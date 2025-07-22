«Барселона» арендовала Рашфорда. Но сможет ли клуб вообще заявить его?

Рашфорд сам хотел покинуть «Юнайтед», клуб стремился разгрузить зарплатную ведомость (форвард зарабатывал 325 тысяч фунтов стерлингов в неделю), а «Барселона» искала опытного игрока, который мог бы закрыть позиции левого вингера и центрфорварда. 27 летний англичанин идеально подходит под этот профиль.

Однако главный вопрос — сможет ли каталонский клуб вообще допустить его до игр, учитывая затянувшиеся проблемы с регистрацией футболистов в рамках жёстких лимитов зарплат Ла Лиги. Последние сложности возникли прошлой зимой: тогда «Барселона» смогла заявить атакующего хавбека Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора лишь после вмешательства правительства Испании, которое фактически обошло правила лиги.

Эта неопределённость уже отпугнула других игроков. Так, форвард «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс отказался от перехода, хотя клубы согласовали сделку.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Сможет ли «Барса» регистрировать новичков этим летом?

Сейчас клуб превышает лимит зарплат Ла Лиги: в сезоне 2024/25 каталонцы потратили на трансферы и зарплаты больше, чем заработали.

Это означает, что в текущем виде «Барселона» не имеет права заявить ни одного новичка для участия в любых турнирах — Примере, Кубке Испании или Лиге чемпионов — в сезоне 2025/26. Под угрозой не только Рашфорд, но и вратари Жоан Гарсия, Войцех Щенсный, а также шведский вингер Руни Бардагжи, которых клуб уже добавил в состав Ханси Флика этим летом.

Единственный выход — разгрузить платёжную ведомость, продав или отдав в аренду высокооплачиваемых игроков, либо найти новые источники доходов.

Почему сорвался трансфер Нико Уильямса?

«Барселона» была готова активировать отступные в размере €58 млн, а с самим игроком устно согласовала личный контракт.

Нико Уильямс globallookpress.com

Но Уильямс настоял на пункте о расторжении договора, если клуб не сможет его заявить. Он видел, как в прошлые годы Ольмо, его партнёр по сборной, и Иниго Мартинес не могли играть месяцами из-за бюрократии.

Спортивный директор Деку отказался включать такую оговорку, и форвард решил продлить контракт с «Атлетиком».

Кто уже ушёл и кто может покинуть клуб?

Летом «Барселона» активно расчищает состав:

левый защитник Алекс Валье продан в «Комо» за €6 млн

атакующий хавбек Пабло Торре — в «Мальорку» за €5 млн

защитник Клеман Лангле бесплатно ушёл в «Атлетико»

Ансу Фати отдан в аренду «Монако»

Главная цель клуба — убедить Марка-Андре тер Стегена уйти. Немец — один из самых высокооплачиваемых игроков, но сам голкипер уходить не намерен. Ситуацию осложняет то, что клуб задолжал ему крупную сумму за прошлые годы: он согласился на отсрочку зарплаты, и ни один подписной бонус на новом месте не компенсирует эти деньги.

Без решения этой проблемы «Барса» не сможет заявить даже Гарсию и Щенсны, которых Флик рассматривает как пару основных вратарей.

Маркус Рашфорд с мячом globallookpress.com

Помогает ли то, что Рашфорд — в аренде, а не в полноценном трансфере?

Да. По правилам Ла Лиги амортизация (разделённая на годы контракта сумма трансфера) входит в лимит. В случае аренды без выплаты за сам переход клубу нужно учитывать только зарплату.

«Барселона» берёт на себя весь оклад англичанина, но он согласился на понижение — на 15–25 % (в зависимости от бонусов). В «МЮ» Рашфорд зарабатывал около €19,5 млн в год до налогов, в Испании его доход составит примерно €14 млн (без учёта бонусов). Это всё равно делает его одним из самых дорогих игроков клуба — наряду с Ламином Ямалем и Робертом Левандовски.

С учётом налогов «Барсе» нужно освободить примерно €28 млн, чтобы заявить форварда.

Поможет ли сделка с VIP-ложами «Камп Ноу»?

В декабре совет директоров продал 25-летние права на доходы от 475 VIP-лож реконструируемого стадиона. Это очередной «финансовый рычаг», который должен был принести €100 млн: €70 млн — от New Era Visionary Group (NEVG), принадлежащей молдавскому бизнесмену Руслану Бирладяну, и ещё €30 млн — от катарской Forta Advisors Limited.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Однако Ла Лига не включила эти деньги в расчёты — аудиторы «Барсы» не предоставили всю документацию. Более того, NEVG пока перечислила лишь €28 млн из обещанных €70 млн. Получение оставшейся суммы может помочь клубу, но только если лига официально одобрит эти поступления.

Но ведь все помнят и другие «рычаги», которыми пользовался Лапорта несколько предыдущих лет. Клуб уже ощущает последствия прежних сделок: 25 % доходов от телеправ Ла Лиги (около €40 млн ежегодно) до 2047 года получает американская Sixth Street.

Продолжаются проблемы с «Barca Studios/Barca Vision» — аудиторы снизили зарплатный потолок клуба на сезон 2024/25, зафиксировав убыток €141 млн. Не исключено, что новые проверки снова обяжут пересчитать стоимость актива, что ещё сильнее сократит лимит.

«Барселона» также ищет спонсоров: по данным Reuters, клуб договорился с правительством ДР Конго о контракте на тренировочную форму (от €10 до 11,5 млн в год на четыре сезона).

Чем всё закончится?

Как показывает опыт, такие ситуации тянутся до самого дедлайна. «Барселона» стартует в новом сезоне 16 августа матчем с «Мальоркой», а окно закроется 1 сентября. Переговоры с Ла Лигой о трактовке правил зарплат наверняка продолжатся, хотя отношения сторон остаются напряжёнными ещё с истории с Ольмо.

Дани Ольмо globallookpress.com

Пока Рашфорд может лишь поверить руководству «Барсы» на слово и подписать арендное соглашение. Но сможет ли сыграть за «Барселону» в сезоне 2025/26 — до сих пор большой вопрос.