехандро Бальде и Рафиньей, а также продвигая мяч в полуфланг через передачи в центр. На схеме ниже показаны его самые частые разрезающие передачи в Ла Лиге прошлого сезона.

    Схема передач Иньиго Мартинеса
    nytimes.com

    Его фирменным приемом стали и дальние переводы на Ламина Ямаля на правом фланге — этот маневр особенно хорошо работал против соперников, выстраивавшихся в низком блоке. В минувшем сезоне Ла Лиги лишь полузащитник «Реала» Федерико Вальверде (43) выполнил больше таких переводов, чем Мартинес (31).

    Не стоит забывать и о том, что он идеально дополнял Пау Кубарси. Он не только позволял 18-летнему защитнику играть на сильной ноге, но и дополнял его стиль: фирменный длинный перевод Мартинеса отлично сочетался с умением Кубарси находить оптимальные линии передач на хавбеков в полупространствах.

    Мартинес был еще и лидером. В команде, наполненной молодыми игроками (Кубарси почти вдвое младше), он привносил чувство ответственности. Он мог поднять голос в нужный момент, показывал пример того, что в футболе ничего нельзя принимать как должное — легкого пути здесь не бывает. Его рассматривали как кандидата на капитанскую повязку, а таких игроков найти непросто.

    Иньиго Мартинес и Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Мартинес стал любимцем болельщиков. Отчасти потому, что никто не ожидал, что он станет таким важным игроком и будет так самоотверженно защищать клуб, учитывая все трудности с его регистрацией. Но главное — дело было в том, что он делал на поле.

    Это был его матч против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», где он возглавил оборону в победной встрече 4:0, а Килиан Мбаппе оказался в офсайде восемь раз.

    Это был спасительный подкат в концовке игры с «Леганесом», когда «Барсе» кровь из носу нужна была победа и он не дал сопернику сравнять счет.

    Это был парад по улицам города после триумфального сезона, когда команда праздновала три трофея, а Мартинес на верхнем ярусе автобуса в одной руке держал пиво, в другой — эстеладу, флаг, связанный с движением за независимость Каталонии.

    • В «Барсе» говорят, что замену Мартинесу искать не будут — да и нецелесообразно, учитывая все еще нерешенные проблемы с регистрацией игроков за неделю до старта Ла Лиги.

    В его отсутствие место в центре обороны займут Кристенсен и Араухо, которому временно доверили капитанскую повязку после резонансного смещения Марка-Андре тер Стегена с этой роли.

    В каком-то смысле это шанс для их карьеры в «Барсе». Но сейчас трудно представить, как они смогут компенсировать все то, что давал команде Мартинес, в сезоне-2024/25, который болельщики запомнят надолго.

    •
