«Барселона» против тер Стегена. Почему ссора с капитаном может сорвать планы Флика

На сегодняшний день «Барселону» можно смело назвать самой зрелищной командой мира. Благодаря фантастической атаке и безумно высокой линии обороны, подопечные Ханси Флика практически всегда гарантируют шоу с голами и в свои, и в чужие ворота. Яркий тому пример — драматичное поражение от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

Однако у каталонского клуба не менее увлекательнаа жизнь и за пределами поля, особенно в период трансферных окон. Во времена правления Жозепа Марии Бартомеу «Барселона» совершала безумные трансферы, при этом часто подписывая игроков, в которых она не нуждалась. С тех пор, как к власти вновь пришел любитель финансовых рычагов Жоан Лапорта, внимание переключилось на другую интригу: удастся ли «Барсе» хоть как-то свести концы с концами.

Становится по-настоящему забавно, когда каталонцы подписывают игроков, которых в принципе не могут себе позволить, а затем идут на комические ухищрения, чтобы зарегистрировать новичков в Ла Лиге. В этом смысле действующие чемпионы Испании — просто подарок для журналистов: неиссякаемый источник драм и скандалов.

И всё же даже по меркам Каталонии, где абсурд — норма, лето 2025 года обещает быть особенно жарким. На авансцену выходит Марк-Андре тер Стеген, и всё складывается так, что эта история может закончиться для «Барселоны» очень, очень плохо.

«Гарантия безопасности в воротах»

В августе 2023 года «Барселона» была более чем довольна, когда Марк-Андре тер Стеген продлил контракт с клубом. Немецкий вратарь был признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам сезона 2022/23, в котором он установил рекорд, отстояв 26 матчей «на ноль» и помог команде завоевать чемпионский титул.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

По мнению Лапорты, у «Барсы» был лучший вратарь мира. «Тер Стеген — это гарантия безопасности в воротах. И он действительно ценен как личность. Он адаптировался к клубу, городу и стране. Именно поэтому он является одним из капитанов команды. Мы счастливы, что он с нами», — говорил тогда президент каталонского клуба.

Однако еще больше Лапорту радовало то, что тер Стеген согласился на реструктуризацию своей зарплаты, что дало клубу больше пространства в рамках жестких финансовых ограничений, установленных Ла Лигой.

«Мы должны поблагодарить его за то, что он пошел на уступки по контракту. Это позволило нам подписать других игроков», — признал Лапорта.

Причем, это был не первый случай, когда тер Стеген помогал «Барсе» сводить концы с концами: в предыдущем контракте, подписанном во время экономического кризиса, вызванного пандемией, также была предусмотрена отсрочка выплат, существенно облегчившая жизнь руководству клуба.

Проблема в том, что теперь тер Стеген уже не настроен столь дружелюбно к клубу, который по-прежнему испытывает серьезные финансовые трудности.

Новый лидер

Всего год назад тер Стеген был объявлен новым капитаном «Барселоны» после ухода Серджи Роберто. Немецкий вратарь и ранее не раз выходил на поле с повязкой, поэтому неудивительно, что большинство игроков проголосовали за футболиста, отдавшего клубу уже десять лет.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

«Мы начинаем новый сезон с большим энтузиазмом и рады приветствовать нового тренера (Флика). Надеемся, что этот сезон принесет нам множество побед», — сказал тер Стеген в августа прошлого года.

И действительно, сезон получился успешным: несмотря на болезненный вылет в Лиге чемпионов, «Барса» четырежды обыграла заклятого соперника «Реал» и оформила внутренний требл.

Однако тер Стеген сыграл в этом минимальную роль. После разрыва сухожилия надколенника в правом колене он выбыл на семь месяцев, из-за чего провел всего девять матчей во всех турнирах. К моменту его возвращения в строй, в начале мая, многое в клубе уже изменилось.

Щенсный воспользовался шансом

Травма тер Стегена стала серьезной проблемой для «Барселоны». Клубу пришлось срочно искать временную замену — и ею стал Войцех Щенсный. Вопреки ожиданиям, выбор оказался на удивление удачным.

Войцех Щенсный globallookpress.com

Поляк незадолго до этого объявил о завершении карьеры после ухода из «Ювентуса», и изначально его приглашали в «Барсу» лишь в качестве подстраховки для Иньяки Пеньи. Но вскоре стало ясно, что он — куда более надежный вариант на замену тер Стегену. В 35 лет Щенсный провел 30 матчей во всех турнирах, в 14 из них сохранил ворота в неприкосновенности и ни разу не проиграл в Ла Лиге, что и объясняет решение «Барсы» продлить его контракт до 2027 года.

Однако этим летом «Барселона» заключила еще одну сделку, которая ясно дала понять: тер Стеген больше не входит в планы клуба.

Предложение, от которого невозможно было отказаться

18 июня «Барселона» подтвердила подписание Жоана Гарсии из «Эспаньола», выплатив отступные в размере 25 миллионов евро за 24-летнего вратаря.

