Хаос по расписанию: как «Барселона» готовится защищать титул на фоне самосаботажа

Есть ли еще хоть один клуб в мире, о котором можно было бы рассказать нейтральному наблюдателю все — от уровня хаоса до внутренних конфликтов — и все равно назвать его фаворитом на два-три внутренних трофея в новом сезоне?

Пожалуй, только «Барселона».

Даже несмотря на то, что чемпионы Испании усилились Маркусом Рашфордом, Жоаном Гарсией и Руни Бардагжи, стоит все же приподнять сине-гранатовый ковер и взглянуть на то, что с таким упорством заметает под него клубное руководство.

Помните историю с Нико Уильямсом?

Середина лета для каталонцев была омрачена срывом трансфера вингера сборной Испании — переход, казалось бы, уже оформленный, рухнул, когда агент футболиста, вполне разумно, потребовал гарантий: игрок должен быть зарегистрирован как футболист «Барсы» к определенной дате.

Представители Уильямса хорошо помнили прошлогодний бардак с регистрацией Дани Ольмо, в котором погрязла команда президента Жоана Лапорты. Поэтому, когда «Барселона» не смогла предоставить надежные гарантии, игрок предпочел продлить контракт с «Атлетиком».

Ключевая проблема, как и год назад, — в финансовых отчетах. Бухгалтерия «Барселоны» уверенно рапортует о полном соответствии жестким нормам финансового фэйр-плей Ла Лиги. А вот сама Ла Лига пока что в этом не уверена.

Чтобы представить это наглядно: на публике «Барса» идет с высоко поднятой головой и надутой грудью, а за кулисами — стоит на одном колене, сложив руки в мольбе, пока боссы Ла Лиги почесывают подбородок в сомнении и скепсисе.

Войцех Щенсный globallookpress.com

На момент написания статьи, за десять дней до старта сезона, ни один из новичков Ханси Флика — включая Войцеха Щенсного и Жерара Мартина, недавно переподписавших контракты, — не получил права выступать за команду. Все новички подписаны (а в случае с Рашфордом — арендованы), но формального допуска от Ла Лиги пока нет.

Если подтверждение не будет получено до закрытия трансферного окна, футболисты окажутся вне заявки до января. Сценарий маловероятный, но формально возможный.

Дальше — очередная неудобная тема. Клуб уже больше года заявляет о возвращении на «Камп Ноу» и все это время откладывает событие с все большей неловкостью. И это не преувеличение: полтора года назад в «Барсе» уверенно обещали отпраздновать 125-летие клуба (оно прошло еще в ноябре прошлого года) на обновленном домашнем стадионе. Но праздника так и не случилось.

Стадион Йохана Кройфа globallookpress.com

Теперь же вместо традиционного и любимого болельщиками предсезонного матча на «Камп Ноу» — Кубка Гампера — команда сыграет на скромном стадионе Йохана Кройфа, вмещающем всего пять тысяч зрителей. И это после анонсов совсем другого масштаба.

Когда реконструкция завершится, «Камп Ноу» действительно будет выглядеть и ощущаться как нечто выдающееся.

Но в ближайшей перспективе планировалось, что первая команда «Барселоны» будет играть на арене с максимальной вместимостью в 30 тысяч зрителей — меньше, чем на временном стадионе «Монжуик» и менее трети от будущей вместимости обновленного «Камп Ноу». Это далеко не лучший вариант ни для болельщиков, ни для самих игроков. А для соперников — это и вовсе не страшно: никакой враждебной атмосферы.

Проблема в том, что на самом деле никто точно не знает, когда «Камп Ноу» снова распахнет двери для матчей.

Руководству клуба удалось убедить Ла Лигу в том, что первые три официальных матча нового сезона (с «Мальоркой», «Леванте» и «Райо Вальекано») стоит провести в гостях — якобы чтобы дать время уладить все вопросы с сертификатами безопасности и согласованиями с муниципальными властями. Но пока в кулуарах «Камп Ноу» разбираются с бумажной волокитой, над клубом нависла угроза куда серьезнее.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует в середине сентября — аккурат в тот момент, когда «Барселона» запланировала свой первый домашний матч в Ла Лиге против «Валенсии». Удачи клубу в том, чтобы успеть не только завершить все работы, но и пройти проверки со стороны городских властей, Ла Лиги и УЕФА — а это требования к безопасности, современной инфраструктуре и общей функциональности арены.

И вновь, повторюсь, из клуба звучит уверенность: мол, все домашние задания сделаны. Но вот где скрывается настоящая угроза.

Если по какой-то непредвиденной причине «Барселона» не сможет соблюсти все требования и не получит разрешение провести первый домашний матч группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу», то, согласно правилам УЕФА, все остальные еврокубковые встречи до января ей придется играть на той же альтернативной арене, которую она выберет.

Пока это лишь потенциальный риск, но если он станет реальностью — клуб ждут конфуз, волна критики и финансовые потери.

Прогнозы и ставки на футбол

На этой неделе в интервью Mundo Deportivo директор «Барселоны» Жоан Солер прокомментировал ситуацию:

— «Единственное, в чем мы уверены — это то, что вернемся на "Камп Ноу". Но не стоит называть точную дату — это создает дополнительное давление. Строительство стадиона такого масштаба — это колоссальный проект, но он был необходим. Мы обязаны гарантировать безопасность зрителей. Пока нет соответствующей сертификации — возвращения не будет. Мы работаем максимально быстро, потому что клубу это нужно и с точки зрения спорта, и с точки зрения доходов».

Не обратилась ли «Барселона» к УЕФА с неофициальной просьбой провести и первые матчи Лиги чемпионов на выезде — по аналогии с внутренним календарем? Как минимум, просьба о первом выездном матче уже направлена.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

И наконец, последнее, но не менее важное: кажется, в отношениях «Барсы» и ее вратаря с 11-летним стажем Марка-Андре тер Стегена наступила фаза охлаждения. Все выглядит все более напряженным и пассивно-агрессивным.

Поведение тер Стегена в конце прошлого сезона всерьез разозлило Ханси Флика. Несмотря на общее немецкое гражданство и прежние союзнические отношения, голкипер нарушил строгий дисциплинарный кодекс нового тренера.

После восстановления от травмы тер Стеген позволил себе открыто выразить недовольство из-за нехватки игрового времени — и это резко изменило отношение Флика к 33-летнему капитану.

В результате сейчас именно Жоан Гарсия рассматривается как основной вратарь, контракт с Войцехом Щенсным продлен, а самому тер Стегену дали понять: пора искать новый клуб. Параллельно в клубе разгорелась жаркая дискуссия о том, должен ли немецкий вратарь сохранять капитанскую повязку.

Но дело не только в том, что «Барселона» видит будущее за Гарсией. Руководство также хочет избавиться от высокозатратного контракта тер Стегена — это поможет значительно сократить зарплатную ведомость и, как следствие, упростит регистрацию Рашфорда, Гарсии и талантливого Бардагжи в Ла Лиге.

Проблема в том, что тер Стеген не намерен сдаваться. У него действующий, весьма выгодный контракт еще на три года. Он умен, упрям и откровенно зол на клуб за то, как с ним обошлись.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Более того, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ясно дал понять: в сезоне чемпионата мира, если тер Стеген будет здоров и играть регулярно, он станет первым номером национальной команды.

Ставки — невероятно высоки. И для «Барселоны», и для ее пятикратного чемпиона Ла Лиги.

В прошлом месяце Марк-Андре тер Стеген решил провести коррекционную операцию на спине — доработку после прежнего хирургического вмешательства. Процедуру провели на прошлой неделе во Франции, и теперь между вратарем и президентом Жоаном Лапортой разгорается спор: сколько займет восстановление — три, четыре или пять месяцев.

На этой неделе запланирована встреча, на которой клубу, по сути, придется уговаривать недовольного отношением к себе игрока согласиться на длительный срок реабилитации — до января, а не до ноября.

Почему это важно? Потому что именно это позволит «Барселоне» попытаться использовать отсутствие тер Стегена (при том, что зарплату ему продолжают платить) как основание для финансовой уступки от Ла Лиги. А это, в свою очередь, может помочь сбалансировать бюджет и уложиться в рамки финансового фэйр-плей, чтобы наконец зарегистрировать новых футболистов.

Дани Ольмо globallookpress.com

Прошлой осенью клуб уже провернул такой ход: тогда, воспользовавшись травмой Андреаса Кристенсена, удалось временно внести в заявку Дани Ольмо и Пау Виктора. Если трюк сработает снова — это будет победа их стратегии.

Если же нет — и тер Стеген не только останется вне игры, но и не поможет «Барсе» добиться послаблений в рамках финансового фэйр-плей — то вся эта история обернется для клуба операцией под кодовым названием «автогол».

«Мы движемся в правильном направлении, чтобы зарегистрировать новых игроков. Уверены, что добьемся этого», — заявил Лапорта во время предсезонного тура по Южной Корее. — «Использовать отсутствие тер Стегена как аргумент в переговорах с Ла Лигой — это не единственный путь. Но самый прямой».

Все футбольные трансферы

Не самые обнадеживающие слова, но, возможно, благоразумие Лапорты сейчас уместнее, чем напыщенный оптимизм.

Время испытаний для действующих чемпионов. Но признаюсь: несмотря на все происходящее и на серьезно обновленный и интересный «Реал», в ближайшие дни и недели я буду продолжать утверждать — «Барселона» остается для меня главным претендентом на титул Ла Лиги.

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