Жоан Гарсия globallookpress.com

Этот трансфер вызвал немало недоумения. Тер Стеген был снова готов играть, Щенсный отлично справлялся с задачами, и казалось, у «Барсы» есть более острые кадровые потребности.

Тем не менее, спортивный директор клуба Деку объяснил, что упустить одного из самых перспективных вратарей Испании по столь низкой цене было бы глупо.

«Я очень уважаю Марка. Но с Жоаном мы сделали выбор в пользу настоящего и будущего. Он может сразу выйти в основном составе, может начать на скамейке или заиграть через год-два — решать будет тренер», — сказал Деку.

Месть тер Стегена

Мнение Деку поддержал и Лапорта, подтвердивший, что окончательное решение о том, кто начнет следующий сезон в роли основного вратаря, примет Флик. Однако показательно, что президент «Барселоны» добавил: тренер дал понять, что позиция голкипера «нуждается в усилении», что говорит о недовольстве тер Стегеном, которое, по мнению некоторых аналитиков, у Флика возникло еще во времена их совместной работы в сборной Германии.

«Это было выгодное соглашение со всех сторон. Голкипер уровня Жоана стоил бы значительно дороже. Гарсия был у нас в шорт-листе, а когда появилась возможность, Деку ею воспользовался», — объяснял Лапорта.

«Марк-Андре, безусловно, важный игрок для "Барселоны", он капитан и подарил нам немало радостных моментов. Но после травмы колена у него обострились проблемы с поясницей, из-за чего он не может тренироваться. Сейчас он решает, пойдет ли на операцию или выберет более щадящий путь восстановления», — добавил Лапорта.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

То, что тер Стеген в итоге согласился на операцию, не стало неожиданностью для клуба. Настоящим шоком же оказалось другое — то, что он публично раскрыл сроки своего восстановления.

24 июля тер Стеген опубликовал открытое письмо, в котором сообщил болельщикам «Барселоны», что на восстановление после операции на спине ему потребуется три месяца. Он, разумеется, имел полное право делиться подобной медицинской информацией, но этот шаг был воспринят испанской прессой как откровенный акт мести клубу, который якобы пытался выставить его в дурном свете и вынудить к уходу.

Согласно правилам Ла Лиги, клуб имеет право использовать до 80% зарплатного бюджета травмированного игрока для регистрации нового футболиста, если предполагаемый срок восстановления превышает четыре месяца. Именно этой лазейкой «Барселона» воспользовалась в прошлом сезоне, чтобы дозаявить Дани Ольмо на фоне травмы Андреаса Кристенсена. Поэтому то, что тер Стеген указал в письме конкретный срок — три месяца, — было расценено как попытка сознательно заблокировать такую возможность.

Некоторые испанские СМИ даже сообщили, что Лапорта, Деку и Флик настолько разгневаны поведением капитана, что рассматривают возможность лишить его капитанской повязки.

Дополнительным намеком на ухудшение отношений стали и утечки в каталонские медиа, выставляющие тер Стегена в невыгодном свете, включая информацию о том, что он якобы отказался лететь в Милан на ответный полуфинальный матч против «Интера», потому что был разочарован своим исключением из заявки «Барсы» на Лигу чемпионов.

Новый хаос

Как бы на самом деле ни обстояли дела с этим конкретным эпизодом, ясно одно: травма тер Стегена, вкупе с его последующим постом в соцсетях, только усугубила и без того сложное финансовое положение «Барселоны».

Ханси Флик globallookpress.com

В идеальном мире клуб избавился бы от тер Стегена сразу после открытия летнего трансферного окна. Более того, сообщалось, что «Барса» была готова отпустить его бесплатно, ведь до окончания контракта в 2028 году немец по-прежнему имеет право на получение 42 миллионов евро. Но сам тер Стеген с самого начала ясно дал понять, что не собирается никуда уходить. А травма сделала его практически «неподъемным» активом. Немец останется в «Барсе» как минимум до января следующего года.

Что будет дальше в этой войне клуба с капитаном команды, предсказать невозможно. Особенно с учетом шокирующего заявления о «трех месяцах» восстановления, которое выбило почву из-под ног у руководства.

Лапорта уже заявил, что до закрытия летнего окна больше никаких подписаний не будет, и это явно стало ударом для Флика, который открыто говорил о необходимости усилить оборону. Тем не менее, сосредоточиться исключительно на продажах, по крайней мере временно, кажется довольно разумным решением со стороны «блауграны». Ведь даже простая регистрация Жоана Гарсии к старту сезона в Ла Лиге теперь превратилась в проблему после того, как тер Стеген спутал все карты.

Все футбольные трансферы

В сущности, «Барселона» вновь угодила в хаос, созданный собственными руками. И процесс «зачистки» вряд ли будет простым, что, безусловно, катастрофа для них, но настоящее развлечение для всех остальных.